Bir yoksulun, devletin en tepesine yönetici olabilmesidir CUMHURİYET.
*
Kastların, sınıfların, eşitsizliklerin çöp sepetine basket yapılmasıdır CUMHURİYET.
Babadan oğula geçen imtiyazlara nanik çekmektir CUMHURİYET.
*
Kandan, soydan, soptan geçen ayrıcalıkları yerlere çalmaktır CUMHURİYET.
*
Olay şöyle cereyan etmiş:
Ümit Özdağ, Meral Akşener’e demiş ki: “Buğra Kavuncu FETÖ’cüdür.”
*
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şu karşılığı vermiş:
“Konuyu araştıracağım.”
*
Bir süre sonra...
Meral Akşener, Ümit Özdağ’a şöyle demiş:
Kurtuluyoruz koronadan!
40 güne kadar aşı geliyor aşı!
*
Osman Müftüoğlu Hoca’nın Sağlık Bakanı’na dayandırarak bugün Hürriyet’e yazdığı bu bilgi, tarihi bir bilgidir.
*
İlk kez tarih verilmiştir. İlk kez kesin konuşulmuştur. İlk kez altı çizilmiştir. İlk kez “Bu iş bitti” denmiştir.
*
Bunu da ifade etmiş.
*
Ortalık toz duman!
Vay efendim, nasıl olurmuş da Nihat Hatipoğlu, bira içen genç kızları gördüğünde hayretler içinde kalırmış.
Kimdir Ümit Özdağ?
İYİ Parti’nin iki kurucusundan biridir.
İYİ Parti’de genel başkan yardımcılığı yapmıştır.
İYİ Parti’nin var oluşunun temel dayanaklarından biridir.
İYİ Parti’nin milletvekilidir.
İşte tam da bu nedenle...
İYİ Parti
- ÖZDAĞ ARADI: Ümit Özdağ, İYİ Parti içinde yaşanan tartışmalara hiç girmemişti bu zamana kadar. “Partimin iç meselelerini kamuoyu önünde tartışmam” diyerek... Bir sabah beni aradı. Ve şöyle dedi: “Ahmet Bey, ben sizin programınızda İYİ Parti’de yaşananlarla ilgili konuşmak istiyorum.” Hiç düşünmeden cevap verdim: “Tabii ki.”
*
- UZUN HAZIRLIK: Bir hafta sonrası için sözleştik. Yani Ümit Özdağ, programda yapacağı açıklamalara bir hafta boyunca hazırlanmıştı. Bir çıkış yapmaya karar vermişti, sonuçlarını da göze alarak... Üzerine basa basa şunu söyledi: “Programda İYİ Parti ile ilgili her konuyu konuşmak istiyorum.”
*
- BOMBA PATLAYACAK: Program saatine yaklaşık yarım saat kala Ümit Özdağ, CNN Türk’e geldi. Ne diyecekti? Nasıl bir açıklama yapacaktı? O ana kadar bilmiyordum. Selamlaştık. Çay-kahve söyledik. Ve ben, “Ne diyeceksiniz programda? Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye program öncesi sohbeti başlattım. Koray Aydın’dan bahsedeceğini söyledi. “Sadece Koray Aydın’dan mı söz edeceksiniz?” diye sordum. Güldü. “Hayır” dedi. Ve ekledi: “Başka şeylerden de söz edeceğim. Bu akşam burada bomba patlayacak.”
*
- AYDIN DEĞİL KAVUNCU: Sohbeti biraz ilerlettiğimizde şunu fark ettim: Ümit Özdağ’ın temel meselesi Koray Aydın’la ilgili değildi. Koray Aydın’ı dar kadrocu motivasyonla hareket etmekle suçluyordu falan ama asıl meselesi İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu idi.
Yazıyla haşir neşir olan herkesin en büyük rüyasıdır.
*
Yazdığını okutturmanın ordinaryüsüydü Bekir Coşkun.
*
Yazıyla var olmak...
Var oluşların en zorlusu, en yıpratıcısı, en soylusudur.
*
Yazıyla var olmanın profesörüydü
BİR: Döner ustası kendisini pek takmayınca dönerciyi kapattırdı. İKİ: Bu olayın ardından yaptığı yazılı açıklamada ifade ve imla açısından Türkçeyi resmen katletti.
*
Denizli Valisi’ne acilen şu kurslara gitmesini hararetle tavsiye ediyorum:
*
Ermenistan, bebekleri katlederken...
HDP milletvekili olarak şöyle dediniz:
*
“Karabağ’da süren savaşta her iki taraf da sivil yerleşim yerlerine saldırılar düzenliyor. Azeri ve Ermeni güçleri, derhal sivil yerleşim yerlerine saldırıları durdurmalıdır”.
*
Sayın Garo Paylan...
Ermenistan’ın, savaş hattının çok uzağındaki Gence kentinde bebekleri katlettiği gecenin sabahında vicdanlı bir siyasetçinin yapacağı açıklama böyle mi olmalıydı?
“İki taraf da yapıyor”
Ağır bir eleştiri değildi ha!
İmbat rüzgârı gibi hafif bir eleştiriydi.
*
Hatta eleştiri bile sayılmazdı yazdıklarım.
Minnacık bir yadırgama denilip geçilecek cinstendi.
*
Öyle bir tepki aldım ki...
Sel oldu sustu, deprem oldu sustu.
Seçim oldu sustu, referandum oldu sustu.
Darbe oldu sustu, Ergenekon oldu sustu.
Afrin’de sustu, Libya’da sustu.
10 Kasım’lar, 29 Ekim’ler, 30 Ağustos’lar... Sustu.
Düğün oldu sustu, cenaze oldu sustu.
Dirayetli bir susuştu onunki.
Dedim ki:
*
“İstanbul’da yol kenarlarındaki yeşil peyzajlar, benim hoşuma gidiyordu. Yerine yapılacak olanı da pek sevmedim. Ama bu benim kişisel görüşüm. Belki İstanbul halkı, benden farklı düşünüyor olabilir. Bu konu halkoyuna sunulamaz mı?”
*
- Börtü böcek, kurt kuş yandı.
- Ağaçlar kavruldu, yeşiller gri oldu.
- Doğayı simsiyah bir duman kapladı.
- Evler, ocaklar söndü.
*
“Ateşin Çocukları” adlı PKK’nın alçaklar sürüsü...
Şu ana kadar...
Şu koca yeryüzünde...
Bir tek kişi bile...
“Ermenistan haklıdır” demedi, diyemedi.
Putin’i, Macron’u, Trump’ı...
Hatta ve hatta Paşinyan’ı bile...
Böyle bir şey demedi, diyemedi.
- BİR: Statükoculuğu...
- İKİ: Çözümü çözümsüzlükte aramayı...
*
Şimdi Rauf Denktaş’ın koltuğunda
Biri sanatçı... Biri bürokrat... Biri siyasetçi...
Üçüne de hayran kaldım.
*
Üçü de bilinçli... Üçü de yürekli... Üçü de kararlı... Üçü de dikkatli... Üçü de ölçülü... Üçü de konuya fazlasıyla hâkim... Üçü de dünyaya açık... Üçü de müthiş hatip... Üçü de çok iyi yetişmiş...
*
Tek tek tanıtmak isterim bu üç Azerbaycan kadınını:
Çok yazı yazdım bu konuda. “Ne yani? Adam cemaatçi ya da tarikatçı diye devlet kademelerinde görev alamayacak mı?” falan diye...
*
Ama FETÖ vakasını görünce... Bu yaklaşımım allak bullak oldu.
FETÖ vakası ne demektir? En basit, en yalın, en dört başı mamur bir şekilde şu demektir:
*
Bir cemaate gönül vermiş bir insanın; general, hâkim, savcı, daire başkanı, özel kalem müdürü, müsteşar, Emniyet müdürü olduğunda...
Devlet hiyerarşisini bir tarafa bırakıp bağlı olduğu cemaatin hiyerarşisine tabi olması demektir.
*
Biz olduk
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle şöyle bir kolaçan ettim etrafı... Manzara-i umumiye şöyleydi:
Herkes mesaj paylaşıyordu coşkuyla...
Atatürk sevgisi yükseliyordu bütün mesajlarda...
Cumhuriyet’in fazilet olduğunda herkes hemfikirdi...
Eşitlik şarkıları dökülüyordu tüm dudaklardan...
Büyük şirketlerin şahane videoları dönüyordu her yerde...
Herkes kendi meşrebince kutluyordu bayramı...
Kayıtsız kalan neredeyse yok gibi bir şeydi...
Aykırılık, çıkıntılık yapan bile kalmamıştı...
*
Yani çoktandır unuttuğumuz “BİZ OLMA” duygusunu, bir günlüğüne de olsa yaşadım doyasıya...
Bunun için de çok teşekkürler Cumhuriyet.
FAHRETTİN KOCA’NIN İMAMOĞLU TELAFİSİ
KORONA toplantısına Ekrem İmamoğlu’nun davet edilmemesini eleştirmiştim.
*
Sağlık Bakanı Koca, bunun telafisini yaptı.
*
İmamoğlu, korona olmasaydı İstanbul’daki korona toplantılarına katılacaktı. Katılamayınca yerine vekil olarak belediye genel sekreteri Can Akın Çağlar katıldı. İmamoğlu’nu arayıp geçmiş olsun dileklerini ileten Koca, toplantının açılış konuşmasında “Ekrem İmamoğlu’nun sağlığı gayet iyi... Akciğerlere inme durumu yok. Hepinize çok selamı var” dedi.
*
İyilik, güzellik adına atılan her türlü telafi adımları, beni olağanüstü mutlu ediyor. Çünkü ben samimiyetle istiyorum ki...
Saygı olsun, ayrılık gayrılık olmasın... Ortaklaşma olsun, dışlama olmasın... Uyum olsun, hoyratlık olmasın...
YERLİ VE MİLLİ MUHALEFET: CHP’Lİ ENGİN ALTAY
ŞÖYLE demiş CHP’li Engin Altay:
*
“Hiç kimse ve hiçbir ülke Türkiye Cumhuriyeti’ne, aziz milletimize, Türkiye Cumhuriyeti’nin Cumhurbaşkanı’na ayar veremez, had bildiremez ve hakaret edemez. Ettirmeyiz. Kabul etmeyiz. En yüksek tepkiyi gösteririz.”
*
Dün yazmıştım:
Fransız muhalefeti, “Macron, Fransa’nın cumhurbaşkanıdır. Ona laf eden Fransa’ya laf etmiş olur” diyerek yerli ve milli muhalefet tavrı koydu diye...
*
İşte bakın!
CHP’li Engin Altay da yerli ve milli muhalefet örneği vermiş.
CEMEVİ PROVOKASYONU
“PROVOKASYON” sözcüğü, içi boşaltılmış bir sözcüktür.
Olur olmaz her durumda kullanıldığı için...
*
Fakat şu olay, “provokasyon” sözcüğünün ete kemiğe bürünmüş halinden başka bir şey değil:
*
TELE 1 adlı televizyon kanalının ekranında program yapan adamın birinin yaptığı yorum aynen şöyle:
*
“Erdoğan’ın İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun başında olduğu teşkilatın memurları Türkiye’de cemevlerine girip rahatlıkla işeyebiliyor. Böyle olduğu halde Erdoğan, Merkel’i rahatlıkla eleştirebiliyor.”
*
E çüş artık! E yuh artık! E oha artık!
Bu gözler çok provokatör gördü ama provokasyonunu bu kadar göstere göstere yapanını görmedi.
BOYKOT KONUSUNDA İKİ ŞEY SÖYLEYECEĞİM
BİR: Bir ülkeye kafamız bozulduğunda aklımıza ilk boykotun gelmesine karşı çıktığımı yazmış, daha zekice ve etkili yöntemler bulmamız gerektiğini vurgulamıştım. Bu yazıyı yazdığımın ertesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Bunun üzerine bazıları sordular: Hâlâ aynı kanaatte misin? Cevap veriyorum: Evet, aynı kanaatteyim.
İKİ: Ama şunu söylemeden de geçemeyeceğim: Ben boykotun Macron’u hiç etkilemeyeceğini düşünüyordum. Zerre ırgalanmayacağını sanıyordum boykot çağrılarından. Fakat heyhat! Yanılmışım! İslam dünyasında beliren boykot, Macron’u öyle telaşlandırdı ki... Arapça tweet’ler falan atmaya başladı. Nasıldı o tabir? “Dini imanı para” mı deniyordu bu tür durumlarda?
PARAMOTOR
Ekranlarda konuşan bütün terör uzmanlarına çağrımdır:
*
Paraşütün “para”sı ile “motor”un birleşmesinden doğan paraşütlü motor olayını Mersin ya da Alanya yamaçlarında denemeden...
“Teröristlerin kullandığı paramator” meselesiyle ilgili yorum yapmayın lütfen.
*
Çünkü paramotoru deneyimlemeden yapılan terör analizleri, hem fazlasıyla eksik hem de fazlasıyla teorik kalmaya mahkûmdur.
UĞUR IŞILAK’IN ÖZELEŞTİRİ TÜRKÜSÜ
Uğur Işılak, bir türkü yapmış. Adına da “Özeleştiri” demiş.
Dinledim türküyü... Şöyle şeyler söylüyor türküde:
*
“Bozacının şahididir şıracı/Nereye el atsan durum çok acı/İbadetler bile reklam aracı/Tükettik her şeyi neyimiz kaldı/Mülkün kölesiyiz, makamın kulu/Kaydı şirazemiz, şaşırdık yolu/Müzeye kaldırdık sağ ile solu/Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı/Dünyayı verseler yine yetmiyor/Tamahkâr olunca istek bitmiyor/Hiçbir şey kimseyi tatmin etmiyor/Tükettik her şeyi, neyimiz kaldı.”
*
Güzel bir özeleştiri.
Ama eksik.
Şöyle dizeler de katmalıydı türküsüne:
*
“Bir biçimde Meclis’e girdik/Daha ilk oturumda uyuduk kaldık/İlk oturumda yapmasaydık bunu/O şekerlemeden başka neyimiz kaldı.”
BEYNİM KERTİLDİ VALLA!
İletişim Yayınları’ndan çıkan Sedef Betil’in ‘Parçalar ve Zerreler’ adlı kitabın tanıtımı aynen şöyle:
*
“Yazar, sözcük seçimi, sözdizimindeki özeniyle, duygu kertmesi yönünde okuru bu etkimeye ortak kılan eksiltili anlatımıyla dikkat çekiyor.”
Kitabın şu tanıtımını okurken sadece duygularım değil beynim de kertildi valla. Başım eksiltili bir şekilde dönüyor. Bu etkimeden kurtulmak için gözlerimi kapayıp kafamı hızla çevirip duruyorum.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle