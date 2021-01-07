Boğaziçi protestoları kimin işine yarayacak?

Söyledikleri, HDP açısından gerçekten yenilir yutulur cinsten şeyler değil.
*
Tam olarak söylediği şu Ağıralioğlu’nun:
- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?
*
- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.
*
SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK
- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?
*
Adı: Sevgi Kılıç.
*
Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:
“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”
1. STRESE UYUM SAĞLA
Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.
*
2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE
Maskelerin fora olduğu...
Mesafelerin aradan kalktığı...
Hepimizin aşılandığı...
“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...
Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...
Kucaklaşma döneminin başladığı...
“Entübe” kelimesinin unutulduğu...
65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...
Bunun iki türlüsü var:
*
BİRİNCİ TÜR
Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...
“Siz” diye hitap ediyorlar.
Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.
Her önüne gelene “sen” dense...
Genel bir kabalık deyip geçeceğim.
Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...
3 bin 150 lira ceza kesmişti.
*
Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.
Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...
*
Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...
Yani artık hangisi denk gelirse.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
Deizm çığ gibi artıyor!
Hiçbir ölçülmüş veriye dayanmayan bu türden cümlelerle sürekli ortalığın telaşa verilmesi...
Deizm propagandası yapmaktan başka bir şey değildir.
*
Nihat Hatipoğlu’nu seversiniz, sevmezsiniz.
Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.
*
TÜRKÇE OLMAZ MI?
Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.
NASIL ANLAYACAĞIZ?
Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.
*
Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:
*
“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”
*
Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?
*
“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.
Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini
- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.
- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.
- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.
- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!
- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.
- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.
-
Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
*
- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
*
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...
- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?
Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.
*
ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?
DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.
*
BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.
*
Tanımam, etmem.
*
Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.
Bu konuşmada İhsan Şenocak...
Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.
Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.
Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.
Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...
“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...
Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...
*
İşte bu nedenle...
- Hiçbir laf atmayı karşılıksız bırakmadı. Laf atanlara karşı çok sertti. Hedefinde HDP sıraları vardı. Vurdukça vurdu. Sıkıştırdıkça sıkıştırdı.
*
- Bende şöyle bir şey olur: Çok sinirlenirsem asla hazırcevap olamam. Tutulup kalırım. Şunu fark ettim ki... Soylu, benim tam tersim.
*
Boğaziçi protestoları kimin işine yarayacak?
Eğer bu protestolar...
Amacından saparsa...
Tadında bırakılmazsa...
Bir büyük kargaşaya dönüşürse...
İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...
Üniversitenin dışına taşarsa...
Barışçıl yönünü kaybederse...
Polisle çatışma noktasına varırsa...
Siyasallaşırsa...
Kültürel olarak ayrışır ve yabancılaşırsa...
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işine yarayacaktır.
*
Şimdi diyeceksiniz ki:
*
Ne yapılsa Erdoğan’ın işine yarıyor? Ne yapılacak da Erdoğan’ın işine yaramayacak?
*
Onu da söyleyeyim:
*
AK Parti seçmeni tedirgin edilip bloklaşmasına yardımcı olunmazsa...
Geniş halk kesimlerinin itidal arayışına karşılık verecek tutum alınırsa...
Amaçtan sapılarak, mesele “iktidar” meselesi haline getirilmezse...
İktidarın bu tür yollarla gönderilmesinin imkânsızlığı fark edilirse...
Değerler üzerinden çatışmalar bir tarafa bırakılırsa...
Muhalefet partileri akıllarını başlarına toplayıp etkili stratejiler bulursa...
Sadece Boğaziçi işi değil, her iş muhalefete yarar.
ÖĞRENCİLERE EL SALLAMIŞ
HABER şu:
*
Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Melih Bulu, Cüneyt Özdemir’in canlı yayınında kendisini protesto eden öğrencilere el salladı.
Ne var bunda?
*
Tolerans var... Eleştiriye açıklık var... Anlayışlı bir tutum var... Protestoyu hazmetme var... Medeni bir yaklaşım var...
*
Melih Bulu, bu tutumunda samimiyse şu iki şeyden biri olabilir:
*
BİR: Ya öğrencilerin protesto şevkinin kırılmasına yol açar.
*
İKİ: Ya da “Madem istemiyorsunuz, giderim” der.
MELİH HOCA DA ÇOK ELİTİST ÇIKTI
BOĞAZİÇİ Üniversitesi’ne rektör olarak atanan Prof. Melih Bulu, hobilerini ve beğenilerini şöyle anlatıyor:
Yamaç paraşütüyle uçarım.
İyi bir bisiklet yarışçısıyım.
Basket oynarım, boyum kısa olmasına rağmen iyi 3’lük atarım.
Rock ve metal dinlerim.
Metallica ve Guns N’Roses’ı severim.
İlk işim üniversiteye hoparlörümü getirip heavy metal dinlemek olacak.
*
Nedir bu?
*
Tam olarak şudur:
Kendini ispat gayretidir.
“Ben sizin zannettiğiniz kişi değilim” çabalamasıdır.
*
İnsanın böyle bir gayret içine girmek durumunda kalması...
Ne kadar trajik!
*
Böyle bir çabalamanın karşılığının, sadece ve sadece “gaddar bir alaycılık” olması...
Ne kadar sinir bozucu!
*
Trajediden de...
Gaddar alaycılıktan da...
Kurtulmanın tek bir yolu var aslında:
*
Tam ters bir yoldan gitmek!
*
Mesela... “Bozlak okur, Hacı Taşan Emmi’yi dinlerim” diyeceksin.
*
Mesela... “Tespih koleksiyonu yapar, iyi çay demlerim” diye övüneceksin.
*
Mesela... Boğaziçi’nin bahçesinde mangal yapacağını söyleyeceksin.
*
Mesela... Hoparlörle “Sordum Sarı Çiçeğe” dinleteceğini müjdeleyeceksin.
*
Yine tepki çekersin... Yine hedeflerin odağı olursun... Yine üstüne gelirler... Yine sevilmezsin...
*
Ama hiç değilse...
Trajik bir duruma düşmez, gaddar bir alaycılığın hedefi haline gelmemiş olursun.
KİRLİ KAMPANYA
SMA hastası çocuklar için düzenlenen kampanyaya “kirli kampanya” demenin, bu kampanyaya iyi niyetle destek verenleri olumsuz etkileyeceğini yazmıştım.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün şöyle bir mesaj paylaştı sosyal medyada:
“SMA kampanyasının ‘kirli’ yönü bazı küresel şirketlerin insanımızın iyi niyetini suiistimal etmesidir. Samimi duygularla hareket edenlerin tüm çabaları masumdur. SMA Bilim Kurulumuzun uygun gördüğü her tedavi, uygun görülen her hastaya uygulanmaktadır. Konu mali değil, insanidir.”
*
Mesaj alınmış.
Memnun oldum.
İLKER BAŞBUĞ OLAYI
BU zamana kadar darbelerle ilgili yapılan analizlerde genellikle şu kalıplar kullanılır:
*
Menderes şöyle yapsaydı... Darbe olmazdı.
Ecevit şöyle yapsaydı... Darbe olmazdı.
Demirel şöyle yapsaydı... Darbe olmazdı.
*
Artık şu noktada anlaşmamız gerekiyor:
*
Bu analiz biçimi...
Darbeye mazeret üretmekten ve darbeyi meşru kılmaktan öte hiçbir anlam taşımıyor.
*
İlker Başbuğ da vazgeçmelidir bundan.
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