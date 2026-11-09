Candan Tekirdağlı değilmiş

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“Hapisle korkutuldu, topukladı, topuklayan efe oldu” dediler.

*

Afyon’da BURCU gitti.

“Hepsi kocasının yüzünden, boşasın kocasını gelsin” dediler.

*

İzmir’de CEMİL gitti.

“Korktu, kaçtı. Burnundan fitil fitil getireceğiz” dediler.

*

Ve en son Tekirdağ’da CANDAN gitti.

Candan Yüceer için sadece şöyle bir şey diyorlar:

*

“O zaten Tekirdağlı değildi.”

*

Dört dönem Tekirdağ’dan milletvekili yaptıkları, son dönemde de Tekirdağ’a Büyükşehir Belediye Başkanı yaptıkları kişi için...

“O zaten Tekirdağlı değildi” diyorlar.

*

Bol keseden attılar, sözlerini iktisatlı kullanmadılar, söylenecek her şeyi bütünüyle tükettiler.

Sıra Tekirdağ’a gelince...

Saçmalamaktan başka bir çıkış yolu bulamıyorlar.

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GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ TÜYOLARI

Fatma Betül Sayan Kaya gibi yapmayın.

“Şüpheli” sıfatıyla adliyeye giderken güneş gözlüğü takmayın.

*

Çünkü:

- Bin tane fazladan laf işitirsiniz.

- Gözlükle bir şeyleri örttüğünüzü düşünürler.

- Gözlüğün markasının üzerinden yürürler.

- Ucuz gözlüğe ayrı, pahalı gözlüğe ayrı laf ederler.

- Antipati oranında çarpan etkisi yapar güneş gözlüğü.

- Yakışsa ayrı derttir, yakışmasa ayrı.

ÖZGÜR ÖZEL İÇİN ZİYARET LİSTESİ

Fatma Betül Sayan Kaya’yı hapiste ziyaret edebileceklerini söylemiş Özgür Özel.

*

Oysa Fatma Betül’den önce ziyaret etmesi gereken kişiler var Özel’in:

- Mesela Muhittin Böcek’i ve oğlunu ziyaret etmeli.

- Ev hapsindeki Emir Sarıgül’ü ziyaret etmeli.

- Özkan Yalım’ı da unutmamalı, bunca yılın yoldaşlığı hatırına.

TAK DİYE BİTİRDİ BÜTÜN İHTİLAFI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomatik zekâsını takdir etmemek mümkün değil.

*

En son Türkiye / Azerbaycan gerilimiyle ilgili olarak...

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- Hep yapıcı oldu.

- Hep yatıştırıcı oldu.

- Hep olumlu mesajlar verdi.

*

En sonunda kalktı Bakü’ye gitti.

Aliyev’le verdiği süper samimi fotoğraflarla tüm ihtilafı tak diye bitirdi.

*

Erdoğan, bu hamlesiyle...

Yapılan onca olumsuz analizi, yazılan onca kötü senaryoyu, ortaya atılan onca kâbus varsayımını...

Bir anda tarihin çöplüğüne atıverdi.

*

Hadi yalansa yalan deyin.

PLATFORMLAR ÇERDEN ÇÖPTEN GEÇİLMİYOR

Hadi bizde “dizi krizi” var.

Peki başta Netflix olmak üzere dijital platformların hali pek mi yaman?

*

- Birini açıyorum: Kore’den ne kadar abuk sabuk dizi varsa koymuş.

*

- Bir başkası: Resmen Hint filmleri çöplüğü haline gelmiş.

*

- Bir diğeri: 90’lı yılların B sınıfı filmlerini dayıyor gün aşırı.

*

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- Başka birinde: Sadece canavarlar, hayaletler, ejderhalar var.

BAYILDIM BU FOTOĞRAFA

Bayıldım.

Çünkü bu fotoğrafta:

- Muazzam bir içtenlik var.

- Müthiş bir sahicilik var.

- Şahane bir kompozisyon var.

- Zarafet dolu bir doğallık var.

- Buram buram pozitif bir enerji var.

*

Dünün en güzel fotoğrafı buydu.

TUTUKLANIR MI TUTUKLANAMAZ MI

Bana soruyorlar:

*

“Falancanın adı fon olayında geçiyor. Tutuklanır mı?”

*

Şöyle cevap veriyorum:

*

“Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın son açıklamalarına, Akın Gürlek’in bu açıklamalar doğrultusunda çizdiği çerçeveye baktığında şunu görürsün: Şu anda hiç kimse dokunulmaz değil.”

ŞEHİRDE BU KONUŞULUYOR

- Mustafa Sarıgül ile Emir Sarıgül’ün arası fena halde açıkmış.

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- Emir, babasını görmek istemiyormuş, nefret ediyormuş babasından.

- Babası, Emir’in üstüne gidip daha fazla dellenmesini istemiyormuş.

- Emir, bütün köprüleri atmış. Tamamen kopmuş babadan.

- Baba, ifşalarından korktuğu için Emir’i kendi haline bırakmaya karar vermiş.



