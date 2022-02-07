Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.
*
Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:
*
Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.
*
Nereye gitsem, kiminle konuşsam...
Gündem hep elektrik faturaları.
“Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.
O da buna cevap verirken...
“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.
*
Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.
Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.
*
Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.
Cevabını aradığım soru şuydu:
Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?
*
Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:
Birinci aşama:
Ta 70’lerden beri.
Vefası da büyüktü.
Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.
*
Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.
Ancak sohbetin en hararetli anında...
Konuyla ilgisi olsun olmasın...
Şöyle derdi:
- Sesleri çok çıkar.
- Fanatizmden beslenirler.
- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.
- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.
- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.
- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.
- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.
- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.
*
Bir bakıyorsun:
*
Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.
Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:
*
BİRİNCİ AÇIKLAMA:
*
Adayımız popüler biri olmayacak.
*
İKİNCİ AÇIKLAMA:
Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.
*
Özellikle de isimlerini vererek.
*
- Mesela Seyit Torun’dan...
- Mesela Barış Yarkadaş’tan...
- Mesela Fazıl Say’dan...
- Mesela
“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”
*
Bunun adı geri adımsa...
Ne şahane bir geri adımdır bu!
*
Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...
Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!
*
Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.
*
İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...
Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:
*
BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.
*
Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.
Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.
*
İyi ama neden böyle oluyor?
*
Cevap:
Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.
*
Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.
*
“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.
“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.
*
Oysa... Oysa...
Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu:
*
“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”
*
Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.
*
Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:
- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.
*
- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.
*
Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...
Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...
Tabii ki mümkün değil.
*
Ama ağalar, beyler...
Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:
*
Böyle bir anormallik var diye...
Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.
*
Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.
Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.
*
Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:
*
“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”
Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:
*
- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.
- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.
- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.
- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.
- Bana iş yaptırmıyorlar.
-
Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.
*
Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:
Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?
Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...
Bir solcu sendika, bir solcu parti var.
Eğitim-Sen
Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona olmasının ardından bütün siyasi parti liderleri çok nazik geçmiş olsun mesajları yayınladılar.
Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.
*
Birleştirici bir kişilik...
Bu tabloya bakarak...
Şöyle şeyler der:
- Ne güzel bir tablo bu!
- Aman nazar değmesin!
- İşte özlediğimiz hareketler!
*
Kutuplaştırıcı bir kişilik ise...
Bu tabloya bakarak...
Şöyle şeyler der:
- Bir an önce bitsin şu kahrolası bahar havası.
- Ay çok sıkıldım ben bu nezaketten.
- Herkesin tarafını seçeceği an gelsin artık.
*
Maske! Maske! Söyle bana, sen hangisisin?
ALİ KOÇ ÖRNEĞİNDEN EKREM İMAMOĞLU’NA
ALİ Koç’un başarısızlığının taraftar tarafından en net biçimde dillendirildiği bir döneme girmiş bulunmaktayız.
*
Bu dillendirmenin gerçekleşmesinde birçok parametrenin yanı sıra...
Ali Koç’a yönelik lüzumsuz ve abartılı muhalefetin bir tarafa bırakılmasının da payı olduğu muhakkak.
*
Ali Koç olayından yola çıkarak...
Ekrem İmamoğlu’nun durumuna bir bakalım:
*
Seçildiği günden beri Ekrem İmamoğlu’na yönelik öyle lüzumsuz ve abartılı bir muhalefet yapılıyor ki...
Konu bir türlü...
“İmamoğlu İstanbul için ne yaptı?” noktasına gelmiyor, gelemiyor.
*
Orantısız abanma sona erse...
İstanbul ahalisi, “İmamoğlu başarılı mı, başarısız mı?” sorusuna yönelecek ve objektif bir yanıt geliştirebilecek.
Ama maalesef iktidar mekanizması İstanbul ahalisine bu şansı tanımıyor.
*
Abartılı Ali Koç eleştirileri, Ali Koç’a yaramıştı.
Bırakılınca... Ali Koç ile taraftar karşı karşıya gelmiş oldu.
Ekrem İmamoğlu’nun durumunda ise son durum şu:
*
Abartılı İmamoğlu eleştirileri ve yaklaşımları sürdürüldüğü için...
Ali Koç’un başına gelen İmamoğlu’nun başına gelmiyor.
TİKTOK PARTİSİ KURULDU
PARTİNİN lideri Mustafa Sarıgül...
Demecini de patlatmış:
*
“Tiktok demek Türk halkının özü demektir, töresi demektir. Tiktok bizim özümüzdür. Orada hepimize bir mesaj var. Tiktok bizim gerçek tabanımız.”
*
“Ahhahahaha” diye gülüverdim demeci okuduğumda.
KALLAVİ BİR SİYASİ PALAVRA
CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Tansu Çiller’e parti kurdurtmaya çalışıyormuş.
Amacı da İYİ Parti’yi bölmekmiş.
*
İYİ Parti’den Koray Aydın söylemiş bunu.
*
Rasyonel bir tarafı olmayan, siyasi bir palavra gibi geldi bana bu.
Hem de kallavi bir palavra.
NOT: Ben bunları yazdıktan epey sonra Çiller’den yalanlama geldi. İlahi Koray Bey! Kim yutturdu size bu palavrayı Allah aşkına?
GÜRSEL TEKİN’İN EVLENMESİ
CHP’nin önemli isimlerinden Gürsel Tekin, üçüncü evliliğini yaptı.
*
Düğün gününden beri...
Düğünün yapıldığı yer, gelin hanımın yaşı ve mesleği, Gürsel Bey’in maddi durumu falan hepsi mevzu edilip hunharca konuşuluyor.
*
Benim bu tür olaylar karşısındaki tavrım hiçbir zaman değişmez.
Evlenen çifte ömür boyu mutluluklar diler geçerim.
*
Siz de böyle yapın.
İçinizin iyilik ve güzellikle dolması garanti.
SPORCUNUN AHLAKSIZI
DERYA Büyükuncu isimli milli yüzücünün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona olmasının ardından yaptığı paylaşımı gördüm.
*
Gözünü öyle bir kin bürümüş ki bu sporcunun...
Herkes şifa dilerken sessiz kalmayı bile becerememiş. Kinine, nefretine yenik düşerek ahlaksızlık yapmış.
*
Atatürk, sporcunun ahlaklısını severdi.
Ben de sporcunun ahlaksızından nefret ederim.
DÜĞÜN VE KAVGA
SAKARYA’da bir düğünde çıkan kavga görüntülerini izlediniz mi?
Sandalyeler havada uçuşuyor. Muazzam bir karambol. Öyle ki kız tarafı / erkek tarafı bile belli değil. Kimin kime neden saldırdığı anlaşılmıyor. Vahşi Batı’daki bar kavgaları gibi bir şey.
*
“Düğüne harcanacak parayla gelin ve damadı tatile göndermek daha iyi” diye bir klişe var ya...
İlk defa canıgönülden katıldım bu klişeye.
FETHULLAH’IN EDİRNE HALLERİ
ARAŞTIRMACI yazar Sadık Albayrak’ın müthiş bir arşivi vardır. Derya denizdir o arşiv.
*
Geçen gün arşivinde rastladığı bir fotoğrafı göndermiş bana Sadık Albayrak.
Altına şu notu düşerek:
*
“FETÖ elebaşının bu fotoğrafı arşivimden çıktı. En az kırk sene öncesinden kalma. Edirne’de görevliyken çekilmiş fotoğraf. Tanzimat züppeliği özlemi içindeydi.”
*
Fotoğraf, çok ilgimi çekti.
FETÖ uzmanı birkaç arkadaşıma gösterdim.
“Daha önce görmediğimiz bir fotoğraf bu” dediler.
*
Uzman arkadaşlara şöyle bir öneride bulundum:
*
“Tam bir proje kişilik” olduğu anlaşılan Fetullah’la ilgili... Geniş çaplı bir biyografi çalışması yapsanız. Kim bilir neler neler çıkacak altından.