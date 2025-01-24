Bolu Belediyesi cinayeti görmüş

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Bolu Belediyesi de talep doğrultusunda bu oteli denetlemiş.

Belediyenin hazırladığı rapor...

Gayet düzgün ve gayet dürüst bir rapor.

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Bolu Belediyesi, raporunda demiş ki:

*

“Bu otel, yangın açısından berbat durumda. Her şeyi eksik.”

*

Otel de bunun üzerine Bolu Belediyesi’ne...

“Ben talebimden vazgeçtim. Senden rapor falan istemiyorum” demiş.

*

Bunların yaşanmasından 40 gün sonra ne oldu?

Raporda sözü edilen eksikler yüzünden hepimizi kahreden o büyük facia yaşandı.

78 canımızı yitirdik.





*

Yangın açısından otelin muazzam vurdumduymazlığını resmi olarak saptayan Bolu Belediyesi, bu durumu...

- İlgili bakanlığa bildirseydi.

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-Valiliğe bildirseydi.

-Savcılığa bildirseydi.

Onlarca yaşamı kurtaracak bir adım atmış olacaktı.

*

Fakat Belediye, bunların hiçbirini yapmadı.

“Bana ne, beni ilgilendirmez, benim sorumluluğumda değil” tavrı takındı.

*

Bolu Belediyesi’ne düşen görev, alarm zillerini çalmaktı.

Mevzuatta böyle bir görevi olmayabilir belediyenin.

Ama insanlık için böyle bir görevi var.

*

40 gün önce insan hayatını hiçe sayan vurdumduymazlık saptanmış.

Nasıl olur da “gık” bile denmez?

*

40 gün önce cinayetin geldiği görülmüş.

Nasıl olur da cinayeti engelleyecek en küçük bir adımı bile atılmaz?

YANITINI BULAMAYAN SORULAR

- İl mücavir sınırları dışındaki turistik tesisleri hangi kurum denetler?

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- Bir Belediye, yetki alanı dışındaki bir tesisi hangi yetkiyle denetleyebilir?

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- Turistik tesislere yangın açısından kimler rapor verebilir?

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- Rapor verme yetkinliğine sahip firmaları kim denetler?

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- Turistik tesislerin yangın açısından denetlenme periyodu nedir?

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- Yangın açısından olumsuz rapor alan tesise işlemi kim yapar?

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- Nasıl olur da belediyeden olumsuz rapor alan otel, “talebimi geri çektim” diyebilir.

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- Bir yerden olumsuz rapor alanın, başka bir yerden olumlu rapor alması normal mi?

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- Bu konularda neden bunca yetki karmaşası var?

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- Mevzuat neden açık, net ve basit değil?



