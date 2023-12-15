Büyükekşi: Ben empatiyi hakemimiz için yaptım

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“Empatiyi Faruk Koca için değil, hakem Halil Umut Meler için yapmalı” demiştim.

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Büyükekşi aradı.

Selam faslından sonra şunu söyledi:

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“Ben empatiyi hakemimiz için yaptım, yapıyorum, yapacağım. Olayı haber alır almaz harekete geçtik. Hakemimizin yanında olduk. Bu yumruk hepimize atılmıştır. Yumruğu ben yemiş gibi hissettim.”

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Faruk Koca ile ilgili söylediği sözleri anımsattım.

Bunun üzerine yaptığı açıklama şu oldu:

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“Geçen yıl ekim ayında Faruk Koca’ya fair play ödülü verdik. Niye verdik? Amedspor maçından önce yaptığı kardeşlik, dostluk açıklamasından dolayı verdik. Sağduyulu bir açıklama yapmıştı o zaman. Ödülü aldıktan sonra yaptığı konuşmada ‘Ödülü almak kadar ödülü taşımak da önemlidir’ demişti. Ben bu yaklaşımından dolayı ‘nasıl oldu da böyle bir şey yaptı’ anlamında söyledim o sözleri.”

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26 Aralık 2022’de Ankaragücü’nün saldırgan başkanı Faruk Koca, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den fair play ödülü almıştı.

TEZVİRATA SON VERİLSİN

Büyükekşi’yle ilgili sosyal medyada yalan haberler dolaşıma sokulmuş durumda.

Bunlardan biri şu:

Güya Büyükekşi, yumruk olayından sonra “bayrak inmez, ezan susmaz, millet bölünmez” türü bir açıklama yapmış.

Dalga dalga yaydılar bu yalanı.

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Büyükekşi, kendisiyle ilgili yapılan bu tezvirata tepkili.

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“Pespaye yalanlar, insanlık dışı tezvirat yapılıyor. Türk futbolu bunları hak etmiyor. Ben ve yönetimim, futboldaki sorunları çözmek için çabalıyoruz. Niyetimiz iyi. Ancak kaostan beslenenler var. Tezvirat yapıyorlar. Hiçbir şey yapmasak hiç eleştiri olmaz. Bir şeyler yaptığımız için oluyor bunlar.”

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Yumruk olayından sonra herkesin çok iyi bir sınav verdiğini söyleyen Büyükekşi, “Bütün kulüplerimiz, futbolcularımız düzgün tutum aldı. Duruşları çok iyi. Hepsine teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız söylenmesi gerekeni söyledi. Yapmamız gereken şey şu: Elbirliğiyle Türk futbolunu yukarı çıkarmak.”

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LİG

Dünkü yazımda Büyükekşi’nin “lig” kelimesini “liğ” diye telaffuz ettiğini vurgulamıştım.

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Biraz mahcup bir edayla bunu da hatırlattım kendisine.

Olgunlukla karşıladı.

Ve şunları söyledi:

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“Eleştirinizde çok haklısınız. Ben Antepliyim. 62 yaşındayım. Dilimi alıştıramamışım. O da benim hatam. Düzeltmek lazım. Söyleyecek bir şey yok.”

YUMRUK KRİZİNDE ERDOĞAN’IN TAVRI

- Sağına soluna bakmadan anında şiddet karşıtı bir tutum aldı.

- “Eski arkadaşımız” falan demedi yumruğu atanla ilgili tavrını koydu.

- Bir saniye bile düşünmeden yumruğu atanın değil yumruğu yiyenin yanında oldu.

- İlgili bakanları hemen harekete geçirdi, “gereken neyse hepsi yapılsın” dedi.

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- Yumrukçunun kendi partisinden ihracı için hemen düğmeye bastı.

- Olayın üzerine sonuna kadar gitme kararlılığını her fırsatta ifade etti.

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Keşke herkes olaya Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi yaklaşsa.

AK PARTİ İSTANBUL ADAYI KİM OLACAK

Vekillerden olacaksa: Adil Karaismailoğlu ve Murat Kurum.

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Bakanlardan olacaksa: Fahrettin Koca.

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Belediye başkanlarından olacaksa: Tevfik Göksu (Esenler) ya da Mehmet Ergün Turan (Fatih).