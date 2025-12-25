Bu sefer pipo içen biri sadece pipo içen biri değil gibi

Haberin Devamı

Hemen komploculara gün doğar.

*

İflah olmaz bir komplo karşıtı olarak ben de bu tür durumlarda...

Olayların göründüğü gibi olabileceğini, arkasında mutlaka başka bir şey olmayabileceğini anlatmak için...

“Bazen pipo içen biri sadece pipo içen biridir” derim.

Ve komplolara karşı hemen mesafeli bir tutum alırım.

*

Ne yalan söyleyeyim, Libyalı üst düzey yetkililerinin ölümüyle sonuçlanan uçak kazası olayından sonra...

Öyle işkillendim, öyle kuşkulara kapıldım, öyle tereddüt geçirdim ki...

“Bazen pipo içen biri, sadece pipo içen biri değildir” demek zorunda kaldım.

ERDOĞAN’IN MEZARDA RAKI OLAYINA GİRMESİ

ÖZGÜR Özel’in Kamer Genç’in mezarı başındaki rakı görüntüsü...

İktidar açısından muazzam bir malzeme.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu malzemeyi, büyük bir maharetle değerlendireceğini düşünüyordum.

*

Bingo!

Dün ilk kez bu konuya girdi Cumhurbaşkanı Erdoğan.

*

“Daha mezar başında nasıl davranacağından habersiz, kabristanda kadeh tokuşturmayı maharet zanneden birisi” diye nitelendirdi Özgür Özel’i.

Ardından da şu sözleri dizdi ardı ardına:

“Kendi müteveffa milletvekiline saygı duymayan, millete saygı duyar mı? Kendi örfünü, adetini bilmeyen, diplomasinin teamüllerini bilir mi? Çıkmışlar bir de bu edepsizliği savunmaya çalışıyorlar. Allah CHP’li vatandaşlarımıza sabır, bunlara da akıl fikir versin.”

*

Özgür Özel ve CHP yönetiminin mezarlıkta rakı konusundaki taktik ve stratejisi şu:

*

Konu unutulsun. Hiç açılmasın. Hiç girilmesin. Hiç yaşanmamış gibi yapılsın.

*

Ancak Erdoğan’ın konuya girişinin ardından...

CHP’nin bu taktik ve stratejiyi sürdürmesi bayağı bir zorlaşmış durumda.

SADAKATİN HANGİ ÜLKEYE

BİR insanı değerlendirirken en önemli ölçüt şudur:

*

Sadakati kendi ülkesine mi? Yoksa başka bir ülkeye mi?

*

O başka ülkenin neresi olduğu da hiç önemli değil.

İngiltere de olabilir, İran da olabilir.

*

Gelelim değerlendirmeye:

*

Sadakati başka ülkeye ait olan kişiye asla güvenilmez

SADETTİN SARAN OLAYI

SADETTİN Saran’a...

Şefkatle yaklaşmak, aşırı anlayışlı olmak, “Yapmamıştır canım” tavrı sergilemek, “Belki de saçına başkasından bulaşmıştır” diye saçmalamak falan...

Bunların amacı: Gerçeğe ulaşmak değil.

*

Sadettin Saran’a...

Hunharca yaklaşmak, yargıdan önce hüküm vermek, “Tabii ki yapmıştır” demek, onun açıklamalarına kulak tıkamak, istifa çağrıları yapmak falan...

Bunların da amacı: Gerçeğe ulaşmak değil.

*

Yani Sadettin Saran olayı, Sadettin Saran olayı değildir.

Bu olaya yönelik birbirinden farklı yaklaşımlar, futbol fanatizminin kendine özgü dinamikleri hesaba katılmadan asla anlaşılmaz.

AMCASI ACAYİP AK PARTİLİ ÇIKMIŞ

UYUŞTURUCU operasyonu nedeniyle tutuklanmış biri için şöyle haber yapıyorlar:

*

“Amcası acayip AK Partili çıktı.”

*

Bu haberi yapanların amacı AK Parti’yi yıpratmak.

*

Oysa bu haber, AK Parti’ye artı yazar.

Çünkü amcası acayip AK Partili olan kişinin yeğeninin gözünün yaşına bakılmadığını kanıtlar bu olay.

BÜYÜK, DAHA BÜYÜK İSİM

OPERASYONDA bir isim gözaltına alınıyor.

Hemen ardından “Bu ne ki? Bundan büyük bir isme dokunulacak” diyorlar.

*

Operasyonda büyük bir isim gözaltına alınıyor.

Hemen ardından “Bu ne ki? Daha büyük bir isme gidilecek” diyorlar.

*

Daha büyük bir isim gözaltına alınıyor.

Hemen ardından “Bu ne ki? Çok daha büyük bir isme gidilecek” diyorlar.

*

Bazılarında gerçekten de “büyük isim” fetişizmi var, bunu anladık.

POZİTİF / NEGATİF

ESKİDEN pozitif...

Adı üstünde olumlu bir sözcüktü.

Uyuşturucu testlerinin ardından...

Ölümcül bir sözcüğe dönüştü.

*

Eskiden negatif...

Adı üstünde olumsuz bir sözcüktü.

Uyuşturucu testlerinin ardından...

Kurtuluş içeren bir sözcüğe dönüştü.

ÇOK NET YALANLAMA... SIFIRIN ALTINDA ETKİLEME...

MEHMET Akif Ersoy ve Ela Rumeysa Cebeci’nin ilk yaptıkları açıklamalardaki ton aşağı yukarı şöyleydi:

*

- Ne? Uyuşturucu mu? Kıyısından bile geçmedim. Sportmen bir kişiliğim var benim.

- Ben uyuşturucuyu görsem mertek zannederim. Esrar ile kokaini bile ayırt edemem.

- Erken yatarım, erken kalkarım, bir yumurtayı sütle çırparım. Benim ne işim olur uyuşturucuyla.

- Ben kahve tiryakisi bile değilim. Bağımlılık benim bin kilometre yakınımdan bile geçmez.





*

Peki sonra ne oldu?

Mehmet Akif Ersoy’un da Rumeysa Cebeci’nin de testleri pozitif çıktı.

*

Bu olaylardan sonra...

Çok net yalanlamaların etkileme gücü neredeyse sıfırın altına indi.

ALKOL ALMAZ SİGARA İÇMEZ

ARTIK şöyle bir realite söz konusu:

*

Alkol almak, sigara içmek ile uyuşturucuya bulaşmak arasında hiçbir korelasyon yok.

*

Baksanıza:

Uyuşturucu soruşturmasına konu olan birçok kişi için yapılan tanıklıklarda hep aynı şey söyleniyor:

“Alkol almaz, sigara içmez.”