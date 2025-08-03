Bu araştırmayı yap Hakan Bayrakçı

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CHP tabanında bir ‘ulusalcı itiraz’ yükselmekte.

Kopuş yaşayanlar var. İsyan edenler var. Özgür Özel’e yüklenenler var.

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Peki bu itirazcıların sayısı kaçtır? Parti tabanının yüzde kaçı isyan etmektedir? Bunlar gürültücü azınlık mıdır? Sessiz kalabalık farklı mı düşünmektedir?

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Bunların hiçbirini bilmiyorum. Çünkü elimde bir veri yok.

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Buradan Hakan Bayrakçı’ya sesleniyorum:

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CHP’ye oy vereceğini söyleyenlere, “CHP’nin ‘Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılmasını olumlu mu buluyorsunuz, olumsuz mu” diye sorsana abi.

Yorum yapacağım ama elimde doğru dürüst bir veri olmadığı için yapamıyorum.

NASIL BİR HUTBE VEREYİM ABİME, ABLAMA

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CUMHURİYET gazetesinin manşetinde şöyle deniliyor:

“Diyanet İşleri Başkanlığı hutbesinde, kadınların giyim özgürlüğü hedef alındı.”

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da vermiş veriştirmiş hutbeye.

“Bu hutbede kadınların giyim tercihleri ve kişisel kararları hedef alındı” demiş.

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Bu abiler, bu ablalar...

Nasıl bir hutbe arzuluyorlar acaba?

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Mesela Piri Mehmet Paşa Camisi imamı Recep Hafız, minbere çıkıp...

- “Güzele bakmak sevaptır ey cemaati müslimin” mi desin?

- “Çıplaklıkta dinimiz açısından sorun yoktur, önemli olan kalp temizliği” mi desin?

- “Moda dünyası, tam da dinimizin istediği işleri yapmaktadır” mı desin?

- “Dinimizin giyim kuşam için bazı ölçüleri var ama laikliğe aykırı kaçacağı için söylemiyoruz” mu desin?

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- CAMİYE GELENLER: İslam’ın prensiplerini dinlemek istiyor.

- HUTBEYİ OKUYANLAR: İslam’ın prensiplerini anlatıyor.

Dinleyen razı, okuyan razı yani. En küçük bir zorlamanın izi tozu bile yok.

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Bu abiler, bu ablalar ne istiyorlar acaba?

Camiye gönüllü olarak gelen insanlara, din anlatılmasın mı istiyorlar?

Bu mudur yani?

BU SICAKTA, BU TATİLDE ON BİNLERCE GENÇ

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BEŞİKTAŞ Stadı’na yakın bir yerde oturuyorum. Geçen cuma günü stadın çevresinde anormal bir kalabalık vardı. Önce ne olduğunu anlamadım. Sonra sordum soruşturdum. Meğer TÜGVA’nın düzenlediği Gençlik Buluşması varmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacakmış.

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Dünkü gazetelerde Erdoğan’ın bu etkinlikteki konuşması vardı. Ama etkinlik hakkında detaylar yoktu. Oysa detaylar önemliydi. Çünkü İstanbul’un sıcağında, cuma trafiğinde, üstelik gençlerin tatilde olduğu bir dönemde 55 bine yakın genci bir stadda toplamak az buz iş değildir.

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Biraz kurcaladım. TÜGVA, yani Türkiye Gençlik Vakfı, yaz döneminde çeşitli gençlik faaliyetleri düzenliyormuş. Kamplar, eğitimler, yarışmalar, atölyeler falan... TÜGVA, bu faaliyetleri Beşiktaş Stadı’nda büyük bir finalle taçlandırmak istemiş.

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Beşiktaş Stadı’ndaki Gençlik Buluşması’nda... Müzik dinletileri, belgesel gösterileri, sahne performansları, açılış koreografisi ve Erdoğan’ın konuşması varmış.

Önüme gelen fotoğraflara şöyle bir baktım: Katılım kadar gençlerin enerjisi de bayağı yüksek görünüyordu.

AÇLIĞIN VE ALÇAKLIĞIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKİYOR

BELAL Khaled... Fotoğrafçı... Gazze’nin dramını anlatan müthiş fotoğraflar çekiyor. Korkunç bir açlığın, korkunç bir alçaklığın fotoğrafları bunlar. Buraya Belal’in sadece iki fotoğraf karesini alıyorum:

BU FOTOĞRAF AÇLIĞI ANLATIYOR

Üç aylık Jodi bebeğin fotoğrafını çekmiş Belal. Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Jodi bebeğin önceki hali de telefondaki fotoğrafta görülüyor. Bakmaya dayanılmayacak denli benzer fotoğraflardan Belal’in sosyal medya hesaplarında onlarca var.

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BU FOTOĞRAF ALÇAKLIĞI ANLATIYOR

Haberlerde hep şu tür cümlelere rastlıyoruz: “Gıda yardımı almaya çalışan Gazzelilerin üzerine ateş açıldı.” İşte bu alçaklığın fotoğrafını çekmiş Belal. Un yardımı kuyruğuna girip un çuvalını alanların üzerine ateş açmış İsrail. İki un çuvalı ve iki ceset. Alçaklığın böylesine tarihte çok az rastlanmıştır.

KISA SÜREDE ÜÇ EZBERİ BOZDU ÖZGÜR ÖZEL

- BİRİNCİ EZBER BOZMA: Komisyona girmenin partisi açısından yararını gördü ve tabandan gelen tepkilere rağmen komisyona girdi.

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- İKİNCİ EZBER BOZMA: Cuma namazı çıkışında soru cevaplama olayını sadece Erdoğan’a bırakmadı. Tabanından gelen tepkilere rağmen cuma namazı çıkışında soru cevapladı.

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- ÜÇÜNCÜ EZBER BOZMA: Türkiye’nin gözbebeği TUSAŞ’a gitti, KAAN’a destek verdi. Tabanının görmemesine, küçümsemesine rağmen bunu yaptı.