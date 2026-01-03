 Çatı yok, kaset yok ama esnaf var

Haberin Devamı

- Esnaf devrimi.

- Çatı devrimi.

- Kaset devrimi.

*

“Esnaf devrimi” denmesinin nedeni şuydu:

Tahran esnafı, devrimin en kararlı destekçisiydi. Devrimin gerçekleşmesinde esnafın desteği büyük rol oynadı.

*

“Kaset devrimi” denmesinin nedeni şuydu:

Humeyni’nin kasetleri elden ele dolaştırılıyordu. Tahran esnafı, el altından bu kasetleri müşterilerine dağıtıyordu.

*

“Çatı devrimi” denmesinin nedeni ise şuydu:

Halk, geceleri evlerin çatılarına çıkıp sloganlar atıyordu. Batılı gazetelerde “Çatılardan yükselen devrim” başlıkları yer alıyordu.

*

İran’daki son ayaklanmalarda...

Kaset yok... Çatı yok... Ama esnaf var.

Bu zamana kadar çok ayaklanma yaşandı İran’da ama ilk kez esnafın hafiften bir başkaldırısı söz konusu.

*

Peki esnafın devreye girmesi, İran’da gerçekten bir değişime kapı aralar mı?

*

Eğer ABD, İsrail, Şah’ın İsrail sevici oğlu falan...

İran halkını rahat bırakırlarsa...

Belki olur.

MÜBALAĞA VE ALINGANLIK

En iyi esprisi değildi ama yine de espriydi işte.

Şöyle diyordu son gösterisinde Cem Yılmaz:

*

“38 yaşında biriyle çıkıyorum. Bulmuş çıtırı diyorlar. 38 lan. Ölmek üzere.”

*

Cem Yılmaz’ın gösterisinin bu bölümü çok alınganlık yarattı.

Kızanlar, söylenenler, öfkelenenler falan.

*

Oysa oysa...

Hiciv: 38 yaşa yönelik değil.

Hiciv: “Bulmuş çıtırı” denmesine yönelik.

*

50 küsur yaşındaki adamın yanındaki 38 yaşında kadına “çıtır” deniliyor.

Adamın derdi bu. Bunu eleştiriyor.

38 yaşın “çıtırlık” kapsamına giremeyeceğini anlatmak için yapılan apaçık bir mübalağa bu.

*

Mizah: Bir mübalağa sanatıdır.

Alınganlık ise: Mizaha yönelik bir cinayettir.

EN ÇOK YALAN SÖYLENEN ZAMANLAR

- Seçim öncesi.

- Savaş sırası.

- Av sonrası.

*

(Bunun yazılmasını sağlayan Sayın Otto Von Bismarck Bey’e hürmetlerimle.)

İĞRENÇLİKLER ÇOCUKLARA YÖNELDİ

Biri Murat Ağırel’in küçük kızına yönelik sapıkça paylaşım yapıyor.

Öbürü sekiz ve on iki yaşındaki iki küçük çocuğu sapıkça diline doluyor.

*

Niye yapıyorlar bu iğrençlikleri?

Futbol uğruna.

*

İğrençliklerin çocuklara yöneldiği bir çılgınlığı yaşıyoruz.

Ve kimse “hop, ne oluyor” demiyor.

CAN SIKINTISI

Isaac Asimov, 1983 yılında 2025 yılı için şöyle bir tahminde bulunmuş:

*

“2025 dünyasında can sıkıntısı, açlıktan daha tehlikeli bir düşman haline gelebilir.”

*

İsaac Bey’in tahmini doğru çıktı.

Bugünlerde canımız çok sıkılıyor.

*

Ama İsaac Bey’in tahmin edemediği bir şey var:

Can sıkıntısına iyi gelen imkânlar da bayağı bir artmış durumda.

*

İşte günümüzde can sıkıntısını bertaraf etmeye yarayan bazı imkânlar:

- Kedi videoları izlemek.

- Fenerbahçeliler ile Galatasaraylılar arasındaki sosyal medya kavgasına dalıp gitmek.

- Sezon sezon dizilere takılmak.

- Makyaj yaparken yorum yapan fenomenler olgusuna maruz kalmak.

- Yapay zekâ ile yapılan “dünya liderleri halay çekerken” videolarına gülmek.

SERDAR ADALI’NIN GURURUDUR BU

Beşiktaş Başkanı Serdar Adalı, Galata Köprüsü’ndeki Gazze yürüyüşüne katıldı.

*

Kendisine laf sokanlar, tepki gösterenler falan var.

*

Sakın aldırma Serdar Adalı.

Gazze için yaptığın yürüyüş...

Senin insanlığının bir kanıtıdır.

Bu fotoğrafla hayatın boyunca gurur duy.

İYİ KÖTÜ DEMEDEN HER FİLMDE VARLAR

Eskiden bir filmde John Malkovich varsa... O filmi kaçırmazdım.

Artık bir filmde John Malkovich varsa... O filmden kaçıyorum.

*

Eskiden Anthony Hopkins bir filmde varsa... O film benim için başyapıttı.

Artık Anthony Hopkins bir filmde varsa... O film benim için izlemeye değmez.

*

Eskiden Pierce Brosnan’a çok büyük saygım vardı, James Bond falan.

Artık Pierce Brosnan’ın yer aldığı filmlere bakıp bakıp üzülüyorum.



