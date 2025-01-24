Bolu Belediyesi cinayeti görmüş

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Bolu Belediyesi de talep doğrultusunda bu oteli denetlemiş.
Belediyenin hazırladığı rapor...
Gayet düzgün ve gayet dürüst bir rapor.
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Bolu Belediyesi, raporunda demiş ki:
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“Bu otel, yangın açısından berbat durumda. Her şeyi eksik.”
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Otel de bunun üzerine Bolu Belediyesi’ne...
“Ben talebimden vazgeçtim. Senden rapor falan istemiyorum” demiş.
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Bunların yaşanmasından 40 gün sonra ne oldu?
Raporda sözü edilen eksikler yüzünden hepimizi kahreden o büyük facia yaşandı.
78 canımızı yitirdik.
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Yangın açısından otelin muazzam vurdumduymazlığını resmi olarak saptayan Bolu Belediyesi, bu durumu...
- İlgili bakanlığa bildirseydi.
-Valiliğe bildirseydi.
-Savcılığa bildirseydi.
Onlarca yaşamı kurtaracak bir adım atmış olacaktı.
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Fakat Belediye, bunların hiçbirini yapmadı.
“Bana ne, beni ilgilendirmez, benim sorumluluğumda değil” tavrı takındı.
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Bolu Belediyesi’ne düşen görev, alarm zillerini çalmaktı.
Mevzuatta böyle bir görevi olmayabilir belediyenin.
Ama insanlık için böyle bir görevi var.
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40 gün önce insan hayatını hiçe sayan vurdumduymazlık saptanmış.
Nasıl olur da “gık” bile denmez?
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40 gün önce cinayetin geldiği görülmüş.
Nasıl olur da cinayeti engelleyecek en küçük bir adımı bile atılmaz?
YANITINI BULAMAYAN SORULAR
- İl mücavir sınırları dışındaki turistik tesisleri hangi kurum denetler?
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- Bir Belediye, yetki alanı dışındaki bir tesisi hangi yetkiyle denetleyebilir?
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- Turistik tesislere yangın açısından kimler rapor verebilir?
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- Rapor verme yetkinliğine sahip firmaları kim denetler?
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- Turistik tesislerin yangın açısından denetlenme periyodu nedir?
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- Yangın açısından olumsuz rapor alan tesise işlemi kim yapar?
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- Nasıl olur da belediyeden olumsuz rapor alan otel, “talebimi geri çektim” diyebilir.
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- Bir yerden olumsuz rapor alanın, başka bir yerden olumlu rapor alması normal mi?
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- Bu konularda neden bunca yetki karmaşası var?
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- Mevzuat neden açık, net ve basit değil?
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