Bütün yönleriyle Bosch reklamı

NEDEN ORTALIK KARIŞTI

- Genç nüfusun eridiğine yönelik veriler iç karartırken...

- Devlet, doğurganlıktaki düşüşü “beka sorunu” olarak değerlendirirken...

- Cumhurbaşkanı Erdoğan, gelecek 10 yılı “Milli Aile Yılı” olarak ilan ederken...

Bosch’un “Anneler Günü” için verdiği reklam filminde bir kadın, bir köpeğin annesi olarak yansıtılıyordu.

“Türkiye’nin önemli bir beka sorununun derinleşmesine mütevazı bir katkı” olarak yorumlandı bu reklam filmi.

Gösterilen tepkinin temel nedeni buydu.

Ayrıca Türkiye, sokak köpekleri sorununu da tam olarak çözebilmiş değil.

İki tarafta da aşırılıkçılar var.

Bir taraf “itlaf, katliam” çığlıkları atıyor, bir taraf “başıboşluk devam etsin” diyor.

Van’da bir çocuğun köpekler tarafından öldürülmesiyle bu tartışma yeniden alevlenmiş durumdayken geldi Bosch’un reklam filmi.

Tepkinin büyümesinde işin bu kısmının da payı var yani.

KÖPEK ANNESİ OLMAK

İsteyen kendisini, evdeki kedisinin babası olarak görür. İsteyen kendisini, evdeki köpeğinin annesi olarak görür.

Bunlarda sorun yok, bunlar bireysel tercihler.

Zaten konunun tartışılan tarafı da bu değil.

Konunun tartışılan tarafı şu:

Bir reklam filmi aracılığıyla “Ey kadınlar, çocuk sahibi olmanıza gerek yok. Köpeğiniz de sizin çocuğunuzdur. Köpeğinizin annesi olmak size yeter” falan diye mesaj verilmesi.

Reklam filmine itiraz edenler, bu mesaja itiraz ediyorlar.

Reklam filmine destek verenler ise tepkileri anlamsız ve abartılı buluyorlar.

Bir reklam filminin gücü, tabii ki annelik müessesesini ortadan kaldırmaya yetmez.

Bir de şu var: Bir kadın hem çocuğunun annesi olur hem de evdeki köpeğini çocuğu gibi görür... Bunlar birbirlerinin yerine geçecek şeyler değil ki!

Ancak ülkenin geleceği açısından tehlikeli bir gidişat var.

Bosch’un reklam filmi türünden kitlesel algı mekanizmalarının, tehlikeli gidişatı hızlandırmasından endişe edilmesi normaldir.

REKLAMA KARŞI MÜCADELE

- Bir firma, Anneler Günü için verdiği televizyon reklamında “bir kadın, bir köpeğin annesi olabilir” mesajını verebilir mi? Verir vermesine ama kamuoyundan yükselen tepkileri, boykot çağrılarını falan göğüsleyebilmeyi göze almak koşuluyla.

- Bu işlerin doğası şöyle işler: Firma reklamı yayınlar, kamuoyu tepki gösterir, zoru gören firma reklamı yayından çeker. Aklı başında hiçbir şirket, kamuoyuyla kavga etmez, edemez.

- Bosch’un reklam filminde de süreç şöyle işledi: Bosch, reklamı yayınladı. / Reklama tepkiler çığ gibi büyüdü. / Ve sonuçta Bosch, reklamı çekmek zorunda kaldı. Yani her şey işin doğasına uygun biçimde ilerledi. Soruşturma açılmasına falan hiç gerek yoktu ki!

GÖK TENGRİ

Besteci Gökhan Kırdar, İYİ Parti’nin “Türkçüler Günü” etkinliğinde sahne almış.

Sahnede şöyle demiş Kırdar:

“Kendinizi müziğin akışına bırakın, Gök Tengrimizin enerjisine bırakın.”

*

Ben İYİ Parti’nin yerinde olsam...

“Bu bizim değil Gökhan Kırdar’ın görüşüdür, bizi bağlamaz” falan demem, derhal “Bizim Allah’ımız var, Gök Tengri de nereden çıktı” diye yazılı bir açıklama yaparım.

Çünkü bu olayda Gökhan Kırdar kendini kurtarır, olan İYİ Parti’ye olur.

KAYINÇO DEVRİMİ

Anımsayın: Macaristan’da Orban’ın saltanatını yıkan adama ne övgüler düzülmüştü!

“Yaşasın Macaristan Devrimi” falan diye slogan atan atanaydı.

Orban’ın yerine gelen şahıs...

Başbakan olur olmaz, kayınbiraderini Adalet Bakanı olarak atadı.

Yani?

Yanisi şu:

Meğer söz konusu devrim... “Macaristan Devrimi” değil, “Kayınço Devrimi” imiş.

‘OH BE’ DEDİRTECEK ADAY

Saadet Partisi’nin bir adayı varmış. Duyunca herkes “Oh be” diyecekmiş. Ama ismini açıklamıyorlarmış. Çünkü adamı Silivri’ye atarlarmış.

Kimmiş bu aday?

Söylentilere göre galiba duyunca “oh be” denilecek aday Ali Babacan’mış.

Ben duyunca sadece “Hahahahaha” dedim.