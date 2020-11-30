CHP milletvekili Ali Mahir Başarır’a söyleyeceklerim var

Galiba bir kapatma kararı çıkacak.
Madem öyle...
Yetkilileri şimdiden uyaralım:
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- Kapatma bilgisini halka erken verin lütfen. Mesela saat 24.00’te başlayacak olan kapanmayı, cuma saat 22.00’de haber vermeyin. Benzin istasyonu marketlerinde abur cubur kuyruklarına neden olmayın.
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- Olayı Muharrem İnce’nin bile çözmekte zorlanacağı türden karmaşık bir fizik denklemine dönüştürmemeye gayret edin. Yalın, basit, sıradan ve anlaşılır bir kapatma olsun.
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TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.
TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.
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AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.
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İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.
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- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.
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- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
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Diyeceksiniz ki:
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E ama
Söylediği en net şekilde şu:
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“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.
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Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.
Çekincelerini de sıralıyor:
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“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.
Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.
Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...
Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...
Şu cevabı vermiş:
*
“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”
*
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.
*
Olayın aslına faslına baktığımızda ise...
BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
*
Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
*
- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
- Yüzler güler.
- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.
- Daha iyiye doğru yelken açılır.
- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.
- Tutuklama istisna olur.
- Yabancı yatırımcıya güven verilir.
- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.
- Yatırımın önü açılır.
İyi ama bir de Özlem Hoca var.
*
Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.
*
“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.
*
- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.
- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.
İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
*
- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
*
- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.
Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...
Sanırsın terörist avlıyorlar!
*
Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
CHP milletvekili Ali Mahir Başarır’a söyleyeceklerim var
CHP milletvekili Ali Mahir Başarır, bir televizyon tartışmasında “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf etmiş.
Programın ilgili bölümlerini sonradan izledim.
*
Sağdan soldan yapılan her türlü çarpıtmayı bir tarafa bırakarak işin doğrusunu yazıyorum:
*
Evet... Ali Mahir Başarır, “satılmış ordu” manasına gelecek bir laf ediyor programda. Uyarılınca da “Ben ‘Ordu satılmıştır’ demedim, Tank Palet Fabrikası’nın satılmasını kastettim” diyor.
*
Ali Mahir Başarır’a bazı tavsiyelerim olacak:
*
- Tank Palet Fabrikası olayından yola çıkarak “Ordu satılmıştır” demeniz, çok büyük talihsizlik. Keşke dolu dolu bir özür dileseydiniz. “Yanlış yaptım, kastım bu değildi” vurgusunu şöyle kuvvetli bir şekilde ortaya koysaydınız.
*
- Tank Palet Fabrikası olayına en şiddetli itirazı yapmak, tabii ki hakkınızdır. Ama bunu yaparken “satılmış ordu” derseniz, Tank Palet Fabrikası’yla ilgili haklı itirazlarınızı da gömmüş olursunuz.
*
- “Katar” kelimesine nasıl olsa alıcısı var diye bu denli yüklenmemek gerekir Ali Mahir Bey. Kıvam kaçması olunca, etkisi azalır.
*
- Tartışmanın şehvetine kapılmayın Ali Mahir Bey... Tartışmalar geçer gider, geriye milletin gözbebeği orduyu inciten o açıklamanız kalır.
*
- Gürül gürül, dolu dolu özür dilemekten çekinmeyin Ali Mahir Bey... Küçülmez, büyürsünüz.
GURUR DUYDUK KIZLAR
BUGÜN Hürriyet’in manşetinde jimnastikçi kızlarımızı birinciliğe taşıyan öykü var.
Çok ibret alınacak bir öykü bu...
*
Bu öyküde...
Anadolu’nun kızlarına duyulan güven var... Başarıya duyulan inanç var... Hedef ve strateji doğrultusunda yol almanın önemi var... Çalışarak ve inanarak başarmanın mümkün olduğunun kanıtı var.
*
Gurur duyduk.
Hem kızlarımızla, hem de kızlarımızı bu başarı için yetiştiren hocalarıyla...
GONCA VUSLATERİ’YE SAVUNMA TÜYOLARI
ŞİMDİYE kadar bir parça entel takılmakta olan Gonca Vuslateri ile nispeten arabesk bir hava estiren Hakan Altun arasında yeni filizlenen aşkla ilgili sosyolojik, ideolojik ve kültürel uyumsuzluk yorumları yapılıyor. “Ne alaka ya ne alaka” diyen diyene... Gonca Hanım, şu ana kadar suskunluğunu korudu. Belki de ne diyeceğini bilemediğinden susuyordur. Kendisine yardımcı olup birkaç tüyo vermek istiyorum. Mesela şöyle şeyler söyleyebilir:
- Kas, kas, kas... E ama bir yere kadar abi.
*
- Canım çıkmıştı entel dantel takılacağım diye... Oh be!
*
- İçimden bir arabeskçi çıktı... Ben de özledim, ben de... Resmi var şu an elimde...
*
- Ve benim kervan Cihangir’den Etiler’e göçer abi.
*
- Ben bir krala gönül verdim, gidin işinize.
*
- Ben entelken de Hakan Altun dinlerdim.
MESAJ YAZARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 7 KURAL
- KURAL BİR: Bir kelime yaz, gönder. Bir kelime yaz, gönder. Bu yöntemi terk edin. Her mesajın, bir uyarı ziliyle karşı tarafa gittiğini sakın unutmayın.
*
- KURAL İKİ: Lügat paralamayın, lafı uzatmayın, kısa kesin.
- KURAL ÜÇ: “Bir şey sorabilir miyim” diye mesaj atmayın. Sorun.
- KURAL DÖRT: Ayrı yazılması gereken de’leri bitişik yazanların belli çevrelerde hiç ciddiye alınmadıklarını aklınızdan çıkarmayın.
- KURAL BEŞ: Emoji ile dert anlatmak, bir yere kadardır. Abartmayın.
- KURAL ALTI: Size komik gelen karikatür, fıkra türü malzemeleri anında mesaj olarak karşı tarafa atmayın. Unutmayın: Herkesin mizah duygusu farklıdır.
- KURAL YEDİ: Komik bulduğunuz bir mesajı “hahahaha” diye karşılamayın. Çok baştan savma kaçıyor.
ATATÜRK YAŞASAYDI
REFAH Partisi’nin yükselişe geçtiği dönem.
Refah’ın Atatürk karşıtı olduğuna dair haberler dolaşıyor sağda solda.
*
Ve Erbakan Hoca, herkesi afallatan o meşhur çıkışı yapıyor:
*
“Atatürk yaşasaydı Refah Partili olurdu.”
*
Baktım, geçen gün Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, “Atatürk yaşasaydı Saadet Partili olurdu” demiş.
*
İlahi Temel Bey!
Ne gerek vardı bugünün Türkiye’sinde hiçbir bağlama sahip olmayan böyle bir cümleyi aynen kopya etmeye.
*
Erbakan Hoca yaşasaydı...
“Seni gidi taklitçi seni” der miydi acaba?
PARALAYA PARALAYA LÜGAT BIRAKMADILAR
ADI aşk iddialarına karışan Tuba Büyüküstün, şöyle bir metinle çıkmış sevenlerinin karşısına:
*
“Biliyorum bana aşkı yakıştırıyorsunuz. Ama ben bu aralar kendimle bir ilişki yaşıyorum. Kendimle bitmeyen bir randevudayım. Kendi gözlerimin içine bakıyorum. Kendi ellerimi tutuyorum. Önce kendi ruhuma dokunmalı, aşkın kendisi olmalıyım.”
*
Breh! Breh! Breh! Hiç mi arkadaşı yok Tuba Hanım’ın?
Kendisine şöyle şeyler söyleyecek:
“Sil çabuk bunları sil... Amma lügat paralamışsın ha! Ne olacak aşkın kendisi olacaksın da... Böyle bir düzine klişe laf edeceğine var ya da yok desene.”
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