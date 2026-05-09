 Burcu Köksal için dört saptama

SAPTAMA BİR

ALAMETLER BELİRMİŞTİ

Ama buna rağmen...

Şöyle bir uzaktan baktığımda...

Burcu Köksal’ın CHP’den AK Parti’ye geçeceğini görebiliyordum.

Çünkü Burcu Köksal, bunun işaretlerini şimşek gibi çakmıştı, çakıyordu.

*

SAPTAMA İKİ

CHP SÖYLEMİNE DARBE

Bütün tartışmaları bir tarafa bırakırsak elimizde şöyle bir şey kalıyor:

CHP’li belediye başkanları, seçime iki seneden daha az bir zaman kala CHP’yi terk edip AK Parti’ye geçiyorlar.

Bu geçişler var ya bu geçişler...

CHP’nin “iktidara geliyoruz” söylemine çok esaslı bir darbedir.

*

SAPTAMA ÜÇ

YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK

CHP, ne zaman AK Parti’ye bir belediye başkanını kaptırsa hep şunu söyledi:

“İktidar hapse atarız diye tehdit etti, o da direnemedi, geçmek zorunda kaldı.”

Burcu Köksal olayı, böyle açıklanabilir mi? Hiç sanmıyorum.

Çünkü bu olayda iktidar tehdidinden ziyade CHP yönetimi ile anlaşamama sorunu var.

Yani CHP yönetiminin “tehdit” söylemini bir tarafa bırakıp...

“Biz bu belediye başkanlarıyla niye anlaşamıyoruz” konulu bir çalıştay düzenlemesinde yarar var.

*

SAPTAMA DÖRT

BURCU KÖKSAL’IN TARZI

Özlem Çerçioğlu, kendisine yönelen çok ağır tepkilere karşı şunu yaptı:

Tartışmalara girmemeye çalıştı. / Polemiklere dalmamaya gayret etti. / “Topuk” ve “Topuklama” üzerinden yürütülen küçültmelere aldırmamayı tercih etti.

Peki Burcu Köksal, tepkilere karşı ne yapar?

Burcu Köksal’ın Özlem Çerçioğlu’dan farklı bir siyaset tarzı ve kişiliği var.

Onun siyaset tarzı ve kişiliği...

Tartışmalara girmemeye, polemiklere dalmamaya, küçültücü yaklaşımlara aldırmamaya pek uygun değil.

Özgür Özel’le çatır çatır mücadele etmeyi deneyebilir yani.

KÖPEK SORUNU NEDEN AK PARTİ’NİN SORUNU

BAŞIBOŞ köpek sorunu...

CHP’nin güçlü olduğu Beşiktaş, Şişli, Kadıköy gibi ilçelerin sorunu değil.

*

Başıboş köpek sorunu...

Daha çok AK Parti’nin güçlü olduğu ilçelerde yaşanan bir sorun.

*

Belki de bu yüzden başıboş köpek sorunu...

Bir yanıyla sınıfsal, bir yanıyla da siyasi bir sorun.

ÖLDÜKTEN SONRA DA GÜNDEMDE KALANLAR

- KADİR MISIROĞLU: Bir çekişmenin tam göbeğinde. Karşıtları tam karşıt, yanlıları tam yanlı. Çok keskin düşmanları da var, çok keskin bağlıları da var. Yaşarken tartışıldığı gibi öldükten sonra da tartışılmasının en önemli nedeni bu.

- YALÇIN KÜÇÜK: Renkli üslubuyla, keskin polemikçiliğiyle ardında sayısız video bıraktı. O videoları izlemesi öyle zevkli, öyle ilgi çekici ki... Yalçın Küçük, o videolar sayesinde en az 10 yıl daha gündemde kalabilir.

- SIRRI SÜREYYA ÖNDER: Herkes ön adıyla anıyor onu. Herkesin onunla ilgili bir anısı var. Yani çok büyük bir Sırrı Süreyya kolonisi var. Tabii bir de az da olsa Sırrı Süreyya karşıtları da var. İkisi çarpışınca onun da gündemde kalması kaçınılmaz oluyor yani.

ÖZGÜR ÖZEL’İN SAVUNMA SANAYİSİ FUARINA GİTMESİ

ÖZGÜR Özel, “Saha 2026”ya giderek...

Savunma sanayisine destek verdi. / Ürünleri heyecanla karşıladığını söyledi. / Yıldırımhan füzesindeki Atatürk imzasının önünde fotoğraf çektirdi. / Her stantta büyük coşku yaşadı.

*

Soru şu:

Bu ziyaret Özel’in ve CHP’nin işine yarar mı, yaramaz mı?

*

Savunma sanayisindeki atılımların destekçisi olduğunu herkese göstermiş olması açısından...

Tabii ki CHP’nin işine yarar.

*

Hükümetin savunma sanayisindeki büyük atılımına tartışmasız destek vermiş olması açısından...

Tabii ki CHP’nin işine yaramaz.





SON ETKİN PİŞMANLIKLAR

- Özkan Yalım’ın etkin pişmanlığı: Sevgililik ilişkilerini derleyip toparlayan bir pişmanlık.

*

- Gökhan Böcek’in etkin pişmanlığı: Veli Ağbaba’nın başını derde sokan bir pişmanlık.

HANTAVİRÜS

DÜN Sağlık Bakanlığı açıkladı: Türkiye’de hantavirüs yok.

*

Ruhi Çenet diye... Yolcu gemisi diye... Kemirgen sıvısı diye... Kafamızı şişirdikleriyle kaldılar yani.

AZİZ YILDIRIMCIYIM

YETERİNCE kenarda durarak...

Yeterince uzaktan izleyerek...

Yeterince eleştirel takılarak...

Sorunu iyi analiz etmeyi başardığına sonsuz inanıyorum.

Bu nedenle Aziz Yıldırım’ın Fenerbahçe’ye iyi geleceğini düşünüyorum.

YENİÇERİ SEMBOLÜ

CUMHURBAŞKANI Erdoğan’a günün anlam ve önemine dair sembolik hediyeler takdim ediliyor.

Bazen hat sanatının bir örneği, bazen eski günlerden bir fotoğraf, bazen de dümdüz plaket.

Haluk Bayraktar’ın Erdoğan’a verdiği “YENİÇERİ”yi sembolize eden armağanı görünce...

“Bu zamana kadar gördüğüm en anlamlı armağan” deyiverdim.



