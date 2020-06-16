“Şerefsizliğin partisi olmaz” yazıma tepki gösterenlere...
“Niye rahatsız oldunuz ki? Sizin tuttuğunuz partiden şerefsiz çıkmıyor mu?” diye saydıracaktım.
*
Bizim Uğur Cebeci’den öğrendim. Meğer “kapsüllü Türk kahve makinesi” varmış. İcat edilmiş böyle bir makine... Bunu yüzyılın buluşu ilan edecektim.
*
“Bekçi Murtaza” örneğini CHP’li Özgür Özel değil de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verseydi ne olurdu diye soracaktım.
*
İsmail Küçükkaya’nın eski eşinin “şiddet” iddiaları üzerine kendi perspektifimden bir şeyler karalayacaktım.
*
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy’un ekrana çıkmak için tercih ettiği kıyafetin minik bir analizini yapacaktım.
*
Yine, yeni, yeniden salgın psikolojisinin içine girmenin önündeki on sekiz engeli teker teker sayacaktım.
*
Evet, evet... Bütün bunları ve daha fazlasını yazacaktım.
Fakat dün biraz işim çıktı.
*
Koşuşturmalar, görüşmeler, halletmem gereken özel işler, notere gitmeler, bankaya uğramalar, pazardan iyi kayısı almaya dalmalar, markette “maske/mesafe” denetimine takılmalar falan derken...
Yazıyı yazacak zamanım kalmadı.
*
Akşama doğru da...
‘Tarafsız Bölge’ için koştura koştura CNN Türk’e gittim.
*
İzin verirseniz...
Bir günlük ara diyelim buna...
*
Neyse... Neyse...
Günler torbaya girmedi ya...
Yazarız kısmetse yazamadıklarımızı.
Biraz işim vardı da
“Şerefsizliğin partisi olmaz” yazıma tepki gösterenlere...
“Niye rahatsız oldunuz ki? Sizin tuttuğunuz partiden şerefsiz çıkmıyor mu?” diye saydıracaktım.
*
Bizim Uğur Cebeci’den öğrendim. Meğer “kapsüllü Türk kahve makinesi” varmış. İcat edilmiş böyle bir makine... Bunu yüzyılın buluşu ilan edecektim.
*
“Bekçi Murtaza” örneğini CHP’li Özgür Özel değil de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu verseydi ne olurdu diye soracaktım.
*
İsmail Küçükkaya’nın eski eşinin “şiddet” iddiaları üzerine kendi perspektifimden bir şeyler karalayacaktım.
*
Deprem uzmanı Şener Üşümezsoy’un ekrana çıkmak için tercih ettiği kıyafetin minik bir analizini yapacaktım.
*
Yine, yeni, yeniden salgın psikolojisinin içine girmenin önündeki on sekiz engeli teker teker sayacaktım.
*
Evet, evet... Bütün bunları ve daha fazlasını yazacaktım.
Fakat dün biraz işim çıktı.
*
Koşuşturmalar, görüşmeler, halletmem gereken özel işler, notere gitmeler, bankaya uğramalar, pazardan iyi kayısı almaya dalmalar, markette “maske/mesafe” denetimine takılmalar falan derken...
Yazıyı yazacak zamanım kalmadı.
*
Akşama doğru da...
‘Tarafsız Bölge’ için koştura koştura CNN Türk’e gittim.
*
İzin verirseniz...
Bir günlük ara diyelim buna...
*
Neyse... Neyse...
Günler torbaya girmedi ya...
Yazarız kısmetse yazamadıklarımızı.