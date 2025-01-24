×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
Yazarlar
Bugünün Yazıları
Hürriyet.com.tr Yazıları
Tüm Yazarlar
Arşiv Yazarları
HABERLERYazarlarAhmet HAKAN
Ahmet Hakan
Ahmet Hakan
Ahmet HakanYazarın Tüm Yazıları

Bolu Belediyesi cinayeti görmüş

#Bolu Belediyesi#Yangın#Otel

KARTALKAYA’da yanan otel, 40 gün önce Bolu Belediyesi’nden yangın için rapor istemiş.

Haberin Devamı

Bolu Belediyesi de talep doğrultusunda bu oteli denetlemiş.

Belediyenin hazırladığı rapor...

Gayet düzgün ve gayet dürüst bir rapor.

*

Bolu Belediyesi, raporunda demiş ki:

*

Bu otel, yangın açısından berbat durumda. Her şeyi eksik.

*

Otel de bunun üzerine Bolu Belediyesi’ne...

Ben talebimden vazgeçtim. Senden rapor falan istemiyorum” demiş.

*

Bunların yaşanmasından 40 gün sonra ne oldu?

Raporda sözü edilen eksikler yüzünden hepimizi kahreden o büyük facia yaşandı.

78 canımızı yitirdik.

Bolu Belediyesi cinayeti görmüş

*

Yangın açısından otelin muazzam vurdumduymazlığını resmi olarak saptayan Bolu Belediyesi, bu durumu...

- İlgili bakanlığa bildirseydi.

Haberin Devamı

-Valiliğe bildirseydi.

-Savcılığa bildirseydi.

Onlarca yaşamı kurtaracak bir adım atmış olacaktı.

*

Fakat Belediye, bunların hiçbirini yapmadı.

Bana ne, beni ilgilendirmez, benim sorumluluğumda değil” tavrı takındı.

*

Bolu Belediyesi’ne düşen görev, alarm zillerini çalmaktı.

Mevzuatta böyle bir görevi olmayabilir belediyenin.

Ama insanlık için böyle bir görevi var.

*

40 gün önce insan hayatını hiçe sayan vurdumduymazlık saptanmış.

Nasıl olur da “gık” bile denmez?

*

40 gün önce cinayetin geldiği görülmüş.

Nasıl olur da cinayeti engelleyecek en küçük bir adımı bile atılmaz?

Bolu Belediyesi cinayeti görmüş

YANITINI BULAMAYAN SORULAR

- İl mücavir sınırları dışındaki turistik tesisleri hangi kurum denetler?

*

- Bir Belediye, yetki alanı dışındaki bir tesisi hangi yetkiyle denetleyebilir?

*

- Turistik tesislere yangın açısından kimler rapor verebilir?

*

- Rapor verme yetkinliğine sahip firmaları kim denetler?

*

- Turistik tesislerin yangın açısından denetlenme periyodu nedir?

*

- Yangın açısından olumsuz rapor alan tesise işlemi kim yapar?

*

- Nasıl olur da belediyeden olumsuz rapor alan otel, “talebimi geri çektim” diyebilir.

*

- Bir yerden olumsuz rapor alanın, başka bir yerden olumlu rapor alması normal mi?

*

Haberin Devamı

- Bu konularda neden bunca yetki karmaşası var?

*

- Mevzuat neden açık, net ve basit değil?

Bolu Belediyesi cinayeti görmüş

#Bolu Belediyesi#Yangın#Otel
Yazarın Tüm Yazıları

DİĞER YAZARLARIMIZ

Asıl suçlu otel sahipleri hesap vermeli

 ABDULKADİR SELVİ
ABDULKADİR SELVİ

Bir düşünce çınarı: Hilmi Ziya Ülken

 DOĞAN HIZLAN
DOĞAN HIZLAN

Facianın ardından yaşananlar pes dedirtti... Toplumsal bir…

 FULYA SOYBAŞ
FULYA SOYBAŞ

Üzülmekten yorulanların ülkesi

 HANDE FIRAT
HANDE FIRAT

Hamilelikte pilatesin faydaları

 ŞENOL KALYONCU
ŞENOL KALYONCU
TÜM YAZARLARIMIZ