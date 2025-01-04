Bu şarkılarla uğurluyorum Ferdi Tayfur’u

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Hep anlayışlı bir tebessümle dinledim onun şarkılarını. Bazen küçümseyerek eğlendim, bazen ciddiye alarak yaklaştım. Bazen tuhaf buldum. Bazen acayip bir şeyle karşılaşanlara özgü bir merakla yaklaştım. Bazen yadırgadım. Ama hiçbir zaman kayıtsız kalmadım.

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Bir liste çıkardım Ferdi Tayfur şarkılarından. Kişisel bir liste tabii ki bu. Dinleyin şu şarkıları. İki nedenden dolayı. BİR: Ferdi Tayfur’un büyük müzik yolculuğunun ana duraklarını anlamak için. İKİ: Ferdi Tayfur’a bu şarkılarla veda etmek için.

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- ÇEŞME: Pastoral senfoni gibidir bu şarkı. Doğayı, kırları, toprak kokusunu duyumsatır. Romantik köy romanı gibidir. İçlidir, dokunaklıdır ama ağır akmaz. Eskiler için nostaljik kıymeti vardır, yenilere ise süper enteresan gelecektir.

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- DURDURUN DÜNYAYI: Bir zamanlar bu şarkıdan esinlenilerek “Durdurun dünyayı / İnecek var” diye espriler yapılırdı. Şarkının girişi çok azametlidir. Halimize gülecek olan felekten yakınmalar falan... Ah ki ah!

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- BEN DE ÖZLEDİM: İlk çıktığında milli marş gibiydi bu şarkı. Biraz da kafa bulmak amacıyla, terbiye görmemiş seslerimizle küstah ve pervasız mırıldanırdık: “Ben de özledim ben de / Resmin var şu an elimde.” Fotoğrafa resim demekten kaçınmayan bir kayıtsızlığın şarkısı.

- EMMİOĞLU: Banalitenin cazibesine kapılır gibi kapılmıştık bu şarkıya. Kendisi ayrı alemdi, klibi ayrı alemdi. Bu şarkıda “Kanatlı kapının demir sürgüsü” diye bir cümleyi araya sıkıştırmayı başaran Ferdi Baba’ya bin rahmet olsun valla.

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- HUZURUM KALMADI: Bir oyun havası gibi girilir bu şarkıya. Ama hemen sonra hüzün, dert, isyan falan ne varsa devreye girer. En sevilen şarkılarından biridir Ferdi Tayfur’un. “Bilsen uzaklarda kimler ağlıyor” diyen diline kurban Ferdi Baba.

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- FADİME’NİN DÜĞÜNÜ: Henüz beyaz yakalıların şehirlerden köylere göç etmeyi akıllarının ucundan bile geçirmedikleri dönemde şehirden köye göçün, yani tersine göçün işlendiği bir şarkı. Şarkıda çok tatlı “abooov” bölümleri vardır.

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- NİSAN YAĞMURU: Yine nisan yağmurlarında ıslanacak olanların şarkısı. Bir Ferdi Tayfur başyapıtı olmadığı halde yağmur tutkum nedeniyle ayrı severim bu şarkıyı. Şarkının fonundaki yağmur sesi... Efsodur, harikadır.

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- AKŞAM GÜNEŞİ: Ferdi Tayfur’un patlama şarkılarından. Buram buram samimiyet ve dürüstlük yükselir bu şarkıdan. En eski Ferdi Tayfur hayranları bu şarkıyı asla unutamazlar.

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- ÇİÇEKLER AÇSIN: Bunda da isyan var, bunda da dert var, bunda da feryat var ama bunun bir farkı var: Yaşama sevinci de yandan yandan koşar gider bu şarkıda. “Çiçekler açsın / Böcekler ötsün” nakaratında bin çiçek açar, bin bahar başlar. Tabiat canlanıverir.

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- YILDIZLAR DA KAYAR: Gökyüzüyle, güneşle, yağmurla çok içli dışlıdır Ferdi Baba. Yıldızlar ise özel ilgi alanındadır. Yıldızların kayma özelliğini anımsatır, ardından da sevgilisinin yıldızlardan ibret almasını ister. Kozmik bir şarkıcıdır yani Ferdi Baba.

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- MİMAR: İlahi gibi bir şarkıdır bu. Hikmet doludur. Yunus Emre tadı vardır bu şarkıda. Aşık Veysel sesi vardır. Şarkının sözleri, ariflerin sözleri gibidir. “Gök kubbenin direği yok / Muallakta bina çatmış” diye tarif eder evrenin mimarını.

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- KIR ÇİÇEKLERİ: Bayağı eğlenceli bir Ferdi Baba şarkısıdır bu. Oynak bir havası vardır. Sevgilisine önce “Cahil civelek” falan der. Ama hemen sonra “Takma başına kır çiçeklerini / Çiçeklerden daha çok güzelsin yârim” diyerek gönlünü almasını bilir.

GELSİN BİR FERDİ TAYFUR FİLMİ

HAYATLARI film olan sanatçılar:

Neşet Ertaş. / Bergen. / Murat Göğebakan. / Cem Karaca. / Dilberay. / Müslüm Gürses. / Barış Akarsu.

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Ferdi Tayfur’un hayatına bakıyoruz:

Acayip sinematografik.

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- Bakalım bir Ferdi Tayfur filmi gelecek mi?

- Bakalım mirasçıları, bu filme izin verecek mi?

- Bakalım kim canlandıracak Ferdi Tayfur’u?

Henüz çok erken.

Dur bakalım, dur bakalım.

Arabesk aşağılaması

BİR ara entelektüel çevrelerde arabesk aşağılaması modası vardı.

Kitaplar yazarlardı, makaleler döktürürlerdi bu konuda.

Ağzını her açan arabeskten yakınırdı.

Arabeske sövmeyene entelektüel denilmezdi.

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Oysa arabesk...

- Çekilen ızdırabın bir ifadesiydi.

- Izdıraba karşı bir protestoydu.

- Baskı altında ezilenlerin iç çekişiydi.

- Kalpsiz bir Türkiye’nin kalbiydi.

- Ruhsuz koşulların ruhuydu.

- Halkın afyonuydu.

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(Bu yazının yazılmasına sağladığı eşsiz katkılar nedeniyle Sayın Karl Marx Beyefendi’ye çok teşekkürler.)

ÜÇ BABALAR DESTANI: MÜSLÜM/ ORHAN / FERDİ

- MÜSLÜM: Damardandır. ORHAN: Kalptendir. FERDİ: Ciğerdendir.

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- MÜSLÜM: Sahicidir. ORHAN: Etkileyicidir. FERDİ: Dürüsttür.

*

- MÜSLÜM: Çığlık atar. ORHAN: ‘Hatasız kul olmaz’ der. FERDİ: Hep feryat eder.

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- MÜSLÜM: Farkındalığa önem vermez. ORHAN: Her şeyin farkındadır. FERDİ: Fark etmez havasındadır.

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- MÜSLÜM: Ah diye inletir. ORHAN: Ağırbaşlılıkla ah der. FERDİ: Ah çeker de ah çeker.

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- MÜSLÜM: İcracıdır. ORHAN: Öncüdür. FERDİ: Denemecidir.

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- MÜSLÜM: Acıyı bal eyler. ORHAN: Acıya asalet katar. FERDİ: Acıyı düstur edinir.

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- MÜSLÜM: İsyan eder. ORHAN: Teselli arar. FERDİ: Sitem eder.

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- MÜSLÜM: Halk otobüsüdür. ORHAN: Taksidir. FERDİ: Dolmuştur.

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- MÜSLÜM: Jilet gibidir. ORHAN: Asa gibidir. FERDİ: Bıçak gibidir.

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- MÜSLÜM: Boş vermiştir. ORHAN: Ağır abidir. FERDİ: İyi niyetli mahalle delikanlısıdır.

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- MÜSLÜM: Çığlık atar.

ORHAN: Nasihat eder. FERDİ: İnler. Sadece inler.