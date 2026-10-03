 Bu fotoğrafta neler var neler yok

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Ben en çok bu fotoğrafı beğendim.

*

Bu fotoğrafta...

- Gurur var, fon / mon yok.

- Bilinç var, tatlı kar arzusu yok.

- Özgüven var, vurgun peşinde koşma yok.

- İman var, samimiyetsizlik yok.

- Aşk var, çıkarcılık yok.

- Vatan sevgisi var, riyakarlık yok.

- Tepeden tırnağa helal var, zırnık haram yok.

- Sahicilik var, yapmacıklık yok.

*

Sığınak noktası fotoğraftaki inanç olduğu müddetçe...

Bu milletin sırtı asla yere gelmez.

BU KURUL BU İŞİ ÇÖZECEK

FON Kurulu deniliyor bu kurula.

Cevdet Yılmaz, kurulun başkanı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek kurulda. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kurulda.

Başka?

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Konuyla ilgili tüm kurumların başındaki isimler de kurulda yer alıyor.

*

Kurulun görevi, zor bir görev.

Karmaşık hale gelmiş bir soruna çözüm bulmaya çalışıyorlar.

Adil, hakkaniyetli bir çözümü bulmak için çabalıyorlar.

*

Birinci toplantı, ikinci toplantı.

Kurul üyeleri, çok kısa bir süre içinde iki kez toplandı.

Harıl harıl çalışıyorlar.

*

Cevdet Yılmaz’a güveniyorum.

Akın Gürlek’e güveniyorum.

Mehmet Şimşek’e güveniyorum.

Bu kurul, bu işi çözecek.



GÜLLERİ VE JESTİ SEVEN LİDER

ŞUNU artık anladık.

Devlet Bahçeli şu iki şeyi çok seviyor:

- Gülleri.

- Jest yapmayı.

*

İşte yine Devlet Bahçeli... İşte yine güller... İşte yine jest...

*

Yer: Meclis Genel Kurulu salonu.

Olay: Bahçeli’den Erdoğan’a biri beyaz / biri kırmızı iki gül jesti.

*

Ben artık buna şaşırmıyorum.

Eğer bir gün gülsüz ve jestsiz bir Bahçeli’yle karşılaşırsam işte o zaman şaşırırım.

ATLANAN TOKALAŞMA

CUMHURBAŞKANI Erdoğan...

- Bahçeli ve MHP’lilerle tokalaştı.

- DEM’lilerle tokalaştı.

Ama bir de İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile de tokalaştı.

Erdoğan’ın Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmanın çerçevesine çok denk düşen bir tokalaşmaydı bu.

*

Bir tahmin:

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Özgür Özel ve arkadaşları salonu terk etmeseydi, onlarla da tokalaşacaktı Erdoğan.

*

Bir not:

Dervişoğlu’nun hemen yanında Turan Çömez de vardı.

Erdoğan, yıllar önce kendisinin çok yakınında yer alan, ancak son dönemde kendisine karşı en sert muhalefeti yapan Turan Çömez’le de tokalaştı.

*

Dikkat:

Erdoğan’ın bu teması, epey uzun bir aradan sonra Turan Çömez’le ilk temasıdır.

NE YAPSA HEP BİR EKSİK

KEMAL Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için ayağa kalkmadı.

*

Özgür Özel ve arkadaşlarının geçen sefer ayağa kalkmasına da itiraz etmişti Kılıçdaroğlu.

*

Peki bu oturuşla Özgür Özel ve arkadaşlarını geçebilmeyi başardı mı Kılıçdaroğlu.

*

Tabii ki hayır.

Kılıçdaroğlu otururken...

Onlar salondan çıktılar.

*

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Kısmetsizlik falan mı var acaba?

Ne yapsa hep bir eksik kalıyor çünkü.

SERENAY SARIKAYA DEĞİŞİMİ

SERENAY Sarıkaya’yı tanımam etmem.

Kamuya yansıyan yönlerine baktığımda...

- Çok mu şımarık acaba?

- Fazla mı kibirli acaba?

- Aşırı mı küstah acaba?

Falan diye düşünmüşümdür hep.

*

Gerekçe?

Yok gerekçem. Sadece bir his.

*

Fakat son zamanlarda aynı Serenay Sarıkaya’yla ilgili olarak şöyle düşünmeye başladım:

- Galiba empati duygusu yüksek.

- Galiba kibirden fazlasıyla uzak.

- Galiba yaşama sevinci fazla.

*

Gerekçe?

Yine gerekçem yok. Yine sadece bir his.





CEM YILMAZ’IN REKLAMI GERÇEK OLMAK ÜZERE

SOSYAL medyada bir video düştü önüme.

Ajda Pekkan, bir parkta yürüyüş yapıyor.

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Yürürken de son ses şarkı söylüyor.

Üstelik hiç mi hiç zorlanmadan.

*

Cem Yılmaz’ın Telsim için çektiği bir reklam filmi vardı.

Şöyle bir film:

*

Yıllar, yıllar geçmiş.

Yaşlanmış, dede olmuş Cem Yılmaz, torunuyla parkta sohbet ediyor.

Tam o sırada bir genç kız edasıyla Ajda Pekkan, parkta koşuya hazırlanıyor.

*

Çok az kaldı.

Bu reklam filmi gerçek olacak.



