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Haberler>Yazarlar>Ahmet HAKAN>Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın
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Ahmet Hakan

Ahmet Hakan

Yazarın tüm yazıları

Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

7 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona olmasının ardından bütün siyasi parti liderleri çok nazik geçmiş olsun mesajları yayınladılar.

Erdoğan da tüm liderlere ayrımsız tek tek teşekkür mesajları gönderdi.

*

Birleştirici bir kişilik...

Bu tabloya bakarak...

Şöyle şeyler der:

- Ne güzel bir tablo bu!

- Aman nazar değmesin!

- İşte özlediğimiz hareketler!

*

Kutuplaştırıcı bir kişilik ise...

Bu tabloya bakarak...

Şöyle şeyler der:

- Bir an önce bitsin şu kahrolası bahar havası.

- Ay çok sıkıldım ben bu nezaketten.

- Herkesin tarafını seçeceği an gelsin artık.

*

Maske! Maske! Söyle bana, sen hangisisin?

ALİ KOÇ ÖRNEĞİNDEN EKREM İMAMOĞLU’NA

ALİ Koç’un başarısızlığının taraftar tarafından en net biçimde dillendirildiği bir döneme girmiş bulunmaktayız.

*

Bu dillendirmenin gerçekleşmesinde birçok parametrenin yanı sıra...

Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

Ali Koç’a yönelik lüzumsuz ve abartılı muhalefetin bir tarafa bırakılmasının da payı olduğu muhakkak.

*

Ali Koç olayından yola çıkarak...

Ekrem İmamoğlu’nun durumuna bir bakalım:

*

Seçildiği günden beri Ekrem İmamoğlu’na yönelik öyle lüzumsuz ve abartılı bir muhalefet yapılıyor ki...

Konu bir türlü...

“İmamoğlu İstanbul için ne yaptı?” noktasına gelmiyor, gelemiyor.

*

Orantısız abanma sona erse...

İstanbul ahalisi, “İmamoğlu başarılı mı, başarısız mı?” sorusuna yönelecek ve objektif bir yanıt geliştirebilecek.

Ama maalesef iktidar mekanizması İstanbul ahalisine bu şansı tanımıyor.

*

Abartılı Ali Koç eleştirileri, Ali Koç’a yaramıştı.

Bırakılınca... Ali Koç ile taraftar karşı karşıya gelmiş oldu.

Ekrem İmamoğlu’nun durumunda ise son durum şu:

*

Abartılı İmamoğlu eleştirileri ve yaklaşımları sürdürüldüğü için...

Ali Koç’un başına gelen İmamoğlu’nun başına gelmiyor.

TİKTOK PARTİSİ KURULDU

PARTİNİN lideri Mustafa Sarıgül...

Demecini de patlatmış:

*

“Tiktok demek Türk halkının özü demektir, töresi demektir. Tiktok bizim özümüzdür. Orada hepimize bir mesaj var. Tiktok bizim gerçek tabanımız.”

Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

*

“Ahhahahaha” diye gülüverdim demeci okuduğumda.

KALLAVİ BİR SİYASİ PALAVRA

CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Tansu Çiller’e parti kurdurtmaya çalışıyormuş.

Amacı da İYİ Parti’yi bölmekmiş.

*

İYİ Parti’den Koray Aydın söylemiş bunu.

*

Rasyonel bir tarafı olmayan, siyasi bir palavra gibi geldi bana bu.

Hem de kallavi bir palavra.

NOT: Ben bunları yazdıktan epey sonra Çiller’den yalanlama geldi. İlahi Koray Bey! Kim yutturdu size bu palavrayı Allah aşkına?

GÜRSEL TEKİN’İN EVLENMESİ

CHP’nin önemli isimlerinden Gürsel Tekin, üçüncü evliliğini yaptı.

*

Düğün gününden beri...

Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

Düğünün yapıldığı yer, gelin hanımın yaşı ve mesleği, Gürsel Bey’in maddi durumu falan hepsi mevzu edilip hunharca konuşuluyor.

*

Benim bu tür olaylar karşısındaki tavrım hiçbir zaman değişmez.

Evlenen çifte ömür boyu mutluluklar diler geçerim.

*

Siz de böyle yapın.

İçinizin iyilik ve güzellikle dolması garanti.

SPORCUNUN AHLAKSIZI

DERYA Büyükuncu isimli milli yüzücünün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın korona olmasının ardından yaptığı paylaşımı gördüm.

*

Gözünü öyle bir kin bürümüş ki bu sporcunun...

Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

Herkes şifa dilerken sessiz kalmayı bile becerememiş. Kinine, nefretine yenik düşerek ahlaksızlık yapmış.

*

Atatürk, sporcunun ahlaklısını severdi.

Ben de sporcunun ahlaksızından nefret ederim.

DÜĞÜN VE KAVGA

SAKARYA’da bir düğünde çıkan kavga görüntülerini izlediniz mi?

Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

Sandalyeler havada uçuşuyor. Muazzam bir karambol. Öyle ki kız tarafı / erkek tarafı bile belli değil. Kimin kime neden saldırdığı anlaşılmıyor. Vahşi Batı’daki bar kavgaları gibi bir şey.

*

“Düğüne harcanacak parayla gelin ve damadı tatile göndermek daha iyi” diye bir klişe var ya...

İlk defa canıgönülden katıldım bu klişeye.

FETHULLAH’IN EDİRNE HALLERİ

ARAŞTIRMACI yazar Sadık Albayrak’ın müthiş bir arşivi vardır. Derya denizdir o arşiv.

*

Geçen gün arşivinde rastladığı bir fotoğrafı göndermiş bana Sadık Albayrak.

Altına şu notu düşerek:

*

“FETÖ elebaşının bu fotoğrafı arşivimden çıktı. En az kırk sene öncesinden kalma. Edirne’de görevliyken çekilmiş fotoğraf. Tanzimat züppeliği özlemi içindeydi.”

*

Fotoğraf, çok ilgimi çekti.

Birleştirici misin kutuplaştırıcı mısın

FETÖ uzmanı birkaç arkadaşıma gösterdim.

“Daha önce görmediğimiz bir fotoğraf bu” dediler.

*

Uzman arkadaşlara şöyle bir öneride bulundum:

*

“Tam bir proje kişilik” olduğu anlaşılan Fetullah’la ilgili... Geniş çaplı bir biyografi çalışması yapsanız. Kim bilir neler neler çıkacak altından.

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Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

6 Şubat 2022
Türkiye’de epey zamandır hayat pahalılığı ve ekonomideki sorunlar için...

“En etkili muhalefet partisi” nitelemesi yapılıyordu.

*

Son zamanlarda ise konu biraz daha özelleşti ve şu duruma geldi:

*

Ana muhalefet partisi: Elektrik faturaları.

*

Nereye gitsem, kiminle konuşsam...

Gündem hep elektrik faturaları.

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Davutoğlu’na yanıt: Al sana çizgi değişimi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

5 Şubat 2022
Katıldığı bir televizyon programında Ahmet Davutoğlu’na...

Ahmet Hakan’ın sizin hakkınızda şöyle şöyle eleştirileri var” diye sorulmuş.

O da buna cevap verirken...

“Ahmet Hakan’ın gazetecilik hayatındaki çizgi değişimleri...” falan diye başlayan bir cümle kurmuş.

*

Ahmet Davutoğlu, madem sözü çizgi değişimlerine getirdi.


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Türk tezi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

4 Şubat 2022
Ukrayna krizinde Türk tezi nedir?

Kiev seyahatinde bu sorunun yanıtını aradım.

*

Seyahate katılan bazı yetkililerle görüştüm.

Cevabını aradığım soru şuydu:

Ne olursa Türkiye açısından iyi bir sonuç olur?

*

Üç aşamalı bir beklenti var Türk tarafında:

Birinci aşama:

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Amerikan desteği siyasette işe yarar mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

3 Şubat 2022
Rahmetli Taylan abimiz, çok sıkı Demirelciydi.

Ta 70’lerden beri.

Vefası da büyüktü.

Demirel ölene kadar Demirelci kaldı.

*

Taylan abi, siyasi sohbetler sırasında genellikle suskun kalırdı.

Ancak sohbetin en hararetli anında...

Konuyla ilgisi olsun olmasın...

Şöyle derdi:

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Toplumun yüzde kaçı aşırı fanatiktir acaba?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

1 Şubat 2022
Aşırı fanatiklerin ortak özellikleri şunlar:

- Sesleri çok çıkar.

- Fanatizmden beslenirler.

- En küçük bir diyalog çabası karşısında bile çılgına dönerler.

- Sağduyulu yaklaşımın düşmanıdırlar.

- Cepheleşmenin körüklendiği anlar, en sevdikleri anlardır.

- Kimsenin kimseyi dinlemediği bir ortamdan acayip zevk alırlar.

- İyiye iyi, kötüye köt ü demezler.

- Kendi taraflarına yönelik en küçük bir eleştiriyi bile düşmanlık sayarlar.

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Oldukları gibi görünmeyenler göründükleri gibi olmayanlar

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

31 Ocak 2022
Sosyal medyanın insanı riyakâr yapan bir tarafı var.

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatta acayip mülayim takılan bir kişilik, sosyal medyada en sert adam pozlarına bürünüp babalandıkça babalanıyor.

*

Bir bakıyorsun:

*

Günlük hayatında bir kez bile racon kesmemiş bir zat, sosyal medyada racon üstüne racon kesiyor.

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Vallahi öğrenemeyecek billahi öğrenemeyecek

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

30 Ocak 2022
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun iki açıklaması var önümde.

 

Bu iki açıklamada ne dediğine şöyle bir bakalım:

*

BİRİNCİ AÇIKLAMA:

*

Adayımız popüler biri olmayacak.

*

İKİNCİ AÇIKLAMA:

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‘Dostlar, özür dilerim’ dese ne güzel olur

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

29 Ocak 2022
Ben Ekrem İmamoğlu’nun yerinde olsam...

Balıkçı olayı konusunda uzun süre sessiz kalarak yanılmalarına vesile olduğum tüm dostlarımdan özür dilerim.

*

Özellikle de isimlerini vererek.

*

- Mesela Seyit Torun’dan...

- Mesela Barış Yarkadaş’tan...

- Mesela Fazıl Say’dan...

- Mesela

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Geri adımların en güzelidir bu

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

28 Ocak 2022
Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçen akşam NTV yayınında yaptığı açıklamada tam olarak şunları söyledi:

“Benim hitabımın muhatabı Sezen Aksu değildir. Sezen Aksu Türk müziğinin önemli bir ismidir. Şarkılarıyla milletimizin duygularına tercüman olmuş bir sanatçımızdır.”

*

Bunun adı geri adımsa...

Ne şahane bir geri adımdır bu!

*

Bunun adı durumu açıklığa kavuşturmaksa...

Ne güzel bir açıklığa kavuşturmadır bu!

*

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Neden en başta “Evet, balıkçıdaydım” demedi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

27 Ocak 2022
İstanbul’un kara teslim olduğu dakikalarda...

Ekrem İmamoğlu’nun balıkçıda olduğu iddiaları havada uçuşmaya başladı.

*

İddialar havada uçuşmaya başladığı andan itibaren...

Ekrem İmamoğlu, sırasıyla şu üç şeyi yaptı:

*

BİR: Önce olayı sakladı. Ortaya çıkan fotoğraflara rağmen olayı görmezden geldi. Sustu. Konuya açıklık getirmedi. Konunun kapanmasını bekledi. Geçsin gitsin istedi. Hiçbir açıklama yapmadı.

*

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Umuttan mı? Umutsuzluktan mı?

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

25 Ocak 2022
Muhalif kesimlerde bir üslup sertleşmesi gözlemleniyor.

Bazen işin aleni hakaretlere vardırıldığı görülüyor.

Hakaretleri kınamaktan kaçınıldığına dair izlenimler ortaya çıkıyor.

*

İyi ama neden böyle oluyor?

*

Cevap:

Ya umuttan böyle oluyor ya da umutsuzluktan.

*

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Sedef Kabaş olayında Kılıçdaroğlu ve Akşener iki şey söyleyebilirdi

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

24 Ocak 2022
Hem CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem de İYİ Parti Lideri Meral Akşener...

Sedef Kabaş’a tam destek verdiler.

*

“Ne var canım? Ne demiş ki? Atasözü söylemiş?” falan diyerek verdiler bu desteği.

“Sedef Kabaş Yalnız Değildir” sloganını paylaşmayı da ihmal etmediler.

*

Oysa... Oysa...

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Dört başı mamur bir seviyesizlik

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2022
Sedef Kabaş ne dedi?

Tele1 adlı televizyon kanalında konuşan Sedef Kabaş’ın söyledikleri tam olarak şu: 

*

“Şuna inanıyorum ki Recep Tayyip Erdoğan dönüp şöyle siyasi hayatına baksa... Kendisine bu toplum, bu halk, bu ülke çok şans verdi. Çok iyi makamlara getirdi, çok destek verdi, çok oy verdi, çok paye verdi. Çok meşhur bir söz vardır, taçlanan baş akıllanır diye. Ama görüyoruz ki gerçek değil. Ya da tam tersi bir söz vardır. Hadi onu söylemeyeyim, büyükbaş hayvan diyeyim. Büyükbaş hayvan, bir saraya girdiği zaman o kral olmaz, o saray ahır olur.”

*

Görüyorsunuz değil mi ülkenin Cumhurbaşkanı’na televizyon ekranında edilen hakaretleri.

*

Bağlamına bakıyoruz sözlerinin... Gördüğümüz şu:

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Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

22 Ocak 2022
Ahmet Davutoğlu’nun şu türden ontolojik özellikleri vardır:

- Kendisine verileni, kendisinin aldığını zanneder.

*

- Yüzde 0.5 ile yüzde 25’in eşit olduğunu düşünür.



*

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Yemişim Swap’ını

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

21 Ocak 2022
Televizyon yayınlarını denetleyen kurumsal yapımızın...

Muhalif bir kanalın haberlerine yönelik...

Denetim iştahını sürekli kabarık tutmasını, hep zinde bir tutum almasını, devamlı kontrol altında tutmasını normal karşılamak...

Tabii ki mümkün değil.

*

Ama ağalar, beyler...

Elinizi vicdanınıza koyun da söyleyin:

*

Böyle bir anormallik var diye...

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Aşk eski bir yalan

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

20 Ocak 2022
Son günlerde dilimde çok eski bir şarkı var.

Sürekli o şarkıyı mırıldanıyorum.

*

Bir suç işler gibi mırıldanıyorum.

Yasadışı bir iş yapar gibi mırıldanıyorum.

*

Mırıldandığım şarkı, Kâmuran Akkor’un çok eski bir şarkısıdır:

*

“Aşk eski bir yalan / Adem’le Havva’dan kalan.”

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Engelliyorlar o yüzden hizmet yapamıyorum

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

18 Ocak 2022
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yeni mottosu bu.

Son günlerde İstanbul’un dört bir yanına afişler asıp şu mesajları veriyor:

*

- Otobüs almak istiyorum, aldırmıyorlar.

- Metro yapmak istiyorum, yaptırmıyorlar.

- Bütün işlerim tek imzaya kaldı.

- Cumhurbaşkanı imza atmıyor.

- Bana iş yaptırmıyorlar.

-

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Kısa çöpü çeken en sona otursun

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

17 Ocak 2022
Muhalefet partilerinin “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” çalışması tamamlanmış.

Parti liderleri, yakında bu sistemle ilgili ortak açıklama yapacaklarmış.

*

Fakat şöyle bir sorun söz konusuymuş:



Ortak açıklama yapılırken, liderler hangi düzene göre oturacaklar?

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Peygamber soyundan gelir, kimseye söylemez

Ahmet HAKAN

Ahmet HAKAN

16 Ocak 2022
Yıldırım Kaya, CHP’nin önde gelen isimlerinden.

 

Yıldırım Kaya’nın yakın geçmişinde...

Bir solcu sendika, bir solcu parti var.



Eğitim-Sen

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