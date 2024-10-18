Bu halk savunma sanayisine omuz verir

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En birleşilen, en ittifak edilen, en ortaklaşılan konu şudur:

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Türkiye’nin savunma sanayisi alanında elde ettiği muazzam başarılarla gurur duymak.

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Elimde bir veri yok ama halkın çok büyük bir bölümünün bu gurura ortak olduğundan yüzde yüz eminim.

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Siz eğer bu halktan “Gelişmiş savaş uçağını ürettik, seri üretime geçmek için finansal desteğe ihtiyacımız var” diyerek gönüllü destek isterseniz...

Yaşadığı tüm ekonomik zorluklara rağmen bu halk resmen ve alenen yağdırır.

Böylece Şahan’dı, Sandal’dı falan uğraşmaya hiç gerek kalmaz.

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Böyle bir kampanyanın başarısı...

Ortaya görkemli bir “iç cephe” dayanışması da çıkarır.

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Türkiye düşmanlarının yaşayacakları mağlubiyet duygusu konusuna hiç değinmiyorum bile.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ROGER WATERS’I BİR ARASA

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- BİRİNCİ ADIM: Pink Floyd’un efsane solisti ve gitaristi Roger Waters, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın paylaştığı Gazze konulu “Why” isimli videoya destek verdi.

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- İKİNCİ ADIM: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan dönüşü uçakta düzenlediği basın toplantısında Roger Waters’a verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

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- ÜÇÜNCÜ ADIM: Roger Waters, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teşekküründen duyduğu memnuniyeti, sosyal medya hesabından çok güçlü bir şekilde vurguladı.

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Sanırım artık Erdoğan ile Waters’ın bir telefon görüşmesi yapmasının vakti geldi.

Keşke Erdoğan, Waters’ı arasa da...

Ortaya çıkacak şahane Gazze dayanışması, tüm mazlumlara azıcık moral olsa.

KÖFTESEL TERCİHLERİM

- Tartışmalardan bağımsız olarak söylüyorum: Köfteci Yusuf’un köftesi fazla yağlı ve aşırı lezzetsiz.

- Köfteci Ramiz, bir ara iyi bir çıkış yakalamıştı. Fakat son zamanlarda düşüşte.

- Merkez Efendi köftesi... 22 yıldır bir numaramdır. Değişmedi ve değişmiyor.

- En iyi Tekirdağ köftesi nerede yenir? Deneyimlerime göre söylüyorum: Silivri’de.

- İnegöl köftesinde Zeynel’i geçene pek rastlamadım. Şubeleri arttıkça bozulacak diye endişeleniyorum.

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- Bir zamanlar Sultanahmet Köftecisi’ne çok giderdim. Bölündükçe çoğaldı. Kafam karışıyor yani.

- Adapazarı’nın meşhur ıslama köftesi vardır, şahanedir. İstanbul’da iyi yapanı bulamıyorum.

- Bir sır vereyim size: En iyi köfte, anne köftesidir ve bu hüküm tartışmaya kapalıdır.

ÇOK KÖTÜ BİR FİKİR: DUBAİ ÇİKOLATASI

BİR kuyruk videosu gördüm.

Altında şöyle yazıyordu:

“Dubai çikolatası almak için kuyruğa girdiler.”

*

Dubai’de icat edilen bu çikolata, birkaç internet ünlüsünün gazlamasıyla küresel çapta meşhur olmuş.

Neymiş diye şöyle bir baktım. Şuymuş:

*

Çıtır kadayıf, fıstık ve tahin ezmesinden oluşan bir harç yapılıyormuş. Bu harç, çikolatadan oluşan bir dış kabuğun içine dolduruluyormuş. En sonunda da çikolata, fıstık kremasına batırılıyormuş.

*

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Bu ne be! Valla midem bulandı billa midem bulandı.

“Baklavalı çikolata” gibi kötü bir karışım bile bunun yanında hem daha mazbut hem de daha çekilir kalıyor.

*

Benim açımdan...

Dubai çikolatası için kuyruğa girmek eşittir dayak yemek için kuyruğa girmek.

NENE HATUN’U DA YADIRGAYIN O ZAMAN

“DÜNYA Kadın Çiftçiler Günü” nedeniyle Erzurum İl Tarım ve Orman Müdürü, Erzurumlu kadın çiftçilerle bir araya gelmiş.

Ve ortaya işte bu fotoğraf kareleri çıkmış.

*

Müdür Bey’in çevresindeki kadınların hepsi, tarımsal kalkınma kooperatiflerinin üyeleriymiş.

Kadınların kıyafetleri ise Erzurum’un meşhur geleneksel kıyafeti.

Yörede “ehram” adı veriliyor bu kıyafete.

*

Erzurum Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafların altına yazılanları görünce...

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Çok sinirlendim, çok utandım, çok üzüldüm.

Yadırgayanlar, alay edenler, aşağılayanlar falan.

*

Atatürk’ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşı’nın kadın kahramanları da bu tür yöresel kıyafetler giyiyorlardı.

Nene Hatun da bu kıyafetteydi.

*

İnsan sormadan edemiyor: Bu şekilci yaratıklar ne zaman insan olmayı başaracak acaba?

METROCAN

METROBÜSTE doğan çocuğa “Yılmaz” adını vermiş Mete ailesi.

*

İkinci bir isim olarak “Metrocan”ı düşünmezler mi acaba?

*

Yılmaz Metrocan Mete... Kulağa hoş geliyor.

ÇOK ÖZLEMİŞİZ

- Azıcık üşümeyi.

- İnce kazak, hafif mont giymeyi.

- “Kar ne zaman gelecek” haberlerini.

- Şemsiye taşımayı.

- Klimatize ortam aramamayı.

- Kafelerde ısıtıcı kollamayı.

- Akşamın erken gelmesini.