Çamlı’ya değil Sözcü Ömer Çelik’e bakalım

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Çamlı’ya göre...

1923, kanlı bir darbeymiş ve onunla hesaplaşılmalıymış.

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Bu paylaşıma verilmesi gereken en güzel cevabı, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik verdi.

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Ömer Çelik’in paylaşımı şöyle:

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“Türkiye Cumhuriyeti gözbebeğimizdir.

Milletimizin tarih içindeki büyük yürüyüşünün bugünkü varlığı ve ismidir.

Cumhuriyetimiz, milletimizin İstiklal Savaşı’mızda ortaya koyduğu hür yaşama irademizin tecellisidir.

Cumhuriyetimizi Cumhurbaşkanımız tarafından ilan edilen Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırmak en büyük idealimizdir.

Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır.”

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Ben AK Parti’nin Cumhuriyet ile ilgili görüşünü anlamak için Ahmet Hamdi Çamlı gibi eski bir AK Parti milletvekilinin yaptığı paylaşıma değil...

AK Parti’nin resmi sözcüsünün yaptığı paylaşıma bakarım.

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AK Parti’nin resmi görüşü, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in yazdığı görüştür.

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Ömer Çelik de sonuçta “Yaşasın Cumhuriyet” demiştir.

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Ayrıca şunu da belirtmeden geçemeyeceğim:

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- Ya ifade özgürlüğü herkes için geçerli olsun.

- Ya da Ahmet Hamdi Çamlı, hukuk önünde bu yaptığının hesabını versin.

EN TİTİZLENMEMİZ GEREKEN GÜNDEM: SİLAH BIRAKMA

PKK, kendini feshetti.

Fesih olayının ardından yol haritasının en önemli aşaması: Silah bırakma.

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Öyle görülüyor ki:

Bu hafta, silah bırakma aşamasının başlangıç noktasıdır.

Ve işin bu kısmı, büyük bir titizlenme gerektiriyor.

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MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın bu sürecin kazasız belasız atlatılması için büyük bir teyakkuz halinde olduğunu gözlemliyorum.

İbrahim Kalın’ın yürüttüğü çabanın sağında, solunda, önünde, arkasında hep şu var:

Herhangi bir provokasyona geçit vermemek.

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Bu işin sonunda...

PKK diye bir olgunun ortadan kalkması var. Terörün bitmesi var. Örgütün dağılması var. Örgütün silahtan arınması var. Silahların susması var. Kanın, gözyaşının dinmesi var. Bahar var. Aydınlık var.

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Bu nedenle...

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Bu sürecin kazasız belasız atlatılması için millet olarak hepimizin titizlenmesi şart.

Millet olarak bize düşen görev şudur:

Provokatörlerin kışkırtmalarına, operasyoncuların yalanlarına, terörden beslenenlerin nifaklarına zerre kadar prim vermemek.

NİHAT GENÇ’E DAİR 7 ŞEY

- BİR: Romanları okunmazsa Nihat Genç tam olarak anlaşılmaz.

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- İKİ: Bilinenin aksine hayatını söze değil yazıya adamış bir adamdı Nihat Genç.

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- ÜÇ: Ülkücülük, İslamcılık, solculuk, ulusalcılık... Hepsini dibine kadar yaşadı.

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- DÖRT: Nihat Genç’i tanımlayacak en doğru sözcük “veryansın” sözcüğüdür.

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- BEŞ: Cenaze törenindeki vakarı gördünüz mü? Tam bir Nihat Genç cenazesiydi.

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- ALTI: İslamcısı, ulusalcısı, milliyetçisi, iktidar yanlısı, muhalifi... Hepsi müttefik oldu delikanlılığında.

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- YEDİ: İdeolojik değil tamamen insani açıdan Sırrı Süreyya ile yakın akraba gibi geliyor bana Nihat Genç.

EN LÜZUMSUZ TARTIŞMA KONULARI

- Kenevir yanlısı mısın? Kenevir karşıtı mısın?

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- Türk mü demek lazım? Türkiyeli mi demek lazım?

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- Fes takmak yasak mı? Fes takmak serbest mi?

‘BENİM HERİF’ ŞARKISIYLA BEN DE MÜŞERREF OLDUM

Evde oturuyorum. Pencere açık. Sokaktaki arabadan son ses açılmış bir şarkı yükseliyor. “Benim herif” deyip duran bir şarkı.

*

Dur, bir bakayım, neymiş bu şarkı dedim.

İzmirli Deniz ve Elmas kardeşlerin şarkısıymış.

Üç aydır piyasadaymış. Almış yürümüş. Instagram’da kadınlar, eşlerini bu şarkıyla paylaşıyorlarmış. Düğünlerin vazgeçilmez şarkısıymış.

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Şöyle bir dinledim. Sözleri korkunç derecede banal:

*

“Benim herif / Pirzola biftek / Kaymaklı ekmek / Güllaç, revani / Barbunya pilaki / Ye ye doymazsın / Benim kocam / Kıymalı börek / Portakallı çiz kek / Çikolata pankek.”

Neyse... Daha fazla yazamayacağım.

*

Bizim Doğan Hızlan, “Banalitenin bir cazibesi vardır” diyordu.

Bu banalitenin pek bir cazibesi yok.

Cazibe değildi beni cezbeden...

Bir acayiplik karşısında kayıtsız kalamazsın ya... İşte o hesap takıldım kaldım şarkıya.

*

Ayrıca hadi kıymalı börek, revani neyse de bir adamın güllaça benzetilmesi... O adam açısından trajedinin Nirvana’sı değildir de nedir? Aman Allah muhafaza.