Cemil Tugay dönünce onlar da dönüverdi

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İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti’ye geçiyor.

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Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçişi ne kadar ibretlikse...

Cemil Tugay konusunda fikir değiştirenlerin durumu da o kadar ibretlik.

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Cemil Tugay’ın İmamoğlu destekçisi olduğu günlerde belediye işçilerinin grevi söz konusuydu.

İktidar karşıtları, o zaman Tugay yanlısı, işçi karşıtı takılıp şöyle diyorlardı:

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- Belediye işçileri de iyice şımardı.

- Greve giden işçiler, AK Parti’ye çalışıyor.

- İcabında sokakları biz temizleriz abi.

Cemil Tugay’ın AK Parti’ye geçeceği neredeyse kesinleşince...

Aynı iktidar karşıtları, şimdi Tugay karşıtı, işçi yanlısı takılıp şöyle diyorlar:

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- Cemil zaten işçi düşmanıydı.

- Grev kırıcılığı yapmıştı.

- İşçilerden üç kuruşu esirgemişti.

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Yani dönmek, sadece Cemil Tugay’a özgü değil.

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Cemil Tugay karşıtları da maşallah bayağı bir dönüyor.

CIA / MOSSAD / FETÖ

“Fon meselesinin arkasında CIA var, MOSSAD var, FETÖ var” diyenler çıkıyor.

Onlara şunu söylemek isterim:

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Olur olmaz her olayda CIA’yı / MOSSAD’ı / FETÖ’yü öne sürerseniz.

Şu üç şeye neden olursunuz:

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- BİR: Üçlü tehlikenin gitgide daha az ciddiye alınmasına yol açarsınız.

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- İKİ: Üçlü tehlike, gerçekten başa bela olduğunda kimseyi inandıramazsınız.

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- ÜÇ: Üçlü tehlikeyi, pisliklerin üzerini örtmede kullanışlı bir araç haline getirirsiniz.

AK PARTİ FONDAN NASIL ETKİLENİR

- Vurdumduymazlık yapılsaydı...

- Koruma / kollama yaklaşımı olsaydı...

- Konudan uzak durulsaydı...

- “Sütte leke olur bizde olmaz” tavrı konsaydı...

- Fatma Betül’e kol kanat gerilseydi...

Fon meselesi, AK Parti’yi çok fena etkilerdi.

LULA’CIYIM

- Brezilya da düşmesin istiyorum.

- İsrail karşıtı Lula’nın yerini İsrail yanlısı küçük Bolsonaro almasın istiyorum.

- Lula’ya karşı bir zaafım var.

- 80 yaşında olmasına rağmen Lula’nın Kılıçdaroğlu’na hiç benzemediğini görüyorum.

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- Brezilya’da Lula bıkkınlığı olduğunu görüyorum ama yine de bıkılmasın istiyorum.

- Lula’nın en alttan gelmesi çok hoşuma gidiyor.

- İkinci turda şansı az da olsa Lula kazansın istiyorum.

TOP GUN’DAN ÖNCE GÖKSEL ARSOY VARDI

Tom Cruise’un Top Gun filmlerinin henüz izi tozu bile yokken Göksel Arsoy’un Şafak Bekçileri filmi vardı.

Filmde bir hava üsteğmeni canlandırıyordu Göksel Arsoy.

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- Şafak Bekçileri: 1963 yapımı.

- Top Gun: 1986 yapımı.

Şu öncülüğe bakar mısınız?

Top Gun’ın çok erken akrabası sayılacak Şafak Bekçileri’nin yönetmeni de Halit Refiğ’di.

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Türk sinemasının ‘Altın Çocuk’u Göksel Arsoy’a Allah’tan rahmet dilerken onun bu öncü rolü için selam duruyorum.

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CENNETİN DOĞUSU’NU İZLEME TÜYOSU

John Steinbeck dostumuzun meşhur romanı Cennetin Doğusu dizi oldu.

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Diziyi izlemek için iki tüyo:

- BİR: Kitabı okuyanlar için: Hayalinizde canlandırmanın yorucu faaliyetinden kurtulmak istiyorsanız diziyi izlemenizde fayda var.

- İKİ: Kitabı okumayanlar için: Önce diziyi izleyin, sonra kitabı okuyun. Böylece dizinin, kitabın ne kadar gerisinde kaldığını daha iyi fark edebilirsiniz.

SONBAHARIN SEVDİĞİM TARAFLARI

- Ne terletir sonbahar ne de üşütür. Tam kıvamındadır yani.

- Bütün filmler bir yana, sonbahar filmleri bir yanadır.

- Sarı efekt kullanmaz sonbahar, hep donuk mavidir.

- Hiçbir yolculuk, sonbahar yolculuğunun eline su dökemez.

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- Ne çok erken akşam olur ne çok geç. Oh mis yani.