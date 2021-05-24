Büyük resmin peşinde koşanlara beş öğüt

Tabii benim de.
*
- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
*
Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
*
“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
*
Şu cevabı verdi:
*
“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
*
Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
*
Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
*
- Kralımız Roger Waters hepimizden önce atılıp İsrail’e haddini bildirdi.
- Berlin’de gösteriler düzenlendi İsrail’e karşı...
- Meleğimiz Rihanna “Kırılsın bu zalim döngü” dedi.
- New York’ta bir grup, Biden’a “İsrail’e desteği kes” dedi.
“Galiba Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığı ısıtılıyor” demiştim.
*
Neye dayanarak söylemiştim bunu?
*
Şu iki şeye:
*
- BİR: Cumhuriyet gazetesinde “Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti” diye manşetten duyurulan bir ankete dayanarak...
*
“Kemal Kılıçdaroğlu, Tayyip Erdoğan’ı geçti”.
*
Anket yapılmış. Yapılan ankette “Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu?” diye sorulmuş. Kılıçdaroğlu diyenlerin oranı, Erdoğan diyenlerin oranını geçmiş.
Haberin özeti bu.
Bir coşkusu olmalı.
Bir törenselliği olmalı.
Bir yemeği olmalı, bir hediyesi olmalı.
Bir rüzgârı olmalı.
Bir sembolü olmalı, bir oyuncağı olmalı.
Bir havası olmalı sokaklara yansıyan.
Bir geleneği olmalı hafiften modernleştirilmiş.
Bir anısı olmalı “nerede o eski bayramlar” cümlesinin dışında.
“2018 seçiminde Abdullah Gül, muhalefetin ortak adayı olsaydı kazanırdı.”
*
Hahahaha!
*
Tam bir sallama bu.
Hem de bayağı bir dayanaksız sallama.
*
Bayrakçı’nın sıraladığı üç muhalefet partisi şunlar:
*
- BİRİNCİ PARTİ: Pandemi partisi.
*
- İKİNCİ PARTİ: Metal yorgunluk partisi.
*
- ÜÇÜNCÜ PARTİ: Genç seçmen partisi.
*
Sürekli güncelleyerek...
Baktı, olmuyor.
Vazgeçti tarih vermekten.
*
Baktım, CHP Sözcüsü Faik Öztrak da benzer bir yaklaşım sergilemiş.
Çünkü felaket tellallığı yapıyormuş.
*
Sanki ortada felaket yok, hayat güllük gülistanlıkmış da her şey Mehmet Ceyhan Hoca’nın uydurmasındanmış gibi bir yaklaşım.
*
Bu ancak ve ancak ansiklopedilerde “saçmalık” maddesine karşılık olabilir.
*
- Yoğun bakımlarda yaşam savaşı verilirken...
“Turistin görebileceği herkesi mayıs sonuna kadar aşılayacağız.”
*
Bu cümle, çok tepki aldı.
Benim de kulağımı tırmaladı.
Bakan Çavuşoğlu’nu aradım.
Berlin’deymiş.
Alman Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmış.
Şöyle bir macera:
Vatandaşın biri, CİMER’e şikâyet ediyor.
Oradan rutin bir işlemle Cumhuriyet Savcılığı’na gidiyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı’na gönderiyor.
Bakanlık, rutin incelemeye alıyor.
Müfettişler, İmamoğlu’nun savunmasını alıyor.
Falan...
“ÇÖP TOPLADIM, İSRAFI GÖRDÜM”
*
Nereden çıktı bu manşet?
*
Anlatayım:
*
Hürriyet Ekonomi Servisi’nden arkadaşımız Emre Eser, her hafta “İşin Peşinde” diye bir köşe hazırlıyor.
Emre
Balat’ta imamlık yapan Emin Kır Hocamızın öyküsünü...
*
Emin Kır Hoca’nın serüveni, tayini Eyüpsultan’ın Balat semtindeki Hazreti Kaab Camisi’ne çıkınca başlamış.
Yıl: 2006.
“İslam’ı öyle bir yaşa ki... Seni öldürmeye gelen sende dirilsin”.
*
Ayasofya’nın eski imamı, sosyal medyada İslam davasını öyle savunuyor ki...
Sosyal medyada onu madara etmek isteyenler, onun artık gitgide çirkinleşen polemikçi üslubu nedeniyle bırakın onda dirilmeyi...
Ona bakıp İslam’dan uzaklaşıyorlar.
*
“Seni öldürmeye gelen sende dirilsin” yaklaşımı nerede?
Trafik yoğun. Otobüslere ek sefer konmuş.
Bunun nedenini anlamaya çalıştık arkadaşlarla.
Ve şöyle bir izah getirdik kendi kendimize:
*
Türkiye genelinde 16 milyon kişi, kapanmadan muaf.
Kim bu muaf tutulanlar?
Çeşitli sektörlerde çalışanlar... Sağlıkçılar... Güvenlikçiler... Adliye çalışanları... Kamu çalışanları... Özel sektör çalışanları...
“Eyvah! Perişan olduk! Şimdi virüs kıyılara ve Anadolu’ya yayılacak.”
*
Göç yanlısı cevap verdi:
*
“Ne alakası var? Arabasına atlayıp dağa, bağa, yazlığa gittiler. Bu yolculukla virüs nasıl yayılsın?”
*
Göç karşıtı sinirlenerek atağa geçti:
*
Büyük resmin peşinde koşanlara beş öğüt
ÖĞÜT BİR: Alengirli işler
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
*
ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
*
ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
*
ÖĞÜT DÖRT: Erken seçim
ANLIYORUM... “Erken seçim geliyor” beklentisi içine girmek, bizde milli spordur. Ama unutmayın: Sistem değişti! Teknik olarak böyle bir karar almak çok zor! “Erken seçim” derken bin kere düşünmek lazım yani.
*
ÖĞÜT BEŞ: Küçük konuşmak
YÜKSELİŞ trendindeki alengirli bir olayın, sadece gidişatına bakarak yorum yapmamak lazım. Neticeyi görmek gerekir neticeyi. Netice bir muamma ise... Büyük konuşmak yerine küçük konuşmayı tercih etmekte fayda var.
BEN DEMİYORUM TUNCAY DİYOR
TUNCAY Özkan’ı dinledim, gözlerim kapalı.
*
Tam olarak şöyle diyordu:
*
“Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığına aday olursa kazanır. Yüzde yüz kazanır. Her şeyin üzerine iddiaya girerim. Adaylığı ve cumhurbaşkanlığı ülkemizin kurtuluşu olur. İnşallah aday olmaya karar verir.”
*
Ben bir kere...
“Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı ısıtılıyor galiba... Bana da biraz mantıklı geliyor bu” falan diye bir yazı yazmıştım.
*
Aman Allah’ım!
İşitmediğim söz kalmamıştı.
*
Özetle söylenen şuydu bana:
*
“Niye Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını gazlıyorsun? Kılıçdaroğlu aday olsun da Erdoğan kazansın mı istiyorsun?”
*
Buyurun abiler, ablalar!
Aha bakın:
Ben demiyorum, CHP’nin tunç kalesi Tuncay Özkan diyor.
Üstelik benden trilyon kat daha fazla vurguyla diyor.
Her şeyine iddiaya girmeye bile hazır olduğunu söylüyor.
*
İmamoğlu’cular!
Mansur’cular!
Yahu yok mu Tuncay’a diyecek bir lafınız?
HESAP LÜTFEN
MELİS Çalapkulu’nun Hürriyet Pazar’da yayınlanan Vedat Milor söyleşisini su gibi okudum.
Ve içinde Vedat Milor geçen her metinde olduğu gibi...
Bu söyleşiden de acayip faydalandım, keyif aldım.
*
Şimdi sırada...
Melis’in yaptığı söyleşiye kaynaklık eden Vedat Milor kitabı var.
‘Hesap Lütfen!’ adıyla çıkan kitabı okuyacağım en kısa zamanda.
Hele kitap için söyleşiyi Nurhak Kaya gibi tanıdığım ve güvendiğim bir gazetecinin yaptığını öğrenince bu arzum zirve yapmış durumda.
KİMSE KILINI KIPIRDATMADI
YOZGAT’TA bir markette bir kadın, bir şerefsiz adamın ağır saldırısına uğruyor.
*
Kimse ama kimse kılını bile kıpırdatmıyor.
Ne yapıyorsun diyen yok.
Polis çağıran bile yok.
Ah Kadir Şeker ah!
Sen içeri düştün düşeli...
Ne çok çoğaldı “Kimse kılını bile kıpırdatmadı” türü haberler!
ŞİMDİ GEÇTİ ORADAN KONYALININ BİRİ
EUROVISION’DA biz yokuz ama çok şükür Azerbaycan’ımız var.
Ve onlar da çok şükür Anadolu’nun tam göbeğinden bir ezgiyi, şarkılarının tam göbeğine yerleştirmişler.
*
Eurovision Şarkı Yarışması’nda Azerbaycan’ı “Mata Hari” adlı şarkıyla temsil eden Samira Efendi’nin söylediği şarkıyı bir yerlerden bulup dinleyin.
Şarkının sonuna doğru Eurovision’dan Konyalının birinin geçtiğini göreceksiniz.
*
“Yürü yavrum yürü / Fistanını sürü / Şimdi de geçti buradan / Konyalının biri” türküsünün melodisiyle öyle bir dans ediyor ki Azerbaycanlı grup...
“Ne iki milleti ne tek devleti... Tek millet, tek devlet” falan diye slogan atasınız geliyor.
*
“Ama Azerbaycan finale kalan 26 ülkenin arasına bile giremedi” diyebilirsiniz.
E bizim ülkelerimiz hep böyledir zaten.
Yalnız ve güzel.
AKLIMA GELİR
- Güneşlenme denince... Aklıma Eda Taşpınar gelir.
- Fıskiye denince... Aklıma Melih Gökçek gelir.
- Varyant denince... Aklıma Hindistan gelir.
- Erşan Kuneri denince... Aklıma tutacak bir dizi gelir.
- Abdurrahman Dilipak denince... Aklıma bin tane soru işareti gelir.
- Bella Hadid denince... Aklıma ayaklanmış bir vicdan gelir.
- Tolere denince... Aklıma hep kötü şeyler gelir.
- Skandal denince... Aklıma Akçakoca Müftüsü gelir.
- Cevheri Güven denince... Aklıma FETÖ dalaveresi gelir.