 Cem Küçük olayı

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Ama Cem Küçük, benimle ilgili yüzlerce yazı yazdı.

Hem de çok ağır yazılar.

Tehdit de etti hakaret de.

Racon kesmeye de kalktı, medeni ölü ilan etmeye de.

*

Cem Küçük’ün gözaltına alındığı bilgisini aldığım anda hissettiğim şeyi söylemek istiyorum:

- Derin bir kayıtsızlık.

- Alabildiğine hissizlik.

*

Çok yüce gönüllü biri olduğumu kanıtlamaya çalışmıyorum.

Gerçekten pek bir şey hissetmedim.

Minnacık bir “oh olsun” duygusuna bile kapılmadım nedense. Rövanşist bir neşe bünyemi kaplamadı.

*

Cem Küçük’ün jandarmanın arasında gerçekleştirdiği o utanç yürüyüşünün görüntüsüne bakıp “Bu da Cem Küçük’e ders olsun” demedim.

*

Ama o utanç yürüyüşüne bakıp adına “gazetecilik” ya da “yorumculuk” denilen meslek adına birazcık olsun umutlandığımı da saklamayacağım.

*

Çünkü o utanç yürüyüşünün ardından...

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Raconcu gazeteciliğin, tehditkâr yorumculuğun, çıkarcı haberciliğin artık kolay kolay kafa çıkaramayacağına inanıyorum.

DÖRT TARAFI SAVAŞLA ÇEVRİLİ BİR ÜLKENİN TURİZMİ

TURİZM dediğiniz olgu neyi sevmez?

Savaşı sevmez, çatışmayı sevmez, istikrarsızlığı sevmez, patlama çatlamayı sevmez.

*

Türkiye’nin durumuna bakalım:

- Dört tarafı savaşlarla çevrili.

- Sağında solunda bombalar patlıyor.

- Ukrayna’dan İran’a istikrarsızlık üreten bir coğrafyada.

*

Böyle bir ülkede turizmin yerlere yapışması lazım.

Fakat o da ne?

Bırakın yerlere yapışmayı dimdik ayakta duruyor, durabiliyor.

*

İşte Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un açıkladığı ilk altı aylık turizm verileri:

- Ziyaretçi sayısında yüzde 2.4’lük bir gerileme.

- Kişi başı gecelik harcamada artış.

- Kişi başı ortalama kalış süresinde artış.

- İlk altı aylık turizm geliri ise 25.7 milyar dolar.

- Üçüncü çeyrek için ise umut dolu beklenti.

*

Bu sonuçlar bir rastlanın eseri değil.

*

Bakan Mehmet Nuri Ersoy...

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- Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nı kurmasaydı.

- Ürün çeşitliliğini sağlamasaydı.

- Tüm dünyayı kapsayan tanıtımlarla pazar sayısını artırmasaydı.

- Kriz dönemlerinde süreci akılcı yönetmeseydi.

- Gelişmeleri doğru okuyup riskleri zamanında saptamasaydı.

Böyle bir sonucun elde edilmesi hayal bile edilemezdi.

EDA ECE’NİN GÖZYAŞLARI

EDA Ece, depremin hemen ardından bir ödül töreninde...

Depremzedelerin siyasal tercihlerine dil uzatmıştı.

“Onlara biz yardım ettik ama onlar başkaları yardım etti sandı” demişti.

*

Çok kibirli, çok ayrıştırıcı bir yaklaşımdı bu.

*

Dün AHBAP için polise ifade verirken bu olaya da değinmiş Eda Ece.

Gözyaşları içinde pişmanlığını ifade etmiş.

*

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Eda Ece’nin şahsında onun gibi ünlülere sesleniyorum:

*

- Sıfır siyasal bilinçle sosyal medyanın dolduruşuna gelip siyasallaşarak insanlığınızı kaybetmeyin.

- Kısa süreli alkışlara ve dolduruşlara gelip politik kutuplaşmanın parçası olmaya özenmeyin.

*

Yoksa hepsi bittiğinde geriye sadece derin pişmanlığınız ve gözyaşlarınız kalacaktır.

BU BİR FATMA ŞAHİN YAZISI DEĞİLDİR

FATMA Şahin, Gaziantep’te süper bir icraata imza atmış.

Olay şu:

*

“Bahçelievler Projesi” diye bir projeye başlamış.

Ucuza bahçeli evler yapıyor vatandaş için.

*

Arsayı Milli Emlak’tan alıyor, altyapısını belediye karşılıyor.

Vatandaş, sadece yapının inşaat maliyetini üstleniyor.

*

Bir evin satış fiyatı: 690 bin TL.

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Yüzde 50 peşinat.

Kalan tutar aylık yaklaşık 17 bin TL taksitlerle ödenecek.

*

Kamu arazisinin doğru değerlendirilmesi, belediyenin altyapıyı üstlenmesi, vatandaşın yalnızca yapı maliyetini karşılaması esasına dayanan bir model bu.

Bu modelle Gaziantep halkına şahane bahçeli evler sunuyor Fatma Şahin.

*

Hikmet, müminin yitik malıdır. Ey Türkiye’nin dört bir yanındaki belediyeler.

Fatma Şahin’in yaptığı bu işte bir hikmet var.

Bunu yitik malınız görünüz ve bunu taklit ediniz.



