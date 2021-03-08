Bunlara artık terörist muamelesi yapalım

Adam... Bir Erdoğan karşıtı.
Adam... “Erdoğan gitsin” istiyor.
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Ve bu adam, son günlerde...
İYİ Parti’de iki görüş belirmiş durumda:
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BİR: Genel başkan yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu, “Biz İYİ Parti olarak ‘evet’ diyeceğiz” dedi.
İKİ: Genel başkan Meral Akşener ise “İYİ Parti, Türk yargısının hazırladığı fezlekeye bakar, gereği neyse onu yapar” dedi.
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Ben Ağıralioğlu’nun tavrını değil de...
Meral Akşener’in tavrını benimseyenlerdenim.
Söyledikleri şunlar:
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“CHP Genel Merkezi’yle ilişkili bazı kişiler, ‘Elimizde görüntülerin var’ dediler. Var dedikleri görüntüleri izlememe izin vermediler. İstifa mektubum bile hazırlanmıştı. Bir şantajcıya inanıp partim beni harcadı. Ne taciz ne tecavüz ne eşcinsellik ne de ihale yolsuzluğu... Hiçbirinin içinde yokum.”
Çok net bir açıklama bu.
Meydan okuyor Teoman Bey.
Ayrıca kendinden de çok emin.
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Çok önemli, çok kutlu, çok ciddi, çok yeni, çok esaslı, çok cesur bir girişimde bulundular, bulunuyorlar.
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Dağa götürülen evlatları için yılların sessizliğini bozuyorlar.
Ve evlatlarını PKK’dan istiyorlar.
İnatla, ısrarla, sabırla, yılmayarak, usanmayarak...*
Dün bu ciddiyeti, bu saygınlığı, bu cesur girişimi bozan bir olay yaşandı.
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Uzun zamandan beri Kılıçdaroğlu’nun aleyhinde çeşitli çıkışlar yapmasıyla tanınan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi
Hadi adını da söyleyeyim: Faruk Bildirici.
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Kendi kendine “medya ombudsmanı” diye bir unvan veren bu adamın işi gücü açık kovalamak.
Alıyor eline gazeteyi, tek kaşını kaldırıyor ve başlıyor kendince hatalar aramaya.
AK Partili belediyelerde işçiler niye greve gitmiyor?
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Ben de diyorum ki:
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Gitsinler kardeşim. Grev haktır. Memnun değillerse gitsinler. Gittiler de “Niye gidiyorsunuz” mu dedik? Sendikaları mı greve gitmiyorlar? İyi o zaman sendikalarını değiştirsinler.
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Diyorlar ki:
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- İşyerlerini açamayan esnafı çileden çıkarıyor.
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- Muhalefetin eline muazzam bir koz veriyor.
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- Sağlık Bakanlığı’nın uyarılarını etkisiz hale getiriyor.
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- Kapanmaya yönelik öfkeyi çoğaltıyor.
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MADDE BİR
BERAT ALBAYRAK DAMAT OLMASAYDI
Elimizi vicdanımıza koyup da söyleyelim: Berat Albayrak, “damat” olmasaydı... AK Parti iktidarında bugüne kadar geldiği yerlere gelemez miydi? Kimsenin adını bile bilmediği 35 yaşındaki Ali Babacan’ı “camianın yetişmiş bir genci” olarak ekonomiden sorumlu bakanlığa getiren Tayyip Erdoğan, 70’lerden beri yoldaşı olan Sadık Albayrak’ın yetişmiş oğlu Berat Albayrak’a benzer bir sorumluluğu vermez miydi?
MADDE İKİ
AVANTAJI MIYDI? DEZAVANTAJI MIYDI?
Damat olmak, Berat Albayrak’ın siyasetteki en büyük avantajı değildi. Tam tersine, en büyük dezavantajıydı. Damat olmasaydı... Bu kadar dikkat çekmeyecekti, bu denli üzerine gidilmeyecekti, bu şekilde paratoner durumuna düşmeyecekti, “yumuşak karın” muamelesi görmeyecekti, siyasal pozisyonu yerli yerine oturmuş olacaktı, daha adil bir tartışmanın konusu olacaktı, daha insaflı yaklaşımların öznesi olacaktı.
MADDE ÜÇ
Ve haftada iki defa, onlarca kez şu argümanlara maruz kalıyorum:
*
Siz Öcalan’dan mektup getirip okuttunuz.
*
CHP, HDP ile iş tutuyor.
*
Osman Öcalan’ı TRT’ye kim çıkardı?
*
Şu pandemi denilen belalı sürecin en başından beri...
Çok büyük hizmetler verdiniz. Önemli uyarılarda bulundunuz. Önemli kararlar aldınız. Çok önemli işler yaptınız.
*
Ama artık biraz durma zamanı Sayın Bilim Kurulu üyeleri.*
- Durun! Çünkü millet... Bazı ortamlardaki olağanüstü mesafesizlikleri gördükçe... Sizin ağzınızdan “maske-mesafe” tekerlemesini duymak bile istemiyor.
*
-
Kazanmaya çalışmak yerine...
- Ötelersen...
- Dışlarsan...
- İtersen...
- Mahkûm edersen...
- Yargılarsan...
- PKK’dan ayırmazsan...
- Yaftalarsan...
Bu 40 yıl süresince...
Yapılmayan kalmadı.
*
- Üzerine gidildi... Aman verilmedi... Sınır ötesi operasyonlar yapıldı...
*
- Siyasi kolunun partileri kapatıldı...
*
- Askeri yöntemlere ağırlık verildi... Köyler boşaltıldı...
Güya ahlak abidesi... Güya tarafsız... Güya dürüst... Güya saptırma yapmıyor... Güya aşağılık işlerden uzak...
*
Peki ya gerçek? Tam tersi.
Tek farkları şu: Ahlaksızlığı birazcık daha sofistike biçimde yapıyorlar.
*
Dün uzun, upuzun bir yazı yazdım, Kemal Kılıçdaroğlu’nun partisinin grup toplantısında yaptığı Gara harekâtı konulu konuşmayı analiz eden.
*
Dedim ki:
Çok hoşuma gitti bu ziyaret ve bu bilgilendirme.
Muhalefet dışlanmadı diye...
Demokratik bir tutum sergilendi diye...
Yıllardır yapılmayan yapıldı diye...
Kutuplaşma belası bir nebze olsun dinecek diye...
Memnun oldum.
Fakat ne oldu?
Katil kimdir?
*
Tabii ki tetiği çeken alçaktır.
Tabii ki tetiği çeken alçağa emri veren alçaktır.
Tabii ki “vur” emri verenin bağlı olduğu örgüttür.
Tabii ki örgütün uzantılarıdır.
Tabii ki örgütün iplerini elinde tutan güçlerdir.
*
Gözler kısılıp HDP’ye bakılıyor.
*
- “Ne diyecekler acaba?” diye...
*
- “Katliama yönelik şöyle okkalı bir kınama yapacaklar mı?” diye...
*
- “Acaba yine bir gerekçe bulacaklar mı?” diye...
*
- Bebek katletmiştir.
- Öğretmen katletmiştir.
- Köylü katletmiştir.
- İzne giden askerleri katletmiştir.
- İşçi katletmiştir.
- Bombayla vatandaş katletmiştir.
*
İşte en son...
Yakın zamanlara kadar bu memlekette...
Laikliğin, neredeyse din düşmanlığı gibi algılanıp uygulanması...
*
Laiklik, böyle algılanıp uygulandı diye doğru dürüst uygulanmasından vazgeçilemez.
*
Çünkü doğru dürüst uygulanırsa laiklik...
- Tek bir din anlayışının topluma dayatılmasının önüne geçer.
- Dini değişik biçimlerde anlama ve yorumlama özgürlüğüne fırsat verir.
Ne zaman kiminle ne yapacağını çok iyi biliyor.
*
Kumpas zamanı...
Zekeriya ile vakit geçirip poz veriyor.
*
Maklube zamanı ise...
Rockefeller’ın torunu Ariana’yla poz veriyor.
*
Bunlara artık terörist muamelesi yapalım
Kadınlar Günü’ne bir kadının öldüresiye dövülmesi olayıyla girdik.
Yine aynı şeyler oldu:
*
Sosyal medya ayağa kalktı... “Tutuklansın” kampanyası yürütüldü... Bir kadını çocuğunun yanında öldüresiye döven şeref yoksunu adam bulundu... Devlet katlarından kınamalar geldi... Yetkililer üzüntü bildirdi... Bu arada her zaman olduğu gibi yine kadına el kaldıran haysiyetsizin siyasal görüşüne odaklanan gerzekler çıktı...
Falan.
*
Bir kısırdöngüye düşmüş durumdayız.
Bir türlü kurtulamıyoruz.
*
Ne yaparsak yapalım, kadınlara şiddet uygulayan yaratıklar üzerinde etkili olamıyoruz toplum olarak.
*
- Nasihat ediyoruz... Aldırmıyorlar.
- “Erkekliğe sığmaz” falan diyerek en önem verdikleri yerden yürüyoruz... Irgalanmıyorlar.
- Utandırmaya çalışıyoruz... Hiç utanmıyorlar.
- Annesinden, bacısından falan söz ediyoruz... Sıfır etki.
*
Galiba en iyisi bu yaratıklara “terörist” muamelesi yapmak.
Bir de bunu deneyelim. Belki işler.
NİYE KİMSE MÜDAHALE ETMEDİ BU OLAYA?
KADİR Şeker olayından sonra “Artık kimse sokakta şiddet gören kadınların yardımına koşmayacak” diye korkuyorduk. Korktuğumuz başımıza geldi. Samsun’daki şiddeti, herkes film izler gibi izledi. Bir kişi bile çıkıp müdahale etmedi.
*
Kadir Şeker anımsatmasına bir şey diyeceğim yok ama ben yine de gözümüzün önünde yaşanan bir barbarlığa karşı muhakkak bir şey yapmalıyız diye düşünüyorum.
KADINLAR GÜNÜ NOTLARI
- 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’dür her şeyden önce... Bu nedenle bilhassa emekçi kadınlara bin selam!
*
- Emekçi kadınlar dendiğinde aklınıza ilk olarak “ev hanımları” gelsin. Onların emeği çok büyüktür ve o emeğin hatırı pek sayılmaz.
*
- Üniversitelerimizde akademisyenlerin yüzde 45’i kadınmış... Sayıları daha artsın inşallah.
*
- Kadınlar Günü’nde çiçek böcek edebiyatı yapan pek kalmadı galiba... Bir ara neydi o... Aman Allah’ım. Hafazanallah!
*
- Ama şimdi de güya hınzır, güya laf sokucu, güya düşündürücü kadın reklamları girdi devreye. İlk üç gün desteklemiştik, yetsin artık.
*
- Kadın cinayetleri üzerine açıklanan istatistikleri hiç sevmiyorum. Her rakamın bir katil tarafından karartılan bir hayat olduğu gerçeğini ıskalatıyor çünkü.
SANA KIRMIZI HİÇ YAKIŞMAYACAK
EY İstanbul!
Turuncuyla durumu son anda zar zor kurtarmıştın.
Ama korkarım ki turuncudan kırmızıya jet hızıyla geçivereceksin.
*
- Caddelerin dopdolu...
- Parklarda mesafe falan yok.
- Açılan restoranlarından bazıları dikkatsiz.
- Bazı kafeler kural mural dinlemiyor.
Kısacası kızarıyorsun ve yaklaşıyor yaklaşmakta olan.
NEREDEYDİ BU PAPA?
PAPA’nın Irak seyahatini izliyorum dikkatle.
*
Çok barışçıl, aşırı sevgi dolu, müthiş hoşgörülü bir gezi bu.
*
İnsan ister istemez soruyor:
*
Irak’ta katliamlar yaşanırken... ABD jetleri Bağdat’a bombalar yağdırırken... “Demokrasi götürüyoruz” bahanesiyle Irak yerle yeksan edilirken... Kahrolası işgal, Irak topraklarını kasıp kavururken... DEAŞ belası hortlamışken... Mezhepler birbirine kırdırılırken... Etnik gruplar savaşa tutuşturulmuşken...
NEREDEYDİ BU PAPA?
EN SEVDİĞİM KADINLAR: GİRİŞİMCİ KADINLAR
HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan’dan bir davetiye aldım. “Üreten Kadınlar Zirvesi” adı altında dijital ortamda bir zirve düzenliyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan da onur konuğu...
*
Şöyle bir baktım girişimci kadınlara:
Emine Kılıç, bir alışveriş sitesi kurmuş. Ebru Baybara, şef olmuş. Zümran Ömür, Kars’ta bir peynir müzesi açmış. Bedriye Berber, eko-turizm işine el atmış. Birsel Doğan, geri dönüşüm girişimcisi olmuş...
*
Bunlar etkinliğe katılıp da isimlerini yazabildiklerim. Daha yüzlercesi var. Hatta ve hatta binlercesi var.
Hepsinin aklına, fikrine, emeklerine sağlık. Yaşadıkları onca dezavantaja rağmen girişimci olmayı başaran bu kadınlar... En sevdiğimiz kadınlar onlardır.
ESRA DERMANCIOĞLU! SEN BİZİM HER ŞEYİMİZSİN
ESRA Dermancıoğlu diye bir oyuncumuz var malum. Murat Balcı adlı bir başka oyuncuyla sevgili olmuş Esra Hanım.
Bir magazin programında...
Esra Dermancıoğlu’nun Murat Balcı’ya hiç yakışmadığını söylüyorlar.
*
- Yok, Murat Balcı’nın tarzı bu değilmiş. (Nereden biliyorlarsa adamın tarzını.)
- Yok adam çok yakışıklıymış. (E ne yapalım, Esra Hanım da pek güzel.)
- Yok Esra ona uymazmış. (Sana ne birader, sana ne?)
*
Esra Dermancıoğlu, bir video çekip bu yorumlara bir cevap vermiş.
Dudakları yapılı, göğüsleri yapılı, gözleri çekilmiş bir kadın taklidi yaparak...
“Galiba böyle olmadığım için tarzı olamıyorum” demiş.
*
Şahane! Harika! İşte budur.
Üstüne üstüne gideceksin abi bu tür saçmalıkların. Başka türlü kurtuluş mümkün değil.