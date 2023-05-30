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Cahilsin, çağdışısın, nobransın bencilsin, küstahsın, kibirlisin

#Berna Laçin#Ekmeleddin İhsanoğlu#Kemal Kılıçdaroğlu

Cahilsin... Çünkü desteklediğin tarafta zerre kabahat bulmayıp “Oylarımızı çaldılar” tarzı palavralara sorgusuz sualsiz inanıyorsun.

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*

- İnatçısın... Çünkü her şeyin muhalefetin değişimiyle başlayacağını bir türlü anlamıyorsun, anlamak istemiyorsun.

*

- Çağdışısın... Çünkü farklı görüşlere sahip insanları küçümsüyorsun, dışlıyorsun, azarlıyorsun, aşağılıyorsun.

*

- Kibirlisin... Çünkü yanlışını kabul etmiyorsun, ikna gücünün eksikliğiyle yüzleşmiyorsun, yetersizliğinin farkında bile değilsin.

*

- Küstahsın... Çünkü kendini “aydınlanmış birey”, kendin gibi düşünmeyenleri ise “aydınlanmamış birey” olarak görüyorsun. Üstelik gerekçesizsin.

*

- Nobransın... Çünkü sosyal medya linçlerine, Twitter zorbalığına abanıyorsun. Ergen hırçınlığıyla hareket ediyorsun.

*

- Safsın... Çünkü kolay kanıyorsun, anında oyuna geliyorsun, hemen inanıyorsun, hiç sorgulamıyorsun.

*

- Bencilsin... Çünkü sadece kendin gibilerin iyi olduğunu sanıyorsun, sadece kendin gibilerin duygularıyla ilgileniyorsun, sadece kendini düzgün sanıyorsun.

*

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- Anlayışsızsın... Çünkü senin gibi olmayanların duygu dünyasını anlamaya zerre kadar tenezzül etmiyorsun.

SİTTİN SENE

İSMİ lazım değil. Birisi bir paylaşım yaptı seçim gecesi.

Söylediği şu:

*

“Soğan alamayan... Tedavi olamayan... Kafasını Pril’le yıkayan... Pazarda çantasını dolduramayan... Fırsat eşitliğini yakalayamayan... Adliyede adaleti bulamayan... Artık başının çaresine baksın.”

*

Seçim kazanmak istiyorsanız şu iki adımı atmak zorundasınız:

*

- BİRİNCİ ADIM: Bu zihniyeti tedavi edeceksiniz.

*

- İKİNCİ ADIM: Tedaviye cevap vermiyorsa, bu zihniyete “Yürü git, uza bizim yanımızdan” diyeceksiniz.

*

Başka türlü sittin sene kazanmanız hayaldir.

Cahilsin, çağdışısın, nobransın bencilsin, küstahsın, kibirlisin

ERDOĞAN’IN ZAFERİNE EPEY KATKI SUNDULAR

- ‘Şirin Payzın’ların, ‘Ayşenur Abla’ların katkısı asla ihmal edilmez.

*

- Halka “kör cahil” diyen Portakal’ın katkısı görmezden gelinmez.

*

- Merdan, Enver, Feyza falan... Katkıları asla inkâr edilemez.

*

- Halk TV, Sözcü, Tele 1, Cumhuriyet falan... Katkıları unutulmaz.

*

- Berna Laçin’in tek başına sağladığı müthiş katkı atlanılmaz.

*

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- Ataol Behramoğlu’nun son katkısı asla yabana atılamaz.

Cahilsin, çağdışısın, nobransın bencilsin, küstahsın, kibirlisin

EKMELEDDİN FACİASINI HATIRLADIM 

SİYASİ tarihimize “Ekmeleddin faciası” diye geçen bir olay var. “En yanlış adayı gösterdik ve hezimete uğradık” diye ifade edilen bir faciadır bu.

*

Fakat son seçimde şöyle bir durum ortaya çıktı:

*

Ekmeleddin İhsanoğlu’nun aldığı oy ile aynı seçimde aday olan Selahattin Demirtaş’ın aldığı oyu topluyoruz. Çıkan sonuç: Aşağı yukarı son seçimde Kemal Kılıçdaroğlu’nun aldığı oy kadar.

*

2014’te yaşanan, “Ekmeleddin faciası” ise...

2023’te yaşanan ne faciası acaba?

Cahilsin, çağdışısın, nobransın bencilsin, küstahsın, kibirlisin

BAŞARISIZLIĞA BİR DE BURADAN BAKALIM

ERDOĞAN’ın en esaslı rakipleri şunlardı:

*

21 yıllık iktidarın getirdiği yıpranmışlık. Ekonomideki sıkıntılar, büyükşehirlerdeki kira sorunları, pahalılık. Pandemi, savaş, deprem ve bunların yol açtığı darboğaz. Erdoğan nefreti üzerine konsolide olmuş bir büyük kitle.

-

Yani Kemal Kılıçdaroğlu...

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Bütün bunları da arkasına aldığı halde kazanamadı.

SEÇİMDEN BÖYLE SONUÇLAR DA ÇIKTI

- Twitter’da kazanan sandıkta kaybedermiş.

*

-Demirel her zaman haklı olmayabilirmiş. (Bakınız: Boş tencere hükümet götürür.)

*

-Her şeyi allak bullak edecek zehir gibi bir Z kuşağı yokmuş.

*

-Hayalleri ANKA ile kuran, gerçekleri AA ile yaşarmış.

*

-YouTube rakamları çok da şey değilmiş.

*

-Milyon milyon tıklanmak seçim zaferi getirmiyormuş.

YAZ OĞLUM BEŞ PUAN

BEN şöyle hesaplar yapanları gördüm:

*

- Mülteci vaadi... Yaz oğlum iki puan.

- Babala performansı... Yaz oğlum beş puan.

- Maçları TRT’den şifresiz yayınlama... Yaz oğlum iki puan.

- Deprem bölgesine bedava ev... Yaz oğlum iki buçuk puan...

*

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Bu hesapları yapanlara gülmüştüm. Şimdi ise üzülüyorum.

Cahilsin, çağdışısın, nobransın bencilsin, küstahsın, kibirlisin

KALPAKLI ATATÜRK

SEÇİM gecesi Külliye’nin duvarına astılar bu devasa Atatürk posterini.

Kalpaklı Atatürk ile kutladılar zaferlerini.

*

10. Yıl Nutku üzerinden yaptıkları reklam filmi de gayet güzeldi.

*

Bu gidişatı sevdim ben. Söylemeden edemeyeceğim.

Cahilsin, çağdışısın, nobransın bencilsin, küstahsın, kibirlisin

ELEŞTİRİLERİN ÖNÜ NASIL KESİLDİ?

- “Şimdi sırası değil” denilerek kesildi.

- “Yoksa AKP’nin adamı mısın?” denilerek kesildi.

- “Saray mı besliyor seni?” denilerek kesildi.

- “Seçim bitsin, sonra konuşuruz” denilerek kesildi.

- “Pirom’a laf yok” denilerek kesildi.

Cahilsin, çağdışısın, nobransın bencilsin, küstahsın, kibirlisin

HAKAN BAYRAKÇI: YİNE TAM İSABET

ADAM yine bildi abi.

*

‘Birinci turda şöyle olacak’ dedi. Milimetrik tutturdu. ‘İkinci turda şöyle olacak’ dedi. Yine milimetrik tutturdu. ‘İkinci turda katılım şöyle olacak’ dedi. Küsuratına kadar bildi.

*

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Aşk olsun Hakan Bayrakçı. Vallahi aşk olsun, billahi aşk olsun. 

Cahilsin, çağdışısın, nobransın bencilsin, küstahsın, kibirlisin

#Berna Laçin#Ekmeleddin İhsanoğlu#Kemal Kılıçdaroğlu
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