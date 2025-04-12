 Bu fotoğrafın mana ve önemi

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- Bu fotoğraf... Silahsız, kansız, çatışmasız bir dönemin başlayacağını haber veren fotoğraftır.

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- Bu fotoğraf... Dağda terör yerine düz ovada siyasetin önünün açılacağının fotoğrafıdır.

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- Bu fotoğraf... Devletin en tepesinin “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşma kararlılığının fotoğrafıdır.

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- Bu fotoğraf... Dostları sevindirecek, düşmanlara tırnaklarını yedirecek fotoğraftır.

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- Bu fotoğraf... Şimdiye kadar çoktan gerçekleşmesi gerekenin gerçekleşeceğinin fotoğrafıdır.

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- Bu fotoğraf... Anaların gözyaşlarını dindirme azim ve amacının fotoğrafıdır.

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- Bu fotoğraf... “Terör” ve “Siyaset” arasında sıkışıp kalmışlığa son verecek fotoğraftır.

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- Bu fotoğraf... Bir dönemin bitip yeni bir dönemin başlayacağını gösteren fotoğraftır.

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ŞAHANE BİR REDDİYE

HAKAN Fidan dün şöyle dedi:

*

“Filistinlileri anavatanlarından göç etmeye zorlayan her türlü planı reddediyoruz.”

*

İşte budur.

Türkiye’nin durduğu yer burasıdır.

Türkiye’nin en esaslı reddiyesi budur.

TRUMP İLE Şİ ARASINDAKİ FARKLAR

TRUMP haylaz bir çocuk gibi.

Şİ ise sınıflarını doğrudan geçen uslu bir çocuk gibi.

*

TRUMP meydan okurken bir anda sarılabilir.

Şİ ise ne meydan okur ne sarılır.

*

TRUMP sıfır doktrin.

Şİ ise tepeden tırnağa doktrin.

*

TRUMP acayip dışavurumcu bir tip.

Şİ ise tam bir kapalı kutu.

*

TRUMP her yola gelir bir kafa dengi.

Şİ ise aşırı sıkıcı ve esprisiz.

*

TRUMP tipik bir hamburger / patates kızartması insanı.

Şİ ise çubukla pilav yiyen, tatlıyla ekşiyi karıştıran biri.

KAFAMI BOZAN OLURSA

TRUMP’ın stili, benim insan ilişkilerimi de etkiledi.

*

Kafamı bozan olursa...

“Senin gümrük vergilerini yüzde 145’e çıkardım” tarzı bir çıkış yapıyorum.

*

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Kafamı bozan kişinin gözleri anında öyle bir çekikleşiyor ki...

İnceden Şi’yi andırmaya başlıyor.

ŞU SIRALAR HEP DİLİMİZDE

- Tarife.

- Gram altın.

- Adli kontrol şartıyla tahliye.

- Mahmut Tanal.

- Nisanda kar yağması.

- Vali Vasip Amca.

BLACK MIRROR YENİ SEZON

BU dizinin yaşayan en sıkı tiryakisi olduğumu iddia edebilirim.

İlk altı sezonu su gibi içmiştim.

Yeni sezonu bir çırpıda tüketmemeye çalışıyorum.

*

Bu sefer sindire sindire gidiyorum. Bu sefer durup dinlenerek izliyorum. Bu sefer hemen bitmesin istiyorum.

GÖZÜNDE PEYGAMBER ÖPÜCÜĞÜ

MATTIA Ahmet’in gözünde siyah bir doğum lekesi vardı.

Annesinin söylediğine göre Mattia Ahmet, bu lekeyi şöyle açıklıyormuş:

*

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“Peygamber beni gözümden öptü.”

*

Ahmet vefat ettiğinde o leke kanamış.

Annesi bunun tanığı.

*

Elindeki “Özgür Filistin” pankartıyla dolaşan, gözünde Peygamber öpücüğü olan çok özel bir çocuktu Mattia Ahmet.

Onu hiç unutmayacağız.

KIBRIS’TA AK PARTİ ÖNCESİ TÜRKİYE MANZARALARI

KIBRIS’tan bir video geldi önüme.

Başörtüsüne karşı eylemler videosu.

*

- “Kıbrıs laiktir laik kalacak” sloganları atılıyor.

- “Başörtüyle okullara girilemez” diye haykırıyorlar.

- Çocukların kafalarının çelindiğini söylüyorlar.

- Kılık kıyafet denetimi istiyorlar.

- Yasakçılıklarını meşrulaştırmak için tezler ileri sürüyorlar.

- Tarikatlardan falan söz ederek haklı çıkmaya çalışıyorlar.

*

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AK Parti’den önce Türkiye’de nelerin nasıl yaşandığını unutmuştum.

Videoyu izleyince aniden o günlere dönüverdim.

Bu eylemlere katılan Kıbrıslılar, can sıkıcı bir nostalji yaşattılar bana yani.