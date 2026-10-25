Bu fotoğraf iki dakika bile konuşulmuyorsa

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Bu zirve bağlamında...

- Fransız ile Suudi...

- Alman ile Pakistanlı...

- İtalyan ile Mısırlı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildiler.

*

Dünyaya verilen şu görüntü...

Türkiye’nin “Doğu ile Batı arasında köprü” konumunu, sözden fiile dönüştüren bir görüntü.

*

Netanyahu deliye dönmesin de ne yapsın.

Yunanistan hasetten çatlamasın da ne yapsın.

*

Fakat ben asıl işin şurasındayım:

*

NATO Zirvesi, Terörsüz Türkiye projesi, Mekke İttifakı, Bedir Anlaşması, Libya’da Mavi Vatan için atılan imza...

Ve en sonunda işte bu muazzam Doğu / Batı buluşması.

Bunlar apaçık diplomatik zaferlerdir.

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O zaman soruyu soralım:

Bu kusursuz performans ve pozitif gündem, neden Türkiye’de iki dakika bile esaslı gündem olamıyor?

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Negatifin alabildiğine körüklendiği bir ortamda...

Pozitifin bir gıdım bile üzerinde durulmadan geçilmesi...

Çok tuhaf değil mi?

MURAT KURUM: BEN KİMSEYE ‘GEL GÖRÜŞELİM’ DEMİYORUM

Beş adımda belediye başkanlarının AK Parti’ye geçişi:

*

BİRİNCİ ADIM: Söz konusu belediye başkanıyla ilgili “AK Parti’ye geçecek” diye rivayetler ortalıkta dolaşmaya başlıyor.

İKİNCİ ADIM: Murat Kurum, söz konusu belediye başkanını yakın markaja alıyor.

ÜÇÜNCÜ ADIM: Söz konusu belediye başkanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul ediliyor.

DÖRDÜNCÜ ADIM: Rozet takma töreni yapılıyor.

BEŞİNCİ ADIM: Özgür Özel olanca öfkesiyle “tehdit ettiler” diye haykırıyor.

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İKİNCİ ADIM’a Murat Kurum’dan itiraz geldi.

Bırakın yakın markaja almayı, “Gel görüşelim” bile demiyormuş Kurum.

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COP31 medya buluşmasında tam olarak şöyle dedi:

*

“Ben hiçbir belediye başkanını ‘Gel görüşelim’ diye davet etmiyorum. Kendilerinden görüşme talebi geliyor. Biz görüşmek isteyen her belediye başkanımızla görüşüyoruz.”

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Ben yine de araya girmeden edemedim.

Bakan Kurum’a “Şu sıralar sizinle görüşmek isteyen bir belediye başkanı var mı” dedim gülümseyerek. Bakan Kurum sessizce geçiştirmeyi tercih etti.

SARIGÜL’ÜN ESKİ TİKTOK VİDEOLARI TIRMALIYOR

Mustafa Sarıgül’ün şen ve şakrak günleri.

Henüz başına herhangi bir bela gelmemiş.

Oğlu Emir çakarlı aracından anons yaparak şerit boşaltıyor. Oğlu Ömer, eşinden boşanmak için acayip paralar döküyor.

*

İşte böyle bir ortamda Mustafa Sarıgül, TikTok’ta fırtınalar gibi esiyordu.

Parodiler, skeçler, Can Erzincan çıkışları, tüp tokatlamalar, kasapta et azarlamalar, yoksulluk üzerinden popülizm kasmalar falan.

Güldürürken düşündürmüyor, düşündürmüyorken güldürüyordu Sarıgül.

*

Şimdi başı belada Sarıgül’ün.

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5 milyar dolarlık bir servetten söz ediliyor.

Oğulları hapiste. Ekibinden dışarıda adam kalmadı.

Çember öyle bir daraldı ki dokunulmazlığı bile kalkabilir Sarıgül’ün.

*

İşte böyle bir ortamda...

Bir zamanlar herkesin gülüp eğlendiği Sarıgül’ün TikTok videoları yeniden gündem oluyor.

Ama bu kez bu videolar, Mustafa Sarıgül’e laf sokmanın bir unsuru haline gelmiş durumda.

*

Zamanında eğlenmek için çektiğin TikTok videoları, gün gelir adamı işte böyle tırmalar.

BEŞ MUHTEŞEM MÜZE

Hürriyet olarak ilk biz gezmiştik Topkapı Sarayı Darphane-i Amire müzelerini.

Muazzamdı. Muhteşemdi.

Hayran kalmıştık.

Özellikle porselen müzesini gezmeye doyamamıştık.

*

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu beş muhteşem müzenin açılışını yaptı.

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Ben bir kez daha ziyaret edeceğim bu beş müzeyi.

Daha fazla zaman ayırarak, daha derinlemesine.

Size de hararetle tavsiye ederim.



