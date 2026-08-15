 Bu adam nasıl vekillik yapacak

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Videoları hiç izlemeyenler için düştüğü durum şöyle:

*

- Gecenin bir yarısı aşırı tekinsiz bir ev ortamında debeleniyor.

- Evdeki kadınlardan birini taciz ettiği iddiasıyla dövülüp aşağılanıyor.

- Ya sarhoş ya da madde etkisinde ayakta bile duramıyor.

- Haysiyeti, onuru falan resmen ayaklar altına alınıyor.

*

İddialar doğru mu? Bilmiyorum.

Tezgâha getirilmiş olabilir mi? Bilmiyorum.

*

Ama şunu biliyorum:

İtibarının ayaklar altına alındığı böyle bir ortamın içinde bulunmak bile bir milletvekili için affedilemez bir sorumsuzluktur.

*

Milletvekilliği yapma sorumluluğunu üstlenmiş bir kişinin, kişisel yaşamında sergilediği bu olağanüstü özensizlik kabul edilemez.

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Bu denli aşağılanıp küçük düşürülmüş bir adam Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi yüce bir çatı altında görev yapmaya nasıl devam edebilecek?

*

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ahmet Baran Yazgan olayına el atmalıdır.

Çünkü bu olay, Meclis’in saygınlığını tehdit edecek boyuttadır.

*

CHP, bu milletvekilini ihraç etme kararı almış.

CHP bu adamdan arınırken Meclis bu adamdan arınmayacak mı?

SÜLEYMANCILIK İÇİN DOĞRU-YANLIŞ CETVELİ

- YANLIŞ: Süleymancılık bir tarikattır.

- DOĞRU: Tarikatla pek alakası yok. Modern bir cemaattir Süleymancılar.

*

- YANLIŞ: Süleymancılar bütünlüğünü koruyan bir yapıdır.

- DOĞRU: Bölündüler. 2016 yılında liderleri Ahmet Arif Denizolgun ölünce bütünlük kayboldu. Alihan Kuriş’in liderliğine cemaat içinden çok ciddi itirazlar yükseldi.

*

- YANLIŞ: Süleymancılar hep Milli Görüş çizgisini destekledi.

- DOĞRU: Süleymancılar, genellikle Milli Görüş çizgisinden uzak durdu.

CAN YÜCEL CAHİLİ PROFESÖR

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ADI: Bahadır Erdem.

Profesör ve siyasetçi.

*

Bahadır Erdem, şu metni Can Yücel’in yazdığını sanıyor:

*

“Yüz diye ısrar etme doksan da olur / İnsan dediğin de noksan da olur / Sakın büyüklenme elde neler var / Hatasız dost arayan dosttan da olur.”

*

Can Yücel’le uzaktan yakından bir alakası olmayan bu metni, “Çok sevdiğim bir Can Yücel şiiri” diyerek paylaşan Bahadır Erdem’in...

- Hayatında hiç Can Yücel şiiri okumadığına...

- Can Yücel’in ne tür şiirler yazdığını bilmediğine...

- Can Yücel’i “her lafa verecek cevabım var” diye konuşan biri sandığına...

Hem bahse girebilirim hem de gürül gürül yemin edebilirim.

*

Bir gıdım Can Yücel şiiri bilenlerin Can Yücel’e ait olmadığını hemen fark edebilecekleri bir metni...

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“Can Yücel şiiri” diye paylaşan birinin “profesör” titri taşıması...

Hem çok trajik hem de bayağı komik.

Bu yüzden ağlarken gülüyor, gülerken ağlıyorum.





25 YILLIK HİKÂYENİN TEK KAHRAMANI

AK Parti’nin çeyrek asrını anlatan tanıtım videolarını eleştirmiş Bülent Arınç.

Dediği şu:

*

“Öyle videolar hazırlıyorlar ki o videolarda ta baştan itibaren sadece Tayyip Bey var. Tarihi tersine çeviremezsiniz kardeşim. Orada ben de varım. Orada Abdullah Bey de var. Orada yeri gelmiş Ali Babacan da var.”

*

Bülent Arınç’ın bir türlü kabullenmek istemediği yalın gerçekler şunlar:

*

Çeyrek asırlık AK Parti hikâyesinin başı da ortası da sonu da Tayyip Erdoğan’dır.

Tayyip Erdoğan olmasaydı...

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Gül Cumhurbaşkanı olamazdı. / Arınç herhangi bir özgül ağırlık kazanamazdı. / Ali Babacan’ı tanıyan çıkmazdı. / Her seçim kazanılmazdı. / Bunca zaman iktidarda kalmak söz konusu olmazdı. / Çeyrek asırlık bir hikâye yazılamazdı.

*

Bülent Arınç işte bu yalın gerçekliği bir kabullense...

Anında ferahlayacak. / Kişisel iç barışını hemen sağlayacak. / Olaylara çok daha pozitif yaklaşmaya başlayacak. / Yaşamına bir derinlik katmayı başaracak. / Bir anda huzur ve sükûnet bulacak.

Fakat, heyhat!

İŞTE BÖYLE BİR GENÇLİK

BUGÜNLERDE “Bosphorus Diplomasi Forumu 2026” diye bir etkinlik düzenleniyor İstanbul’da.

Etkinliği düzenleyenler 17 / 19 yaşlarında gençler.

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Aralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın torunu Ömer Tayyip Erdoğan’ın da bulunduğu bu gençlerin hepsi aynı kafada değil.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden, farklı okullarından geliyorlar ve farklı düşüncelere sahipler. Hepsinin ortak özelliği: Diplomasiye duydukları merak.

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Bir yıl boyunca çalışıyor gençler bu etkinlik için. 33 farklı şehirden, 107 farklı okuldan, 30 farklı milletten genç bir arada. Bu yıl tartıştıkları tema: “Krizler Çağında İnsani Diplomasi.”

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Bu arada gençler, etkinliklerinde Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar’ı da konuk edip sorular sormuşlar.

Genç Diplomasi Derneği’nde Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ömer Tayyip Erdoğan, Bakan Bayraktar’a tam bir gazeteci sorusu sormuş:

“Türkiye’nin enerjide dışa bağımlılığının sona erdirilmesi için hedef tarih nedir?”

Bakan Bayraktar’ın soruya yanıtı net: “Enerjide dışa bağımlılık oranını 2035 yılına kadar yüzde 50’nin altına çekmek istiyoruz.”

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“İşte beklediğimiz gençlik budur” da denilebilir, “Z kuşağı gümbür gümbür geliyor” da denilebilir. Seçim sizin.