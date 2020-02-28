Kalbimiz Mehmetçik’le

Bir yandan Esad rejimine karşı kinimiz artıyor, bir yandan da verdiğimiz şehitlerimiz için içimiz yanıyor.
*
Şu üç şeyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım:
*
- BİR: Mehmetçik, İdlib’de vatan savunması yapmaktadır.
*
- İKİ: Vatanın savunulma çizgisi, İdlib’e çekilmiştir.
*
- ÜÇ: Çizginin İdlib’e çekilmesinin bir numaralı sorumlusu Esad’dır.
*
Şunları da asla aklımızdan çıkarmayalım:
*
- Gün, Kayıtsız şartsız Mehmetçiğin yanında yer alma günüdür.
*
- Gün... Bir olma, beraber olma, dayanışma içine girme, metin olma günüdür.
*
- Gün... Şehitleri siyasi çekişmelere alet etmeme günüdür.
*
- Gün... PKK’sından FETÖ’süne fırsattan istifade etmeye çalışan terör şebekelerinin ve onların uzantılarının oyununa gelmeme günüdür.
*
NOT: Söylemeye bile gerek yok. Böyle bir günde tabii ki Altın Kelebek falan olmaz, olamaz. Tören iptal edilmiştir.
PERVİN BULDAN ‘HİZMETE HAZIRIZ’ MI DEMEK İSTİYOR?
HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, CHP’ye ne dedi?
“Artık örtük ittifak istemiyoruz. Bundan sonra açık, net ve şeffaf ittifak istiyoruz” dedi.
*
Ben bu mesajın altında başka bir mesaj olduğunu düşünüyorum.
*
Pervin Buldan, CHP’ye “İttifakımızı alenileştir” derken...
Galiba Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da şöyle bir şey söylüyor:
*
“Bak, görüyor musun? Muhalefet blokunu dağıtmak benim için ne kadar da kolay bir iş. İstersen şak diye dağıtır, çatlatırım muhalefet blokunu... Eğer istersen hizmete hazırım.
Gel bir oturup konuşalım.”
NİYE KİMSE AYTUĞ ATICI’NIN ADAYLIĞINI CİDDİYE ALMADI?
KEMAL Kılıçdaroğlu’nun karşısına bir genel başkan adayı çıktı: Aytuğ Atıcı... Atıcı, kurultayda Kemal Bey’in rakibi olacak! Fakat o da ne! Bu haber, siyasette tek bir yaprağın bile milim kıpırdamasına yol açmadı, açamadı. Çünkü hiç kimse Atıcı’nın adaylığını ciddiye almadı.
Peki ama neden? İşte cevabı:
*
- Almadı çünkü... Aytuğ Atıcı, şu ana kadar CHP’nin iyi yönetilmediğine dair tek bir hece bile söylemedi.
*
- Almadı çünkü... Aytuğ Atıcı’nın genel merkezle de genel başkanla da arası gayet bal börek...
*
- Almadı çünkü... Atıcı’ya “Aday ol da ‘CHP tek adayla kurultaya gitti’ demesinler” denildiğine dair çok kuvvetli bir inanış var.
*
- Almadı çünkü... CHP kamuoyu da Türkiye kamuoyu da bu tiyatroları kavrama konusunda çok deneyimli.
ERDOĞAN’IN TARZINI BEĞENMİYORLAR AMA
ŞÖYLE bir gözlemim var:
*
Muhalif olup Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyaset tarzını...
Kıyasıya eleştirenlerin, hiç beğenmeyenlerin çoğu...
Aynı tarzı kendi sevdikleri siyasetçiler uyguladığında...
Acayip beğeniyorlar.
BİRAZ SÜLEYMAN SOYLU, BİRAZ FAHRETTİN KOCA
SÜLEYMAN SOYLU
Hakkında yaptığım saptamalar şunlar: Seveni çok seviyor, sevmeyeni hiç sevmiyor./Siyasette “reytingi yüksekler” sıralaması yapılsa ilk 10’a girer./Her konuşmasında mutlaka en az beş bomba haber verebiliyor./Üslubunun şöyle bir salınımı var: Mücadeleci ve duygusal.../Terör örgütlerinin uzmanı haline gelmiş durumda./Protokolsüz ve ayaküstü muhabbet çevirmeye yatkın.
*
FAHRETTİN KOCA
Bir gazeteci arkadaşımız Twitter’da “Yurtdışından geliyorum, havaalanında ciddi önlem alınmamış” diye yazınca... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemen şu yanıtı verdi: “Termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik :)” Öyle ciddi ve mesafeli bir intiba bırakıyordu ki Fahrettin Koca, gazeteci arkadaşımıza bu takılmasını görünce kanaatim değişti. Koca’da sağlam bir humor duygusu var!
BRAVO MANSUR YAVAŞ’A
BİR konuşması dolaştı dün bütün gün sosyal medyada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın.
Söylediği şuydu:
*
“Biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok. Maaşımızı sizler ödüyorsunuz. Yaptığımız bütün işlerin parası da sizden çıkıyor.”
*
İşte budur. Ne eksik ne fazla. Tam olarak budur!
SOSYETİK BİLGİLER
- Virüs nedeniyle yurtdışı tatillerini iptal etmiş sosyete... Yurtiçinde arabayla gidilebilecek konforlu butik oteller arıyorlarmış.
*
- İki sosyetik bir araya gelince en çok konuştukları birinci konu Ali Koç’muş, ikinci konu Cem Yılmaz’mış.
İDDİA EDİYORUM
- Hamaney, “Bu virüs Amerika’nın bize oynadığı bir oyun” demeci verecek.
*
- Taksici esnafı, “scooter”dan sonra bisikletlere de savaş açacak.
*
- Bu virüs küreselleşmeye darbe vuracak, hepimizi içe kapatacak.
YAŞLANDIĞIMI ANLADIM
- Akşam için gün boyu eğlenceyle bezeli bin türlü planlar yapıp... Akşam olunca bütün planları iptal ederek doğru eve gittiğimi fark edince... Yaşlandığımı anladım.
*
- Sürekli hatıra anlattığımı, üstelik bir kere anlattığım hatırayı bin kere anlatmaya başladığımı fark edince... Yaşlandığımı anladım.
*
- Etrafımdakileri sürekli nasihatlere boğduğumu, durmadan tavsiye cümleleri kurmaya başladığımı fark edince... Yaşlandığımı anladım.
*
- Bir filme başladığımın 34. dakikasında sıkılıp ileri doğru sardırmaya başladığımı fark edince... Yaşlandığımı anladım.
Kalbimiz Mehmetçik’le
Esad rejiminin alçak ve kalleş saldırısı sonucu maalesef 33 şehit verdik.
Bir yandan Esad rejimine karşı kinimiz artıyor, bir yandan da verdiğimiz şehitlerimiz için içimiz yanıyor.
*
Şu üç şeyi hiçbir zaman aklımızdan çıkarmayalım:
*
- BİR: Mehmetçik, İdlib’de vatan savunması yapmaktadır.
*
- İKİ: Vatanın savunulma çizgisi, İdlib’e çekilmiştir.
*
- ÜÇ: Çizginin İdlib’e çekilmesinin bir numaralı sorumlusu Esad’dır.
*
Şunları da asla aklımızdan çıkarmayalım:
*
- Gün, Kayıtsız şartsız Mehmetçiğin yanında yer alma günüdür.
*
- Gün... Bir olma, beraber olma, dayanışma içine girme, metin olma günüdür.
*
- Gün... Şehitleri siyasi çekişmelere alet etmeme günüdür.
*
- Gün... PKK’sından FETÖ’süne fırsattan istifade etmeye çalışan terör şebekelerinin ve onların uzantılarının oyununa gelmeme günüdür.
*
NOT: Söylemeye bile gerek yok. Böyle bir günde tabii ki Altın Kelebek falan olmaz, olamaz. Tören iptal edilmiştir.
PERVİN BULDAN ‘HİZMETE HAZIRIZ’ MI DEMEK İSTİYOR?
HDP Eşbaşkanı Pervin Buldan, CHP’ye ne dedi?
“Artık örtük ittifak istemiyoruz. Bundan sonra açık, net ve şeffaf ittifak istiyoruz” dedi.
*
Ben bu mesajın altında başka bir mesaj olduğunu düşünüyorum.
*
Pervin Buldan, CHP’ye “İttifakımızı alenileştir” derken...
Galiba Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da şöyle bir şey söylüyor:
*
“Bak, görüyor musun? Muhalefet blokunu dağıtmak benim için ne kadar da kolay bir iş. İstersen şak diye dağıtır, çatlatırım muhalefet blokunu... Eğer istersen hizmete hazırım.
Gel bir oturup konuşalım.”
NİYE KİMSE AYTUĞ ATICI’NIN ADAYLIĞINI CİDDİYE ALMADI?
KEMAL Kılıçdaroğlu’nun karşısına bir genel başkan adayı çıktı: Aytuğ Atıcı... Atıcı, kurultayda Kemal Bey’in rakibi olacak! Fakat o da ne! Bu haber, siyasette tek bir yaprağın bile milim kıpırdamasına yol açmadı, açamadı. Çünkü hiç kimse Atıcı’nın adaylığını ciddiye almadı.
Peki ama neden? İşte cevabı:
*
- Almadı çünkü... Aytuğ Atıcı, şu ana kadar CHP’nin iyi yönetilmediğine dair tek bir hece bile söylemedi.
*
- Almadı çünkü... Aytuğ Atıcı’nın genel merkezle de genel başkanla da arası gayet bal börek...
*
- Almadı çünkü... Atıcı’ya “Aday ol da ‘CHP tek adayla kurultaya gitti’ demesinler” denildiğine dair çok kuvvetli bir inanış var.
*
- Almadı çünkü... CHP kamuoyu da Türkiye kamuoyu da bu tiyatroları kavrama konusunda çok deneyimli.
ERDOĞAN’IN TARZINI BEĞENMİYORLAR AMA
ŞÖYLE bir gözlemim var:
*
Muhalif olup Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyaset tarzını...
Kıyasıya eleştirenlerin, hiç beğenmeyenlerin çoğu...
Aynı tarzı kendi sevdikleri siyasetçiler uyguladığında...
Acayip beğeniyorlar.
BİRAZ SÜLEYMAN SOYLU, BİRAZ FAHRETTİN KOCA
SÜLEYMAN SOYLU
Hakkında yaptığım saptamalar şunlar: Seveni çok seviyor, sevmeyeni hiç sevmiyor./Siyasette “reytingi yüksekler” sıralaması yapılsa ilk 10’a girer./Her konuşmasında mutlaka en az beş bomba haber verebiliyor./Üslubunun şöyle bir salınımı var: Mücadeleci ve duygusal.../Terör örgütlerinin uzmanı haline gelmiş durumda./Protokolsüz ve ayaküstü muhabbet çevirmeye yatkın.
*
FAHRETTİN KOCA
Bir gazeteci arkadaşımız Twitter’da “Yurtdışından geliyorum, havaalanında ciddi önlem alınmamış” diye yazınca... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hemen şu yanıtı verdi: “Termal kamera taramasından geçişinizi gösteren görüntüleri izin verirseniz buradan paylaşabilirim. Sizi iyi görünce zahmet vermedik :)” Öyle ciddi ve mesafeli bir intiba bırakıyordu ki Fahrettin Koca, gazeteci arkadaşımıza bu takılmasını görünce kanaatim değişti. Koca’da sağlam bir humor duygusu var!
BRAVO MANSUR YAVAŞ’A
BİR konuşması dolaştı dün bütün gün sosyal medyada Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın.
Söylediği şuydu:
*
“Biz sizin paranızı harcıyoruz ve devlet memuruyuz. Bakmayın kocaman sıfatlar yakıştırılmasına. Bizim herhangi bir memurdan farkımız yok. Maaşımızı sizler ödüyorsunuz. Yaptığımız bütün işlerin parası da sizden çıkıyor.”
*
İşte budur. Ne eksik ne fazla. Tam olarak budur!
SOSYETİK BİLGİLER
- Virüs nedeniyle yurtdışı tatillerini iptal etmiş sosyete... Yurtiçinde arabayla gidilebilecek konforlu butik oteller arıyorlarmış.
*
- İki sosyetik bir araya gelince en çok konuştukları birinci konu Ali Koç’muş, ikinci konu Cem Yılmaz’mış.
İDDİA EDİYORUM
- Hamaney, “Bu virüs Amerika’nın bize oynadığı bir oyun” demeci verecek.
*
- Taksici esnafı, “scooter”dan sonra bisikletlere de savaş açacak.
*
- Bu virüs küreselleşmeye darbe vuracak, hepimizi içe kapatacak.
YAŞLANDIĞIMI ANLADIM
- Akşam için gün boyu eğlenceyle bezeli bin türlü planlar yapıp... Akşam olunca bütün planları iptal ederek doğru eve gittiğimi fark edince... Yaşlandığımı anladım.
*
- Sürekli hatıra anlattığımı, üstelik bir kere anlattığım hatırayı bin kere anlatmaya başladığımı fark edince... Yaşlandığımı anladım.
*
- Etrafımdakileri sürekli nasihatlere boğduğumu, durmadan tavsiye cümleleri kurmaya başladığımı fark edince... Yaşlandığımı anladım.
*
- Bir filme başladığımın 34. dakikasında sıkılıp ileri doğru sardırmaya başladığımı fark edince... Yaşlandığımı anladım.