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Bu devirde Instagram yasaklanır mı

#Instagram#Ömer Çelik#Yisrael Katz

Instagram’da...

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- Bazı cümlelere yasak getiriliyor.

- Bazı paylaşımlar uçuruluyor.

- Bazı düşünceler sansürleniyor.

Bu devirde Instagram yasaklanır mı

- Bazı yaklaşımlar yasaklı.

Madem öyle...

Gelin hep beraber haykıralım:

*

- Bu nasıl özgür mecra böyle?

- Sansürlü sosyal medya mecrası mı olurmuş?

- Kuzey Kore mecrası mı bu?

- Bu devirde böyle şey olur mu?

EV ZENCİSİ / TARLA ZENCİSİ

ABD’nin siyahi liderlerinden Malcolm X’in meşhur konuşmasının tam metni şöyledir:

*

- Kölelik döneminde iki tip zenci vardı: Ev zencisi. Tarla zencisi.

- Ev zencisi, efendisinin evinin çatı katında veya bodrumunda yaşardı. Efendisi ne yerse ondan yer ne giyerse onu giyerdi. Efendisini, efendisinden bile daha çok severdi. Efendisinin incinmesini hiç istemezdi. Efendisi hasta olduğunda o da hasta olurdu. Efendisinin malının mülkünün tehlikeye girmesini hiç istemezdi.

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- Ama bir de tarla zencileri vardı. Barakalarda yaşarlardı. Kaybedecek bir şeyleri yoktu. En berbat yemekleri onlar yerdi. En berbat giysileri onlar giyerdi. Fırçayı yiyen onlardı. Efendilerinden nefret ederlerdi. Efendisi hasta olsa “gebersin” diye dua ederlerdi.

- Bugün de ev zencilerimiz var, tarla zencilerimiz var. Ben bir tarla zencisiyim.

*

Bugün Türkiye’de...

Küresel sistemin kırıntılarıyla beslenen, küresel sistemin efendilerinin incitilmesinden süper rahatsız olan, küresel sistemin taleplerini emir telakki eden, küresel sistemin şirketlerine laf söyletmeyen tipler yok mu?

*

Ne yani?

Onların durumu ev zencilerinin durumuna hiç mi benzemiyor?

İSRAİLLİ BAKAN’A VERİLEN EN GÜZEL CEVAP

ÖMER Çelik şöyle demiş İsrail’in küstah Dışişleri Bakanı Yisrael Katz için:

*

Katz, Hitler’in Dışişleri Bakanı Ribbentrop’un fotokopisidir. O gün Naziler ne diyorsa bugün aynısını diyor.

*

Katz, bu cevaptan fazlasını hak etmiyor.

FORBES’TAKİ TÜRK SİLAH SANAYİSİ

FORBES, önemli bir dergidir. Karar alıcıların takibindedir. Dergide iki örnekle Türkiye’nin savunma sanayisine övgüler yer alıyordu.

Bu devirde Instagram yasaklanır mı

*

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Bayraktar TB2 için “Dünyanın en ikonik sistemlerinden biri haline geldi” diyen dergi, TB2’nin Ukrayna’da ve diğer savaş alanlarındaki performansını anlatmış.

*

Forbes, silah ihracatçılarının başarılı örneklerinden olan Özyurt Silah’a ise kapağında yer vermiş. Dergide özellikle şirketin geliştirdiği Türkiye’nin ilk AK tabanlı tüfeğinden söz ediliyor. Şirket sahibi Serdar Özyurt’un dergideki açıklaması ise şöyle: “Türkiye, artık kendi mühendislerinin geliştirdiği silah ve mühimmatı 100’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

*

Forbes’ta yer alınca dikkatimi çekti tüm bunlar.

GECİKMİŞ BİR GENCO ERKAL YAZISI

80’ini çoktan aştığı halde ihtiyarlamamıştı Genco Erkal.

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İhtiyarlayacak kişilerden değildi.

Bu devirde Instagram yasaklanır mı

Bu nedenle genç öldü.

*

Şiir okuma tarzını abartılı bulduğum olurdu. Tiyatro sahnesindeki performansında bir tekdüzelik vardı. Gündelik politikaya kendini fazla kaptırmış olmasını yadırgardım.

*

Ama sahneden hiç kopmamasına, sahneyle bağını sürdürme azmine her zaman hayran kalmışımdır.

#Instagram#Ömer Çelik#Yisrael Katz
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