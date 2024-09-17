Birinci Trump suikastı ile ikinci Trump suikastı arasındaki farklar

Haberin Devamı

- Kan vardı.

- Sarılı kulak vardı.

- Müthiş etkili bir görsellik vardı.

- Cansız bedeni yerde yatan suikastçı vardı.

- Galeyan vardı.









- Trump karşıtlarını bile susturan açık bir mağduriyet vardı.

*

İkincisinde ise...

Bunların hiçbiri yok.

*

Birincisi Trump’a bir ivme kazandırdı.

İkincisinin kazandıracağını hiç sanmıyorum.



TÜRKİYE GÜZELİ İDİL ÇALIKUŞU OLACAK



Güzellik yarışmasına giren bir kişi...

Eleştirilmeyi de, saldırıyı da, alayları da, dalga geçilmeyi de göze almış bir kişidir.

Yarışmada aldığı derecenin keyfini sürdüğü gibi ceremesini de çekecek.









Kaçınılmazdır bu.

*

Haberin Devamı

Bu nedenle “niye eleştiriyorlar, niye saldırıyorlar, niye dalga geçiyorlar” falan diye mızmızlanmak, sadece ve sadece boş yapmaktır.

*

Ama güzellik yarışması birincisi Doktor İdil’in tayininin Bingöl’e çıkmasıyla ilgili olarak... “Bingöl’e gideceğim. Orada doktorluk yapacağım” demesi, işin rengini değiştirir.

*

İşte bu tutum, bizim Çalıkuşu geleneğimizin apaçık bir devamıdır.

Ne kadar övülse azdır. Kıymetlidir, değerlidir.

*

Yarışmadan birinci çıktığı için değil ama yarışmadan birinci çıktığı halde Bingöl’de doktorluk yapma kararlılığı için İdil’i avuçlarımız patlarcasına alkışlayabiliriz.

*

Helal sana İdil! Bravo sana İdil!

UÇAK MAGANDASI



Uçak henüz yerdeyken olay çıkarmış Berat Güdül isimli adamın teki.

Adam saldırgan. Adam küfürbaz. Adam maganda. Adam tehlikeli. Adam terör estiriyor. Adam pervasız. Adam küstah. Adam görgüsüz.

*

Karşısında hostes var adamın. Videoyu izlerken ödüm koptu, adam hostese yumruk falan sallayacak diye.

*

Anksiyete bozukluğu varmış adamda.

Gerçi polisler gelince adamın anksiyete bozukluğunun birazcık gerilemesinden kuşkulanmamak mümkün değil ama neyse...

*

Anında kara listeye almış THY bu adamı.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün’ün verdiği bilgiden anlıyoruz ki adam, uçağa da zarar vermiş, bu gerekçeyle de THY hukuki süreç başlatmış.

*

Haberin Devamı

Adama karşı öyle bir öfkelendim ki... Bunların hiçbiri beni kesmedi.

İçimden sürekli “Bir şeyler daha yapılmalı bu küfürbaz magandaya” deyip durdum.

ZÜLFÜ BEY BAKIN BU DA FRANSIZ FEODALİTESİ



Şu sıralar Fransa, korkunç bir toplu tecavüz vakasını konuşuyor. Ülkede yer yerinden oynuyor.

Olay şu:

*

Güney Fransa’da 6 bin nüfuslu küçük bir kasaba. Fransa’nın Tavşantepe’si gibi bir yer yani.









Burada adamın teki, 71 yaşındaki eşini uyuşturucuyla uyutuyor.

Sonra da kasabanın erkeklerinden eşine tecavüz etmelerini istiyor.

10 yıl boyunca yapıyor bu iğrenç eylemi adam.

Kasabadan en az 82 erkeğin bu tecavüz işine karıştığı saptanıyor.

*

Düşünün abiler, ablalar:

Minnacık bir kasaba.

Haberin Devamı

82 erkek, uyuşturucu etkisiyle baygın yatan bir kadına tecavüz ediyor.

10 yıl boyunca bu olay, gizli kalıyor. Hiç kimse bu olayla ilgili konuşmuyor. Tecavüz omertası yani.

*

82 kişi içinde...

Polis var, itfaiyeci var, belediye çalışanı var. Hatta bir de Türk var. Ne istersen var yani.

Kadını kocasının malı olarak gören, kocanın rızasını yeterli bulan, baygın kadını insan yerine koymayan bir sürü sapık yaratık.

*

Keşke büyük filozofumuz Zülfü Livaneli, bu olayı da yorumlasa.

“Tecavüze uğrayan kadın, Fransa dışında bir yerde yaşasaydı başına bunlar gelir miydi?” türü şeyler söylese. Tarikat / aşiret / feodalite bağlamında bu olayı analiz etse. “Fransız Devrimi’nden nasibini almayan Fransız kasabası” falan diye manşetlik laflar etse.

*

Haberin Devamı

Hadi Zülfü Bey.

Narin konusunda olduğu gibi bir zahmet şu konuda da zihinlerimizi açın.

BENİM GÖZÜMDE NARİN OLAYI



Narin cinayetinde benim geldiğim son yer şurasıdır:

*

- Narin, aile içinde tiksinti verici bir şeye tanık oluyor.

- Amca, bu tiksinti verici şeyin tam göbeğinde.

- Aile meclisi, Narin’in öldürülmesine karar veriyor.

- Bir plan yapılıyor: Karartmalar, yanıltmacalar falan da plana dahil.

- Organizasyonun başındaki isim belli: Amca.

- Ailenin diğer bireylerinin de ayrı ayrı rolleri var.

- Ailedeki beklenti Narin’in cesedinin bulunmaması yönündeydi.

- Ceset bulununca suskunluk süreci başlıyor.

- Cinayeti çözmenin zorluğunun nedeni: Ailedeki cinayet dayanışması.



BABA ARİF HAKKINDA



CNN Türk’teki konuşmasını izledim Narin’in babası Arif’in sözlerini.

İzlenimlerim şunlardır:

*

Haberin Devamı

- Sanki evladı öldürülmüş bir baba gibi değildi.

- Ailesinin işin içinde olmasından kaynaklanan bir öfkesi yok gibiydi.

- “Ailem de ailem” havasını sürdürmeyi seçmişti.

- Başkalarını suçlamayı tercih ediyordu açıkça.

*

Bu söyleşiden benim çıkardığım sonuç şudur:

*

Baba Arif, işin içinde olmasa bile...

Acı gerçeklerle yüzleşecek çapta bir adam değil.