Canavarca hisleri bile aşan bir canavarlık

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Kaybolmasından beş gün sonra cansız bedeni bulundu Pınar’ın. Durum korkunçtu: Diri diri yakılmıştı Pınar. Yanmış cesedi bir varile konmuştu.

Pınar’ın katili Cemal Metin Avcı, mahkemede “canavarca hisle ve tasarlayarak öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet aldı.

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Son durum şu: Yargıtay, “canavarca hisle öldürme yok, niteliksiz kasten öldürme var” dedi, “haksız tahrik var” dedi.

Ve yeniden yargılama istedi.

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Diri diri yakmak, yanmış cesedi varile sokmak... Canavarca hisleri bile aşan cinayettir.

Yeniden yargılamada “canavarca dedik, az bile dedik, bu cinayette canavarlıktan bile daha fazlası var” diye karar çıksın istiyorum.

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AŞAĞILARIN EN AŞAĞISINDAN GELİR SESİ

Turabi, organlarıyla bir şarkı yazmış.

Öyle bir şarkı ki... Terbiyeye, adaba hiç önem vermeyenlerin bile dinlerken yüzleri kızarır.

Aşağıların en aşağısından geliyor sesi Turabi’nin.

Ajdar, bunun yanında Mozart kalır.

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Neyse. En iyisi sadece şunu söyleyip geçmek:

*

Bu şarkının yapımında ve yayınında emeği geçenlerin tümünün Allah bin türlü belasını versin.





HADİSE’NİN SÖRFÜ

“Aha! Bir rüzgâr çıktı. Ben niye sörf yapmıyorum” diye hemen atılmış Hadise. “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” gündeminin üzerinde sörf yapmaya çalışmış.

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Yaptığı paylaşımda şöyle demiş:

“Mustafa Kemal’in adını gururla ananların cezalandırıldığı bir ülkede yaşıyor olmak üzücü ve düşündürücü.”

“Yaşanmaz artık bu ülkede” deyip Belçikaya mı göçecek acaba?

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“Fakat Hadise Hanım, bu ülkenin yüzde 90’ı Mustafa Kemal adını gururla anıyor. Acaba onlar niye cezalandırılmıyor” falan diye bir soru sorulsa...

Birçok Atatürkçü, bin türlü argüman ileri sürebilecekken Hadise’nin herhangi bir argümanın kıyısından bile geçmesi imkânsız.

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Yapay ve samimiyetsiz çıkışların sanatçısıdır Hadise.

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Aile içi cinayete kurban giden Narin’e, “Toparlan gidiyorsun / Suç üstü tövbeler / Kalbe ağır darbeler” şarkısını göndermişti mesela.

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İçselleştirilmemiş siyasal ve toplumsal çıkışlarla “duyarlı sanatçı” payesi elde etmeye çalışmak, hiç bu kadar ucuzlamamıştı.





DOĞU’NUN ÜÇÜNCÜ SEZONU

Birinci ve ikinci sezonu pek beğenmiştim. Üçüncü sezonu ise daha çok beğendim.

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Doğu Demirkol mizahı, şöyle bir şey:

- Alabildiğine iddiasızlıktan besleniyor.

- Dindarlığı mizahına şahane yediriyor.

- Evliyalar, kutsal geceler üzerine dindarca espriler yapıyor.

- Küfür kıyamet olmadan espri üretebiliyor.

- İnce görüyor.

- “Selamünaleyküm” deyişi acayip organik.

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Türkiye’nin en özgün, en farklı, en ezber bozucu mizahını yapıyor Doğu Demirkol.

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YALAN / DOĞRU

- YALAN: Atlas Okyanusu’nda bir Türk gemisine yapılan operasyonda 9 ton uyuşturucu yakalandı.

- DOĞRU: Gemi, 2024’ün Kasım ayında Panama merkezli bir firmaya satıldı, Tanzanya bayrağı çekildi. Aynı tarihte gemi, Tuzla Limanından yükü olmadan ayrıldı. Uyuşturucu operasyonu, geminin Türkiye’den ayrılmasından iki ay sonra gerçekleşti. Uyuşturucu operasyonu sırasında gemide Türk bayrağı yok, Türk mürettebat yok ve gemi Türklere ait değil.

İNGİLİZ POLİSİYELERİNİN TEMEL DİNAMİKLERİ

- Hava hep kasvetlidir.

- Aksiyondan kaçınılır, ağır ağır yürür gider.

- Hep yağmur yağar. Hep ama.

- Dedektiflerin biri gençtir diğeri olgun.

- Herkesin çokça sırrı vardır.

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- Mutlaka ormanda bir ceset bulunur.

- Uzun konuşmalardan katile gidilir.

- Katili tahmin etmek pek mümkün değildir.

- Gerilim, klasik müzikle verilmek istenir.

SİYASETİN POPÜLER GÜNDEMİ

- SLOGAN: “Kurtuluş yok tek başına / Ya hep beraber ya hiçbirimiz” sloganını tartışıyoruz. Bir taraf, “Stalinist sol bir örgütün sloganı” diyor. Bir taraf ise “Bertolt Brecht’in şiiri” diyor. Bense “ikisi de doğru” diyorum.

- ÇAĞLAYAN: Siyasetin nabzı artık Çağlayan Adliyesi’nde atıyor. Oysa siyasetin nabzı mitinglerde atmalı, Meclis’te atmalı, siyasetçilerin konuşmalarında atmalı.

- ÖNSEÇİM: CHP’nin cumhurbaşkanı adayının partili üyelerle yapılacak bir önseçimle belirlenmesi projesinden vazgeçilirse... Ben hiç şaşırmayacağım.

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- FATİH ERBAKAN: Cumhurbaşkanlığına aday olacağına açıkladı. Nedense bu habere en çok Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı olmasını isteyenler sevindi.