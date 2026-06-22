Bizim çocuklar için rehabilitasyon tüyoları

Haberin Devamı

- Uzak durun şu sosyal medyadan. Açmayın, bakmayın, tıklamayın. Hiçbir delikanlının kaldıramayacağı şeyler söyleniyor orada.

*

- Aileniz dışında kimseyle temas kurmayın. Avustralya diyecek, Paraguay diyecek kişilerle tüm irtibatı kesin.

*

- Artık üzerinizde “zafer” baskısı yok. Bundan yararlanın. Formalite maçında ABD’yi yenin. Belki yaşadıklarınıza “şanssızlık” derler.

*

- Kemal Kılıçdaroğlu’yla bir görüşme imkânı bulursanız fırsatı kaçırmayın. “Baba sen nasıl baş ettin” diye sorun.

*

- Eleştiriler karşısında... Susmak, geçiştirmek, razı olmak, kabullenmek, ses çıkarmamak dışında bir seçeneğiniz yok. İç dünyanızda bunu kabullenin.

Haberin Devamı

ÇOK UZAKTAN CEMİL TUGAY İZLENİMİ

Hiç tanımıyorum Cemil Tugay’ı.

Hayatımda bir kez olsun karşılaşmadım kendisiyle, merhabam yok.

*

Uzaktan, şöyle çok uzaktan bakınca bende bıraktığı izlenimleri yazıyorum:

*

Ne zaman ne yapacağı belli olmayan biri gibi geliyor bana.

- Her an Ekrem’in fedaisi de olabilir, “küt” diye AK Parti’ye de geçebilir.

- Aşırı uzlaşmacıyken bir anda müthiş köktenci olabilir.

- İmbatlı, mehtaplı yumuşak bir şarkı söylerken aniden sert bir marşa dönebilir.

- Örgütsel disiplin içinde ilerlerken “pat” diye bireysel takılabilir.

Bende bıraktığı izlenim bu.





NE BATTI NE ÇIKTI

Kemal Kılıçdaroğlu için Sözcü TV’deki program...

Bir “batma / çıkma” programıydı.

Göğün yedi kat üzerine de çıkabilirdi, yerin yedi kat dibine de batabilirdi.

*

Sonuç? Hangisi oldu?

*

İkisinin arasında bir yerde kaldı Kılıçdaroğlu.

*

Taraftarlarının ve karşıtlarının yaklaşımlarına bakmayın siz.

Sonuçta göğün yedi kat üzerine de çıkamadı ama yerin yedi kat dibine de batmadı.

*

Evet, 2023’e göre bayağı paslanmış görünüyordu. Evet, bazı sorularda çok zorlandı. Evet, bazı temel konularda bir anlatı inşa edememişti.

Haberin Devamı

Ama yine de...

Yaptığı başarılı kontrataklarla yer yer “adam haklı” dedirtti.

TAYLAND’I GÖMÜYORUM

Tayland var ya Tayland. İzin verirseniz orayı gömeceğim biraz.

*

Şöyle bir yer Tayland:

- Akla hayale gelmeyecek sapıklıkların, sapkınlıkların memleketi. Pedofili falan gırla.

- Sokakları tekinsiz, karanlık, kırmızı noktalı, çürümüş ve müptezel.

- “Puket” diye bir adası var, bizim bir belediye başkanı gitti oraya, perişan oldu adam.

- Mutfağı Japon ve Çin mutfağının üç kategori altında ve hiç bana göre değil.

*

Oyuncu Ece İrtem’in genç yaşta hayatını kaybetmesinin ardından şöyle bir iddia da gündeme geldi:

*

Meğer insan, Tayland’da maymun ısırması sonucu... Kalp krizinden ölme riskiyle karşı karşıya kalabiliyormuş.

*

Haberin Devamı

Üste para verseler gitmem valla. Eşinize dostunuza söyleyin gitmesinler.

FATİH BELEDİYE BAŞKANI ERGÜN TURAN’I TAKDİMİMDİR

Geçen cuma günü, tam bir Fatih günüydü benim için.

Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan’la bir araya geldim.

*

Ergün Turan’la ilgili şunları söyleyebilirim:

*

- TOKİ’de beş yıl genel müdürlük yapmış. TOKİ’nin estetik açıdan kendini geliştirmesinde emeği büyük.

*

- Tarih bilinci var Ergün Başkan’ın. Okuyan, düşünen biri. Entelektüel bir vizyona sahip. Akademiye, yazara, mimara düşkün.

*

- Fatih’in sokaklarında kaybolmuş, mezbele haline dönüşmüş onlarca çeşmeyi, aslına uygun biçimde rehabilite etmiş. Eski / Yeni fotoğraflar, çok etkileyiciydi çok.

*

Haberin Devamı

- “Asosyal biri, diyalog kurması zor” diyorlardı Ergün Turan için. Gerçekle uzak yakın ilgisi yok bunun. Gayet sıcakkanlı, gayet sosyal, gayet diyaloğa açık biri.

*

- Karadenizli. Siyasi deneyimi var. Sokaklardan geliyor. Fatih sokaklarında dolaşırken fark ettim: Ahaliyle organik bir ilişkisi var.

*

- Fatih, bir tarih deryası. Fatih gibi bir yerde tarih bilinci gelişmiş bir belediye başkanının olması büyük şans. Ergün Turan, tarihi yapıları ihya ediyor, ihya etmekle kalmıyor, yaşatıyor.

*

- En etkilendiğim yer Yedikule oldu Fatih’te. Başkan Turan, Yedikule’yi pırıl pırıl yapmış. Halkın her kesiminin gönül rahatlığıyla katıldığı etkinlikler yapılıyor Yedikule’de.

Haberin Devamı

ARKADA BÜYÜK VE SAKİN SÜLEYMANİYE

Fatih’ten bu fotoğrafla döndüm.

Fonda muhteşem Süleymaniye var.

Vedat Türkali’nin şiirinde dediği gibi: “Büyük ve sakin Süleymaniye.”

*

Zeyrek’te Fatih Belediyesi’nin işlettiği “Zeyrekhane” isimli bir kafe var.

Tam aile işi bir yer. Fiyatlar ehven.

Süleymaniye’ye bakıyor. Manzara muhteşem.

*

Benzer bir Süleymaniye fotoğrafı için hararetle tavsiye ederim.