Bizim millet proje sever

BİR: Olmuyor olamıyor
Doğal olmayan yolların denenmesine meyletmek...
Mevcut iktidarın gerilemesine yol açmıyor, aksine tutunmasına yol açıyor.
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İKİ: Hızlandırmıyor
Organik olmayan çıkışlara yaslanmak ve bel bağlamak...
İktidarın gidişini hızlandırmıyor.
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Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu iki şeyi teklif ediyor:
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- BİR: Biz tek aday olarak girelim seçime.
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- İKİ: HDP, kendi adayıyla girsin.
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Peki bu teklifin...
Haber aynen şöyleydi:
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“YÖK Başkanı Yekta Saraç ‘Üniversiteler milletin kızlarını emanet ettiği yerlerdir’ dedi”.
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Okuduğumda önce “Allah! Allah! Nereden çıktı bu” dedim.
Benim aklıma şunlar gelir:
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- Neşet Baba’nın tüm külliyatını derleyip toplaması gelir.
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- Gündemime soktuğu Hisarlı Ahmet gelir.
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- Tanburi Cemil Bey’in saz semaileri gelir.
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Şöyle bir baktım açıklamalarına... Şu tür şeyler söylüyor:
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“Bunların zihniyeti böyle... Bu zihniyetten ancak böyle şeyler çıkar... Temel sorun bu zihniyettir...”
Ben hayatımda böyle komik bir açıklama görmedim!
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O Ali Babacan ki...
AK Parti’nin yıllar süren iktidarı boyunca hep bakandı.
Şunları söyledi:
*
- Sayın Bakan!
- Siyasi rekabet bir yana Türkiye’nin aşı üretmesi bir yana.
- Yerli aşının üçüncü fazı için bakanlık olarak gönüllüler aradığınıza yönelik bir çağrı yapmışsınız. O çağrınızı ben de sosyal medya hesabımdan paylaştım.
- Ayrıca gönüllü arama afişlerinin CHP binalarına asılması için de girişimlerde bulunacağım.
- Hocaların uygun gördüğü bir aşamada yerli aşıda gönüllü olmaya da hazırım.
-
Ayasofya’nın ibadete açılışını...
- Atatürk’e gönderme yapmadan...
- Atatürk’e hakaret etmeden...
- Atatürk’e dil uzatmadan...
İfade etmek mümkün değil mi?
*
Hiçbir şeyi dikkate almıyorsanız, bari...
“TÜRKİYE seninle gurur duyuyor” sloganı, çok hırpalanmış bir slogandır.
Hırpalanmasının temel nedeni şudur:
Hiç de gurur duymayacağımız kişiler için atılmıştır bu slogan.
Ama bugün bu sloganı büyük bir gönül rahatlığıyla atabiliyoruz.
Demiş ki:
*
“Atilla Peker’i Kıbrıs’a götürdüğünüzü söylemiştiniz. Neden bir devlet görevlisini değil de Peker’i götürdünüz?”
*
Korkut Eken de cevap vermiş:
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“Orada PKK ile çatışma olursa yanımda birisi olsun istedim. Bu tür olaylarda o günkü devlet stratejisine göre ‘eleman’ kullanılıyordu.”
*
“Gazeteci Kutlu Adalı’yı öldürmekle suçlandınız...”
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Korkut Eken, cevap veriyor:
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“Şöyle bir olay oldu: Hasan Paşa (dönemin Barış Kuvvetleri Komutanı Hasan Kundakçı) telefon etmiş. Kundakçı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’a ‘Kıbrıs’ta çok büyük PKK faaliyetleri var. Teröristler burada cirit atıyor’ falan demiş. Ben de o dönemde Emniyet’te özel harekât polislerini yetiştirmekle görevliyim. Mehmet Bey de beni gönderdi. Her ihtimale karşı, Sedat Peker’in kardeşi Atilla Peker’le gittim.”
Gazeteci Saygı Öztürk, soruyor:
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Aşı olmayı düşünüyor musunuz?
YÜZDE 52: Evet olurum.
YÜZDE 39.2: Hayır olmam, aşının uzun vadeli etkilerini bilmiyorum.
YÜZDE 8.4: Hayır, aşıya karşıyım.
Bu zamana kadar Türkiye’nin en önemli sorunu, aşı teminiydi. Bundan sonra Türkiye’nin en önemli sorunu aşı konusunda olumsuz tavır sergileyen yüzde 48’dir. BİR DAHA KULİSLERE ASLA DALMAYACAĞIM
EĞER ortada bir büyük sessizlik varsa, kulisler anında hareketlenir.
Her türden kulisçi, hemen harekete geçer.
İki gündür Hürriyet’te çok önemli bir hizmet yapıyor Osman Hoca.
“BioNTech Dosyası”nı açarak...
Bu aşıyla ilgili akla gelebilecek her türlü sorunun yanıtını veriyor.
Büyük bir emeğin ürünü olan bu yazı dizisini dikkatle okuyor ve çok faydalanıyorum.
KABUL... Çok alengirli işlerin arkasında genellikle devasa güçler bulunur. Bunu asla gözden ırak tutmamak lazım. Ancak durum böyledir diye... Her alengirli işin arkasında da her zaman devasa güçler bulunmayabilir.
*
ÖĞÜT İKİ: Komplo ile fal
TAMAM... Paranoyak olmamanız takip edilmediğiniz anlamına gelmez. Ama şunu da unutmayın: Bazen puro içen bir adam, sadece puro içen bir adamdır. “Komplo” ile “fal”, birbirine benzer: Onlara inanma ama onlarsız da kalma!
*
ÖĞÜT ÜÇ: Hayal kırıklıkları
DOĞRU... Alengirli olaylar, sarsıcı etkilere yol açar. Bu nedenle “Hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak” der dururuz. Ancak şu da doğrudur: Hiçbir şeyin artık eskisi gibi olmayacağı beklentisi, genellikle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanır.
*
Tabii benim de.
*
- Öyle çok müjde verildi ki...
- Öyle çok milyon rakamı telaffuz edildi ki...
- Öyle çok hayal kırıklıkları yaşandı ki...
- Öyle çok rakamlarda revizeye gidildi ki...
Biz artık “Şu kadar milyon aşı gelecek” beyanlarına yüz vermez olduk.
*
Kendisine sorduğum ilk soru şu oldu:
*
“Türkiye’nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?”
*
Şu cevabı verdi:
*
“Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür.”
*
Şu son 19 Mayıs’ta gördüm ki...
Artık hepimiz o vapur yolculuğunun anlamının, tarihteki yerinin ve bugüne yansımasının çok daha fazla farkındayız...
Artık hepimiz Samsun’a çıkmanın neye karşı olduğunu da neyin başlangıcı olduğunu da çok daha fazla idrak etmiş durumdayız.
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın ne denli kutlu bir ilk kıvılcım olduğunu daha fazla özümsemiş bulunmaktayız...
Artık hepimiz 19 Mayıs’ın taşıdığı kıymet üzerinde büyük ölçüde ittifak etmiş haldeyiz.
*
O zaman hep birlikte bir kez daha haykıralım:
*
CNN Türk’te “HDP’ye bakanlık verilebilir” dedi.
*
Dursun Çiçek, eski bir CHP milletvekili. CHP’de şu anda bir görevi yok. Bu nedenle yaptığı açıklamanın üzerinde pek durmamıştım.
*
Bizim millet proje sever
Kanal İstanbul’a karşı çıkmak, muhalefetin bileceği bir iştir.
Gerekçelerini sunarlar ve itiraz ederler.
Zaten yapıyorlar da bunu. Hem de gayet gür bir sesle yapıyorlar.
Buraya kadar sorun yok.
*
Sorun şuradadır:
Bizim millet, maalesef projeleri çok sever. Bayılır projelere.
*
Yani demem o ki...
Kanal İstanbul’a itiraz etmek, tek başına puan kazandırmaz.
*
Muhalefet partileri, eğer puan kazanmak istiyorlarsa...
Kanal İstanbul’a itiraz ederken...
Kanal İstanbul’dan daha parlak, daha cazip, daha etkileyici bir projeyi de müjde olarak vermeliler.
*
“Ey ahali! Bakın, bakın! Biz çok daha güzel, çok daha sağlıklı, çok daha cazip bir proje geliştirdik” demeliler.
*
Böylece...
Hem sürekli “yaptırmam” demekten kurtulmuş olurlar.
Hem de kendileri daha güzelini, daha iyisini üretmiş olurlar.
*
Unutulmasın ki Türk siyasi tarihi...
“Yaptırmam” diyenler ile “Yaparım” diyenlerin mücadele tarihidir.
*
Ve acı hakikat:
Mücadeleyi her zaman “Yaparım” diyenler kazanmıştır.
BU AKŞAM GÜZEL BİR ŞEY OLSUN İSTİYORUM
Çünkü ülkemiz sevindirici bir haber alsın istiyorum.
*
Çünkü her görüşten insanın aynı anda gülmesini arzu ediyorum.
*
Çünkü Roma’ya gidememenin hırsına kapılmış durumdayım.
KIRAÇ’IN MARŞI ÇOK TEHLİKELİ
KIRAÇ, milli takım için bir marş yapmış.
*
“Hepiniz Mehmet’siniz... Hepiniz askersiniz...” falan diye gazlıyor bizim futbolcuları marşta.
Asker uğurlama töreni şarkısı gibi...
Ya da...
Savaş öncesi çalınan son marş gibi...
*
Fakat şöyle bir açmazı var bu marşın:
*
Allah korusun, milli takımımız kazara yenilirse falan...
Kendimizi...
Durup dururken savaş kaybetmiş bir millet gibi hissedeceğiz.
“HDP KAPATILMASIN” DİYENLERE ÇOK BASİT BİR SORU SORACAĞIM
BAŞTA Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere...
“HDP’nin kapatılmaması gerektiği” konusunda görüş ileri sürenlere...
Çok basit... Çok kısa... Çok net...
Bir soru:
*
“Size göre HDP ne yaparsa... Kapatılmayı hak etmiş olur?”
*
“Demokrasilerde partiler kapatılmaz, partileri millet kurar, millet kapatır” cevabını cevap olarak kabul edemiyoruz maalesef.
*
Çünkü demokrasinin beşiği Avrupa’da...
“Sen nasıl terörü kınamazsın, sırf bu nedenle kapattım seni” diyerek nice partiler kapatılmıştır.
SON GÜNLERİN KISIR DÖNGÜSÜ
VİDEO çıkar / Analizler yapılır / Analizlerin analizi yapılır / Yeni video çıkar / Yeni analizler yapılır / Yeni analizlerin yeni analizleri yapılır....
BODRUM DENİLİNCE AKLIMA GELENLER
AŞIRI trafik / Pahalı lahmacun / Bütün bir kış gördüğüm insanlar / Yakalanmalar / Bülent Serttaş şarkısı / Cayır cayır yakan güneş / Kalabalık / Belalı marina / Parasıyla şezlong / Bitmeyen inşaat / Sünger heykeli açılışı...
BU KADARI DA FAZLA AMA ATHENA GÖKHAN
GÖKHAN Özoğuz var ya...
Hani Athena Gökhan.
*
Bir paylaşım yapmış.
Tam evlere şenlik!
Hayatında ilk defa deniz salyası diye bir şey duymuş. Kanal İstanbul için deniz salyasının ilacı denmiş. Bu deniz salyası işi, hükümetin bir uydurması olabilirmiş. Sırf Kanal İstanbul’a gerekçe olsun diye... Deniz salyasını hükümet icat etmiş olabilirmiş.
*
Valla yazmış bunları...
İfade bozukluklarıyla, imla hatalarıyla dopdolu kısacık bir metinde tüm bunları sıralamış.
Üstelik yazdıklarını silmemiş de.
*
Kıssadan hisse şudur:
*
Trol olmanın, beyni işletmemenin, komploculuğu bile ayağa düşürmenin, “Bu kadarı da olmaz ama” dedirtmenin, farkına varılmamış bir cahilliğin eline düşmenin, gerekçesiz ukalalık yapmanın...
Dini, dili, siyaseti, tarafı, partisi, cephesi falan olmaz arkadaşlar.