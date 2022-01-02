Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...
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- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...
EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA
BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.
Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:
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Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.
*
Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?
*
Ne yaptı muhalefet?
*
“Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.
Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.
Dolar düşünce...
İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...
En az muhalefetin yanılgısı kadar
- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.
*
- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.
*
Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:
*
“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”
*
Gelelim esas meseleye...
*
Deniliyor ki:
*
Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?
*
Şunu diyordu:
“Geliyor gelmekte olan...”
*
Muhalefetin sloganı olmuştu bu.
*
Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan
“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”
*
Nebati’nin bu açıklaması üzerine...
Kıyameti koparanlar var.
*
Diyorlar ki:
*
Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.
*
Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.
İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?
İndirsene fiyatları.
Dolar arttıkça...
İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?
Şöyle şeyler oluyordu:
*
Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.
*
Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.
*
Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.
*
Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.
*
“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.
*
Yani bir kredisi vardı benim gözümde.
Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.
*
Ama önceki gece...
Hiç düşünmeden şöyle derim:
*
“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”
*
Mesela...
Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.
*
Mesela...
Yakından değil ama.
Uzaktan. Epey uzaktan.
*
Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.
Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.
AK Parti’nin dostuydu.
Bugünlerde nerelere savruldu acaba?
Daha önce de vurguladığım gibi...
Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.
*
Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:
“Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.
*
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:
*
“Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.”
*
Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.
Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...
Önyargı oluşturmayan, sevdiren...
Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.
*
TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:
*
“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”
*
- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.
*
- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.
*
En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.
Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.
*
Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.
*
Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.
AH SERGEN YALÇIN AH
Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.
Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.
Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.
Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.
Başarının hakkı teslim edildi.
Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.
Altın Kelebek
Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:
*
“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”
*
Barolar Birliği’nin yolu...
Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar
Bir komedi müfettişi gibi “Dur bakayım, eskisi kadar güldürüyor mu, güldürüyor mu” diye izlemezseniz... Gideri var.
- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.
*
- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.
*
- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.
*
- Cem Yılmaz esprilerinden ziyade... Uzun, lüzumsuz ve biraz da sıkıcı Cem Yılmaz gevezeliğine maruz kalmayı göze alıyorsanız... Gideri var.
*
- Zıpır, hınzır, kendiyle dalga geçen, kendisini ciddiye almayan bir Cem Yılmaz yerine, süper defansif ve kendisini aşırı ciddiye alan bir Cem Yılmaz’a hazırsanız... Gideri var.
MAHSUN’U DİNLERKEN MIRILDANDIKLARIM
- Biraz Tarkan’a mı özenmiş ne?
*
- Fakat yine de sesi, dibine kadar arabesk.
*
- Aşık Mahzuni türküsünü güzel söyledi ama...
*
- Sahne çok yanar dönerli değil mi ya!
*
- Piyanodaki hoş hanım, bütün havayı değiştiriyor abi.
*
- Artık sinemaya tamamıyla veda eder umarım.
*
- Bakalım Özcan Deniz ne zaman çıkacak sahneye?
*
- Alişan’la küs mü? Durup dururken nereden geldi bu acaba aklıma?
*
- Nostalji fırtınası estirdi bende... 90’lara ışınlandım resmen.
*
- Adamın sesi, gerçekten müthiş. Tınısı fena halde arabesk koksa da.
*
- Sahne düzenlemesini bayağı öğrenmiş, sinemacılıktan sanırım.
*
- Şarkıları da filmleri gibi... Her şey var abi. Ne bulduysa koymuş.
CISTAK CISTAK VE 10. YIL MARŞI
EVİMİN arka penceresinden Abdi İpekçi Meydanı’ndaki yılbaşı eğlencesini izledim.
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İzlenimlerimi aktarıyorum:
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- Bizim millet, eğlenmeyi bilmiyor.
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- Bizim milletin genlerinde sokak eğlencesi yok.
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- Bizim millet, cıstak cıstak müzik eşliğinde sallanmıyor bile.
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- Bizim milleti galeyana getiren iki şey: 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı...
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- Bizim millet, en çılgın eğlence gecesini bile erken bitiriyor.
HİÇ MERAK ETMEDİĞİM ŞEYLER
- Dünyanın en zenginleri olan teknoloji baronlarının 2021 yılında servetlerine kattıkları servetler.
*
- Aşı karşıtlarının artık iyice demodeleşen abuk subuk tezleri...
*
- Bülent Arınç’ın ne dediği...
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- Dolarla ilgili yazılan her türden kâbus senaryosu...
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- Erken seçim üzerine yapılan her türden sallama.
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- “Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?” meselesiyle ilgili yapılan spekülasyonlar.
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- Kur korumalı mevduat konusunda verilen her türden fetva...
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- Metaverse dedikleri şey...
ÖYLE MESUDUM Kİ
“YILBAŞINDAN sonra bakarız”, “Hele bir yılbaşı geçsin”, “Dur, bir yılbaşını atlatalım”, “Yılbaşından sonra döneceğim ben sana” cümlelerine bu yıl öyle çok maruz kaldım ki...
Yılbaşı denilen olgunun gelmiş geçmiş olması nedeniyle...
Çok mesudum.
ÜMİT ÖZDAĞ ARADI VE ŞÖYLE DEDİ
SURİYELİ kuyumcu esnafıyla arasında geçenleri yazmış, “Kişilerle değil, politikalarla uğraş” demiştim. Ümit Özdağ aradı ve özetle şunları söyledi:
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“Ben İzmir’de dolaşırken Arapça tabelaları bulunan bir kuyumcu dükkânına girdim. Teftiş yapmadım. Sadece anlamaya çalıştım. Suriyeli esnaf, Türk vatandaşlığına geçtiğini söyleyince inanamadım. O nedenle kendisinin kimliğini görmek istedim. Ben o esnafla uğraşmıyorum, uğraşmam. Tavrım, davranışım ortada. Ben politikalarla uğraşıyorum. O esnafı da bir örnek olay olması nedeniyle gündeme getirdim.”
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Ümit Özdağ’ın bu açıklamasını, cevap hakkına duyduğum saygı gereği sizlere iletiyorum.