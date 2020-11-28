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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Bu zamana kadar korona olmadıysam

Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

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Bu zamana kadar korona olmadıysam

28 Kasım 2020

Sevgili dostum Prof. Dr. Melih Us, “Aman maskeyi ihmal etme, aman ha aman” diye uyardı. Ben başladım çift maske takmaya.

Osman Müftüoğlu Hoca, “Hareket etmen lazım. Oturma. Kalk” dedi. Ben başladım evde dört dönmeye.

Bu zamana kadar korona olmadıysam

*

Ateş Kara Hoca, “Mümkünse kimseyle görüşmeyelim bir süre” dedi. Ben başladım telefonla bile görüşmemeye...

*

Mehmet Ceyhan Hoca, “Aman kabalalıktan uzak dur” dedi. Ben başladım yalnızlığa övgü üzerine yazılmış metinler okumaya.

*

İlyas Dökmetaş Hoca, “Elini 20 saniye yıka” dedi. Ben başladım dakikalarımı musluk önünde geçirmeye...

*

Canan Karatay Hoca, “Paça çorbası iç, gargara yap” dedi. Ben tam başlayacakken... Bir anda vazgeçiverdim.


İKİ PARAGRAFTA KATAR ALERJİSİ

- PARAGRAF BİR: Katar, İngiltere’ye yatırım yapar. Hiçbir İngiliz’in aklından, “Sattılar Katar’a” diye bir cümle geçmez. Katar, Türkiye’ye yatırım yapar. Bizden homurtu yükselir, “Sattılar Katar’a diye...

*

- PARAGRAF İKİ: Katar’ın Türkiye’den aldığının aynısını Almanya ya da İngiltere alsa... “Yaşasın! Yabancı yatırımcı geliyor” diye zil takıp oynayacak olanlar, Katar’ın yaptığı alımlar karşısında ağıt yakıyor.


EKREM İMAMOĞLU’NA BİR DESTEK BİR ELEŞTİRİ

- DESTEK: Taksici sorunu diye bir sorun var ve bu soruna bir çözüm bulunması gerekiyor. İmamoğlu, sorunu çözeceğine inandığı bir plan doğrultusunda adım atmaya başladı. Kim ne derse desin... Ben bu adımı destekliyorum. Hiçbir öneri getirilmeden bu adımın engellenmesine de karşıyım.

Bu zamana kadar korona olmadıysam


*

- ELEŞTİRİ: Kendisini protesto eden taksicilerin üzerine, “Sen kimi yuhalıyorsun” diye yürümüş İmamoğlu... Bazıları “Ne var bunda? Erdoğan da böyle değil mi?” diye savunmaya geçmişler. İyi ama İmamoğlu, Erdoğan’ı taklit mi edecek? Aslı varken taklidini ne yapsın millet?


MARADONA İÇİN KÜÇÜK BİR DESTAN DENEMESİ

Bu zamana kadar korona olmadıysam


BİR tür Muhammed Ali’dir Maradona.

Muhammed Ali’ler soyundandır.

Üçüncü dünyaya sunulmuş bir onur ikramıdır.

Karmakarışık bir denklem ama son derece basit bir hikâyedir.

Tutunamayanların hayata attığı müthiş çalımdır.

İngiliz’e sorarsan organizasyon kültüründen zerre nasip almamış bireysel bir çıkıştır.

Fransız’a sorarsan tamamen tesadüf eseridir.

Alman’a sorarsan bir disiplinsizlik propagandasıdır.

Filistinliye sorarsan yüce sahalar aslanıdır!

Bir kenar mahalle ayaklanmasıdır Maradona.

Yazılı ve yazılı olmayan tüm kurallara yönelik şakrak bir naniktir.

Fidel yoldaşıdır.

Dövmeli bir naniktir hayata...

Ciddiye alınmayan hayata çekilmiş kocaman bir nanik!


KORONA SÜRECİNİN EN KÖTÜ KARARIYDI

VAKA sayısının açıklanmamasıyla...

Sorunun boyutlarından habersiz kaldık.

“Nereye gidiyoruz” sorusuna cevap bulamadık.

Bu zamana kadar korona olmadıysam

Korona açısından dünyadaki yerimizi belirleyemedik.

Meselenin ciddiyetini fark edemedik.

Önümüzü göremedik, yönümüzü çizemedik.

*

“Korona sürecinin en kötü kararı neydi?” diye sorulsa...

Hiç düşünmeden cevap veririm:

*

Vaka sayılarının açıklanmamasıydı.


SADECE ARKADAŞIZ ANAYASASI

ALTAN Tan, birlikte anayasa hazırladıkları iddia edilen partilerin...

“Biz böyle bir şey yapmadık” diye açıklamalar yapmaları üzerine...

Şöyle edebi ve romansı bir betimleme yapmış:

*

“Silik ve korkak âşıklar gibi sevdalarına sahip çıkamıyorlar.”

*

Bu betimlemeye göre...

Hazırlandığı iddia edilen anayasaya...

“Sadece arkadaşız anayasası” diyebiliriz.


NE YANİ? TOP BİLİM KURULU’NA MI ATILDI?

İNTERNET haberlerinde başlıklar şöyle:

*

“Cumhurbaşkanı Erdoğan, topu Bilim Kurulu’na attı ve ‘Bilim Kurulu sorumludur’ dedi.”

*

Başlığa bakınca ne anlıyoruz? Tabii ki Erdoğan’ın vakalardaki yükselişin sorumluluğunu Bilim Kurulu’na yüklediğini anlıyoruz.

Peki Erdoğan, gerçekten ne demiş?

Şunu demiş:

“Yeni tedbirler alınacak. Bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu’dur. Bilim Kurulu her türlü hazırlığı ve çalışmayı yürütüyor.”

*

Yani Erdoğan, alınacak tedbirlerin neler olması gerektiği konusunda Bilim Kurulu’nun birinci derecede sorumlu olduğunu söylemiş, ardından da zaten hazırlıkların yürütüldüğünü eklemiş.

*

Muhalefet tabii ki yapılacak. Ama gerçeği, sadece gerçeği ve bütün gerçeği söyleyerek.


AMAN KEMAL BEY

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu demiş ki:

Bu zamana kadar korona olmadıysam

*

“Partiyi büyüteceğim. Örgütlerde başarıya endeksli bir çalışma yürüteceğiz. Başarısız olanları değiştireceğiz. Başarısız illerle çalışmayacağız. 20-30 yıldır aynı insanlar var.” 

*

Aman Kemal Bey...

Bu söylem çok tehlikeli.

Ya başarısız diye parti yönetiminden gönderdikleriniz sizin başarınızı sorgulamaya kalkarlarsa...

Aman ha!

Aman aman.

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Siyasi analiz yapmadan önce bilinmesi gerekenler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

26 Kasım 2020
AĞIRLIK MI DEDİNİZ: Bakıyorum hâlâ “Bülent Arınç’ın AK Parti içindeki ağırlığı” falan diyenler var. Bülent Arınç’ın o ağırlığı kaybetmesinin üzerinden neredeyse asır geçti asır! Doğrudur. Bir özgül ağırlığı vardı Arınç’ın. Ama uzun bir süredir, özgül ya da değil, herhangi bir ağırlığı yok.

TABANIN DURUMU: AK Parti tabanına bakalım: Bülent Arınç istifa etti diye AK Parti’ye ya da Erdoğan’a küsecek tek bir AK Partili bile çıkmaz. AK Parti içinde bir fısıldama şeklinde bile “Bülent Abimize yapılır mıydı bu?” diyen yok. Tam tersi... İstifa söz konusu olmasaydı... Partiye ve Erdoğan’a bayağı bir gönül koyan olurdu.

TEK NEDEN BAHÇELİ Mİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bülent Arınç’a çok sert ve üst düzey bir tepki gösterdi ve Arınç’ı istifaya mecbur etti ya... Bunun yegâne nedeninin Devlet Bahçeli ya da cumhur ittifakı olduğunu söyleyenler var. Oysa hakikat bu değil. En azından hakikatin tamamı bu değil.

*

AK PARTİ TEPKİSİ: Bülent Arınç, yaptığı açıklamalarla... Evet, MHP’yi ve Devlet Bahçeli’yi kızdırdı ama AK Parti tabanını daha çok kızdırdı. “Yasin Börü’yü katledenlere şirin gözükmek istiyor” cümlesi, AK Parti tabanından doğmuş bir cümledir. “Diyarbakırlı anneler” vurgusu, AK Parti tabanında dile getirilmiştir.

*

İDDİA EDİYORUM: Cumhur ittifakı diye bir şey olmasaydı, MHP ile ittifak söz konusu olmasaydı... Bülent Arınç’ın açıklamaları, AK Parti tabanında yine öfkeye ve huzursuzluğa yol açardı. Erdoğan, yine Arınç’a tepki gösterirdi. Yine Arınç’ı istifaya götürecek bir süreç başlardı.

*

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Reform ve Arınç üzerine özlü sözler

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Kasım 2020
Reform işi, Bülent Arınç’a feda edilmeyecek kadar ciddi bir iştir.

 

- Reform, Bülent Arınç’ı fersah fersah aşmak zorundadır.

*

- Reform, diş macunu gibidir... Bülent Arınç onu tüpe sokamaz.



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Bülent Arınç yüzünden reformlar baltalanmasın

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

23 Kasım 2020
Bülent Arınç için şunları yazdım önceki gün:

- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.

- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.

- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.

- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.

*

Diyeceksiniz ki:

*

E ama

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Reformdan sonra şimdi de Avrupa

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Kasım 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, reform bombasının ardından şimdi de Avrupa bombasını patlattı.

 Söylediği en net şekilde şu:

*

“Kendimizi başka yerde değil Avrupa’da görüyor ve geleceğimizi Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ediyoruz”.

*

Erdoğan’ın sözleri, bununla sınırlı değil.

Çekincelerini de sıralıyor:

*

“Avrupa’nın bize verdiği sözleri tutmasını, ayrımcılık yapmamasını, en azından ülkemize yönelik aleni düşmanlıklara alet olmamasını bekliyoruz”.

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Doğruları Bülent Arınç da söylese kabulümüzdür

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Kasım 2020
Bülent Arınç...

- Bütün kesimler nezdinde yıpranmış bir isimdir.

- Uzun zamandır sözünün etkisi azalmıştır.

- Zannettiği gibi “yukarıda” bir konumda değildir.

- İnandırıcılığı çok ağır hasar almıştır.

*

Ama durumun böyle olması...

Bülent Arınç’ın söylediklerinin doğru olduğu gerçeğini değiştirmez.

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Ali Babacan işte budur bundan ibarettir

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

19 Kasım 2020
Ali Babacan, AK Parti hükümetinin bakanı olarak...

Gezi Parkı davalarında “mağdur” sıfatıyla şikâyetçi olmuş.

Bugünlerde çok demokrat, aşırı liberal, fena özgürlükçü takılıyor ya...

Kendisine “Sen niye Gezi olaylarında davacı olmuştun?” diye sorulduğunda...

Şu cevabı vermiş:

*

“Ben davacı değildim, şikâyetçi değildim, mağdur da değildim. Savcı, tek taraflı olarak bütün bakanları mağdur olarak değerlendirdi. Araştırdım, davadan çekilmek kanunen mümkün değildi. İşte bugün buradan savcılara sesleniyorum: Ben bu davanın mağduru değilim. Silin benim adımı.”

*

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Ekrem İmamoğlu’na Kanal İstanbul incelemesi hakkında kitabın ortasından

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Kasım 2020
Meral Akşener açıkladı:

 

İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında... Kanal İstanbul’a karşı çıktı diye soruşturma açılmış.



*

Olayın aslına faslına baktığımızda ise...

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Yeni gündem: Reform

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Kasım 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde sürekli şu üç şeyin altını çiziyor:

 

BİR: Hukukta reform... İKİ: Demokraside reform... ÜÇ: Ekonomide reform...

*

Üç alanda yapılacak reformlar, yeni dönemin en önemli tartışma konusu...

*

- İnandırıcı bulmayabilirsiniz.

- Gecikmiş bir yöneliş olarak nitelendirebilirsiniz.

- İçinin nasıl doldurulacağını sorgulayabilirsiniz.

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Hukukta reform olursa ne olur?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

15 Kasım 2020
Umut devreye girer.

- Yüzler güler.

- Karamsarlığın yerini iyimserlik alır.

- Daha iyiye doğru yelken açılır.

- Tutuklayarak cezalandırma son bulur.

- Tutuklama istisna olur.

- Yabancı yatırımcıya güven verilir.

- Yabancı yatırımcıdan daha önemlisi: Vatandaşa güven verilir.

- Yatırımın önü açılır.

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Dünyanın Uğur’u... Dünyanın Özlem’i...

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

14 Kasım 2020
Uğur Hoca, tamam.

İyi ama bir de Özlem Hoca var.

*

Birini öne çıkarıp diğerini geri plana atmak hatta yok saymak... Gerçekten çok ayıp, gerçekten utanç verici.

*

“Dünyanın Uğur’u” manşetini atıp “Dünyanın Özlem’i” manşetini akıldan bile geçirmemek... Olacak iş değil.

*

- Uğur Hoca profesörse... Özlem Hoca da profesör.

- Uğur Hoca BioNTech’in sahibiyse... Özlem Hoca da sahibi.

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Ümit Özdağ ile Muharrem İnce arasındaki farklar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

13 Kasım 2020
İkisi de partisinden memnun değil.

İkisi de yaptıkları açıklamalarla olay oluyor. İkisiyle de Tarafsız Bölge’de konuştum. Edindiğim izlenimlere göre aralarında şu türden farklar var:

*

- Özdağ tepeden tırnağa ideolojik. İnce popülaritenin altın çocuğu.



*

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On maddede Kamala Harris’i yazdım: Kurgulasan olmaz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

9 Kasım 2020
Birinci olarak... Kadın... Oradan zaten kazanıyor.

- İkinci olarak... Babası Jamaikalı. Bu yanıyla hem Güney Amerika’ya selam çakıyor, hem de siyahlara.

*

- Üçüncü olarak... Annesi Hindistanlı. Bu yönüyle koskoca Asya’yı alıyor kanatlarının altına.



*

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Zabıtaya ve polise çağrı: Çekin elinizi gazeteden

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

8 Kasım 2020
Bizim gazetenin dağıtım servisinden fotoğraflar geldi elime...

Samsun’da zabıta ve polis, gazete dağıtıcısı avında.

Öyle bir sarmışlar ki motosikletiyle gazete dağıtan arkadaşımızın etrafını...

Sanırsın terörist avlıyorlar!



*

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Biden gelecek bizim muhalefetin dertleri bitecek mi?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

7 Kasım 2020
İddia ediyorum: Biden gelince...

Bizim iktidardan daha çok bizim muhalefetin işi zorlaşacak.

*

Örneklerle gidelim:

*

Biden, ABD Başkanı olarak...


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‘Riskli binalarda oturmayın’ diyen çok sayın yetkili

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Kasım 2020
Vatandaşlarımıza “Riskli binalarda oturmayın” diyorsunuz çok sayın yetkili bey.

Tamam... İyi diyorsunuz.

Tamam... Güzel diyorsunuz.

*

Ama çok sayın yetkili bey, bu insanlar, keyifleri öyle istediği için riskli binalarda oturmuyorlar ki!

“Amaaan şimdi taşınma sorunuyla falan kim uğraşacak abi” diyerek riskli binalarda oturmaya devam etmiyorlar bu insanlar.

Yahu kim ister en küçük bir depremde enkaza dönüşecek bir binada çoluk çocuk oturmayı? Yahu kim ister enkaz altında can vereceğini bile bile o binalarda oturmaya devam etmeyi?

Niye anlamıyorsun

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Ah o parmağın tutuluşu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Kasım 2020
“Ağlamıyoruz, gözümüze toz kaçtı” diye yalan söyletti hepimize.

- “Milli umut” nedir, öğretti hepimize.

*

- “Hayat bir parmağa tutunmaktır” falan diye felsefe yaptırdı hepimize.

*

- “Elif bebeğin bırakamadığı o parmak olmak” isteği aşıladı hepimize.

*

- “Tuttuğun parmak değil kalbimiz oldu ey Elif” dedirtti hepimize.

*

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Ölüm gelince ben hep şöyle yapıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

2 Kasım 2020
Hep en iyi şeylerini hatırlıyorum ölenin.

Kötü şeylerini hiç hatırlamıyorum.

*

Hep hayırla yâd etmeye çalışıyorum.

Hayırsızca yâd etmek istemiyorum.

*

Hep “İyi bilirdik” diye haykırıyorum.

Başka türlü haykırmak içimden gelmiyor.

*

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Biz olduk biz

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Kasım 2020
Elazığ için nasıl yandıysak...

Ne eksik ne fazla...

Aynı öyle yandık İzmir için.

*



Henüz enkaz altında canlarımız varken...

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