Bülent Arınç’ın trajedisi

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İktidara vurdu, muhalefete göz kırptı.

*

Sonuç şu:

*

- AK Parti tabanından kendisine yönelmiş olan tepkinin dozu daha da arttı.







*

- Kemal Kılıçdaroğlu hariç hiçbir muhalifin sempatisini kazanamadı.

*

- Ne sempatisi! Muhalif kesimdeki Arınç antipatisi daha da arttı.

*

Bakın, işte bu kozmik bir trajedidir.

KELEBEK PARTİSİNDE MIRILDANDIKLARIM



- Şu parti kelebeği gibi ortada dolaşan hanımefendi amma da Melis Sezen’e benziyor yahu.

*

- Aha! Muazzez Ersoy da burada. Dur, dur. Hemen yanına gidip bağlılıklarımı bildireyim.







*

- Aha, hayranı olduğum Hasan Can Kaya da burada. Kendisiyle bir fotoğraf çektirsem mi acaba?

*

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- Vay vay vay! Nazan Şoray Hanımefendi de gelmişler. Biraz mavra yapıp Türkan Hanım’a selam söylesem mi?

*

- Demet Şener gerginliği var üzerimde... Acaba aleyhinde bir şeyler yazmış mıydım? Aman Tanrım!

*

- Bu gördüğüm şahıs ünlü biri... Ama adını çıkaramadım. Kimdi bu ya? Kimdi? Kimdi? Offff.

*

- Buray’ın sahnesi mükemmelmiş. Coşturuyor vallahi.

*

- Eyvah! Az kalsın Su Soley’in uzun, upuzun pelerinine basacaktım. OMG!

*

- Saat 22.00 olmuş... Benim hemen uzamam lazım.

*

- Bunca insan bu kadar uzun zaman hiç yorulmadan nasıl ayakta durabiliyor? Galiba ben çaptan düştüm.

YANİ ADAY BELLİ Mİ?



CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’na, “Aday mısın, değil misin? Açıkla” dedi.

*

Kemal Kılıçdaroğlu’ndan yanıt geldi:

“Televizyonda benimle tartışırsan açıklarım.”

*

Önce şunu belirteyim:

Laf yarıştırma açısından bakacak olursak...

Kemal Kılıçdaroğlu’nun cevabı, hiç fena cevap değil.

Kendince bir çıkış bulabilmiş.

*

Fakat bu çıkışın çok önemli bir problemi var.

“Yani aday belli, öyle mi?” diye bir soruyu akla getiriyor.

*

Verilen cevap, akla bu soruyu getirmese...

Kemal Kılıçdaroğlu’na 10 üzerinden 10 puan verebilirdim.



KENDİSİ GELMEDEN RÜZGÂRI GELEN SANATÇI



GEÇENLERDE televizyon binasında bizim her zaman makyaj yaptırdığımız bölüme gittim.

Bir de baktım ki...

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Aynanın etrafı süslenmiş, varaklar konmuş, tüller uzatılmış, janjanlar eklenmiş.







Bir tek Swarovski eksik.

Şaşaalı bir hale gelmiş yani bizim makyaj bölümü.

*

Hemen bizim makyaj uzmanımız Buket’e sordum:

“Hayrola? Bülent Ersoy herhangi bir programa konuk mu oluyor?”

Bingo!

Evet, Bülent Ersoy konuk oluyormuş.

*

Kendisi gelmeden rüzgârı gelen sanatçıdır Bülent Ersoy.

Artı, rüzgârından geldiğini belli eden sanatçıdır Bülent Ersoy.



HOŞUMA GİTMEDİ



ARTIK Norveçliler kimlik kartıyla Türkiye’ye gelebileceklermiş.

*

Türkler ise Norveç’e vizeyle gitmeye devam edeceklermiş.

*

Turizm murizm... Anlıyorum. Ama yine de hiç hoşuma gitmedi bu durum. Gururum incindi.

EMRAH SERBES



HİÇBİR şey olmamış gibi yeni kitabını yazıp piyasaya sürmüş.







Yeni kitap da eski serinin devamı niteliğinde.

“Behzat Ç” romanı yazmış yani.

*

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Millet de tepki gösteriyor haklı olarak: “Hiçbir şey olmamış gibi aynen devam mı yani?” deniliyor.

*

Oysa “Bende roman yazmaya yüz bırakmayan hatalarım” diye bir roman yazsaydı...

Bu kadar tepki almazdı.

ZELENSKİ



- Eskisi kadar prim yapmıyor.







- Biden bile görünce yüzünü ekşitiyor.

- Haki tişörtüne destan yazan kalmadı.

- Batı medyası eskisi gibi yüz vermiyor.

*

Yakında, hem de çok yakında...

Herkes kendini kurtarırsa...

Ve olan da buna olursa hiç şaşırmayacağım.



EN ÇOK BEĞENDİĞİM DEMİREL AFORİZMALARI



- Dünkü güneşle bugünkü çamaşır kurutulmaz.

*

- Derin devlet, normal devletin raydan çıkmış halidir.







*

- Ege bir Yunan gölü değildir, Ege bir Türk gölü de değildir, binaenaleyh Ege bir göl değildir.

*

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- Demokrasilerde çareler tükenmez.

*

- Yollar yürümekle aşınmaz.