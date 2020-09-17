Bittin sen Halil Sezai

“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.
Sen artık bizim gözümüzde...
“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.
*
Sen artık hepimiz için...
Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.
*
Sen artık şu saatten sonra...
Normal zamanlarda kadın hakları falan konusunda fiyakalı duyarlar kasan ama bulduğu ilk fırsatta gerçek yüzünü gösteren bir riyakârsın Halil Sezai.
*
Sen artık sanat piyasalarında...
“Hayal kırıklığı” olarak... “Aman dileyene el kaldıran tip” olarak... “Romantizmin yüz karası” olarak... Anılacaksın Halil Sezai.
*
Sen artık tüm toplum açısından...
Kendisini savunamayacak yaşlı bir adamın evini basmaya iki çam yarmasıyla birlikte giden, delikanlılıktan hayli uzak bir adamsın Halil Sezai.
*
Yaptığın açıklamayı da okudum.
Şiddete bin bir mazeret üretmişsin.
Şiddetin mazereti olmaz Halil Sezai.
DURUN, SİZ HOCALARIMIZSINIZ
SOSYAL medyada kavgaya tutuşan Mehmet Çilingiroğlu ile Mehmet Ceyhan’a sesleniyorum:
Yapmayın! Daha pandemiyi atlatamadık.
Etmeyin! Kavga kimseye yakışmaz ama size hiç yakışmıyor.
Eylemeyin! Biz ikinizi de ayrı ayrı sevdik.
Fark edin! Biriniz ciddiyeti, biriniz sempatiyi temsil ediyorsunuz.
Unutmayın! Bilimde laf sokuşturma yoktur.
Durun! Siz bizim hocalarımızsınız.
TİYATRONUN FERYADI İŞİTİLDİ
DAHA doğrusu Genco Erkal’ın feryadı işitildi.
Korona nedeniyle zaten can çekişen tiyatro sanatına ölümcül bir darbe indirilmişti ki...
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gayretiyle...
Son darbeden vazgeçildi.
*
Duyarlılık gösterenlere teşekkürler.
BU PARTİCİ HANIMEFENDİ ŞU ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN
PARTİ veriyor, partiye katılanlardan 10’u korona oluyor.
Ondan sonra da...
“Ne olmuş ya? Alt tarafı bir parti. Amma uzattınız” diye dikleniyor.
Şevval Şahin adlı bu magazin figürü hanımefendiye...
“Ömür boyu parti verme yasağı” diye bir yasak getirilebilir mi acaba?
*
Ya da TCK’ya böyle bir madde eklense?
Âdem Sözüer hocam, olabilir mi böyle bir şey? Hukuk tekniği açısından?
BENİM İÇİN TARIK AKAN
FİLMLER çekti... Çok önemli filmler.
Türk sinemasının tartışmasız en büyük starlarındandı...
Fakat Silivri’de FETÖ yargısının eline düşen askerlerimizi öyle cengaverce savundu ki...
Bu yürekliliği, sanatının bile önüne geçti.
*
İşte bu yüzden benim için Tarık Akan’ı en iyi anlatan fotoğraf, işte bu fotoğraftır.
KEMAL BEY, LÜTFEN BİRAZ NETLEŞEBİLİR MİSİNİZ?
S-400 alınsın mı? Alınmasın mı? Aktive edilsin mi? Edilmesin mi? S-400’e karşı mısınız? S-400’den yana mısınız? Lütfen netleşebilir misiniz?
Libya ile yapılan anlaşma iyi mi oldu? Kötü mü oldu? Libya’da işimiz var mı? Yok mu? Ne olur netleşin.
*
Doğu Akdeniz’e gemi gönderelim mi? Göndermeyelim mi? Gemiyi çekelim mi? Yoksa orada kalsın mı? Bir netlik kazanabilir misiniz acaba?
*
Dış politikada kafa mı tutulsun? Yoksa alttan mı alınsın? Kafa tutulunca mı memnun olacaksınız? Alttan alınca mı? Netleşin, lütfen ama.
*
Yunanistan politikamız nasıl olmalı? Müzakere mi edilmeli, güç mü gösterilmeli? Taviz mi verilmeli, masaya yumruk mu atılmalı? Biraz netlik lütfen...
HAYATIMDA OLAN BİTENLER
Instagram adresimde elimdeki tüm fotoğraf rezervini erittim. Şu anda yeni rezervler keşfetmek için sondajdayım.
Beni sadece işi düştüğü için arayan arkadaşlarıma NAVTEX ilan ettim. Şimdi onlar düşünsün.
Taleplerini sürekli maksimalize eden, sürekli ödül maması talep eden kedim Sekter’e “Miçotakis gibi kedisin” diye çıkışıyorum.
Pandemi sürecinde bütün filmleri tükettiğim için izlemeye değer yeni film arayışlarımın üçüncü fazına geçmiş durumdayım.
HASTALIĞI İNTERNETTEN ARAŞTIRMANIN ZARARLARI
Hastalık hastasıysanız bin kat daha fazla hastalık hastası olursunuz.
Küçük bir baş ağrısı araştırması yaparken bir anda kendinizi ölümcül bir girdabın içinde bulabilirsiniz.
*
En sonunda ama en sonunda “Siz yine en iyisi bir hekime danışın” tavsiyesine maruz kalıp tuzla buz olursunuz.
*
İnternet araştırmasından yola çıkarak ilaç kullanırsanız içinizde öyle bir şüphe virüsü belirir ki kafayı yersiniz.
*
Belirtiyi yazdığınızda basit bir soğuk algınlığından ta kansere kadar varan bir skalada yanıtlarla karşılaşıp moraliniz tarumar olur.
*
Tansiyonunuzu ölçmeyen, ateşinizi bilmeyen, nabzınızı tutmayan internete kendinizi teslim etmek, gayya kuyusuna düşmek gibidir.
Bittin sen Halil Sezai
Senartık hepimiz tarafından...
“İncir Reçeli” diye oynadığın filmlerle değil, yaşlı bir adama yönelik uyguladığın şiddet görüntüleriyle hatırlanacaksın Halil Sezai.
Sen artık bizim gözümüzde...
“Romantik şarkılar söyleyen, ıssızlığın ortasındaki kentli adam” olmaktan çıkıp “mağara adamının teki” durumuna düştün Halil Sezai.
*
Sen artık hepimiz için...
Sorunlarını kaba kuvvetle çözmeye çalışan, kendine hâkim olamayan, öfkesini kontrol altına alamayan magandanın en önde gidenisin Halil Sezai.
*
Sen artık şu saatten sonra...
Normal zamanlarda kadın hakları falan konusunda fiyakalı duyarlar kasan ama bulduğu ilk fırsatta gerçek yüzünü gösteren bir riyakârsın Halil Sezai.
*
Sen artık sanat piyasalarında...
“Hayal kırıklığı” olarak... “Aman dileyene el kaldıran tip” olarak... “Romantizmin yüz karası” olarak... Anılacaksın Halil Sezai.
*
Sen artık tüm toplum açısından...
Kendisini savunamayacak yaşlı bir adamın evini basmaya iki çam yarmasıyla birlikte giden, delikanlılıktan hayli uzak bir adamsın Halil Sezai.
*
Yaptığın açıklamayı da okudum.
Şiddete bin bir mazeret üretmişsin.
Şiddetin mazereti olmaz Halil Sezai.
DURUN, SİZ HOCALARIMIZSINIZ
SOSYAL medyada kavgaya tutuşan Mehmet Çilingiroğlu ile Mehmet Ceyhan’a sesleniyorum:
Yapmayın! Daha pandemiyi atlatamadık.
Etmeyin! Kavga kimseye yakışmaz ama size hiç yakışmıyor.
Eylemeyin! Biz ikinizi de ayrı ayrı sevdik.
Fark edin! Biriniz ciddiyeti, biriniz sempatiyi temsil ediyorsunuz.
Unutmayın! Bilimde laf sokuşturma yoktur.
Durun! Siz bizim hocalarımızsınız.
TİYATRONUN FERYADI İŞİTİLDİ
DAHA doğrusu Genco Erkal’ın feryadı işitildi.
Korona nedeniyle zaten can çekişen tiyatro sanatına ölümcül bir darbe indirilmişti ki...
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın gayretiyle...
Son darbeden vazgeçildi.
*
Duyarlılık gösterenlere teşekkürler.
BU PARTİCİ HANIMEFENDİ ŞU ŞEKİLDE CEZALANDIRILSIN
PARTİ veriyor, partiye katılanlardan 10’u korona oluyor.
Ondan sonra da...
“Ne olmuş ya? Alt tarafı bir parti. Amma uzattınız” diye dikleniyor.
Şevval Şahin adlı bu magazin figürü hanımefendiye...
“Ömür boyu parti verme yasağı” diye bir yasak getirilebilir mi acaba?
*
Ya da TCK’ya böyle bir madde eklense?
Âdem Sözüer hocam, olabilir mi böyle bir şey? Hukuk tekniği açısından?
BENİM İÇİN TARIK AKAN
FİLMLER çekti... Çok önemli filmler.
Türk sinemasının tartışmasız en büyük starlarındandı...
Fakat Silivri’de FETÖ yargısının eline düşen askerlerimizi öyle cengaverce savundu ki...
Bu yürekliliği, sanatının bile önüne geçti.
*
İşte bu yüzden benim için Tarık Akan’ı en iyi anlatan fotoğraf, işte bu fotoğraftır.
KEMAL BEY, LÜTFEN BİRAZ NETLEŞEBİLİR MİSİNİZ?
S-400 alınsın mı? Alınmasın mı? Aktive edilsin mi? Edilmesin mi? S-400’e karşı mısınız? S-400’den yana mısınız? Lütfen netleşebilir misiniz?
Libya ile yapılan anlaşma iyi mi oldu? Kötü mü oldu? Libya’da işimiz var mı? Yok mu? Ne olur netleşin.
*
Doğu Akdeniz’e gemi gönderelim mi? Göndermeyelim mi? Gemiyi çekelim mi? Yoksa orada kalsın mı? Bir netlik kazanabilir misiniz acaba?
*
Dış politikada kafa mı tutulsun? Yoksa alttan mı alınsın? Kafa tutulunca mı memnun olacaksınız? Alttan alınca mı? Netleşin, lütfen ama.
*
Yunanistan politikamız nasıl olmalı? Müzakere mi edilmeli, güç mü gösterilmeli? Taviz mi verilmeli, masaya yumruk mu atılmalı? Biraz netlik lütfen...
HAYATIMDA OLAN BİTENLER
Instagram adresimde elimdeki tüm fotoğraf rezervini erittim. Şu anda yeni rezervler keşfetmek için sondajdayım.
Beni sadece işi düştüğü için arayan arkadaşlarıma NAVTEX ilan ettim. Şimdi onlar düşünsün.
Taleplerini sürekli maksimalize eden, sürekli ödül maması talep eden kedim Sekter’e “Miçotakis gibi kedisin” diye çıkışıyorum.
Pandemi sürecinde bütün filmleri tükettiğim için izlemeye değer yeni film arayışlarımın üçüncü fazına geçmiş durumdayım.
HASTALIĞI İNTERNETTEN ARAŞTIRMANIN ZARARLARI
Hastalık hastasıysanız bin kat daha fazla hastalık hastası olursunuz.
Küçük bir baş ağrısı araştırması yaparken bir anda kendinizi ölümcül bir girdabın içinde bulabilirsiniz.
*
En sonunda ama en sonunda “Siz yine en iyisi bir hekime danışın” tavsiyesine maruz kalıp tuzla buz olursunuz.
*
İnternet araştırmasından yola çıkarak ilaç kullanırsanız içinizde öyle bir şüphe virüsü belirir ki kafayı yersiniz.
*
Belirtiyi yazdığınızda basit bir soğuk algınlığından ta kansere kadar varan bir skalada yanıtlarla karşılaşıp moraliniz tarumar olur.
*
Tansiyonunuzu ölçmeyen, ateşinizi bilmeyen, nabzınızı tutmayan internete kendinizi teslim etmek, gayya kuyusuna düşmek gibidir.