Bundan sonrası acayip belirsiz

- İmamoğlu olayının sonuna gelindi mi? Net değil bu. Belirsiz. Tamam, belki “Kısa vade için İmamoğlu devre dışıdır” diyebiliriz ama uzun vadede ne olacağı belirsiz.

- Makamdan, kaynaktan, paradan uzak düşen İmamoğlu’nun uzun vadede şansı olur mu? Eğer halkta gerçekten bir karşılığı oluşmuşsa olur. Bu da belirsiz. Test edilmesi gerekir.

- Oluşan tepkiselliğin tamamı İmamoğlu’na duyulan sonsuz güvenden ve sevgiden mi kaynaklanıyor? Bu da belirsiz. Oluşan tepkisellikte ekonomik sıkıntılardan bunalmanın rolü de var gibi.









- CHP, bu işten nasıl çıkacak? Bütünlüğünü koruyan, tepkiselliğini bir kitle partisine yakışır biçimde ortaya koyan bir partiye mi dönüşecek? Yoksa kendi içinde kavga dövüşe girişen, tepkileri marjinalleşen bir parti mi olacak? Al, bir belirsizlik daha.

- Tutuklanan İmamoğlu’nun CHP liderliğini yönlendirme gücü devam edebilecek ki? Özgür Özel, bağımsızlaşabilecek mi? Parti içinde başka isimler sivrilebilir mi? Hepsi belirsiz.

- “Hükümet bu işten kârlı mı çıktı, zararlı mı çıktı?” meselesi var bir de. “Kârlı çıktı” diyen de, “Zararlı çıktı” diyen de sallıyor. Çünkü işin bu kısmı da belirsiz.

O SIRADA AK PARTİ



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın olaya yaklaşımı net.

Özetle şöyle diyor Erdoğan:

- CHP’nin kendi içinden gelen iddialardır bunlar.

- Bırakın mahkemeler karar versin.

- Suçlamalarla hesaplaşmak yerine neden sokakları harekete geçiriyorsunuz.

Temel yaklaşımı böyle olsa da CHP’ye sert biçimde yüklenmeyi de ihmal etmiyor Erdoğan.

Erdoğan’ın olaya yaklaşımı tam olarak ortaya çıkmasına rağmen...

AK Parti’nin önemli isimlerinin büyük bir sessizlik içinde olması da epey dikkat çekici.

Galiba klasik “bekle / gör” politikası yürütüyorlar.

Sağlamcı oldukları için sonucu görmeden olaya dalmıyorlar.

Net galibiyeti görünce hemen topa girerler sanırım.



MUHARREM İNCE KÜLLERİNDEN YENİDEN DOĞACAK GİBİ



- Saraçhane Meydanı’nı eski kitlesiyle barışmanın meydanına çevirdi.

Haberin Devamı

- O kadar etkili oldu ki... “Biz bu adama çok haksızlık etmişiz” diyen diyene.









- “İmamoğlu’na en sıkıntılı anında büyük destek oluyor” dedirtmesini başardı.

- Bundan sonra CHP’ye dönüşü çok kolay olabilir.

- Döndükten sonra liderlik şansı olabilir mi?

- Siyasi açıdan o kadar becerikli olabileceğini sanmıyorum.

- Ama yine de Muharrem İnce bu. Her an her şey olabilir.



ÖZGÜR ÖZEL’İN PERFORMANSI



İki üç gündür eleştiriyorum Özgür Özel’i.

Neden?

Çünkü vatandaşı sokaklara çağırmasını tehlikeli buluyorum.

İkinci bir eleştirim daha var kendisine:









Çok konuşuyor, her konuda konuşuyor, bir ağırlık bırakmıyor, lafı lastik gibi uzatıyor falan.

Buna rağmen fena bir performans göstermedi Özgür Özel.

Haberin Devamı

En azından kendi kitlesini acayip mutlu etmesini başardı.

Kendi kitlesinin gözünde “Ölümüne mücadele eden adam” haline geldi.

“Kırmızı kart” meselesi falan unutuldu gitti.

Kısacası Özgür Özel, partisinin yükselen yıldızı oldu.

MANSUR YAVAŞ VE BİR ÇUVAL İNCİR



DEM’in Saraçhane’ye destek vereceği falan söylenirken...









Saraçhane’de yaptığı konuşmada DEM’lileri acayip sinirlendirdi Mansur Yavaş.

Mansur Yavaş olayının kısa özeti şudur:

Konuştuğunda... Bir çuval inciri mahvediyor.

Sustuğunda... Devlet adamı oluyor.