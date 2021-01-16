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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Bütün yönleriyle aşı sırası olayı

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Bütün yönleriyle aşı sırası olayı

16 Ocak 2021

Hadi gelin hatırlayalım.

 

Çin aşısının küçümsendiği, acayip kuşkularla karşılandığı, “Çin aşısı mı? Aman kalsın!” dendiği, “Ben Alman aşısı olurum arkadaş” tavrının konduğu günlerde...

Bazı önemli şahıslara...

Şöyle bir soru soruluyordu:

*

“Efendim, siz Çin aşısı olur musunuz?”

*

Önemli şahıslar, bu soruya...

Hınzır bir gülümseme eşliğinde...

Şu cevabı veriyorlardı:

*

“Önce Cumhurbaşkanı olsun... Ondan sonra biz de oluruz.”

*

Oldu.

Bütün yönleriyle aşı sırası olayı

Önce Cumhurbaşkanı aşı oldu.

*

Bu sefer de “Sırasını beklemedi, öne geçti, Avrupa’da böyle mi? Ah Avrupa!” diyenler çıktı.

*

Tabii bu arada sırasını beklemesi gerekenler de...

Fırsattan istifade araya kaynak yapıp adalet duygusu sarstılar ama neyse...

*

Çin aşısına karşı geliştirilen olumsuz duyguların ortadan kalkması açısından...

- Cumhurbaşkanı’nın...

- TBMM Başkanı’nın...

- Siyasi parti liderlerinin...

- Yüksek yargı organlarının başkanlarının...

Kamuoyu huzurunda aşı olmaları gerekiyordu.

*

Bütün yönleriyle aşı sırası olayı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, bu görevi yerine getirip aşı oldu. İYİ Parti Lideri Meral Akşener de aşı olmayı tercih etti.

Bütün yönleriyle aşı sırası olayı

*

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ise...

Tuhaf bir tutum sergiledi.

*

Şöyle bir tutum:

*

Dün sabah saatlerinde Best FM’de katıldığı bir programda “Sağlık Bakanı aradı. Ben de aşı olacağım” dedi. Program sunucusu, “Ne zaman aşı olacaksınız?” diye sorduğunda ise şu cevabı verdi: “Bugün yarın olacağım.”

*

Fakat ne olduysa oldu.

Bunu söyledikten birkaç saat sonra bu fikrinden vazgeçti Kılıçdaroğlu.

“Ben vatandaş olarak sıramı bekleyeceğim. Önce sağlık çalışanlarının aşı olması lazım” dedi.

Bütün yönleriyle aşı sırası olayı

Kendi takdiridir ama keşke o da aşı olsaydı.

*

Kısacası...

Kılıçdaroğlu hariç öncülük görevini yapması gerekenler, görevlerini yaptılar.

*

Öncülük olayı bittiğine göre...

Şimdi özellikle iktidara yakın kişilerden beklentimiz şunlardır:

*

- Kaynak yapıp sırayı bozmasınlar.

- Araya girip adalet duygusunu sarsmasınlar.

- Sıralamaya uymayıp başkalarının hakkını çiğnemesinler.

- Haklarına razı olup bencillik etmesinler.

- Öne geçmeye çalışıp milleti enayi yerine koymasınlar.

*

Hatta ve hatta...

“Gel, öne geç” deseler bile...

“Benim sıram değil” demesini bilsinler.

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Sevim Gözay’la bir anı: Birand’ın aykırı imam hatip programına çıkmıştık

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Ocak 2021
İmam-hatipler, bir zamanlar bu ülkenin en önemli tartışma konusuydu.

Önleri kesilir, tartışılırdı.

Sayıları artar, tartışılırdı.

Mağdur edilirler, tartışılırdı.

Mağduriyetleri giderilir, tartışılırdı.

Tartışılır babam tartışılırdı yani.

*

Bu nedenle de...

İmam-hatipler, bir zamanlar tartışma programlarının

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WhatsApp’tan neden kolay kolay çıkamam

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

11 Ocak 2021
Dadanmacı bir kişilik olduğum için tiryakisi olduğum bir şeyi hemen terk edemediğimden...

- Sanki ben orayı terk edince... Herkes orada kalacak ve arkamdan konuşacakmış gibi düşündüğümden...

*

- Yeni yerlere ısınma sürecinin üzerimde yarattığı ağır tedirginlik ve yoğun stresten korkuyor olmamdan...

*

- İçinde bulunduğum grupların “Çıkalım mı, çıkmayalım mı” konusunda yaptıkları tartışmadan fena halde sıkıldığımdan...


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Maklubeci tosun marulcu olmuş

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

10 Ocak 2021
Fetullah’ın manevi oğlu olarak bilinen, hatta soyadını “Gülen” olarak değiştiren basketbolcu Enes var ya...

İşte o Enes, bir vegan dergisine pozlar vermiş.

*

Maruldan kıyafetler giyerek fotoğraflar çektirmiş.

Ve şu mesajları vermiş:

- Et olumsuz etki yaratıyor.

- İnekler ve tavuklar vahşice öldürülüyor.

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Bizim çocuklar yapmadı

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Ocak 2021
12 Eylül darbesinin haberi ABD’ye ulaştığında...

Bir ABD yetkilisi...

“Our boys have done it” demişti.

Yani...

“Bizim çocuklar başardı.”

ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.

Bir yetkilimiz çıksa da...

“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...

*

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Boğaziçi protestoları kimin işine yarayacak?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Ocak 2021
Eğer bu protestolar...

Amacından saparsa...

Tadında bırakılmazsa...

Bir büyük kargaşaya dönüşürse...

İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...

Üniversitenin dışına taşarsa...

Barışçıl yönünü kaybederse...

Polisle çatışma noktasına varırsa...

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Hasip, Emine Fatma, Sırrı Selahattin Ahmet

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Ocak 2021
İYİ Parti’nin önemli isimlerinden Yavuz Ağıralioğlu, HDP’ye karşı bugüne kadar yapılmış en sert açıklamalardan birini yapmış.

 

Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.

*

Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:



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Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan önemli mesajlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Ocak 2021
Dünyada hiçbir ordu bunu başaramazdı

- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?

*

- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.

*

SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK

- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?

*

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Vitrin mankeni, başörtüsü, CHP ve Sevgi Kılıç

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Ocak 2021
CHP’de başörtülü bir Parti Meclisi üyesi var.

Adı: Sevgi Kılıç.

*

Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:



“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”

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Osman Hoca’nın iyi hayat tavsiyelerinden 10’unu seçtim

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Ocak 2021
Dünkü Hürriyet’te uzun, upuzun bir liste yayınladı Osman Müftüoğlu... Listenin adı: “İYİ HAYAT TAVSİYELERİ”. Yüz maddelik bir liste... “Çok çok iyi bir hayat” olmasa da “Eh işte... İdare eder bir hayat” için listeden 10 madde seçtim kendime...

1. STRESE UYUM SAĞLA

Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.



*

2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE

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2021 duası

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Ocak 2021
2021 yılı...

Maskelerin fora olduğu...

Mesafelerin aradan kalktığı...

Hepimizin aşılandığı...

“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...

Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...

Kucaklaşma döneminin başladığı...

“Entübe” kelimesinin unutulduğu...

65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...

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‘Sen’ denilmez ‘siz’ denilecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Aralık 2020
Bu “sen/siz” meselesine kafayı fena halde takmış bulunmaktayım.

Bunun iki türlüsü var:

*

BİRİNCİ TÜR

Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...

“Siz” diye hitap ediyorlar.

Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.

Her önüne gelene “sen” dense...

Genel bir kabalık deyip geçeceğim.

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Şu ‘sen’ diye hitap etme sorununu da bir aşsak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Aralık 2020
Antalya’da şöyle bir olay olmuştu:

 

Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...

Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...

3 bin 150 lira ceza kesmişti.

*

Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.

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Bakan Koca’ya sordum: Çin mi, Alman mı? Hangisi denk gelirse şanslıyım?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Aralık 2020
Şöyle bir durum var:

 

Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...

*

Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...

Yani artık hangisi denk gelirse.

*

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.

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Deizm, yılbaşı, içki, Diyanet falan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Aralık 2020
Haftada bir kez muhakkak muhafazakâr bir yazar, şöyle bir iddiada bulunuyor:

Deizm çığ gibi artıyor!

Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...

Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.

*

Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.


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Türkçe Kuran konusunda aklı karışıklar için bir kılavuz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Aralık 2020
NEDEN ARAPÇA?

Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.

*

TÜRKÇE OLMAZ MI?

Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.

NASIL ANLAYACAĞIZ?

Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.

*

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Rakı sofrasında genç bir kadına sarkıntılık eden Mevlevi dedesi kimdir?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Aralık 2020
17 Aralık’ta Şeb-i Arûs nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği “Türkçe Mevlevi ayini”, büyük tepki çekti.

Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:

*

“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”

*

Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?

*

“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.

Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini

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FETÖ’cülerin çıplak arama iddiaları neden etkili olamıyor?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Aralık 2020
Bütün bir Türkiye, artık şunları çok iyi anladı:

 

- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.

- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.

- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.

- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!

- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.

- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.

-

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