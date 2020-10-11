Bozulur bu ateşkes.

- BİR: Statükoculuğu...
- İKİ: Çözümü çözümsüzlükte aramayı...
*
Şimdi Rauf Denktaş’ın koltuğunda
Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...
Üçüne de hayran kaldım.
*
Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...
*
Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:
Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...
*
Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.
FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:
*
Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...
Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.
*
GATA’da başhekim yardımcısı... Yaptığı paylaşımlar nedeniyle görevden alındı... Adam herkesin dilinde... Ben de şöyle bir baktım paylaşımlarına... Çok ilginç bir portre var karşımızda... Şöyle bir portre:
*
Adam, tam bir magazin düşkünü.
Ajda Pekkan’ın aşklarından falan söz ediyor.
*
Adam, tam kadın öfkesine maruz kalabilecek bir tip.
Eşini aldatan erkeklere, ikinci/üçüncü eş almayı öneriyor.
*
Palavracı bir hesap. Her tarafından pislik akıyor. Küfürler, hakaretler, kabalıklar, çirkinlikler falan.
*
Bu hesabın işi gücü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’la ilgili yalanlar uydurmak.
“Ali Erbaş şöyle dedi”
- Mesela “Paşinyan / Perişan” gibi...
- Mesela “Paşinyan / Pişman” gibi...
Küçümsüyorum bu uğraşı ama yine de kendimi alamıyorum kafiye uydurmaktan.
*
Batı basını bunu yazıyor. Macron bunu söylüyor. İçimizden bazıları da buna sarılıyor.
*
“300 cihatçı gitti... Türkiye gönderdi...” deyip duruyorlar.
Bakan Fahrettin Koca...
Semptom göstermeyenlerin hasta sayılmayacağını, bu nedenle 28 Temmuz’dan beri günlük veri tablosunda yer almadıklarını söylüyor.
*
Semptom göstermeyenleri “hasta” saymamak mümkün.
Çünkü semptom göstermeyenler hem sağlık sistemimize yük olmuyorlar, hem de gerçekten “hasta” özelliği taşımıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şurada:
- Haksız.
- İşgalci.
- Saldırgan.
*
Azerbaycan ise...
- Haklı.
- İşgale uğramış.
- Saldırıya cevap veriyor.
Aynı dili konuştuğumuz kardeşlerimizin topraklarına bir saldırı düzenlendi. Kardeşlerimiz vatan savunmasında. Bizim de onların yanında olmak gibi bir insanlık görevimiz var. İşimiz budur.
*
Libya’da şöyle bir işimiz var:
Bakü’ye son gittiğimde oluştu bu duyarlılık bende.
Dükkânlarında alışveriş yaptım, sokaklarında dolaştım, insanlarıyla konuştum, havasını kokladım.
*
Ve şunu fark ettim:
ÜSTÜ açık arabasını yol kenarına çekmiş. Arabanın önüne oturmuş. Mehter Marşı’nı açmış. Silahı ateşliyor. Silah ateşlenirken de arabada bayrak beliriyor.
*
Bu dar paça pantolonlu magandayla ilgili yapılabilecek iki şey var:
*
- 37 kişi öldü.
- 761 kişi yaralandı.
- 131 sokak olayı yaşandı.
- 197 okul yakıldı.
- 269 kamu binası tahrip edildi.
- 731 ev ve işyeri yağmalandı.
- 1230 araç kullanılamaz hale getirildi.
*
Hasımlarını çıldırtır, dostlarını ise güldürürdü.
*
Fakat bir süredir, hatta uzunca bir süredir tam tersini yapıyor.
Hasımlarını güldürüyor, dostlarını ise çıldırtıyor.
Sadece son birkaç günden üç örnek vereceğim:
*
ÖRNEK BİR:
Bu başarısızlığı da bir örnekle açıkladı.
Söylediği kelimesi kelimesine aynen şuydu:
*
Eskiden bir anlamı vardı bu tartışmayı yapmanın.
Çünkü ülkeyi yönetenler, Kemalizm adı altında kafalarına göre dayatmalar yapıyorlardı.
Ama artık kalmadı böyle bir şey.
Buna rağmen ne diye Kemalizm tartışması çıkarılıyor ikide bir?
Görmüyor musunuz?
Milletin canı sıkılıyor bu köhnemiş, miadı dolmuş tartışmadan. Bu denli bayat bir tartışma, nasıl oluyor da bu kadar heyecanla yapılabiliyor?
Yoksa dert Kemalizm falan değil de dikkat çekmek mi?
*
“Türkiye’de 2 bin selefi derneği var. Şahıslar pompalı mompalı. İç savaşa hazırlanıyorlar. Özellikle Batman, Adıyaman taraflarında çok selefi akım var. Bu silahlanmayı durdurun. Yarın bu işin önünü alamayız. Birisi ‘Şeyhim’ diye cihat ilan edecek, öbürü ‘Mehdiyim’ diyecek. Birbirini öldürür bu Müslüman millet. Asker bunları vurmak zorunda kalacak. Mutlaka kontrol edilmesi lazım.”
*
Şimdi de Saygı Öztürk’e konuşmuş Cübbeli ve sözlerinin arkasında olduğunu söylemiş.
*
- Savcıların harekete geçmesi lazım, bir.
- Cübbeli’ye “Ver bakalım elindeki bilgileri” denmesi lazım, iki.
- Bunun burada bırakılmaması lazım,
Hepsi aynı familyanın mensupları.
*
Nedir bu familyanın özellikleri?
Sayalım:
*
- Yaptıklarının yanlış olduğunu ifade ederken bile kuyruğu dik tutarlar.
*
- Yaptıkları düpedüz magandalıktır ama magandalıklarını bile şık bir pakete sarıp satarlar.
Atladım arabaya...
Yeni otoyoldan İzmir’e gittim.
*
İzmir’de Bakan Koca’yla buluşmamızın ilk adresi İzmir Valiliği oldu.
Ben valiliğe gittiğimde Bakan Koca, basın toplantısı yapıyordu.
*
Biraz izledim kendisini.
Bozulur bu ateşkes
Dikkatinizi çekti mi?
Şu ana kadar...
Şu koca yeryüzünde...
Bir tek kişi bile...
“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.
Putin’i, Macron’u, Trump’ı...
Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...
Böyle bir şey demedi, diyemedi.
*
“Ermenistan haklıdır” diyemeyenler, ne dediler?
Şöyle dediler:
*
“Masaya oturun. Anlaşın. Savaş bitsin. Ateşkes ilan edilsin”.
*
Ve dün itibarıyla...
Azerbaycan’ın gönülsüzce razı olduğu bir ateşkes kararı çıktı.
*
Sonuç?
Sonuç şu:
Haksız haksızlığa devam ediyor...
Haklı hakkını alamamış durumda.
*
Durum budur ve böyle bir durumda ilan edilen ateşkesin tutma ihtimali yoktur.
*
Bozulur bu ateşkes.
Bugün olmazsa yarın.
Yarın olmazsa öbür gün.
Öbür gün olmazsa gelecek yıl...
SAHADA NASILIZ? MASADA NASILIZ?
Sahada rahatızdır biz.
Evimizin bir odasındaymış gibi rahat.
Tam yerini bulmuşlara özgü bir esenlik hali kaplar her tarafımızı sahada.
Deli gibi atılırız hep en ön tarafa doğru...
Kendimize geliriz sahada.
“Oh be! Dünya varmış” der dururuz.
Hiç sıkılmayız. Hiç üşenmeyiz.
Güleriz hep. Eğleniriz.
Ve hep kazanırız!
MASADA ŞÖYLEYİZDİR
Masada huzursuz oluruz biz.
Yabancı bir diyardaymışız gibi huzursuz.
Yerimizi yadırgarız.
Yadırganırız. Pek anlamayız masa adaplarından...
İçinde pek mertlik barındırmayan bir ortamın icaplarına uyum sağlayamayız.
“Bir an önce bitsin” isteriz.
Sıkılırız masada.
Huzursuzlanırız, huysuzlanırız. Bunalırız.
Ve hep kaybederiz!
ÖZLEMEDİĞİM BİR GEÇMİŞ
Saçları ortadan ikiye ayırmanın moda olduğu...
Azıcık işleri ilerleten herkesin hemen kartvizit bastırdığı...
Ankaralı türkücülerin “hangimiz daha çok Ankaralıyız” diye ekranlarda ağız dalaşı yaptığı...
Elif Şafak’ın çok satanlar listesinde yer aldığı...
En büyük magazin bombasının Karaböcek kardeşler arasındaki ihtilaf olduğu...
Doğuş adlı sanatçımızın vahşi ve asimetrik danslarının her an karşımıza çıktığı...
Arabanın elektronik aksamını bozuyor diye arabalarda cep telefonlarının kapattırıldığı...
Uçaklarda sigara içildiği...
Eski tip kasalı televizyonların evlerin baş köşesini kapladığı...
Haberlerde devamlı olarak “Sertlik yanlısı Tamil gerillalarından” bahsedildiği...
Genç kızların sürekli nişan attığı...
Yazın geldiğinin Eda Taşpınar’ın güneşlenmeye başlamasıyla anlaşıldığı...
Her güzel tepede açılan kır lokantasının ve çay bahçesinin “Sevda Tepesi” diye isimlendirildiği...
“Akmerkez Hülya”, “Otomobil Osman” gibi figürlerin magazin ortamını darmadağın ettiği...
*
KARANLIK YILLARI hiç ama hiç özlemiyorum.
IŞİD’İN EN BÜYÜK ALÇAKLIĞI
BUGÜNLERDE pek izi tozu kalmayan IŞİD denilen barbar çetenin en büyük alçaklığıdır 10 Ekim Ankara Gar Katliamı...
103 kişi hayatını kaybetti bu katliamda.
*
Dün katliamın yıldönümüydü.
Her yıl olduğu gibi anmaya bu yıl da lüzumsuz bir şekilde müdahale edildi.
Ve ben her yıl olduğu gibi yine söylendim:
103 kişi can vermiş, yahu bırakın insanlar ansınlar ölülerini...
CHP’NİN OYUNUN DAHA FAZLA DÜŞMESİ
BİR anket gördüm:
İktidarın oyu düşmüş.
*
Fakat bundan daha ilginci şu:
CHP’nin oyu daha fazla düşmüş.
*
Bunun tek cümlelik bir yorumu var. Ama ben yazmak istemiyorum. Çünkü çok sıkıldım hep aynı şeyi yazmaktan.
HATAY’I YAKAN KİMİN ÇOCUKLARI?
HDP’nin “HDP Ekoloji” adını verdiği bir sosyal medya hesabı var.
O hesapta, Hatay yangınıyla ilgili olarak şöyle deniyor:
*
“Hatay iki gündür yanıyor ve bu haber bile olmuyor. Yanan alanlar, maden sahası için ruhsatlandırılan alanlar. Ormanları sermayeye teslim etmek için binlerce orman canlısı ve ağaç yok ediliyor. Halkın ekmeği, gençlerin geleceği yakılıyor”.
*
Yani demek istiyor ki HDP...
Devlet, ormanları sermayeye teslim etmek için yakıyor.
*
Bu paylaşımın yapıldığı dakikalarda ise...
Şöyle bir şey oldu:
PKK’nın uzantısı olan “Ateşin Çocukları” adlı örgüt...
“Hatay’ı biz yaktık” diye açıklama yaptı.
Böylece Hatay yangınını, PKK üstlenmiş oldu.
*
Sonuçta olan şu:
Hatay’ı PKK yakıyor.
HDP ise devlet yaktı diyor.
*
Taş olsa çatlar yahu!
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