Bu ne şahane bir toplantı böyle

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Bu toplantı iki açıdan şahane:

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- BİR: İstanbul’un depreme hazırlanması açısından şahane.

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- İKİ: Parti ayrımı yapmadan bütün belediye başkanlarını bir araya getirmesi açısından şahane.

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Parti farklılıklarını bir tarafa bırakırsanız. Merkezi yönetim ile yerel yönetimleri bir araya getirirseniz. Toplumsal dayanışma ruhunu canlandırırsanız.

Bir büyük sorunun çözümü için en önemli adımı atmış olursunuz.

Dünkü toplantının önemi, işte buradadır.

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Deprem tehlikesine karşı dayanışmayı yükselten Bakan Murat Kurum’a bin teşekkür.

MUAZZAM BİR ŞEY GELİYOR

BÜTÜN alametler belirdi gibi.

Bütün engeller aşıldı gibi.

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Bütün pürüzler giderildi gibi.

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PKK silahları bırakıyor.

Örgüt feshedilecek.

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PKK’nın tarihe karışması... Türkiye’nin terör sorununun sona ermesi... Terörsüz Türkiye hedefinin gerçekleşmesi...

Türkiye açısından muazzam bir gelişme olacak.

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Nefeslerimizi tuttuk bu muazzam gelişmenin gerçekleşmesini bekliyoruz.

SİYAH DUMAN / BEYAZ DUMAN GEYİKLERİ

- Siyah duman, siyahi Papa seçildi anlamına gelebilir mi acaba?

- Çevreciler, bu geleneğe karşı eyleme geçer mi acaba?

- İçeride kardinaller mangal yapıyor olabilir mi acaba?

- Sandıkları terk etmeyin papaz efendiler diyen çıkar mı acaba?

- Bu devirde dumanla haberleşme mi olur diye düşünen yok mu acaba?

- İlk etapta siyahı tam tutturamadılar mı acaba?

- Herkes kendine oy veriyor mudur acaba?

ÇIKMIŞ TELEVİZYONA KONUŞUYOR

BAHADIR Erdem.

İYİ Parti’den seçildi.

Şimdi CHP’nin PM üyesi.

Hukuk profesörü.

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Televizyonda konuşuyor:

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“Beyazıt Meydanı Fatih’e bağlı. AK Parti belediyesi. Fatih Belediyesi, hiçbir şekilde bu büyük meydanı bu şekilde ışıksız bırakamaz. Getirilen ışıklandırma aletlerini kullandıramamazlık edemez.”

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Hukuk profesörü olmuş ama Beyazıt Meydanı’ndaki yetki ve sorumluluğun Fatih Belediyesi’ne değil Büyükşehir Belediyesi’ne ait olduğunu bilmiyor.

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Bahadır Erdem’in İYİ Parti’ye olumsuz katkıları olmuştu.

Sanırım şimdi de CHP’ye olumsuz katkıları olacak.

Bu açıdan istikrarlı yani

ŞARA ELYSEE SARAYI’NDA

SURİYE Cumhurbaşkanı Şara, ilk kez Avrupa’da.

Fransa’da Elysee Sarayı’nda Macron tarafından karşılandı.

*

Şara’nın Elysee Sarayı’ndaki görüntülerine şöyle bir bakınca:

Fevkalade alışkınmış gibi bir izlenim vermesine şaşırdım.

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Diplomatik temas işini iyi öğrenmiş Şara Reis.

Kimden öğrendi acaba?

İNTİKAM FİLMLERİNDE TAKILDIĞIM BİR HUSUS

SON filmlerde kafama takılan husus şudur:

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Bir dolu kötü adamın işkencelerine maruz kalan mağdurumuz, filmin sonuna doğru intikam almaya başlıyor ya...

En kötü, en zalim, en gaddar adamı, mutlaka en sona bırakıyor.

En kötü, en zalim, en gaddar adamın en önce halledildiği herhangi bir intikam filmi görmedim şimdiye kadar.

*

Allah başka dert tasa vermesin ama buna fena halde takılmış durumdayım.