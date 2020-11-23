Bülent Arınç yüzünden reformlar baltalanmasın

Söylediği en net şekilde şu:
*
“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.
*
Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.
Çekincelerini de sıralıyor:
*
“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Ama durumun böyle olması...
Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.
İzlediğim bölümde tartışmacılardan biri, programa katılan iktidar muhaliflerine şöyle bağırıyordu:
*
“Erdoğan’a itaat edeceksiniz. Erdoğan’a biat edeceksiniz. Erdoğan’a ram olacaksınız.”
*
Bunu söyleyen tartışmacı arkadaşımız...
“Erdoğan, bu ülkenin seçilmiş cumhurbaşkanıdır. Onu cumhurbaşkanı olarak tanımak, demokrasiye saygının gereğidir” deseydi.
Kimsenin itiraz edemeyeceği demokratik bir ilkeyi anımsatmış olacaktı.
*
Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.
Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...
Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...
Şu cevabı vermiş:
*
“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”
*
İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.
*
Olayın aslına faslına baktığımızda ise...
BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...
*
Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...
*
- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.
- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.
- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.
- Yüzler güler.
- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.
- Daha iyiye doğru yelken açılır.
- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.
- Tutuklama istisna olur.
- Yabancı yatırımcıya güven verilir.
- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.
- Yatırımın önü açılır.
İyi ama bir de Özlem Hoca var.
*
Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.
*
“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.
*
- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.
- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.
İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:
*
- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.
*
- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.
*
- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.
*
Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.
Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...
Sanırsın terörist avlıyorlar!
*
Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.
*
Örneklerle gidelim:
*
Biden, ABD Başkanı olarak...
Tamam... İyi diyorsunuz.
Tamam... Güzel diyorsunuz.
*
Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!
“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.
Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?
Niye anlamıyorsun
- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.
*
- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.
*
- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.
*
- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.
*
Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.
*
Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.
Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.
*
Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.
Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.
*
Ne eksik ne fazla...
Aynı öyle yandık İzmir için.
*
Henüz enkaz altında canlarımız varken...
Ortaya çıkan enkazlar.
Yükselen deniz.
Çaresizlikler.
Şehirden yükselen dumanlar.
Haykırışlar.
*
Hepsini yüreğimin en derinliklerinde hissettim.
*
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Bülent Arınç yüzünden reformlar baltalanmasın
Bülent Arınç için şunları yazdım önceki gün:
- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.
- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.
- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.
- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.
*
Diyeceksiniz ki:
*
E ama Arınç’ın sözleri, bayağı bir gündem oldu. Buna ne diyeceksin?
*
Şöyle diyeceğim:
*
Gündem oldu çünkü Arınç, Cumhurbaşkanı adına konuşuyormuş gibi bir hava içindeydi.
*
Peki Bülent Arınç’ın gündeme oturan açıklamaları arasında altına imza atılacak türden şeyler yok muydu?
Tabii ki vardı.
Hukuki alanda yapılması gereken reformlara dikkat çekmişti.
Ben de zaten o sözlerini desteklemiştim.
*
Ama Arınç bu!
Durması gereken yerde durmadı ki!
*
Tuttu Selahattin Demirtaş’ın kitabını övdü... Kürt sorununun bütün izlerini o kitapta gördüğünü söyledi... Övgüler yağdırdı... Aşırı yorumlar yaptı... Cumhurbaşkanı’nın arkasında olduğu izlenimi vermeye çalıştı...
*
Tabii ne oldu?
Özellikle Demirtaş konusunda aşırı duyarlılık taşıyanlar, acayip provoke oldular. Tepki üstüne tepki geldi.
*
Tabii bu arada herkes şu soruların peşine düştü:
*
Bülent Arınç kim adına konuşuyor? Arkasında Cumhurbaşkanı mı var? Onun adına mı konuşuyor? Reform bağlamında bu tür konuşmalar yapma görevi Arınç’a mı verildi?
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, işte bu soruların cumhur ittifakı açısından doğurduğu ve doğurabileceği “fitne”yi gördü.
Dün yaptığı çok sert açıklamada...
Bülent Arınç’ı hedef almasının arkasında yatan temel neden buydu.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünkü açıklamalarıyla Bülent Arınç’la yolunu resmen ve alenen ayırmış oldu.
İsim vermedi ama sözleri adrese teslimdi.
*
Bakalım Bülent Arınç, kendisiyle yolların resmen ve alenen ayrıldığını kabullenip gereğini yapacak mı?
Yoksa hiçbir şey olmamış gibi mi yapacak?
*
Benim açımdan ise durum şu:
*
Bülent Arınç falan umurumda bile değil. Beni ilgilendiren tek bir husus var.
Bülent Arınç’ın lüzumsuzluğu yüzünden içine girilmek istenen reform yolundan dönülmesin istiyorum ben.
O yolda kararlılıkla adımlar atılmasını bekliyorum.
ÇAKICI VAKASIYLA İLGİLİ CUMHURBAŞKANI NE DİYOR?
ÇAKICI vakasıyla ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı makamı adına ilk kez bir açıklama yapıldı.
Konuşan isim: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın.
*
İbrahim Kalın’ın söylediklerini ve söylediklerinin işaret ettiklerini yazıyorum:
*
- SÖYLEDİĞİ: “Savcılık bir soruşturma başlattı. Hukuki süreç ilerliyor.”
*
- İŞARET ETTİĞİ: Türkiye bir hukuk devletidir.
*
- SÖYLEDİĞİ: “Türkiye’de kimsenin kimseyi bu şekilde tehdit etmesi, hukuk devleti normları açısından kabul edilebilir bir şey değil.”
*
- İŞARET ETTİĞİ: Cumhurbaşkanlığı, Alaattin Çakıcı’nın tehdidini onaylamıyor.
*
- SÖYLEDİĞİ: “Sayın Kılıçdaroğlu, şikâyette bulundu. Hukukun kuralları içerisinde ne gerekiyorsa mahkemeler gereğini yapacaklardır.”
*
- İŞARET ETTİĞİ: Konu mahkemelik... Hükmü mahkemeler verecek.
*
- SÖYLEDİĞİ: “Sayın Bahçeli’nin Çakıcı’yla eskiye giden tanışıklığının, dostluğunun olması da onun belki bir vefa duygusuyla söylediği bir şey.”
*
- İŞARET ETTİĞİ: Bahçeli’nin Çakıcı’ya bir vefa duygusuyla sahip çıktığını görüyoruz.
*
- SÖYLEDİĞİ: “Kişisel hukuk ile hukukun ortaya koyduğu normlar arasında bir çatışma olmaması gerekir.”
*
- İŞARET ETTİĞİ: Kişisel hukuk tamam... Ama hukukun normları ne diyor, asıl ona bakmak lazım.
*
- SÖYLEDİĞİ: “Son tahlilde bir hukuki süreç başladı. Bununla ilgili biz de izleyeceğiz mahkemenin nasıl bir karar vereceğini.”
*
- İŞARET ETTİĞİ: Kişisel hukuk ile hukukun normları arasında bir çelişki var mı? Ona da mahkeme karar verecek.
*
BU DA BENİM HÜKMÜM:
*
Siyasi koşullar açısından çok zor bir konu bu... İbrahim Kalın, bir sözcü olarak ilkelerden ödün vermeden ve siyasi koşulları göz önünde bulundurarak yapılabilecek en iyi açıklamayı yapmış.
YAKLAŞIYOR YAKLAŞMAKTA OLAN
DÜN Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle dedi:
*
“Kısıtlamalara uyulmazsa ilave tedbirler almak zorunda kalabiliriz.”
*
Ben bu sözü şöyle tercüme ettim:
*
Yaklaşıyor yaklaşmakta olan...
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