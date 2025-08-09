BTK’dan sorumlu Bakan Yardımcısı Sayan o yedi soruyu tek tek yanıtladı... İşte Fatih Sayan’ın cevapları

Haberin Devamı

O bölümde BTK yetkililerine 7 soru sormuştum. BTK’dan sorumlu Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’dan yanıt geldi. İşte o 7 soru ve işte Sayan’ın verdiği 7 yanıt:

SORU BİR: Olup bitenlerde BTK’nın hiç sorumluluğu yok mu?

- FATİH SAYAN: Açık konuşmak gerekirse burada BTK’nın teknik anlamda bir sorumluluğu yok. Çünkü BTK tarafından yetkilendirilen Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları’nın (ESHS) sistemleri, güvenli elektronik imza üretim süreçleri ve altyapıları en yüksek güvenlik standartlarında çalışıyor. Ancak şunu da söylemem lazım: Olayların çıkış noktası teknik bir zaaf değil, kimlik doğrulama sürecinde kullanılan sahte belgeler. Yani bu iş, sistemin içine teknik bir şekilde sızmak değil, insan unsurunu kandırmak üzerine kurulmuş bir dolandırıcılık yöntemi. Biz BTK olarak işin şu kısmında varız: Düzenlemeleri yapar, gerekli önlemlerin alınmasını sağlar ve sonrasında bazı yetkileri güvenliğinden emin olduğumuz, teminatlarını tam olarak bizlere sunabilen firmalara izin veririz.

Şimdi kendinizi yetkilendirilmiş bir firma gibi düşünün. Karşınıza bir kişi geliyor ve e-imza almak istediğini söylüyor. Siz de “kimliğinizi alabilir miyim?” diyorsunuz. Kimliğe bakıyoruz, her şey normal. Kimlik her şeyi ile hatta hologramına kadar orijinal görünüyor. Ne yaparsınız? Hele kimlikteki fotoğraf, başvuruyu yapan kişinin fotoğrafı ise. Bu durumda gerekli kontrolleri yapıyor ve işleme izin veriyorlar. Süreç bu şekilde ilerliyor.

Ve şunun özellikle altını çizmek istiyorum: Bu olayları ortaya çıkaran da yine biziz. BTK ve USOM olarak hem dijital izleri topladık hem de bunları delil haline getirip adli mercilere sunduk. Bugün okuduğunuz iddianameye kaynak olan verilerin tamamı bizim tespitlerimiz.

SORU İKİ: BTK, “Bir güvenlik açığı yoktu” diyebiliyor mu?

- FATİH SAYAN: Evet, rahatlıkla diyebilirim. Teknik olarak sistemin kırılması, e-imzanın kopyalanması ya da taklit edilmesi mümkün değil. Aslında şu konuya da açıklık getirmek istiyorum: 5070 sayılı yasaya uygun üretilmiş güvenli elektronik imza, zaten kriptografik olarak çok güçlü ve teknik müdahaleyle kopyalanması imkânsız. O yüzden burada bir yazılım veya donanım zafiyeti söz konusu değil.

Buradaki olayda dolandırıcılar, sahte belgelerle kimlik doğrulama sürecini kandırmaya çalıştı. Yani sistemin dijital tarafı kırılmış değil. Sorun insan faktörünün devreye girdiği fiziksel doğrulama adımında yaşandı.

SORU ÜÇ: BTK’nın temel yaklaşımı, “Her şey dört dörtlüktü, buna rağmen bunlar oldu” şeklinde mi?

- FATİH SAYAN: Hayır, biz hiçbir zaman “Sistem mükemmeldi, yapılacak başka bir şey yoktu” demiyoruz. Dünyanın her yerinde kritik dijital sistemler öncelikle devreye alınır, o anki en güncel güvenlik önlemleri uygulanır, sonrasında sahadan gelen tecrübe ve saldırı girişimleriyle sistem sürekli güncellenir.

Mesela WhatsApp’ı düşünün: Her güncelleme, aslında daha önce tespit edilmiş bir açığın kapatılması veya güvenliğin güçlendirilmesi için. Bu tarz yüksek güvenlik gerektiren uygulamalar da aynı şekilde sürekli güncellenir. Bu bizim de yaptığımız bir şey. Biz zaten güçlü bir sistemle başladık ama bu olaydan sonra daha da üstüne koyduk. Yani burada temel bakış açımız şu: Güvenlik sürekli yaşayan bir süreçtir, bitmiş bir iş değildir.

SORU DÖRT: BTK Başkanı’nın sahte e-imzasının çıkarılmasına cüret edilmesi normal mi?

- FATİH SAYAN: Kesinlikle normal değil. Ancak bu olay bize şunu gösterdi: Dolandırıcılar, hedefleri kim olursa olsun, ellerine fırsat geçtiğinde her seviyeden kişiye saldırabilir. BTK Başkanına, “değerli bir hedef” olduğu için saldırı girişiminde bulunuluyor. Bugün büyük şirketlerin CEO’larının, devlet başkanlarının, banka müdürlerinin kimlik bilgileri üzerinden dolandırıcılık girişimleri yaşanabiliyor. Bizim farkımız, bunu çok kısa sürede tespit edip önlem almamız ve adli süreçleri başlatmamız oldu.

SORU BEŞ: Bir zafiyet var mıydı? Varsa nerelerde vardı?

- FATİH SAYAN: Zafiyet teknik altyapıda değil, yüz yüze kimlik doğrulama sürecinde ortaya çıktı. Orada kullanılan sahte belgeler gerçekmiş gibi kabul edilmiş. Aslında elektronik imza tek başına kullanılabilen bir araç değil. O aracın kullanılabilmesi için Öğrenci Bilgi Sistemi (ÖBS) gibi bir uygulamaya ihtiyaç var. Bu demek oluyor ki e-imza, bir uygulamanın güvenlik açığını tek başına kapatamaz.

Bu yüzden 10 Ekim 2024’ten itibaren tamamen elektronik kimlik doğrulama sistemine geçtik. Yani artık kimlik doğrulama, biyometrik veriler ve çipli kimlik kartları üzerinden, insan hatasına yer bırakmadan yapılıyor. Böylece bu yöntemle dolandırıcılık yapma ihtimali sıfıra yakın hale geldi.

SORU ALTI: Yeni sahtekârlık girişimleri söz konusu olabilir mi?

- FATİH SAYAN: Dolandırıcılık girişimleri her zaman olasılık dahilinde. Ancak BTK, yeni düzenlemeler ve elektronik kimlik doğrulama zorunluluğu ile risk seviyesini en aza indiriyor. Ayrıca SMS bilgilendirme ve anlık sorgulama gibi ek önlemlerle, olası girişimlerin erken aşamada fark edilmesi sağlandı. Sağlanmaya devam edecek.

Ancak ne olursa olsun, bu işte hiçbir zaman “Artık kimse bir şey yapamaz” diyemezsiniz. Dolandırıcılar sürekli yeni yöntemler dener, biz de sürekli önlem alırız. Burada önemli olan, her yeni girişimde çok hızlı tespit, anında müdahale ve etkili bir yargı süreciyle caydırıcılık sağlamaktır. Bu olayda da biz bunu yaptık.

SORU YEDİ: Bu olay ortaya çıktıktan sonra BTK, hangi somut adımları attı?

- FATİH SAYAN: İncelemelerin ve delillendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından 10.10.2024 itibarıyla tüm e-imza sağlayıcılarına gönderilen resmi yazıyla yüz yüze kimlik ibrazı ile başvuru alımı kesin olarak durduruldu.

BTK tarafından re’sen denetimler başlatıldı ve sahte kimliklerle üretilmiş e-imzalar iptal edildi. 14.01.2025 tarihli BTK Kurul Kararı ile, NES başvuru sahibine ait tüm mobil hatlara işlem bilgisini içeren SMS gönderilmesi zorunlu hale getirildi ve sertifikaların, SMS gönderiminden en az 6 saat sonra üretilebilmesi kuralı getirildi. Başvuru sahiplerinin adlarına düzenlenen NES’leri e-Devlet Kapısı üzerinden sorgulayabilecekleri bildirildi. Ayrıca BTK vatandaşları bilgilendirmek için konuyla ilgili web sitesinde de bir basın açıklaması yayımlandı.

‘10 DİPLOMASI VAR’ TARTIŞMASI HEPSİNİ EMEĞİMLE ÇALIŞARAK ALDIM

Son günlerde Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan’ın diplomalarıyla ilgili de çeşitli spekülasyonlar yapılıyor. Sayan, “10 diplomayı nasıl almış? Aynı anda nasıl iki doktora yapabilmiş? Kesin vardır bu işin içinde bir iş” tarzı yaklaşımların hedefi oldu. Sayan, bu konuyla ilgili de açıklamalar yaptı:

- İKİ DOKTORA: 2016 yılında “aynı anda birden fazla programa kayıt yaptırılamaz” hükmü geldi. Ancak bu düzenleme, 2016 öncesi birden fazla programa kayıtlı öğrencileri kapsamıyordu. Ben ve benim durumumda olan herkes, bu haktan yararlanabildi. Benim iki doktora yapmam böyle mümkün oldu. Söylendiği gibi bir çırpıda yapılmış çalışmalar değil bunlar, yaklaşık 8 yıllık bir emeğin ürünü.

- YÜKSEK LİSANSLAR: İstanbul Üniversitesi Elektronik Mühendisliği’nden mezun olur olmaz Biyomedikal Mühendisliği alanında yüksek lisansa başladım ve tamamladım. Ayrıca Almanya’nın en iyi 1’inci, dünyanın en iyi 28’inci üniversitesi olan Münih Teknik Üniversitesi’nden kabul aldım ve burayı bitirdim.

- HUKUK FAKÜLTESİ:

17 yıl sonra sınava girip hukuk fakültesini kazandım ve 2015 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni başarıyla tamamladım.

- ANADOLU ÜNİVERSİTESİ: Sınavsız ikinci üniversite giriş hakkımı kullanarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bölümlerinde okudum. Burada okuduğum son bölüm İngilizce Uluslararası İlişkiler bölümü oldu.

*

- “SİLDİ” İDDİASI YALAN: Kendi adıma olan web sitesinden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nden aldığım mezuniyetlerimin silindiği yazılıp çiziliyor. Bu tamamen yalan. Bakanlığımıza ait web sitesinden alınan bu bilgi, şu an orada durmaya devam ediyor. Saklayacak ya da çekinilecek bir husus olsa bunu Bakanlığımızın sitesindeki özgeçmişime neden ekleyeyim.

- EĞİTİME DEVAM: Hayatımın tamamını okuyarak geçirdim. Hiçbir zaman “bu kadar yeter” demedim. Birilerinin iftirası yüzünden bu saatten sonra bu duruşumu değiştirmem. Okumaya ve eğitimimi sürdürmeye devam edeceğim. Beni tanıyan herkes okuma ve kendini geliştirme konusunda ne kadar hassas olduğumu bilir.

FENERİNİ AL GAZZE İÇİN YÜRÜ

- Gazze’de açlıktan ölen çocuklar aşkına...

- Gazze’yi işgal planına karşı koymak adına...

Bugün saat 19.30’da...

İstanbul’da fener alaylı büyük bir yürüyüş var.

Filistin’e Destek Platformu’nun düzenlediği bir yürüyüş bu.

Beyazıt’tan başlayıp Ayasofya’nın önünde bitecek.

Zulme karşı bir ışık yakmak adına ellerde fenerler ya da bir ışık kaynağı olacak.

Bütün dünyada Gazze için büyük yürüyüşler düzenleniyor. En son Avustralya ayağa kalktı.

İstanbul yürüyüşü de Gazze için bir umut olacak.