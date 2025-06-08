Bu bayramın en güzel kutlaması

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“DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, PKK tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül’ü arayarak bayramını kutladı.”

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Bu kutlama...

- Bu bayramın en güzel kutlamasıdır.

- Toplumsal iyileşme adına atılmış çok güzel bir adımdır.

- “Terörsüz Türkiye” için muhteşem bir başlangıçtır.

- Sürecin başarısızlığı için çabalayanlara atılmış bir tokattır.

- Evladını teröre kurban vermiş bir anneye el uzatmadır.

- Şiddetin, silahın olmadığı, kanın dökülmediği bir Türkiye’ye doğru gidiştir.

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Bize hep işte böyle şeylerle gel DEM.

BAYRAM SOHBETLERİNDE İŞLENEN KONU BAŞLIKLARI

- Özgür Özel’in tepesinin tasına dair değişik yorumlar.

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- Üç kedili ailelerin yaşadığı gerginlikler ve çıkış yolları.

- Hangisi yener: Elon Musk mı? Donald Trump mı?

- Kemal Kılıçdaroğlu ve devasa hırsı.

- Radara yakalanma üzerine anılar.

- Bodrum’a gidenlerin inceden aşağılanması.

- Yaprak sarmanın faziletleri.

FERDİ ZEYREK’E ÇOK GEÇMİŞ OLSUN

Zeynep Bilgehan’ın Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’le yaptığı röportaj geçen hafta Hürriyet’te yayınlanmıştı.

O röportajda...

Hizmet etme aşkıyla tutuşan, işine odaklanmış bir belediye başkanı portresi öne çıkıyordu.

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Bir hafta sonra Ferdi Zeyrek’le ilgili feci bir haberle uyandık güne:

Elektrik çarpmış. Uzun süre kalbi durmuş. Durumu ağırmış.

*

Çok geçmiş olsun Ferdi Başkan’a.

İyileşip şehrine hizmete devam etmesi, en büyük dileğim ve umudum.

KURBAN BAYRAMINA DİL UZATAN BİR MANGALCI

Kurban bayramı çok vahşiymiş, canlıları keserek bayram mı olurmuş falan.

Her bayram mutlaka bu lafları diyen birkaç kişi çıkar.

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Bu bayram, bu lafları eden isim Ataol Behramoğlu oldu.

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Halk TV’de yaptığı konuşmada canlıların hayatına kastedilen bir bayramdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdi Ataol Behramoğlu.

*

Fakat o da ne!

Sosyal medyada Ataol Behramoğlu’nun mangal başında et pişirme görüntüleri ortaya çıkmasın mı?

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Bir mangalcının kurban bayramına dil uzatması, bir tilkinin kümes başında ağlaması gibidir.

ÇOK YAŞA RADAR

Bayramın birinci günü...

- Otoyolları kullanan araç sayısı: 2 milyon 232 bin 715.

- Hız ve radar işlemi yapılan araç sayısı: 12 bin 407.

- Hız ve radar işlemi yapılmayan araçların oranı: Yüzde 99.44

- Hız ve radar işlemi yapılan araçların oranı: Yüzde 0.56

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Bayramın birinci günü...

- Kazalarda ölenlerin sayısı: 7

- Kazalarda yaralananların sayısı: 1.128

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Hiç kaza olmasın isterim ama sonuçta “bayramda yollar kan gölüne döndü” başlıklarının atılmasına yol açan bir bilanço yok.

O zaman sloganımızı haykıralım:

- Çok yaşa radar

- Radar hayat kurtarır

- Radarla hayata tutun