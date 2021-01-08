Bizim çocuklar yapmadı

Amacından saparsa...
Tadında bırakılmazsa...
Bir büyük kargaşaya dönüşürse...
İllegal örgütlerin katılımına açık hale gelirse...
Üniversitenin dışına taşarsa...
Barışçıl yönünü kaybederse...
Polisle çatışma noktasına varırsa...
- 15 Temmuz badiresinden sonra Türk Silahlı Kuvvetleri’nin durumu nedir? Toparlanma oldu mu?
*
- HULUSİ AKAR: 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra ordudan uzaklaştırılanlar oldu. Generallerin yüzde 50’si, kurmay subayların yüzde 73’ü görevden uzaklaştırıldı. Bunun ardından bir ay sonra Fırat Kalkanı Harekâtı gerçekleşti. Sonra da 4 büyük başarılı operasyon. Dünyada başka hiçbir ordu bunun altından kalkamazdı.
*
SÖZDE DEVLET TEHDİDİNİ PARÇALAYIP ATTIK
- Harekâtların amacı, sizin “terör koridoru” diye nitelediğiniz yapıyı bozmaktı. Bunda başarılı olundu mu?
*
Adı: Sevgi Kılıç.
*
Sevgi Kılıç’ın CHP’nin Parti Meclisi’ne seçilmesini başından beri hep şöyle karşıladım:
“Ne güzel! Ne şahane! Ne hoş!”
1. STRESE UYUM SAĞLA
Uyum sağla demek kolay... Nasıl yapacağız bu işi Osman Hocam? Huyunu suyunu bilmiyoruz ki bu meretin.
*
2. AZ KONUŞ ÇOK DİNLE
Maskelerin fora olduğu...
Mesafelerin aradan kalktığı...
Hepimizin aşılandığı...
“Ben de korona oldum” cümlesinin hiç işitilmediği...
Vaka sayısı, ölüm sayısı tartışmalarının yerle yeksan olduğu...
Kucaklaşma döneminin başladığı...
“Entübe” kelimesinin unutulduğu...
65 yaş üstünün rahat bırakıldığı...
Bunun iki türlüsü var:
*
BİRİNCİ TÜR
Postanede, emniyette, devlet dairesinde görevli olanlar, toplumsal statüsünün yüksek olduğunu düşündükleri tiplere...
“Siz” diye hitap ediyorlar.
Toplumsal statüsünü düşük gördüklerine ise kolaylıkla “sen” diyorlar.
Her önüne gelene “sen” dense...
Genel bir kabalık deyip geçeceğim.
Polis, “Kalacak yerim yok” diyen bir vatandaşımıza...
Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı gerekçesiyle...
3 bin 150 lira ceza kesmişti.
*
Bu olay nedeniyle Türk Polis Teşkilatı’ndan bir özür açıklaması geldi.
Hem Çin aşısı geliyor Türkiye’ye... Hem de bizim Uğur-Özlem hocaların Alman aşısı...
*
Bu aşılar, belli bir planlama dahilinde yapılacak vatandaşa...
Yani artık hangisi denk gelirse.
*
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı aradım.
Müslümanlar, Kuran’ın “Allah kelamı” olduğuna inanıyorlar. Bu inanış nedeniyle de orijinale sadakat gösteriyorlar. Arapçaya yönelik bir saygı duruşu değildir bu! “Allah kelamı” kabul edilen metne yönelik saygı duruşudur. İbadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinal halinin okunması konusundaki duyarlılığın temel nedeni budur.
*
TÜRKÇE OLMAZ MI?
Türkçe Kuran olmaz mı? Tabii ki olur. Nitekim çok miktarda Kuran meali var. Sadece Türkçe değil. Çince Kuran da olur, İngilizce Kuran da olur, Almanca Kuran da olur, Japonca Kuran da olur. Fakat bütün bunlar, orijinalin yerini tutmaz. Çünkü orijinalin Allah kelamı olduğuna inanılır.
NASIL ANLAYACAĞIZ?
Ritüellerde, dualarda, ibadetlerde, törenlerde Kuran’ın orijinali okunur. Ama bilmek için, öğrenmek için, anlamak için... Tabii ki orijinal metnin çevirisi okunur. Türkçe meal işte bunun için vardır. Kuran’ın daha ayrıntılı yorumu olan Türkçe tefsirler bunun için vardır.
*
Dünyaca ünlü neyzenimiz Kudsi Erguner, bu ayinle ilgili şu hükmü veriyor:
*
“Türkçe Kuran, naat ve ayinin okunduğu bu gösteri, dini, tasavvufi ve Mevlevi geleneklere tamamen aykırıdır.”
*
Peki kimdir İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin himayesinde düzenlenen ayinin arkasındaki isim?
*
“EMAV–Evrensel Mevlânâ Âşıkları Vakfı” adlı bir vakıf.
Vakfın kurucusu ve onursal başkanı, kendisini
- FETÖ’cülük, bir aldatma ve kandırma hareketidir.
- Başı, ortası ve sonu sinsilik üzerine bina edilmiştir.
- Gerçek amacı gizlemek, adamların milli sporudur.
- Örgütün en temel şiarı şudur: Olduğun gibi görünme!
- Dava adına gözlerini kırpmadan yalanları patlatırlar.
- Solcu olurlar, liberal olurlar, Atatürkçü olurlar.
-
Bunu “yasak” kapsamına almış durumdalar.
*
- Yaptırımı nedir? Pek belli değil.
- Yasağın delindiği nasıl belirlenecek? Sanırım komşunun komşuyu ihbarıyla...
Neresinden bakarsan bak tatsız bir uygulama...
*
Ama halkın sağlığını göz önünde bulundurduğumda...
Ebubekir Sifil isimli bir ilahiyatçı, kızdığı gazeteciler için “Bunların cesetleri camiye sokulmasın” falan diye bir açıklama yapmış. Lüzumsuz, gereksiz bir yaklaşım. Ali Ekber Çiçek, bir türküsünde “Kılma cenazemi / Lazım değilsen” der... Sen de en fazla “Kılmam cenazeni / Lazım değilsen” der geçersin. Nedir bu cesetli mesetli camiye sokmama çağrısı...
- İZMİR VE DİYARBAKIR: Coşkun Sabah’a da bir haller oldu. Gün aşırı dikkat çekmek için lüzumsuz açıklamalar yapıyor. En son söyledikleri, tam densizlik... Kızının bikinili fotoğraflarının herkes tarafından görülmesini istemezmiş, çünkü İzmirli değilmiş Diyarbakırlıymış falan... Bize ne kardeşim senin kızından, bikiniden? Ne diye şehirlere yönelik bu tür ayrımcılıklar yapıyorsun. Nedir derdin senin?
Şöyle diyor Sofuoğlu:
*
“Gidin bakın üniversitelere... Bütün Türkiye’de üniversitelerin yerleştiği yerler, Nişantaşı’na döndü.”
*
İKİ: “Fuhuş” ve “fahişe”... Adamın en sevdiği iki sözcük... Lügatinden bu iki sözcüğü çıkar, konuşacak konusu kalmaz.
*
ÜÇ: Üniversitelere “fuhuş yuvası” dedikten sonra nasıl gidecek üniversitesine? Nasıl bakacak öğrencilerinin yüzüne?
DÖRT: Şundan eminim: AK Parti’nin önemli isimlerinden de tepki aldı ya... İşte onu asıl yıkan bu olmuştur.
*
BEŞ: Akit TV stüdyosunda söyledi bu lafı... Ettiği laf, öyle mide bulandırıcıydı ki... Akit TV’de bile “Hop! Ne diyorsun sen” türü tepkiler aldı.
*
Tanımam, etmem.
*
Sosyal medyada yayınlanan bir konuşması, elden ele dolaşıyordu.
Bu konuşmada İhsan Şenocak...
Pantolon giyen üniversite öğrencisi genç kadınları ve o kadınların babalarını “hayâsızlıkla” suçluyor, cehennem azabıyla korkutuyordu.
Pantolon giymeyi hayâsızlıkla eşdeğer tutuyordu adam.
Yetmiyor, buna göz yuman babalara da dil uzatıyordu.
Küçücük çocukların terör örgütü saflarında savaştırıldığının fotoğraflarını gösterdiğinde...
“Lanet olsun bunu yapanlara” demek yerine...
Anında savunmaya geçip Soylu’ya tepki gösterdiler ya...
*
İşte bu nedenle...
Bizim çocuklar yapmadı
12 Eylül darbesinin haberi ABD’ye ulaştığında...
Bir ABD yetkilisi...
“Our boys have done it” demişti.
Yani...
“Bizim çocuklar başardı.”
ABD’deki son olayların başladığı andan itibaren öylece bekledim.
Bir yetkilimiz çıksa da...
“Kongreyi basanlar bizim çocuklar değil” diye bir demeç patlatsa diye...
*
Fakat...
Heyhat!
TRUMP’IN YAPTIĞI: VURUŞARAK ÇEKİLMEK
MÜMTAZ Soysal’ın Türk siyasi literatürüne armağan ettiği kavram şudur:
“Vuruşarak çekilmek.”
*
Trump’ın yaptığı da bu oldu.
Vuruşarak çekildi.
*
Ama her tarafı yara bere içinde kaldı, o ayrı.
ÇEKİRDEK FOTOĞRAFININ CUK OTURDUĞU GÖSTERİ
BAŞKALARININ iç kavgaları söz konusu olduğunda...
Sosyal medyada anında “çekirdek çitleyerek etrafı seyreden adamlar” fotoğrafları devreye sokulur.
Bu zamana kadar birçok olayda uygulanmış bir kafa bulma yöntemidir bu.
*
Fakat ilk kez...
Bu fotoğraflar, hedefi tam olarak isabet ettirdi.
*
ABD’deki olaylarla ilgili olarak kullanılan “çekirdek çitleyerek olayı seyreden adamlar” konsepti, cuk oturdu cuk.
ORTADOĞU’DAN BAKANLARIN MIRILDANDIĞI CÜMLELER
Amerika’da kartlar yeniden dağıtılıyor.
*
Biz de Amerika’ya demokrasi götürsek mi acaba?
*
En iyisi şu Amerikan bataklığına hiç bulaşmamak.
*
Biz de buna Amerikan baharı mı desek?
*
Bundan böyle Kaddafi, Mübarek, Saddam diye sayanlar listeye Trump’ı da eklesinler bir zahmet.
*
Neden ABD’nin toprak bütünlüğüne vurgu yapılmıyor?
TÜRKİYE’DEN BAKINCA
Biz küçük Amerika olacaktık... Amerika, büyük Türkiye oldu.
*
Türkiye’den giden “Endişeyle izliyoruz” mesajları, nasıl da çıldırttı adamları...
*
Olaylar biraz daha büyüseydi Türkiye’yi “dış mihrak” ilan edebilirlerdi.
*
Biden “Bu bir kalkışmadır” deyince... Pensilvanya’daki azıcık telaş yapmış mıdır acaba?
OĞUZHAN ASİLTÜRK ZİYARETİNİN ARKA PLANI
OĞUZHAN Asiltürk kimdir?
Saadet Partisi’nin arkasındaki beyindir.
Erbakan’dan sonra partiyi idare eden asıl isimdir.
Genel başkanların da üzerinde bir konumu vardır.
Partide alınan kararlar, onun onayından geçer.
Partiye politika çizen ana isim odur.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Oğuzhan Asiltürk’ü ziyaret etmesi, bu açıdan çok önemli.
Çünkü Saadet’i ‘cumhur ittifakı’nın içine çekmenin yolu Oğuzhan Asiltürk’ten geçer.
*
Erdoğan’ın amacına gelince...
Erdoğan istiyor ki...
Karşısındaki blokta sadece CHP ve HDP kalsın.
*
Saadet Partisi’nin ittifaktan kopması, bu açıdan önemli... Asiltürk ziyareti, bu açıdan önemli... İYİ Parti’ye “Eve dön” çağrıları, bu açıdan önemli...
MELİH BULU DOĞRU YOLDA
‘TARAFSIZ Bölge’de sorularımızı yanıtladı Boğaziçi Rektörü Melih Bulu...
Nasıl bir tutumu vardı?
Şöyle:
*
“Boğaziçi kültürü” denilen olguya yürekten sahip çıkıyordu.
Öğrencileri ve öğretim üyelerini asla dışlamıyordu.
Protestocularla görüşerek, konuşarak anlaşmayı planlıyordu.
Boğaziçi’nin 150 yıllık geleneğine selam duruyordu.
Protestoları anlayışla karşılıyordu.
Diyalogdan başka bir yöntem arayışında değildi.
Yaklaşımında eğretilik yoktu, söylediklerini içselleştirmiş görünüyordu.
Üst perdeden, yukarıdan tek bir ifadesi bile yoktu.
Bütün sorulara açıktı. Hiçbir sorudan rahatsız olmuyordu.
“Ben burada doktora yaptım, yüksek lisans yaptım, bu yüzden burayı hak ediyorum” tarzı bir yaklaşıma bile sahip değildi.
*
Benim iddiam şudur:
*
Bu yaklaşımından milim sapmazsa...
Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sorunu tatlılıkla bitirir Melih Bulu...
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