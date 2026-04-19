Şehrin bir gencinin cinayetini örtbas ediyor.

Böyle vali olmaz.

*

Şehir halkının hakkını hukukunu koruması gereken bir vali...

Bir cinayetin üstünü örtmek için makamını kullanıyor.

Böyle vali olmaz.

*

Makamından aldığı gücü, sadece vatandaşın hukuku için kullanması gereken bir vali...

Makamından aldığı güçle Gülistan cinayetini örtüyor.

Böyle vali olmaz.

*

Kendisine şehir emanet edilmiş bir vali...

Emanete en hunhar biçimde ihanet ediyor.

Böyle vali olmaz.

*

Oğlunu terbiye edememiş, oğluna sorumluluk verememiş, oğlunu şımartmış bir vali...

Oğlunun karıştığı bir cinayeti, oğlunu kurtarmak için karartıyor.

Böyle vali olmaz.

İLAHİ DAVUTOĞLU

DİKKAT çekecek bir yaklaşım denemesi yapmış Ahmet Davutoğlu.

Demiş ki:

“Okul katliamı var. Yas zamanıdır. 23 Nisan eğlenceleri iptal edilsin.”

*

- Belki niyeti iyidir.

- Belki 23 Nisan düşmanlığı yapmak aklının ucundan bile geçmemiştir.

- Belki amacı gerçekten de ölen çocukların hatıralarına saygı gösterilmesini sağlamaktır.

Bilemiyorum.

*

Benim bildiğim şey şudur:

Ahmet Davutoğlu...

Her zaman, her yerde, her olayda stratejik olarak çok yanlış anlaşılmaya uygun derinliklerde gezmeyi başarabilen bir siyasetçi.





AÇ / KAPA HÜRMÜZ

TRUMP açıyor, İran kapatıyor. İran açıyor, Trump kapatıyor. Arakçi açıyor, Devrim Muhafızları kapatıyor. Açıyorlar, kapatıyorlar. Aç, kapa.

*

Çok eskilerden Artema’nın reklam sloganı geliyor aklımıza:

Aç kapa Artema.

*

Hürmüz’ün de sloganı bu olacak galiba: Aç kapa Hürmüz.





ÖZKAN YALIM ADINA UTANMAK

UŞAK Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın sevgilileriyle videoları düştü.

Şarkı söylüyor, şiir okuyor, dans ediyor Özkan Yalım.

*

Başkası adına utanmak denilen duyguyu doyasıya yaşıyorsun bu videoları izlerken.

*

O kadar ki:

Havlulu görüntü bile bunların yanında tertemiz kalır.







TOKSİK İLİŞKİ GİBİ

FENERBAHÇE ile taraftarı arasındaki ilişki için şunu söyleyebilirim:

*

Toksik sevgili ilişkisi gibi bir şey.

Atsan atılmıyor, satsan satılmıyor.

GIRGIRİYE MÜZİKALİ

MÜJDAT Gezen, bugünlerde “Gırgıriye Müzikali” ile sahnelerde.

*

Gırgıriye olayı, bana hep...

Yeterince sevilmiş, yeterince gülünmüş, yeterince eğlenilmiş, yeterince eskimiş, yeterince eskitilmiş bir olay gibi gelir.

O nedenle biraz yüzümü buruşturmuştum.

*

Fakat müzikale gösterilen ilgi o kadar yoğun ki...

Demek ki ahalimiz benimle aynı kanıda değil.

İKİ OLAY İKİ SONUÇ

OKUL KATLİAMI SONUCU

Bütün tartışmaların, analizlerin gelip dayandığı üç sonuç var. Sosyal medyada Safvan Allahverdi, bu üç sonucu şöyle açıklamış: BİR: Dijital radikalleşme. İKİ: Kimlik boşluğu. ÜÇ: Ebeveyn körlüğü.

*

İRAN/ABD SAVAŞININ SONUCU

Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko, bu savaşın sonucunu pek güzel açıklamış: “Trump tüm dünyaya ABD’nin sanıldığı kadar güçlü olmadığını gösterdi. İran’la bile baş edemiyorlarsa Çin’e hiç bulaşamazlar.”

YABANCI LİDER TEMASLARI İÇİN ÖZGÜR ÖZEL’E BİR TAVSİYE

ÖZGÜR Özel’in Barselona’da yabancı liderlerle kurduğu temasların görüntülerini izlerken...

Şunları mırıldandım:

- Duruşu ne kadar da acemi.

- Vücut dili ne kadar da alttan alıcı.

- Hareketleri ne kadar da özgüvensiz.

*

Özgür Özel’e bir tavsiyem var:

*

Tayyip Erdoğan’ın yabancı liderlerle kurduğu temasların videolarını izlesin, fotoğraflarını incelesin.

- Erdoğan’ın ortamı domine etmesini.

- Vücut dilindeki müthiş özgüveni.

- Asla alttan almayan genel duruşunu.

Falan biraz taklit etmeye çalışsın.

*

Biliyorum:

Bu işler tabii ki taklitle olmaz, doğal olarak bu işlere yatkın olacak insan.

*

Ama yine de şunu söylemeyelim:

Taklit ederek tam olmaz ama biraz olduranlar da sadece taklit edenlerdir.