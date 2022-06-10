Bursa'da yapılacak en güzel 10 şey

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1- ATATÜRK VE ZEYBEK

Bir hatırayı yâd edin





BURSA’nın tam göbeğinde zarif mimarisiyle dikkat çeken ahşap bir bina var. Ta 1880 yılında belediye binası olarak inşa edilmiş. Dimdik ayakta. Şu anda da kullanımda. Bursa Belediyesi, halkla ilişkiler amacıyla kullanıyor binayı.

Kapısında kilit yok. Hep açık.

Vatandaş olarak içine giriyorsun, geziyorsun. Sonsuz serbest.

Binanın ikinci katındaki bir salonun anlamlı bir hatırası var. Atatürk’ün Bursa’da zeybek oynadığı meşhur salon burası. O hatırayı yâd etmek için mutlaka uğranmalı buraya.

2- TEVAZU SAHİBİ BİR TATLI

Süt Helvası’nı tadın





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BURSA deyince aklınıza ne geliyor? Tabii ki kestane şekeri. Ben de severim kestane şekerini. Ama artık Bursa denilince akla sadece kestane şekeri gelmesinden fena halde sıkıldım.

“Yok mudur Bursa’da başka bir tatlı?” diye sayıklarken... “Küt” diye önüme geldi “Süt Helvası”. Hem de sokakta satılıyor. Hem de seyyar bir arabadan servis ediliyor. Yani tam benlik.

Bir çatal attım. Ve işte tam idealimdeki tat.

Altını çizmiyor, vurgulamıyor, bastırmıyor. Mahcup bir edayla kendini hissettiriyor. Tezavu sahibi bir tatlı yani. Tiriliçe adlı tatlıyı biraz çağrıştırmıyor değil.

Neyse... Bursa’ya yolunuz düşerse mutlaka deneyin.

3- BURSA HANLARININ EN GÜZELİ

Emirhan’da çay kahve için





BURSA, bir hanlar şehridir. Tarihi hanlarla dolu her yanı. O hanların en güzeli Emirhan.

Bursa’ya gidip de Emirhan’da bir yorgunluk kahvesi içmeden dönmek, Bursa’yı tam yaşamamak anlamına gelir.

Emirhan’ın esnafı aşırı politik.

Aşırı iktidar yanlısı esnaf ile aşırı muhalif esnafın tatlı politik düellolarına tanık olmak da cabası.

4- ZİNDANKAPI

Kanlı kuyuya seslen

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TARİHİ Bursa, surlarla çevriliymiş. Surların altı kapısı varmış. İşte o altı kapıdan biri olan Zindankapı, Bursa Belediyesi tarafından aslına uygun biçimde ayağa kaldırılmış. Şimdi modern sanat galerisi olarak kullanılıyor.

Milattan önceyi, Roma’yı, Bizans’ı, Osmanlıları gören Zindankapı, aslında bildiğimiz zindan. Girişte bir kanlı kuyusu var... Bir tür infaz kuyusu.

Hatırım için bu kuyunun başında “Hey gidi kanlı kuyu hey” diye seslenin. Asırlar ötesinden feryatlar gelecek kulağınıza.

5- BİR KAHVALTI BAŞYAPITI

Tahinli pideyi deneyin





İSKENDER, tamam.

Yeterince meşhur. Yeterince ses getirdi. Yeterince yükselişte.

Peki ya tahinli pide?

Sabah kahvaltısı için Bursa’nın tarihi fırınlarından birinden satın alıyorsun, bir çay bahçesine gidip yiyorsun.

Enfes.

Gerçekten enfes.

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6- BURSA’NIN SEMBOLLERİNDEN

Havlu almadan olmaz





HAVLUCULAR var Bursa’da.

Binbir çeşit havlu satıyorlar.

“Bursa’ya kadar gelmişken havlu satın almadan olmaz” deyip girdik dükkâna.

Hoşsohbet, güler yüzlü satıcı, “En iyisi bu” diyerek verdi havluyu.

Günahı boynuna.

7- ULUDAĞ’IN ARKA TARAFLARI

Sorgun adlı köye gidin





CUMALIKIZIK diye bir köy var Bursa’da.

Çok meşhur oldu. Çok turistik oldu. Çok ayakaltı oldu.

Madem öyle, kimselerin bilmediği bir köy bulalım.

Uludağ’ın arka taraflarında el değmemiş bir köy var.

Adı: Sorgun.

Muhteşem bir doğa içinde.

Ve kimselerin uğramadığı bir yerde.

Bir rehber eşliğinde gidin bu köye...

Hem çevresi de görülmeye, gidilmeye değer.

8- BİR TÜR NEVİZADE

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Arap Şükrü’ye uğrayın





BURSA’nın merkezinde Altıparmak Caddesi’ne paralel uzanan bir sokaktır Arap Şükrü Sokağı.

Burası bir tür Nevizade.

İçkili balık lokantaları vardır burada.

Yıllardır devam eden bir gelenek yaşatılıyor.

Sokak çalgıcıları, seyyar müzisyenler masa masa dolaşarak Türk Sanat Müziği icra ederler.

Sokakta Neyzen Tevfik, Zeki Müren, Yıldırım Gürses, Ömer Hayyam sık sık anılır.

9- ‘BURSA’DA ZAMAN’ ŞAİRİ

Tanpınar okuyun





AHMET Hamdi Tanpınar, ‘Beş Şehir’ adlı yapıtında Bursa’yı pek güzel anlatır.

Bursa gezisine çıkıyorsanız mutlaka bu kitap yanınızda olsun.

Bir de Tanpınar’ın “Bursa’da Zaman” adlı şiirini, mutlaka cebinize koyun.

Bursa’yı yukarıdan gören bir terasta biraz düşük bir sesle okuyun:

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“Bursa’da bir eski cami avlusu / Küçük şadırvanda şakırdıyan su / Orhan zamanından kalma bir duvar / Onunla bir yaşta ihtiyar çınar / Eliyor dört yana sakin bir günü / Bir rüyadan arta kalmanın hüznü.”

10- 140 YILLIK KAHVE

Mahfel’de çay için





BURSA’da bir kahve var.

Adı: Mahfel.

Burası tam 140 yıllık bir müessese.

Taş bir yapı ve bahçe.

Üstelik şehrin en merkezi yerinde.

140 yıllık bir gelenek sürüyor Mahfel’de.

Benim gibi çay tiryakisi değilseniz bile çayını mutlaka için buranın.

Her dem tazedir çünkü.