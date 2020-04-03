Bu doktorlarımız bu sağlıkçılarımız Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları gibidir

Cemil Taşcıoğlu hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisini kurtuluş savaşımızın şehidi olarak bağrımıza basıyoruz.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın büyük bir hüzün içinde yaptığı açıklamadan öğrendik:
Tam 601 sağlık çalışanımız koronaya yakalanmış.
Bu 601 sağlık çalışanımızın kaçı doktor, kaçı hemşire bilmiyoruz.
*
Korona savaşının ön cephesinde onlar var.
- En riskli yerde kahramanca mücadele ediyorlar.
- En tehlikeli alanlarda gözlerini kırpmadan vazifelerini yapıyorlar.
- En temasa açık bölümlere sağa sola bakmadan giriyorlar.
*
Bu bir kurtuluş savaşıdır.
Ve bu kurtuluş savaşının en şanlı kahramanları doktorlarımızdır, hemşirelerimizdir ve tüm sağlık çalışanlarımızdır.
*
Hepsine şimdiden bin selam olsun!
Minnet hislerimizle, dualarımızla, takdir duygularımızla hepsinin ama hepsinin yanındayız.
BEDDUA DA ONLARDAN VİRÜS DE ONLARDAN
ÇİNLİLER birine beddua etmek istediklerinde şöyle derlermiş:
“İlginç zamanlarda yaşayasın.”
*
2020 yılının Nisan ayının başlarındayız. Çinlilerin bedduası tutmuş gibi. Gerçekten de tarihte görüp görebileceğimiz en ilginç zamanları yaşıyoruz.
*
Fakat şu Çin’e bakar mısınız şu Çin’e!
Beddua da onlardan geliyor, virüs de...
MASKENİN İLK SAVUNUCUSU: PROF. DR. MELİH US
“MASKE” dendiğinde “Gerek yok, faydasız, hiçbir işe yaramaz” falan seslerinin çok güçlü bir şekilde yükseldiği zamanlarda Prof. Dr. Melih Us...
Hem titizlikle maske takıyordu, hem de herkesin maske takmasının gerekli olduğunu söylüyordu.
*
Aradan geçti şunca zaman ve artık yavaş yavaş “Maske gereklidir” noktasına gelindi.
*
Bu konuda bayrağı ilk açan ve bu nedenle çeşitli eleştirilere de maruz kalan Prof. Dr. Melih Us’un hakkının teslim edilmesini rica ediyorum.
BİR YILDIZ DOĞDU: MEHMET ÇİLİNGİROĞLU
- Papyonuyla, geniş çerçeveli gözlüğüyle öyle sempatik ki... İzleyende “Sen sabaha kadar konuş hocam, ben dinlerim” duygusu uyandırıyor.
*
- Amerikan sağlık sistemini öyle yerin dibine batırıyor ki... İzleyene “Vay arkadaş! İyi ki Amerika’da değilmişim” dedirtiyor.
*
- Maske takılması gerektiğini öyle meydan okur şekilde anlatıyor ki... İzleyeni ya azılı maskeci yapıyor ya da azılı maske karşıtı.
*
- Boğaz’da yemek hayalini, zeybek oynama arzusunu aralara öyle tatlı tatlı yerleştiriyor ki... İzleyeni mest ediyor.
*
- “Nerelisin hocam” diye sorulduğunda öyle gürül gürül Antalyalıyım diyor ki... İzleyenin “İçinden mi hocam?” diye sorası geliyor.
*
- Türkiye’yi, Sağlık Bakanı’nı, Bilim Kurulu’nu öyle göklere çıkarıyor ki... İzleyende inceden bir göğüs kabarması baş gösteriyor.
*
- Beğendiği bir görüş dile getirildiğinde öyle bir “Ağzına bal dökülsün” diyor ki... İzleyenler damaklarını çatlatmak zorunda kalıyor.
ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?
Çalışmalarını ABD’de sürdüren Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, California Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hoca... Uzmanlığı kalp-damar cerrahisi üzerine... Dahiliye alanında da uzmanlığı var. Alanlarında çeşitli yeniliklere imza atmış başarılı bir bilim insanı... Türkiye onu, korona salgınıyla ilgili görüş vermek üzere bağlandığı tartışma programlarında tanıdı.
KORONAYAK
GÜN içinde sürekli...
“Öksürüyorum, acaba korona mıyım? Bir hararet bastı, acaba ateşim mi çıktı? Bir halsizlik var üzerimde, acaba mı?” falan diye sayıklayıp duruyoruz.
*
Bu durumu...
“Paranoyak” kelimesi yerine “Koronayak” kelimesiyle karşılamayı teklif ediyorum.
NİSAN MAYIS AYLARI
BEN her nisan başında...
“Nisan ayların en zalimidir” şiirine minik bir gönderme yapardım.
*
Bu yıl yapmıyorum.
Çünkü ne nisan bıraktı bu zalim virüs, ne mayıs...
ÜMİT KOCASAKAL’I CHP’DEN ATTILAR
BU konuda üç şey söyleyeceğim:
*
- BİR: Virüs dünyayı durdurdu ama CHP yönetimine çöreklenmiş üç-beş yasakçı kafayı durduramadı. Millet can derdindeyken Kocasakal’ı partiden attılar.
*
- İKİ: “Özgürlük” falan diye mangalda kül bırakmayan parti, Ümit Kocasakal gibi bir ismi sırf televizyona çıktı diye CHP’den uzaklaştırdı.
*
- ÜÇ: Bekaroğlu, Tanrıkulu, Kocasakal... Farklılıklardan doğan zenginlikti. Üç-beş yasakçı kafa, bu zenginliğin Kemalist kanadını acımasızca kırıverdi.
*
BEKAROĞLU’NA NOT: Hey gidi 28 Şubat’ın özgürlükçüsü Mehmet Bekaroğlu hey! Televizyona çıktı diye partinden adam atıyorlar. Konuşsana yahu! Ne susuyorsun?
REFORMİST CÜBBELİ
CÜBBELİ Ahmet...
- Umreden gelen vatandaşlarımız için yeterli tedbir alınmamasını eleştirdi.
- Diyanet İşleri Başkanı’nın kıldırdığı sembolik cuma namazını eleştirdi.
Ne günlere kaldık ey gazi hünkâr!
Cübbeli Ahmet bile reformist gibi konuşuyor.
Bu doktorlarımız bu sağlıkçılarımız Kurtuluş Savaşı’nın kahramanları gibidir
Hastanesinde kendisini koronayla mücadeleye adamış iç hastalıkları profesörü Cemil Taşcıoğlu hocamızı koronadan kaybettik.
Cemil Taşcıoğlu hocamıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kendisini kurtuluş savaşımızın şehidi olarak bağrımıza basıyoruz.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın büyük bir hüzün içinde yaptığı açıklamadan öğrendik:
Tam 601 sağlık çalışanımız koronaya yakalanmış.
Bu 601 sağlık çalışanımızın kaçı doktor, kaçı hemşire bilmiyoruz.
*
Korona savaşının ön cephesinde onlar var.
- En riskli yerde kahramanca mücadele ediyorlar.
- En tehlikeli alanlarda gözlerini kırpmadan vazifelerini yapıyorlar.
- En temasa açık bölümlere sağa sola bakmadan giriyorlar.
*
Bu bir kurtuluş savaşıdır.
Ve bu kurtuluş savaşının en şanlı kahramanları doktorlarımızdır, hemşirelerimizdir ve tüm sağlık çalışanlarımızdır.
*
Hepsine şimdiden bin selam olsun!
Minnet hislerimizle, dualarımızla, takdir duygularımızla hepsinin ama hepsinin yanındayız.
BEDDUA DA ONLARDAN VİRÜS DE ONLARDAN
ÇİNLİLER birine beddua etmek istediklerinde şöyle derlermiş:
“İlginç zamanlarda yaşayasın.”
*
2020 yılının Nisan ayının başlarındayız. Çinlilerin bedduası tutmuş gibi. Gerçekten de tarihte görüp görebileceğimiz en ilginç zamanları yaşıyoruz.
*
Fakat şu Çin’e bakar mısınız şu Çin’e!
Beddua da onlardan geliyor, virüs de...
MASKENİN İLK SAVUNUCUSU: PROF. DR. MELİH US
“MASKE” dendiğinde “Gerek yok, faydasız, hiçbir işe yaramaz” falan seslerinin çok güçlü bir şekilde yükseldiği zamanlarda Prof. Dr. Melih Us...
Hem titizlikle maske takıyordu, hem de herkesin maske takmasının gerekli olduğunu söylüyordu.
*
Aradan geçti şunca zaman ve artık yavaş yavaş “Maske gereklidir” noktasına gelindi.
*
Bu konuda bayrağı ilk açan ve bu nedenle çeşitli eleştirilere de maruz kalan Prof. Dr. Melih Us’un hakkının teslim edilmesini rica ediyorum.
BİR YILDIZ DOĞDU: MEHMET ÇİLİNGİROĞLU
- Papyonuyla, geniş çerçeveli gözlüğüyle öyle sempatik ki... İzleyende “Sen sabaha kadar konuş hocam, ben dinlerim” duygusu uyandırıyor.
*
- Amerikan sağlık sistemini öyle yerin dibine batırıyor ki... İzleyene “Vay arkadaş! İyi ki Amerika’da değilmişim” dedirtiyor.
*
- Maske takılması gerektiğini öyle meydan okur şekilde anlatıyor ki... İzleyeni ya azılı maskeci yapıyor ya da azılı maske karşıtı.
*
- Boğaz’da yemek hayalini, zeybek oynama arzusunu aralara öyle tatlı tatlı yerleştiriyor ki... İzleyeni mest ediyor.
*
- “Nerelisin hocam” diye sorulduğunda öyle gürül gürül Antalyalıyım diyor ki... İzleyenin “İçinden mi hocam?” diye sorası geliyor.
*
- Türkiye’yi, Sağlık Bakanı’nı, Bilim Kurulu’nu öyle göklere çıkarıyor ki... İzleyende inceden bir göğüs kabarması baş gösteriyor.
*
- Beğendiği bir görüş dile getirildiğinde öyle bir “Ağzına bal dökülsün” diyor ki... İzleyenler damaklarını çatlatmak zorunda kalıyor.
ÇİLİNGİROĞLU KİMDİR?
Çalışmalarını ABD’de sürdüren Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, California Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hoca... Uzmanlığı kalp-damar cerrahisi üzerine... Dahiliye alanında da uzmanlığı var. Alanlarında çeşitli yeniliklere imza atmış başarılı bir bilim insanı... Türkiye onu, korona salgınıyla ilgili görüş vermek üzere bağlandığı tartışma programlarında tanıdı.
KORONAYAK
GÜN içinde sürekli...
“Öksürüyorum, acaba korona mıyım? Bir hararet bastı, acaba ateşim mi çıktı? Bir halsizlik var üzerimde, acaba mı?” falan diye sayıklayıp duruyoruz.
*
Bu durumu...
“Paranoyak” kelimesi yerine “Koronayak” kelimesiyle karşılamayı teklif ediyorum.
NİSAN MAYIS AYLARI
BEN her nisan başında...
“Nisan ayların en zalimidir” şiirine minik bir gönderme yapardım.
*
Bu yıl yapmıyorum.
Çünkü ne nisan bıraktı bu zalim virüs, ne mayıs...
ÜMİT KOCASAKAL’I CHP’DEN ATTILAR
BU konuda üç şey söyleyeceğim:
*
- BİR: Virüs dünyayı durdurdu ama CHP yönetimine çöreklenmiş üç-beş yasakçı kafayı durduramadı. Millet can derdindeyken Kocasakal’ı partiden attılar.
*
- İKİ: “Özgürlük” falan diye mangalda kül bırakmayan parti, Ümit Kocasakal gibi bir ismi sırf televizyona çıktı diye CHP’den uzaklaştırdı.
*
- ÜÇ: Bekaroğlu, Tanrıkulu, Kocasakal... Farklılıklardan doğan zenginlikti. Üç-beş yasakçı kafa, bu zenginliğin Kemalist kanadını acımasızca kırıverdi.
*
BEKAROĞLU’NA NOT: Hey gidi 28 Şubat’ın özgürlükçüsü Mehmet Bekaroğlu hey! Televizyona çıktı diye partinden adam atıyorlar. Konuşsana yahu! Ne susuyorsun?
REFORMİST CÜBBELİ
CÜBBELİ Ahmet...
- Umreden gelen vatandaşlarımız için yeterli tedbir alınmamasını eleştirdi.
- Diyanet İşleri Başkanı’nın kıldırdığı sembolik cuma namazını eleştirdi.
Ne günlere kaldık ey gazi hünkâr!
Cübbeli Ahmet bile reformist gibi konuşuyor.