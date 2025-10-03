Bu fotoğraflara bakarak söylenebilecek yedi şey

Haberin Devamı

MEMLEKET siyasi kutuplaşmış olmasa, siyasette yeni ittifak arayışları söz konusu olmasa, iktidarın yeni anayasa beklentisi olmasa...

“Bu fotoğraf karelerinde asgari ya da azami medeni bir ilişki var. Niye bu kadar büyütülüyor ki” denilebilir.

Ama kazın ayağı öyle değil.

*

DEM’lilerle Erdoğan arasındaki sıcaklık... Davutoğlu ve Babacan’ın Erdoğan karşısındaki mahcubiyeti... Fatih Erbakan’ın bir aile büyüğünün elini sıkar gibi Erdoğan’ın elini sıkması...

Bütün bunlar, siyasetin önümüzdeki günlerde alacağı yeni şekle yönelik çokça ipucu barındırıyor.

Hiçbir ipucu barındırmasa bile doğal olarak böyle yorumlanıyor.

*

Her bir fotoğraf karesi...

Sayfalarca yapılacak siyasi analize, saatlerce anlatılacak gelecek öngörülerine bedel.

2- CHP’NİN DIŞLANDIĞI BİR MODEL Mİ

FOTOĞRAF karelerinde...

Erdoğan ve Bahçeli var.

DEM’in ileri gelenleri var.

Davutoğlu ve Babacan var.

Yeni Yol ve İYİ Parti var.

*

Bir tek CHP yok.

Buna rağmen...

“Bu fotoğraflar, CHP’nin dışarıda bırakıldığının kanıtıdır” diyemiyoruz.

Sonuçta CHP Meclis’e geldi de “Sen kareye giremezsin” denmedi.

CHP, Meclis’i boykot etmeseydi.

Muhtemelen Özgür Özel de fotoğraf karelerinde baş köşede yer alacaktı.

*

CHP’nin boykot kararı, “CHP dışlanıyor” algısının en büyük nedeni gibi.

Ben CHP’nin yerinde olsam, daha stratejik davranır, böyle bir algının doğmasının önüne geçerdim.

TBMM açılışında CHP sıraları boş kaldı.

3- FOTOĞRAFLARDAKİ KARİZMA ETKİSİ

KİM ne derse desin Erdoğan’ın fotoğraf karelerine de yansıyan bir karizması var.

Putin’le bir araya geldiğinde de Trump’la bir araya geldiğinde de bunu görüyoruz.

*

“Davutoğlu çok ezik duruyordu, Babacan süper mahcuptu, DEM’liler hayran hayran bakıyordu” diyenler var.

Fotoğraf karelerinde ortaya çıkan bu algıda Erdoğan’ın meşhur karizmasının oynadığı rolü hiç yabana atmamak gerekir.

*

Bulunduğu ortamı domine eden, dikkatleri üzerine çeken, anında merkezi konuma geçebilen bir yapısı var Erdoğan’ın.

Hiçbir yapay poz verme gayreti içine girmese de fotoğraflarda her zaman süper klas duruyor Erdoğan.

Allah vergisi bir şey bu.

*

Bu nedenle fotoğraf karelerinde Erdoğan’ın doğal çekim alanına girmiş gibi gözüken siyasetçileri pek de fazla dile dolamasak iyi ederiz diye düşünüyorum.

4- ERDOĞAN EMİNİM ÇOK MEMNUNDUR

FOTOĞRAF karelerinden yansıyan havaya bakalım:

- Devlet Bahçeli, en büyük ittifak ortağı.

- DEM’liler Erdoğan’la yan yana poz vermekten memnun.

- Davutoğlu ve Babacan, Kemal Bey’in armağanı olarak oradalar.

- İYİ Parti, Yeni Yol ve Fatih Erbakan... Kareleri tamamlayan unsurlar.

*

Erdoğan’ın CHP’nin dışarıda kaldığı bu tablodan fazlasıyla memnun olduğuna yemin de ederim bahse de girerim.

*

Çünkü Erdoğan’ın...

Mümkün olabilen en geniş tabanda birleşmeye ihtiyacı olduğu kadar bir düşmana da ihtiyacı var.

*

Ne demiş Necip Fazıl?

*

“Ey düşmanım, sen benim ifadem ve hızımsın / Gündüz geceye muhtaç, bana da sen lazımsın.”

5- GENİŞ AÇIDAN BAKINCA

BU fotoğraftaki oturma düzeni, böyle kurgulanmamış.

Kervan yolda düzülmüş.

Şöyle ki:

*

Öncelikle Erdoğan ve Bahçeli’nin ön planda olduğu bir oturma düzeni temel alınmış.

Sonra diğer liderler katılınca sandalyeler konarak bu tablo ortaya çıkmış.

*

Dikkat!

- Davutoğlu, Babacan, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Pervin Buldan... Sandalyeler konarak yer alıyorlar fotoğrafta.

- İsmail Kahraman, Numan Kurtulmuş ve Celal Adan... En başta bulundukları yerlerdeler.

- Erdoğan’ın diğer tarafında ise DEM’in iki eşbaşkanı var. Onlar da sandalyeyle eklemlenmiş.

- Devlet Bahçeli’nin Erdoğan’ın biraz ilerisine düşmesinin nedeni de sonradan eklemlenen sandalyeler.

*

Her neyse...

Sonuçta geniş açıdan bakınca... Türkiye için hoş bir görüntü çıkıyor ortaya.

6- ERDOĞAN’IN İYİ PARTİ İLE TEMASI

MECLİS açılış töreni fotoğrafları arasında en dikkatimi çeken fotoğraf karesi bu oldu.

Çünkü bu fotoğrafta Erdoğan’ın İYİ Parti ile ilk sıcak teması var.

*

Meclis’teki konuşmasını tamamlayan Erdoğan, pek yapmadığı bir şeyi yaptı:

Parti liderlerinin yanına giderek tokalaştı.

İYİ Parti Lideri Müsavat Dervişoğlu ile tokalaşmasında Turhan Çömez’e özel olarak dikkat ettim.

*

“Geçmiş günlere gitmiş midir acaba” diye yüz hatlarına baktım.

Sonuçta geçmiş günlere gidip gitmediğini anlayamadım.

7- ŞU KADERİN CİLVESİNE BAKIN HELE

NECMETTİN Erbakan Hocamızın müthiş bir karizması vardı.

O oturur, onunla tokalaşmak isteyenler de hafifçe eğilip elini sıkarlardı.

*

Bu fotoğraf karesinde ise şöyle bir durum var:

*

- Rahmetli Erbakan Hocamızın yerini Recep Tayyip Erdoğan almış gibi.

- Erbakan Hocamızla tokalaşmak için eğilenlerin yerini ise Fatih Erbakan almış gibi.

*

Kaderin cilvesi bu değilse nedir a dostlar?