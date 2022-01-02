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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar
GeriAhmet HAKAN Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

2 Ocak 2022

Bir komedi müfettişi gibi “Dur bakayım, eskisi kadar güldürüyor mu, güldürüyor mu” diye izlemezseniz... Gideri var.

- “Cem Yılmaz bitmiş, tükenmiş resmen abi” cümlesini zerre kadar aklınıza getirmeden kendinizi kaptırırsanız... Gideri var.

*

- Her an kahkaha patlatmaya, her an bir espri yakalamaya, her an kıkırdamaya hazır biçimde ekran önüne geçmezseniz... Gideri var.

*

- Eski Cem Yılmaz ile yeni Cem Yılmaz’ı mukayese etmeyi bir tarafa koyar, olayın keyfini çıkarmaya kendinizi bırakırsanız... Gideri var.

Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

*

- Cem Yılmaz esprilerinden ziyade... Uzun, lüzumsuz ve biraz da sıkıcı Cem Yılmaz gevezeliğine maruz kalmayı göze alıyorsanız... Gideri var.

*

- Zıpır, hınzır, kendiyle dalga geçen, kendisini ciddiye almayan bir Cem Yılmaz yerine, süper defansif ve kendisini aşırı ciddiye alan bir Cem Yılmaz’a hazırsanız... Gideri var.

MAHSUN’U DİNLERKEN MIRILDANDIKLARIM

- Biraz Tarkan’a mı özenmiş ne?

*

- Fakat yine de sesi, dibine kadar arabesk.

*

- Aşık Mahzuni türküsünü güzel söyledi ama...

Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

*

- Sahne çok yanar dönerli değil mi ya!

*

- Piyanodaki hoş hanım, bütün havayı değiştiriyor abi.

*

- Artık sinemaya tamamıyla veda eder umarım.

*

- Bakalım Özcan Deniz ne zaman çıkacak sahneye?

*

- Alişan’la küs mü? Durup dururken nereden geldi bu acaba aklıma?

*

- Nostalji fırtınası estirdi bende... 90’lara ışınlandım resmen.

*

- Adamın sesi, gerçekten müthiş. Tınısı fena halde arabesk koksa da.

*

- Sahne düzenlemesini bayağı öğrenmiş, sinemacılıktan sanırım.

*

- Şarkıları da filmleri gibi... Her şey var abi. Ne bulduysa koymuş.

CISTAK CISTAK VE 10. YIL MARŞI

EVİMİN arka penceresinden Abdi İpekçi Meydanı’ndaki yılbaşı eğlencesini izledim.

*

İzlenimlerimi aktarıyorum:

*

- Bizim millet, eğlenmeyi bilmiyor.

Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

*

- Bizim milletin genlerinde sokak eğlencesi yok.

*

- Bizim millet, cıstak cıstak müzik eşliğinde sallanmıyor bile.

*

- Bizim milleti galeyana getiren iki şey: 10. Yıl Marşı ve İzmir Marşı...

*

- Bizim millet, en çılgın eğlence gecesini bile erken bitiriyor.

HİÇ MERAK ETMEDİĞİM ŞEYLER

- Dünyanın en zenginleri olan teknoloji baronlarının 2021 yılında servetlerine kattıkları servetler.

*

- Aşı karşıtlarının artık iyice demodeleşen abuk subuk tezleri...

*

- Bülent Arınç’ın ne dediği...

*

- Dolarla ilgili yazılan her türden kâbus senaryosu...

*

- Erken seçim üzerine yapılan her türden sallama.

*

- “Millet İttifakı’nın adayı kim olacak?” meselesiyle ilgili yapılan spekülasyonlar.

*

- Kur korumalı mevduat konusunda verilen her türden fetva...

*

- Metaverse dedikleri şey...

ÖYLE MESUDUM Kİ

“YILBAŞINDAN sonra bakarız”, “Hele bir yılbaşı geçsin”, “Dur, bir yılbaşını atlatalım”, “Yılbaşından sonra döneceğim ben sana” cümlelerine bu yıl öyle çok maruz kaldım ki...

Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

Yılbaşı denilen olgunun gelmiş geçmiş olması nedeniyle...

Çok mesudum.

ÜMİT ÖZDAĞ ARADI VE ŞÖYLE DEDİ

SURİYELİ kuyumcu esnafıyla arasında geçenleri yazmış, “Kişilerle değil, politikalarla uğraş” demiştim. Ümit Özdağ aradı ve özetle şunları söyledi:

Cem Yılmaz’ın son gösterisiyle ilgili uyarılar

*

“Ben İzmir’de dolaşırken Arapça tabelaları bulunan bir kuyumcu dükkânına girdim. Teftiş yapmadım. Sadece anlamaya çalıştım. Suriyeli esnaf, Türk vatandaşlığına geçtiğini söyleyince inanamadım. O nedenle kendisinin kimliğini görmek istedim. Ben o esnafla uğraşmıyorum, uğraşmam. Tavrım, davranışım ortada. Ben politikalarla uğraşıyorum. O esnafı da bir örnek olay olması nedeniyle gündeme getirdim.”

*

Ümit Özdağ’ın bu açıklamasını, cevap hakkına duyduğum saygı gereği sizlere iletiyorum.

X

Musmutlu yıllar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2022
Omikron denilen illetin tükendiği...

 

- Dolarizasyonun ümüğünün sıkıldığı...

*

- Sloganlı fanatizmin son bulduğu...



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Nebati’ye dair her şey

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Aralık 2021
HAZİNE VE MALİYE BAKANI NUREDDİN NEBATİ, GEÇEN AKŞAM TARAFSIZ BÖLGE’DE KONUĞUMUZ OLDU. NEBATİ’YLE HAYATIMDA İLK KEZ KARŞILAŞMIŞTIM. BAKTIM HERKES BANA, “UZAKTAN İZLEDİĞİM NEBATİ” İLE “YAKINDAN GÖZLEMLEDİĞİM NEBATİ” ARASINDAKİ FARKLARI SORUYOR. DEDİM Kİ NEBATİ’YE DAİR HER ŞEYİ ANLATAYIM BARİ.

EKRAN ÖNÜ PERFORMANSI AÇIK ARA BİR NUMARA

BU zamana kadar çok siyasetçiyle program yaptım.

Bu deneyime yaslanarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim:

*

Nureddin Nebati’nin ekran önü performansı, açık ara bir numara.

*

Peki nedir Nebati’nin ekran önü özellikleri?

*

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İktidar, muhalefetin yanılgısına düşmemeli

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Aralık 2021
Dolar yükselince...

Ne yaptı muhalefet?

*

Tamam kazandık, ceketi koysak biz alırız, yaşasın, yuppi” demeye başladı.

Ve bunun ne kadar büyük bir yanılgı olduğu tez zamanda ortaya çıktı.

Dolar düşünce...

İktidarın “Tamam kazandık, artık söylem üstünlüğü bizde, bitti bu iş, aldık seçimi” demesi de...

En az muhalefetin yanılgısı kadar

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Teftiş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2021
“Teftişle gündemi değiştirmek istiyorlar” diyor bazıları. İyi de gündem, zaten baştakilerden yanaydı. Niye değiştirmek istesinler ki? Hiçbir şey anlamıyorum ben şu gündemi değiştirmek geyiğinden.

- Teftiş olayı ortaya çıkar çıkmaz öyle bir tepki oluştu ki. Çok büyük bir zulüm var sandım. Sonuçta yapılan iş belli: Teftiş... Yani denetim. Teftişe, denetime “büyük zulüm” muamelesi çekmek, eskiden yoktu, yeni çıktı.

*

- “Adli sicil kaydı” diye bir şey var mı? Var. Belediye şirketlerine eleman alınırken buna bakılmış mı? Bakılmış. Durum buyken teftişe gerek duymak da neyin nesidir? Bunun basit bir açıklaması olmalı ve o açıklama yapılmalı.



*

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Sokak hayvanları meselesine dair çok yalın bir yazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Aralık 2021
Son zamanlarda bizi, “hayvan sevgisi” ile “insan sevgisi” arasında tercihe zorlayanlar türedi.

Bu tiplere verilebilecek en güzel cevap şudur:

*

“İnsanı seven hayvan sever, hayvanı seven insan sever. Bu iki sevgi, birbirinin rakibi değil tamamlayıcısıdır.”

*

Gelelim esas meseleye...

*

Deniliyor ki:

*

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Nebati, muhalefetin sloganını kullandı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Aralık 2021
Kur yükseldikçe...

Ne diyordu Kemal Kılıçdaroğlu?

*

Şunu diyordu:

“Geliyor gelmekte olan...”

*

Muhalefetin sloganı olmuştu bu.

*

Gözlerindeki ışıltı her geçen gün daha da artan

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Çarpılanın çarpılmasında senin de payın yok mu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Aralık 2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon programında şöyle demiş:

 

“Büyük finansörler, bu işin bir şekilde döneceğini bilir. Ama çarpılan kim oldu? Her zamanki gibi küçük yatırımcılar.”

*

Nebati’nin bu açıklaması üzerine...

Kıyameti koparanlar var.

*

Diyorlar ki:

*

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Fiyatlar düşecek, nokta

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Aralık 2021
Dolar bir kuruş artsa...

Anında fiyatlara yansıtanlar, dolar yüzde 40’a varan düşüş yaşadığı halde kıllarını kıpırdatmıyorlar.

*

Tutturmuşlar, “Yerine koyma maliyeti” diye bir gerekçe.

İyi de kardeşim, dolar düşünce yerine koyma maliyeti de düşmüş olmadı mı?

İndirsene fiyatları.

Dolar arttıkça...

İştahla arttırmıyor muydunuz fiyatları?

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Fakat kabul edelim ki zekice bir hamleydi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Aralık 2021
Dolar yükseldikçe...

Şöyle şeyler oluyordu:

*

Kemal Bey, aday olmayı göze almış destansı konuşmalar yapıyordu.

*

Meral Hanım, başbakanlığı garantilemiş havasındaydı.

*

Ayşenur abla, dolara bakıp fenalıklar geçiriyor rolü yapıyordu.

*

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Aranan dış güç Durmuş Yılmaz mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Aralık 2021
Birkaç falsosuna rağmen...

Yine de sever, takdir ederdim Durmuş Yılmaz’ı.

*

“Başarılı bir Merkez Bankası Başkanı’dır” derdim. “Kalender meşrep bir havası var” derdim. “Bu topraklara özgü bir edası var” derdim.

*

Yani bir kredisi vardı benim gözümde.

Ve birkaç falsoyla bitip tükenecek bir kredi değildi bu.

*

Ama önceki gece...

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Birazcık efendi ol bırak elinden şu sazı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Aralık 2021
“Ekrandaki Muharrem Sarıkaya’yı betimle” deseler...

Hiç düşünmeden şöyle derim:

*

“Asimetrik bir nezakete sahip. Adam kibarlıktan yıkılıyor abi!”

*

Mesela...

Ses tonu, asla ani inişlere ve ani çıkışlara kaymaz.

*

Mesela...

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OHAL fitnesini çıkaran İzzet Özgenç’in savrulduğu yer

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Aralık 2021
Hukuk profesörü İzzet Özgenç’i tanırım.

Yakından değil ama.

Uzaktan. Epey uzaktan.

*

Uzaktan baktığımda düzgün, sağduyulu, dedikoduya prim vermez biri gibi görünüyordu.

Türk Ceza Kanunu’nun yazımında görev almıştı.

AK Parti’nin dostuydu.

Bugünlerde nerelere savruldu acaba?

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Aman Nureddin Bey aman

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Aralık 2021
Çok iyi bir başlangıç yaptınız Sayın Nureddin Nebati.

 

Daha önce de vurguladığım gibi...

Meclis’teki ilk sınavınızdan on numara beş yıldız aldınız.

*

Sonra çok önemli bir toplantı yaptınız:


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Yine mi TC ile uğraşılıyor

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Aralık 2021
Bir haber dolaşıyordu ortalıkta. Habere göre camilerdeki TC ibaresi kaldırılıyormuş.

 

Yine mi TC ile uğraşılıyor? Ne gerek var? Neler oluyor?” diye söylenerek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a mesaj attım. “Doğru mu bu?” dedim.

*

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan bana gelen mesaj aynen şöyle:

*

Ahmet Bey, tüm müftülüklerimizin isim tabelalarında TC var. Ama camilerde bu ibare zaten yok. Olmayan şey ile ilgili kaldırma talimatı nasıl verilecek? Bazı cami görevlileri isimden önce kendi inisiyatifleriyle TC koymuş, onlar da zaten duruyor. Durması da çok normal. Sadece rengi kırmızıya boyanacak, o kadar. Kaldırma söz konusu değil.

*

Hiçbir derde derman olmayacak, dahası dertsiz başa dert açacak gereksiz bir uğraştır TC ile uğraşmak.

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Açılın! Bakan Nebati’yi öveceğim birazcık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

12 Aralık 2021
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin Meclis’teki bütçe sunuş konuşması, tek kelimeyle enfesti.

Nefret ettirmeyen, saygı uyandıran...

Önyargı oluşturmayan, sevdiren...

Bir üsluptu Bakan Nebati’nin üslubu.

*

TÜİK kapısına dayanan CHP’ye ve tüm muhalefet partilerine şöyle dedi:

*

“Detaylı bilgi talep eden tüm siyasi parti temsilcilerimizi Bakanlığımıza davet ediyorum. Lütfen gelin. Rahat rahat görüşelim, konuşalım.”

*

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Asgari ücret psikolojisi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Aralık 2021
3 BİN 100 LİRA: Memnuniyetsizlik artı moral bozukluğunun tetiklenmesi sonucu doğabilecek bir tepkiselliğe yol açar.

- 3 BİN 900 LİRA: Psikolojik sınır olarak beliren dört bin liranın altında kalacağı için bir tatminsizlik hissine yol açar.

*



- 4 BİN LİRA: Sürprizsiz, beklentiye uygun ve şaşırtmayan bir sonuç olacağı için halay çektirmez, düğün bayram ettirmez.

*

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Öfkeli milletvekilleri için öfke yenme teknikleri

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Aralık 2021
“Ne diyon lan sen” diye kürsüye doğru yürürken... Dışarıdan kendinize şöyle bir bakmayı deneyin. Durma ihtimaliniz artacaktır.

En öfkeli anınızda içinizden 10’dan 1’e doğru geri sayım yapın. Her şey bir anda anlamsızlaşacaktır.

Alpay Özalan öfkeliyse ve ayaktaysa... Oturun ve onu yalnız bırakın. Böylece yumruk yeme ihtimaliniz azalacaktır.

*

Öfkeden kendinizi kaybettiğiniz anda, gözlerini yumup Yunus Emre’yi, Mevlana’yı, Şeyh Edebali’yi aklınıza getirin.

*

Özgür Özel’in rakiplerini sinirlendirme potansiyeli var. Kabul. Fakat her defasında o kendini kurtarıyor, olan size oluyor. Bunu aklınızdan çıkarmayın.

AH SERGEN YALÇIN AH

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Altın Kelebek’te ne oldu?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Aralık 2021
Şunlar oldu:

Siyasi ayrımcılık zerre kadar dikkate alınmadı.

Popüler kültürde yükselen değerler öne çıktı.

Var olan kutuplaşmaya hiç yüz verilmedi.

Uç noktalara savrulmamaya özen gösterildi.

Başarının hakkı teslim edildi.

Türkiye’nin en gözde starlarının buluştuğu platform çıktı ortaya.

Altın Kelebek

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Vurun kardaşlar vurun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Aralık 2021
Barolar seçimini kazanan delegeler, zafer coşkusu içinde marş söylediler.

 

Söyledikleri marşın sözleri şöyleydi:

*

“Yolumuz devrim yoludur / Gelin kardaşlar gelin / Yurdumuza faşist dolmuş / Vurun kardaşlar vurun”

*

Barolar Birliği’nin yolu...

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