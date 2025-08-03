×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Bu araştırmayı yap Hakan Bayrakçı

#CHP#TÜGVA#Recep Tayyip Erdoğan

CHP’nin komisyona girmesiyle birlikte...

Haberin Devamı

CHP tabanında bir ‘ulusalcı itiraz’ yükselmekte.

Kopuş yaşayanlar var. İsyan edenler var. Özgür Özel’e yüklenenler var.

*

Peki bu itirazcıların sayısı kaçtır? Parti tabanının yüzde kaçı isyan etmektedir? Bunlar gürültücü azınlık mıdır? Sessiz kalabalık farklı mı düşünmektedir?

*

Bunların hiçbirini bilmiyorum. Çünkü elimde bir veri yok.

*

Buradan Hakan Bayrakçı’ya sesleniyorum:

*

CHP’ye oy vereceğini söyleyenlere, “CHP’nin ‘Terörsüz Türkiye Komisyonu’na katılmasını olumlu mu buluyorsunuz, olumsuz mu” diye sorsana abi.

Yorum yapacağım ama elimde doğru dürüst bir veri olmadığı için yapamıyorum.

Bu araştırmayı yap Hakan Bayrakçı

NASIL BİR HUTBE VEREYİM ABİME, ABLAMA

Haberin Devamı

CUMHURİYET gazetesinin manşetinde şöyle deniliyor:

“Diyanet İşleri Başkanlığı hutbesinde, kadınların giyim özgürlüğü hedef alındı.”

*

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aylin Nazlıaka da vermiş veriştirmiş hutbeye.

Bu hutbede kadınların giyim tercihleri ve kişisel kararları hedef alındı” demiş.

*

Bu abiler, bu ablalar...

Nasıl bir hutbe arzuluyorlar acaba?

*

Mesela Piri Mehmet Paşa Camisi imamı Recep Hafız, minbere çıkıp...

- “Güzele bakmak sevaptır ey cemaati müslimin” mi desin?

- “Çıplaklıkta dinimiz açısından sorun yoktur, önemli olan kalp temizliği” mi desin?

- “Moda dünyası, tam da dinimizin istediği işleri yapmaktadır” mı desin?

- “Dinimizin giyim kuşam için bazı ölçüleri var ama laikliğe aykırı kaçacağı için söylemiyoruz” mu desin?

*

- CAMİYE GELENLER: İslam’ın prensiplerini dinlemek istiyor.

- HUTBEYİ OKUYANLAR: İslam’ın prensiplerini anlatıyor.

Dinleyen razı, okuyan razı yani. En küçük bir zorlamanın izi tozu bile yok.

*

Bu abiler, bu ablalar ne istiyorlar acaba?

Camiye gönüllü olarak gelen insanlara, din anlatılmasın mı istiyorlar?

Bu mudur yani?

Bu araştırmayı yap Hakan Bayrakçı

BU SICAKTA, BU TATİLDE ON BİNLERCE GENÇ

Haberin Devamı

BEŞİKTAŞ Stadı’na yakın bir yerde oturuyorum. Geçen cuma günü stadın çevresinde anormal bir kalabalık vardı. Önce ne olduğunu anlamadım. Sonra sordum soruşturdum. Meğer TÜGVA’nın düzenlediği Gençlik Buluşması varmış, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacakmış.

*

Dünkü gazetelerde Erdoğan’ın bu etkinlikteki konuşması vardı. Ama etkinlik hakkında detaylar yoktu. Oysa detaylar önemliydi. Çünkü İstanbul’un sıcağında, cuma trafiğinde, üstelik gençlerin tatilde olduğu bir dönemde 55 bine yakın genci bir stadda toplamak az buz iş değildir.

Bu araştırmayı yap Hakan Bayrakçı

*

Biraz kurcaladım. TÜGVA, yani Türkiye Gençlik Vakfı, yaz döneminde çeşitli gençlik faaliyetleri düzenliyormuş. Kamplar, eğitimler, yarışmalar, atölyeler falan... TÜGVA, bu faaliyetleri Beşiktaş Stadı’nda büyük bir finalle taçlandırmak istemiş.

*

Haberin Devamı

Beşiktaş Stadı’ndaki Gençlik Buluşması’nda... Müzik dinletileri, belgesel gösterileri, sahne performansları, açılış koreografisi ve Erdoğan’ın konuşması varmış.

Önüme gelen fotoğraflara şöyle bir baktım: Katılım kadar gençlerin enerjisi de bayağı yüksek görünüyordu.

Bu araştırmayı yap Hakan Bayrakçı

AÇLIĞIN VE ALÇAKLIĞIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKİYOR

BELAL Khaled... Fotoğrafçı... Gazze’nin dramını anlatan müthiş fotoğraflar çekiyor. Korkunç bir açlığın, korkunç bir alçaklığın fotoğrafları bunlar. Buraya Belal’in sadece iki fotoğraf karesini alıyorum:

Bu araştırmayı yap Hakan Bayrakçı

BU FOTOĞRAF AÇLIĞI ANLATIYOR

Üç aylık Jodi bebeğin fotoğrafını çekmiş Belal. Yetersiz beslenme nedeniyle hayatını kaybeden Jodi bebeğin önceki hali de telefondaki fotoğrafta görülüyor. Bakmaya dayanılmayacak denli benzer fotoğraflardan Belal’in sosyal medya hesaplarında onlarca var.

Haberin Devamı

Bu araştırmayı yap Hakan Bayrakçı

BU FOTOĞRAF ALÇAKLIĞI ANLATIYOR

Haberlerde hep şu tür cümlelere rastlıyoruz: “Gıda yardımı almaya çalışan Gazzelilerin üzerine ateş açıldı.” İşte bu alçaklığın fotoğrafını çekmiş Belal. Un yardımı kuyruğuna girip un çuvalını alanların üzerine ateş açmış İsrail. İki un çuvalı ve iki ceset. Alçaklığın böylesine tarihte çok az rastlanmıştır.

Bu araştırmayı yap Hakan Bayrakçı

KISA SÜREDE ÜÇ EZBERİ BOZDU ÖZGÜR ÖZEL

- BİRİNCİ EZBER BOZMA: Komisyona girmenin partisi açısından yararını gördü ve tabandan gelen tepkilere rağmen komisyona girdi.

*

- İKİNCİ EZBER BOZMA: Cuma namazı çıkışında soru cevaplama olayını sadece Erdoğan’a bırakmadı. Tabanından gelen tepkilere rağmen cuma namazı çıkışında soru cevapladı.

*

Haberin Devamı

- ÜÇÜNCÜ EZBER BOZMA: Türkiye’nin gözbebeği TUSAŞ’a gitti, KAAN’a destek verdi. Tabanının görmemesine, küçümsemesine rağmen bunu yaptı.

Bu araştırmayı yap Hakan Bayrakçı

 

 

#CHP#TÜGVA#Recep Tayyip Erdoğan
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Tartışma mı anlaşma mı?

 DİNÇER GÜNER
DİNÇER GÜNER

Güneş kremi seçimine dikkat

 DR.FURKAN BURAK
DR.FURKAN BURAK

İşte o kırmızı SUV

 FATİH ÇEKİRGE
FATİH ÇEKİRGE

Güneydoğu yaz seyahat rotaları 2

 İLBER ORTAYLI
İLBER ORTAYLI

Yapay zekâ bilgiyi nasıl üretiyor?

 UMUT FIRAT EROĞLU
UMUT FIRAT EROĞLU
TÜM YAZARLARIMIZ