Cenap Şahabettin, Ali Edizer’i tanısaydı

“128 milyar dolar nerede” diye...
*
128 milyar doların hortumlandığı algısı yaratılıyordu.
Ve bu algı, zihinlere kazınıyordu.
*
İşgüzar kamu görevlileri, asılan pankartları polis ve zabıta marifetiyle anında engelleyerek...
- Norveç çok medeni ülke şekerim... Başbakan’a ceza kesiliyor.
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- Danimarka acayip modern bir ülke şekerim... Başbakanı cam siliyor.
*
- İsviçre çok uygar şekerim. Cumhurbaşkanı bisikletle işe gidiyor.
*
Hep özeniriz, hep gıpta ederiz bu ülkelere.
Geçen akşam Tarafsız Bölge’de işte bu soruyu sordum uluslararası hukuk alanında uzman bir isim olan Prof. Dr. Selami Kuran’a.
Selami Hoca...
Canlı yayında... Kalktı ayağa... Eline bir çubuk aldı... Ve başladı harita üzerinden anlatmaya.
“Yeni başlayanlar için 10 dakikalık bir Montrö dersi” gibi bir şeydi yaptığı.
Net, sarih, anlaşılır ve basit bir şekilde anlattı mevzuyu.
*
Sonucu açıklıyorum:
Küfürler, kıyametler, vurmalar, kırmalar, saldırganlıklar, silahlar falan...
*
Ralli bu ya ralli!
Rallideki hangi anlaşmazlık, böylesine kontrolsüz bir öfkeye yol açabilir ki?
Rallideki hangi ihtilaf, böylesine bir sokak çocuğu kavgasını tetikleyebilir ki?
İki gündür...
Kumpas lafları dolaşıma sokulmaya başlandı.
*
Söylenenlere göre...
- Aslında bildiri, gece yarısı yayınlanmayacakmış.
- Bazı eller devreye girmiş, bildiri gece yarısı yayınlanmış.
- Bazı amiraller, bildirinin son halini görememişler.
- Bildiri, amirallerden kaçırılarak yayınlanmış.
İşte bu ahval ve şerait altında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
İlk sorum şu oldu:
“Bu gidiş nereye Sayın Bakan?”
Bakan Koca’nın ilk sözleri şu oldu:
*
“Vaka sayılarında ciddi artış var. Bunda mutasyon tabii ki etkili ama sadece mutasyonla açıklayamayız. Önlemleri gevşettik maalesef.”
*
Herkesin hakkına hukukuna saygı göstermek için çabalıyoruz. Sorumluluğu bulunmayan kişileri sorumluymuş gibi göstermekten kaçınmaya çalışıyoruz. Yargı kararı ortaya çıkmadan yargısal hükümlerde bulunmaktan uzak duruyoruz.
*
Titizleniyoruz bu konularda. Gayret ediyoruz.
*
Ama yayıncılıkta bazen yol kazaları da oluyor, olabiliyor.
*
Geçen gün sadece ve sadece Hürriyet’in internet sitesinde bir haber çıktı. Çok kısa bir süre yayında kaldı bu haber.
Bildirici amirallerin yakınlarını da konu eden bir haberdi bu.
- CEVAP: Bizim kısa tarihimiz, “Yüce Türk Milletine” diye başlayan darbe bildirileriyle dopdoludur. Bu yüzden “Yüce Türk Milletine” diye başlayan bir bildiri gördük mü işkilleniyoruz. Hele bildirinin altında “Amiral” imzası görünce daha da işkilleniyoruz. Hele bildiri, gece yarısı gelince... Büsbütün işkilleniyoruz. Şimdi ben soruyorum: İşkillenmeyelim de ne yapalım?
*
- SORU: Bildiri yayınlamak suç mu?
- CEVAP: Elbette suç değil. Geçen hafta emekli büyükelçiler, benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. Kim çıkıp “Bunlar darbeci” dedi? Bu arada eski milletvekilleri de yine benzer içerikte bir bildiri yayınladılar. “Darbe” diyen çıktı mı? Demek ki burada başka bir şey var.
*
- SORU: Burada ne var? Emekli amiral, görüş açıklayamaz mı?
- CEVAP: Tabii ki açıklar. Açıklıyorlar da zaten. Televizyonlara çıkıyorlar. Kişisel yaklaşımlarını ortaya koyuyorlar. Sosyal medyada yazıp çiziyorlar. Kimse de onlara bir şey demiyor. Ama siz “Aramıza hiçbir alt rütbeli girmesin, biz amiraller olarak şöyle bir posta koyalım” derseniz, tehditkâr ifadelerle dolu bir bildiriyi gece yarısı gündeme düşürürseniz... Her demokratik ülkede “Ne oluyor yahu” diye sorulur. En azından “Bunlar, bir iklim mi yaratmak istiyor? Bu işin arkasında ne var?” denir.
*
“Yüce Türk milletine!” diye başlayan hiçbir bildiriden hoşlanmıyorum.
Çünkü bu seslenişin tınısında...
27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat ve de 15 Temmuz var!
*
Kaldı ki...
Radyo zamanlarının üslubudur bu.
Siyah beyaz televizyonlarda kalmıştır.
*
Akşam saat 19.00 itibarıyla tüm kafe ve lokantalar kapanıyor.
*
Ramazan itibarıyla ise uygulama şöyle olacak:
*
Bütün kafe ve lokantalar kapalı.
*
Bu karar, yeniden gözden geçirilirse...
Hop, başlıyor kalbim Sinovac diye atmaya.
*
“Yeni teknolojileri denemek lazım arkadaş” diyorlar.
Hop, bu sefer kalbim BioNtech diye atmaya başlıyor.
*
Bilmem kaç bin yıllık Çin kültüründen söz ediyorlar.
Hemen Sinovac’a ısınıyorum.
Avrupa birincisiyiz.
Dünyada dördüncüyüz.
40 binleri geçmiş durumdayız.
Varyantlar kaplamış her bir yanımızı.
En çok da İngiliz varyantı.
*
Durduramıyoruz.
“Eğer muhalefetteki milliyetçi odaklar, demokrasi ittifakına ısrarla engel olmaya devam edeceklerse... Bu durumda HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak, demokrasi ittifakı ilan edilebilir.”
*
Ne demek bu?
Hadi biraz anlamaya çalışalım.
“Muhalefetteki milliyetçi odaklar” derken kastettiği İYİ Parti mi acaba? “Bu iş İYİ Parti’yle gitmez” mi demek istiyor Demirtaş?
*
Önerdiği yol şu: HDP öncülüğünde üçüncü bir ittifak. Ne yani? Millet ittifakı ve cumhur ittifakının dışında bir de
Uyuşturucu temin ettiği için Emniyet güçleri tarafından yeniden gözaltına alındı. Yani bu kez uyuşturucuyu temin etmekle suçlanıyor.
*
Tabii ki suç şahsidir, partiye mal edilemez ama bu elemanın bir de şu durumu var:
*
Lüks ve şatafat içinde yaşadığı fotoğraflara yansıyor.
*
Kokaindi, pudraydı, şekerdi falan... Gülündü eğlenildi...
“Adını açıklamak istemeyen üst düzey bir askeri yetkili dedi ki...”
*
Saygı Öztürk’ün dünkü köşesinde gördüm ki...
O kalıp, şuna dönüşmüş:
*
“Adını açıklamayan bir yargı mensubu dedi ki...”
*
Cenap Şahabettin, Ali Edizer’i tanısaydı
Ali Edizer diye bir doktor var.
Daha önce yaptığı çeşitli densizlikler ve izansızlıklar yüzünden “olay adam” haline gelmiş, hatta GATA’daki görevine son verilmişti.
*
Fakat adam rahat durmuyor abi!
Densizliğe, izansızlığa, abuk sabukluğa devam ediyor.
*
Ne dediğini yazmaya bile tenezzül etmiyorum.
Yine saçma sapan bir paylaşım... Yine nefret tohumları ekme... Yine izansızlık ve densizlik...
*
Kendisi de bir tıbbiyeli olan eski şair ve yazarlarımızdan Cenap Şahabettin’in çok meşhur olmuş bir sözü vardır.
“Tıbbiyeden her şey çıkar, arada bir de doktor çıkar” demiştir.
*
Cenap Şahabettin, tıbbiyeden çıkan devlet adamlarını, müzisyenleri, şairleri, edipleri, romancıları kastediyordu bu sözüyle.
*
Tıbbiyeden izansız ve densiz çıkmazdı.
Bu adam nereden çıktı?
PATATES… SOĞAN…
ÜRETİCİNİN elinde kalan patates ve soğanı, devletin üreticiden satın alması...
Doğru bir karardı.
Üreticiden alınan patates ve soğanın, fakir fukaraya ücretsiz olarak dağıtılması... Harika bir karardı.
*
Fakat ne zamanki sıra patates ve soğanın halka dağıtımına geldi.
- Yüzümüz buruştu.
- Canımız sıkıldı.
- Kafamız bozuldu.
*
Bir baktık ki...
Kaymakamın biri, patates soğan dağıtırken işi şova döküyor. Veren eli de alan eli de... Vıcık bir fotoğrafın konusu haline getiriyor.
*
Bir baktık ki...
Vali yardımcısının biri, patates-soğan çuvallarının arasında “Selamsız Bandosu” türü bir merasim düzenliyor.
*
Bir baktık ki...
Şanlıurfa Eyyubiye’de dayamışlar kamyonu bir mahalleye... Gayet intizamsız ve gayet medeniyetsiz biçimde dağıtım yapıyorlar.
*
Bütün bunları gördükten sonra anladık ki:
*
Doğru ve harika kararlar almak yetmiyormuş.
O doğru ve harika kararları, kimin nasıl uyguladığı da çok ama çok önemliymiş.
KESİCİ’YE KESİCİ CEVAP VERECEK
FLAŞ! Flaş! Flaş!
Bir mahalle baskısı daha hedefine ulaştı.
*
Olay şu:
*
İlhan Kesici, “128 milyar dolar kaybolmaz” demişti TV ekranında.
Tabii hemen acayip tepki aldı CHP mahallesinden.
“Pişmiş aşa su mu katıyorsun?” falan diye...
*
İlhan Bey de ne yapsın?
CHP mahallesinden kendisine yönelen tepkilerin ardından...
Şöyle demek zorunda kaldı:
*
“Partimle ve Genel Başkanım Kılıçdaroğlu ile aynı fikirdeyim. Soruyorum: 128 milyar dolar nerede?”
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Ve fakat bu cevap, sorunu tam olarak gidermedi, gideremedi, gideremez.
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Çünkü İlhan Kesici’nin “128 milyar dolar kaybolmaz. Okumayı bilenler girerler Merkez Bankası bilançosuna, ne olup bittiğini görürler. Her şey kayıt altındadır. Devletin kayıtlarındadır” sözleri, kayıtlara geçti bir kere.
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Yani Kesici’nin sorusunu, artık Kesici cevaplayacak.
ERKAN OĞUR OLAYINDAN ÇIKARILACAK BEŞ DERS
- DERS BİR: Beraber saz çalmaya devam... Çünkü beraber saz çalmayı savunanlar sayesinde kaynaşacağız.
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- DERS İKİ: Beraber türkü söylemeye devam... Çünkü beraber türkü söyleyenler sayesinde bir arada barış içinde yaşayacağız.
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- DERS ÜÇ: Mahallelere çekilmeye şiddetle itiraza devam... Çünkü herkesin kendi mahallesine çekilmesini ortadan kaldırmak zorundayız.
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- DERS DÖRT: Mahalle baskıcılarını ifşa etmeye devam... Çünkü onlar geriledikçe, toplumsal cepheleşme de gerileyecektir.
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- DERS BEŞ: Erkan Oğur’u kıymetli görmeye devam... Çünkü mahalle baskısı sona erdiğinde o da dik durabilecektir.
SESLER, YÜZLER, SOKAKLAR
- MISRA ÖZ: Çorlu tren kazasında küçük oğlu Oğuz Arda’yı kaybeden ve olayın peşini hiç bırakmayan Mısra Öz, korona nedeniyle yoğun bakıma alınmış... Geçmiş olsun Mısra Öz. Bir an önce sağlığına kavuşmanız dileğiyle... Sağlığınıza kavuşun ve mücadelenize kaldığı yerden devam edin.
- GENCO ERKAL: Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla ifade vermiş. Genco Erkal ve hakaret... Pek yan yana gelebilecek şeyler değil. “Hakaret” hükmünü vermekte ne kadar da acele ediliyor böyle. Ne olur yani Genco Erkal’ın kredisi vardır falan dense...
- İBRAHİM TATLISES: Yıllar sonra gelen son şarkısı açtım dinledim. Bayılmadım şarkıya. Fakat itiraf etmeden de duramayacağım. Şarkıyı dinlediğim andan itibaren “Gelmesin le gelmesin/Bir daha geri gelmesin/Gitsin yüzünü de şeytan görsün/Ölsem mezarıma gelmesin” diye mırıldanıp duruyorum.