Cesaret biraz daha cesaret DEM

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- Artık silahların gölgesi kalkıyor.

- Artık “dağ” diye bir şey kalmıyor.

- Artık “örgüt ne der” dönemi sona eriyor.

- Artık Kandil’in patronajı bitiyor.

- Artık paradigma değişiyor.

*

Yepyeni bir dönem başlıyor yani.

Bu yeni dönemle birlikte...

DEM’in de eski alışkanlıklarından, eski ezberlerinden, eski yaklaşım tarzlarından kurtulması şart.

*

Cesaret, biraz daha cesaret yani.

İnisiyatif sahibi, bağımsız karar alabilen, Türkiye partisi olma yolunda emin adımlarla yürüyen yepyeni bir DEM’in tam zamanıdır yani.

MİDE BULANDIRAN EUROVİSİON

Gazze açlıktan kıvranırken... Gazze bebek ölüleriyle dolmuşken... Gazze kara operasyonlarıyla yok edilirken... Gazze unutulmaya terk edilmişken...

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Eurovision’da İsrail’in ikinci olması karşısında midem bulandı.

*

İsrail ekibinin protesto edilmesi bile...

Mide bulantısını gideremedi.

GÖZLERİYLE DEĞİL YÜREĞİYLE GÖREN BİR GENÇ: ZÜLAL

Adı: Zülal. Mesleği: Mühendis. Yaşı: 23.

*

Gözleri görmeyen Zülal, TOGG için yapay zekâ destekli far sistemini geliştirdi.

Bu far sistemi, TOGG’un görme asistanı.

*

Yani gözleri görmeyen Zülal, TOGG’un gözleri oldu.

*

AK Parti’nin hazırladığı 19 Mayıs filminden öğrendim Zülal’in öyküsünü.

Filmde Zülal, 19 Mayıs için şöyle diyor:

*

“19 Mayıs, bir milletin bütün imkânsızlıkların gölgesinde ülkesine ve milletine gönülden inanan vizyoner bir lider önderliğinde daha önce eşi benzeri görülmemiş bir mücadele başlattığı bir gündü.”

*

19 Mayıs mesajı, en iyi genç Zülal’in bu örnek başarısıyla verilebilirdi.

Mesajı düşünenlere, harika bir filmle topluma yayanlara bin selam.

YOZGAT DEYİP GEÇMEYECEKSİN

Roma döneminden iki hamam varmış dünyada.

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- Biri İngiltere’de Oxford’un kuzeyindeki Bath.

- Öbürü Yozgat Sarıkaya ilçesindeki Roma hamamı.

*

Yozgat’a gidip incelemeler yapan İlber Ortaylı Hocamız geçen pazar Hürriyet’te yazdığı yazıda işte bu gerçeği ifade etti.

Yazıdaki Yozgat övgülerine değinmiyorum bile.

*

Hep söyledim, yine söylüyorum: Yozgat deyip geçmeyeceksin.

MAHSUN İMAMOĞLU’NA DÜŞMAN MI OLDU

Mahsun Kırmızıgül, PKK’nın fesih kararıyla ilgili neden konuşmadığını soranlara şöyle cevap vermiş:

*

“Bu ülkenin en önemli sorunu terör değildir. Bu ülkenin en büyük sorunu yolsuzluktur.”

*

Hayırdır Mahsun?

İmamoğlu karşıtı mı oldun?

ECEVİT’TEN SONRA BÖYLE GENEL BAŞKAN GÖRMEDİK

CHP’nin abisi Hikmet Çetin şöyle demiş:

*

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“Bundan sonra kaç kurultay yaparsanız yapın Özgür Özel çok rahat kazanır. İster delegeleri değiştirin, ister il - ilçe kongrelerini yenileyin, sonuç değişmez. Özgür Özel çok çalışkan. Etkili bir siyaset yürütüyor. Ecevit’ten sonra CHP böyle bir genel başkan görmemişti, görmedik hiçbirimiz.”

*

Özgür Özel’i seversin ya da sevmezsin.

Ama objektif gerçeklik tam olarak budur.

*

Bazen hatalar yapsa da... Bazen yanlış çıkışlara imza atsa da... Bazen kıvamı kaçırsa da...

Özgür Özel, artık Türkiye siyasetinin önemli aktörlerinden biridir.

*

Bundan sonra Türk siyasetinde bir Özgür Özel gerçekliği vardır.

Dolayısıyla Hikmet Abi, sonsuz haklıdır.

TIMES MEYDANI’NDA MEHTER VURUYOR

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda Milli Savunma Bakanlığı’na bağlı Mehteran Birliği, geçen pazar günü New York’un ünlü Times Meydanı’nda bir performans sergilemiş.

*

Videoyu izledim.

Fotoğraflara baktım.

Sonuç?

*

Türk’ün Türk’e propagandasının yerini...

Türk’ün ABD’ye propagandası almış.

*

Böylesinin çok daha tüyler ürpertici olduğunu söylemeliyim.