 Cesaret açısından CHP

DÜŞÜNÜN:

Ortada terör örgütünün kendini lağvetmesi, silahları bırakması, “Terörsüz Türkiye” vizyonu yok.

Ve CHP, işte böyle bir ortamda...

DEM’le bazen örtük, bazen açık seçim işbirlikleri falan yapacak kadar CESUR.

*

BURADA CESUR DEĞİL

Düşünün:

Ortada terör örgütünün kendini lağvetmesi, silahları bırakması, “Terörsüz Türkiye” vizyonu var.

Ve CHP, işte böyle bir ortamda...

İmralı’ya gidebilme kararı alacak kadar CESUR DEĞİL.

*

Keşke tersi olabilseydi.





GİDİLİR KARDEŞİM GİDİLİR

- Eğer terör belasından kurtuluşa milim katkı sağlayacaksa.

- Eğer PKK’nın bitişini sağlamaya azıcık bir ivme kazandıracaksa.

- Eğer Suriye’de Türkiye’nin istediği gelişmelere minicik de olsa etkisi olacaksa.

Bırakın İmralı’yı, Kandil’e bile gidilir.

BÜLENT ARINÇ’IN NEZAKETSİZLİĞİ

BÜLENT Arınç, cezaevinde Selahattin Demirtaş’ı ziyaret edip görüşmüş.

Sonra da çıkmış bir televizyon kanalına...

“Demirtaş böyle dedi, Demirtaş şöyle dedi” diye anlatmış da anlatmış.

*

Bülent Arınç, Selahattin Demirtaş’ın söylediklerini anlatırken gerçeğe sadakat gösterdi mi, göstermedi mi?

Bilmiyorum. Ben zaten işin bu kısmında değilim.

Ben işin esas şu kısmındayım:

*

Bülent Arınç, gazeteci değil. Gazeteci olmadığı için de Selahattin Demirtaş kendisine, “Bülent Bey, lütfen bu konuştuklarımızı sağda solda anlatmayın” demeye gerek duymamış.

Çünkü özel bir görüşmede konuşulanlar, kamuoyu önünde anlatılmaz.

Bu çok basit bir nezaket kuralıdır.

Demirtaş, Bülent Arınç’ın bu en basit nezaket kuralına uyacağını, adap ihlali yapmayacağını varsaymış.

*

Keşke varsaymasaymış.

Çünkü Bülent Arınç söz konusu olduğunda varsaymaması daha münasip kaçardı.

LAF ATMAYI EN İYİ KARŞILAYAN İKİ BAKAN

- OSMAN AŞKIN BAK: Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kendisini kırmızı kartla karşılayan muhalefet milletvekillerine anında “VAR’dan döner” yanıtını vererek... Hazırcevap biri olduğunu kanıtladı.

*

* YUSUF TEKİN: Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “Milli Eğitim Bakanlığı’nın protokol imzaladığı tarikat ve cemaatleri açıklıyorum: Kadın ve Demokrasi Cemaati, Çocuklar Gülsün Diye Tarikatı, Lösemili Çocuklar Cemaati, Türk Böbrek Tarikatı” diyerek... Üst düzey bir polemikçi olduğunu kanıtladı.

TEOMAN GİTGİDE DAHA ÇOK BİLGELEŞİYOR

SANATÇILIK ve kutsallık tartışmasına Teoman da girmiş.

Şöyle demiş:

*

“Altı üstü şarkıcıyız abi. Nesi kutsal olacak bunun.”

*

Rol kesmeyi bırakarak... Kendisiyle alay etmesini başararak... Büyük laflar etmekten kaçınarak... Kasmama kıvamına yaklaşarak... Kendisini abartmamayı öğrenerek...

Gitgide daha çok bilgeleşiyor Teoman.

ALPEREN İKİ AÇIDAN DA BİZİ HİÇ İLGİLENDİRMEZ

- BİRİNCİ NEDEN: Alperen Şengün’ün, maçlara çıkmadan önce dua etmesi. Hiç umurumuzda olmamalı. Bize ne? Allah ile kendisi arasında bir şey. Bizi hiç ilgilendirmez.

*

- İKİNCİ NEDEN: Alperen Şengün’ün, rakı içmesi ve rakı propagandası yapması. Alkole özendirme dışında hiç umurumuzda olmamalı. Bize ne? İster içer ister içmez.

*

Alperen Şengün, bizi sadece şu açıdan ilgilendirir:

Muazzam bir basketbolcudur. Kendisiyle sadece bu nedenle gurur duyarız.



RIZA NUR’UN ANILARINI FIRLATIP ATTIM BİR KENARA

RIZA Nur’un anılarını okuyordum.

Şöyle bir şeyle karşılaştım:

*

- Anlatımı süper dağınık. Bir cümlesinin bir sonraki cümlesiyle irtibatı yok.

- Irkçılığını saklamıyor: Arnavutlara düşman. Çerkeslerden nefret ediyor.

- Bel altıyla aşırı meşgul. Sürekli bel altına iniyor.

- “Her şeyi ben yaptım, başkaları sahiplendi” havasında.

- Tarihi şahsiyetlerle ilgili hükümleri şöyle: Aptal, cahil, geri zekâlı.

- Ağzı fena bozuk. Anılarında el değmemiş küfürler var.

- Okurken eğlenmek imkânsız. Çünkü hem dağınık hem de palavracı.

*

Okudum, okudum, okudum.

Bir süre sonra “Ben böyle bir adamla beş dakika bile sohbet edemem, ne diye katlanıyorum ki buna” diyerek fırlatıp attım elimden kitabı.